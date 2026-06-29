В двух областях Украины начались аварийные отключения света

На Украине введены экстренные графики ограничения электроснабжения. Аварийные отключения зафиксированы как минимум в двух регионах – Хмельницкой и Ровенской областях.Причиной названа экстремальная жара, которая привела к перегрузке энергосистемы. В «Хмельницкоблэнерго» пояснили, что из-за погодных условий в отдельных районах областного центра и области произошли аварийные отключения электроэнергии.Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль подтвердил, что аномальная жара спровоцировала перегрузку сетей. Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на инциденты. Он также призвал потребителей к рациональному использованию мощных электроприборов, особенно в пиковые часы с 16:00 до 23:00.Ранее в компании Yasno предупреждали о критической нагрузке на систему. Каждые три дополнительных градуса температуры в Киеве дают прирост потребления на 100 МВт. Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко не исключал, что летом возможны отключения до пяти часов.На 30 июня ряд облэнерго уже обнародовал прогнозные графики отключений. Помимо Хмельницкой и Ровенской, в списке Киевская, Николаевская, Запорожская, Волынская, Ивано-Франковская, Кировоградская и Черкасская области. В основном ограничения планируются по одному часу для бытовых потребителей.

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