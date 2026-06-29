В двух областях Украины начались аварийные отключения света

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В двух областях Украины начались аварийные отключения света


На Украине введены экстренные графики ограничения электроснабжения. Аварийные отключения зафиксированы как минимум в двух регионах – Хмельницкой и Ровенской областях.



Причиной названа экстремальная жара, которая привела к перегрузке энергосистемы. В «Хмельницкоблэнерго» пояснили, что из-за погодных условий в отдельных районах областного центра и области произошли аварийные отключения электроэнергии.

Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль подтвердил, что аномальная жара спровоцировала перегрузку сетей. Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на инциденты. Он также призвал потребителей к рациональному использованию мощных электроприборов, особенно в пиковые часы с 16:00 до 23:00.

Ранее в компании Yasno предупреждали о критической нагрузке на систему. Каждые три дополнительных градуса температуры в Киеве дают прирост потребления на 100 МВт. Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко не исключал, что летом возможны отключения до пяти часов.

На 30 июня ряд облэнерго уже обнародовал прогнозные графики отключений. Помимо Хмельницкой и Ровенской, в списке Киевская, Николаевская, Запорожская, Волынская, Ивано-Франковская, Кировоградская и Черкасская области. В основном ограничения планируются по одному часу для бытовых потребителей.
11 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Вчера, 15:35
    Надо и остальным областям помочь, що-бы не было обидно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Вчера, 16:00
      Цитата: Ирек
      Надо и остальным областям помочь, що-бы не было обидно.

      Энергетика 404 уже изрядно потрёпана ВКС РФ, оттого и не держит нагрузку. Надо бы ещё подтолкнуть процесс разрушения - ключевые объекты известны, средства для их аннигилирования имеются, только команда на исполнение нужна.
      1. Седов Звание
        Седов
        +1
        Вчера, 16:56
        Надо бы ещё подтолкнуть процесс разрушения - ключевые объекты известны, средства для их аннигилирования имеются, только команда на исполнение нужна.
        Саша,hi надо вообще чтобы компания "Yasno" в компанию "Pasmurno" переименовалась, еще лучше - прекратила своё существование. Насчёт команды на исполнение - с этим прям беда бедовая..
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 19:00
          Цитата: Седов
          Насчёт команды на исполнение - с этим прям беда бедовая..

          Вот и я про это. Чего ждём? request
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Вчера, 15:37
    В двух областях Украины начались аварийные отключения света

    жарко - потребление возросло кратно - вот и отключения...
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Вчера, 15:42
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В двух областях Украины начались аварийные отключения света

    Жара началась , холодильники со сплитами мощу берут . Ну ,а нашим ВКС это сигнал , подсобить надо .
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Вчера, 16:08
    Ерунда. Ничего страшного. Меньше в интернете сидеть будут. В огородах пусть копаются.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 16:18
    На 30 июня ряд облэнерго уже обнародовал прогнозные графики отключений. Помимо Хмельницкой и Ровенской, в списке Киевская, Николаевская, Запорожская, Волынская, Ивано-Франковская, Кировоградская и Черкасская области.

    Надо однозначно помочь не братьям! Со стороны ВС РФ.
  7. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Вчера, 17:43
    Из-за аномальной жары???? Не из-за прилетов с нашей стороны??? Да что происходит-то?
  8. Наган Звание
    Наган
    -1
    Вчера, 17:59
    Надо бы помочь им в благом деле отключений, откалибровать систему. И "Геранями" добавить.
  9. Слово Звание
    Слово
    -1
    Вчера, 22:48
    Таки, сейчас эти действия не столь эффективны как осенью и зимой. Тепло и деньги запад даёт, а вот зимой тепла нет, деньги жги и толку нет.