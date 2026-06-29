Многие американцы сегодня очень обеспокоены тем левацким направлением, в котором движется Демократическая партия США. Вы видите их кандидатов? Это не Демпартия вашего дедушки. Это коммунисты.

Это радикальные марксистские идеи, которые никогда не работали в истории человечества во благо народа.

Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала заявления Дональда Трампа о «коммунистической угрозе». По её словам, президент США «абсолютно прав», говоря о том, что США «коммунисты угрожали в разное время – со времён Первой мировой войны до сегодняшнего дня».Левитт:По словам Кэролайн Левитт, новые демократы говорят о необходимости распустить полицию, упразднить частную собственность.Левит:Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал американцев бороться с коммунистами, таким образом, фактически открывая предвыборную кампанию перед промежуточными выборами в конгресс США.На данный момент большинство социологических опросов в Штатах свидетельствуют о том, что демократы возьмут на этих выборах верх, причём с большим отрывом. Трамп все эти опросы обычно называет «фейк-ньюс». Если промежуточные выборы республиканцы осенью проиграют, то Трамп фактически превращается в «хромую утку», как это уже бывало при его первом президентском сроке.Но, как показывает историческая практика, для России абсолютно нет никакой разницы, кто находится у власти в США. При любом президенте и при любом составе конгресса это государство воспринимает Россию только как врага.