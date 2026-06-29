СВР: киевский режим активно сотрудничает с наркокартелями Латинской Америки

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СВР: киевский режим активно сотрудничает с наркокартелями Латинской Америки


Киевский режим активно сотрудничает с наркокартелями Мексики и других государств Латинской Америки. Спецслужбы Украины содействуют поставкам наркотиков из латиноамериканских стран в государства Европы.



Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В сообщении сказано:

Интерес украинцев очевиден.

В ведомстве пояснили, что украинские власти получают от такой деятельности значительные выгоды. На фоне снижения уровня материальной поддержки западными странами киевского режима он старается найти дополнительные источники поступлений в казну. Помимо этого, Киев рассчитывает на приток наемников из Латинской Америки в украинскую армию.

Сворю выгоду имеет и латиноамериканский криминалитет. С помощью украинских партнеров он получает возможность расширить рынок сбыта фентанила и прочей наркотической продукции. Для мексиканских и других наркокартелей это стало особенно важным на фоне усиления борьбы против них в США. Заокеанские банды наркоторговцев рассматривают Украину как надежный коридор для безопасных поставок наркотиков в страны Европы, так как в эту страну можно завозить их, не опасаясь таможенного контроля. Товар поступает в порты Одесской области, откуда его доставляют через молдавскую, румынскую и польскую территорию по всей Европе.

Кроме того, Украина выступает для латиноамериканских наркобанд в качестве нелегального поставщика вооружения.

На данный момент за ВСУ воюет примерно 20 тысяч иностранных наёмников, среди которых значительную часть составляют латиноамериканцы.
25 комментариев
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  1. Normann Звание
    Normann
    +1
    Вчера, 15:49
    Тут нет абсолютно ничего удивительного.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Вчера, 16:00
      Короче, снюхались... зеленюга в этом деле профи laughing
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Вчера, 16:17
        Просто удивительно! За последние 2 года укра всюду успевает ---- наркоту покупает, продаёт, оружие продаёт, наёмников приглашает, дроны запускает немеряно, теракты не только в РФ, но и в других странах ...... подростков , тёток, мигрантов обучает терроризму ....... А укро мошенники по телефону не только россиян грабят, но теперь и в ЕС осваиваются. Просто какое-то бандитское мафиозное государство с каждым днём все больше активизируется
        1. Гюнтер Звание
          Гюнтер
          0
          Вчера, 16:37
          Сказывается, по моему мнению, гэбэшная закваска у сбушников, сочетают приятное с доходным, главное чтобы наркота полностью потреблялась европкой, без утруски в сторону России.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Вчера, 17:45
            Похоже, что во всех своих преступных делах они теорию сетевого маркетинга используют
        2. майор Юрик Звание
          майор Юрик
          +1
          Вчера, 17:37
          Вы еще забыли торговлю органами свидомых, биолаборатории по всему хутору, торговля Оксанками по борделям мира. Короче развернулись селюки...
          negative
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +2
            Вчера, 17:50
            Оксенки и Наташи сразу после разрушения СССР поехали в европу и азию. А вот про органы и биолабы позабыл. recourse Ай-ай нехорошо. Да и про зеленскую и её торговлю детьми не вспомнили
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Вчера, 19:25
        Цитата: майор Юрик
        Короче, снюхались... зеленюга в этом деле профи laughing

        Во-во-во. СВР меня просто поражает глубиной своих разведданных: укрофюрер чуть ли не в прямом эфире нюхает кокс. fool
        Они бы лучше хоть чего-нибудь перед началом СВО разведали на Украине. Да и сейчас тоже.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Вчера, 15:51
    ❝ Киевский режим активно сотрудничает с наркокартелями Мексики и других государств Латинской Америки ❞ —

    — Социально и идейно близкие, можно сказать, братья по разуму ...
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Вчера, 15:54
    Извините, а что Албания вот так просто решила отдать главную европейскую точку перевалки наркоты, Украине? Серьёзно? Оружие наркокартелям? Да при их доходах им прям с лучших заводов планеты доставляют. Полёт мысли конечно норм, но надо же всё таки похожим на правду делать.
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Вчера, 16:04
      Ну во первых конкуренцию никто не отменял, а во вторых именно из за своей репутации албанский экспорт очень внимательно контролируется. В отличие от украинского. Опять же бартер никто не отменял. Украина источник практически любого оружия, которое ей достается даром. "Лучшие заводы планеты" о такой цене и не помышляют... hi
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Вчера, 16:13
        Вот давно ж предлагалось - переправить картелям всё трофейное оружие западного происхождения. Вплоть до танков, если им надо. Можно даже даром отдать.. Как говорится - от нашего стола вашему.
        1. ian Звание
          ian
          0
          Вчера, 16:19
          Ну во первых, его трофейного не так много, чтоб поставки осуществлять.
          А во вторых отдать всегда успеется. Был бы толк... request
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Вчера, 16:22
          В Мексике уличные бои не хуже обычной войны с армейскими подразделениями и без трофейного оружия т.к в наркокартели регулярно сами тамошние армейцы переходят.
      2. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Вчера, 16:13
        Ну, почему нет, если реально конкуренция на этом поприще :) Глядишь уже не "герани" с востока начнут прилетать, а "хорнеты" с запада :)
  4. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +2
    Вчера, 16:05
    киевский режим активно сотрудничает с наркокартелями
    "Зеленский" и "наркотики"?!! Не может быть! Наговаривают! am
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Вчера, 16:05
    СВР занимается какой-то ерундой, это что, забота о еврайхе? Да пофиг, чем больше там употребляют - тем лучше! Сами бы лучше посотрудничали с этими картелями на предмет ударов со стороны Мексики по производствам беспилотников в США или охоты за вербовщиками
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Вчера, 16:06
    Не удивительно. Достаточно главного нарика 404 лицезреть или послушать, чего он несет. laughing
  7. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 16:25
    СВР: киевский режим активно сотрудничает с наркокартелями Латинской Америки

    Тю! Вот, кабы нам сказали обратное, тады ой, а тут, тоже мне новость...
    Кукуев не только принимает но ещё и готовит боевиков из туземных индейцев.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Вчера, 16:26
    Лишняя копейка в копилку того, насколько выгодна рептилоидам Украина в нынешнем виде. Ни законов, ни понятий - все по беспределу, кроме страха от реальных хозяев, которые с помощью евроатлантической банды замутили гешефт. Полигон, оружие, наркота, наличман... - трудно найти причину, чтобы они добровольно отказались от войны.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Вчера, 16:40
    Зелох отрабатывет поставки кокса.
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Вчера, 17:09
    это было видно с самого первого выступления Зе
  11. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    -1
    Вчера, 17:15
    Смутные сомнения ,Олух Шольц с огромным чемоданом туда-сюда,три весёлых наркокурьера дегустатора туриста в поезде Берлин-Киев,микрон,мерц и ещё один...регулярно
  12. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    -1
    Вчера, 17:35
    Здесь бандеровцы берут пример с америкосов. ЦРУ ещё с середины ХХ века использовала наркобизнес для финансирования подрывной деятельности против неугодных государств. Потому наркобизнес и неискореним в принципе. Одной рукой с ним борются, а другой рукой его поддерживают те же самые страны.
  13. Черноречье Звание
    Черноречье
    -1
    Вчера, 19:00
    СВР при Нарышкине сильно деградировала и превратилась в газету "Гудок" которая распространяет слухи без доказухи. Где работа в тылу врага, где важнейшие сведения о противнике ? Ничего этого нет, одно балабольство и политические вбросы. Службе нужен новый директор или от неё совсем ничего не останется. Нарышкин устроил из Службы свой личный клановый гадюшник. При переходе из секретариата ГД забрал с собой оттуда всю свою бестолковую челядь и нараздавал всем им генеральские звания, тем кто даже в армии не служил. А настоящих профи выдавил.