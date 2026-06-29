Пресс-секретарь Трампа: сегодня Демпартия - это коммунисты с идеями марксизма

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Пресс-секретарь Трампа: сегодня Демпартия - это коммунисты с идеями марксизма

Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала заявления Дональда Трампа о «коммунистической угрозе». По её словам, президент США «абсолютно прав», говоря о том, что США «коммунисты угрожали в разное время – со времён Первой мировой войны до сегодняшнего дня».

Левитт:

Многие американцы сегодня очень обеспокоены тем левацким направлением, в котором движется Демократическая партия США. Вы видите их кандидатов? Это не Демпартия вашего дедушки. Это коммунисты.

По словам Кэролайн Левитт, новые демократы говорят о необходимости распустить полицию, упразднить частную собственность.

Левит:

Это радикальные марксистские идеи, которые никогда не работали в истории человечества во благо народа.

Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал американцев бороться с коммунистами, таким образом, фактически открывая предвыборную кампанию перед промежуточными выборами в конгресс США.

На данный момент большинство социологических опросов в Штатах свидетельствуют о том, что демократы возьмут на этих выборах верх, причём с большим отрывом. Трамп все эти опросы обычно называет «фейк-ньюс». Если промежуточные выборы республиканцы осенью проиграют, то Трамп фактически превращается в «хромую утку», как это уже бывало при его первом президентском сроке.

Но, как показывает историческая практика, для России абсолютно нет никакой разницы, кто находится у власти в США. При любом президенте и при любом составе конгресса это государство воспринимает Россию только как врага.
60 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +11
    Вчера, 16:10
    Из американских демократов коммунисты как из меня японский космонавт!
    1. ian Звание
      ian
      +6
      Вчера, 16:16
      Чтоб на себя одеяло перетянуть, он их и алеутскими космонавтами назовет, делов то.
      Вот только как вся эта шобла называется, нам, увы, без разницы.... request
    2. isv000 Звание
      isv000
      +7
      Вчера, 16:21
      Цитата: Pharmacist
      Из американских демократов коммунисты как из меня японский космонавт!

      Ну, если к вам повнимательнее присмотреться... feel
    3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Вчера, 16:28
      ...а из меня российский олигарх-патриот laughing wink
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +5
        Вчера, 16:34
        Дональд Трамп призвал американцев бороться с коммунистами,

        Эээ... winked по этой теме на ВО есть специалист со стажем "Татра". С нетерпением жду её (его) разгормный спитч про "врагов коммунистов". Трамп должен икать crying
    4. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Вчера, 16:54
      -Трамп все эти опросы обычно называет «фейк-ньюс».
      "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет".
      1. andranick Звание
        andranick
        0
        Вчера, 18:03
        Цитата: knn54
        "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет".

        Как показывает практика, станет, еще как станет! Пипл еще и прикивать будет
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Вчера, 18:45
      Цитата: Pharmacist
      Из американских демократов коммунисты как из меня японский космонавт!

      Америка и коммунисты, это новый американский анекдот.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Вчера, 19:14
        Вспомнил. В моей юности был в америке такой комунист Гэс Холл.
      2. Смысл_Жизни Звание
        Смысл_Жизни
        0
        Вчера, 19:36
        Во времена Маркса "Россия" и "коммунисты" звучало как ещё больший анекдот.
    6. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Вчера, 21:57
      Цитата: Pharmacist
      Из американских демократов коммунисты как из меня японский космонавт!

      Готовьтесь лететь в космос слегка прищурив глаза))). Ибо Троцкий коммунист, а его идею мировой революции весьма успешно развивают американские буржуи
  2. Костадинов Звание
    Костадинов
    +6
    Вчера, 16:13
    Но, как показывает историческая практика, для России абсолютно нет никакой разницы, кто находится у власти в США.

    Есть разница и она екзистенциальная. Если в США будет социализм с коммунистами у власти то у буржоазной России никаких шансов не будет.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 18:47
      Цитата: Костадинов
      Если в США будет социализм с коммунистами у власти то у буржоазной России никаких шансов не будет.

      Верно, один снаряд в воронку, дважды не падает. А мы уже однажды это проходили, второго шанса не бывает.
    2. Смысл_Жизни Звание
      Смысл_Жизни
      0
      Вчера, 19:38
      Цитата: Костадинов
      Есть разница и она екзистенциальная. Если в США будет социализм с коммунистами у власти то у буржоазной России никаких шансов не будет.
      Придётся снова стать Советской Россией.
    3. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Вчера, 22:22
      Цитата: Костадинов
      Есть разница и она екзистенциальная. Если в США будет социализм с коммунистами у власти то у буржоазной России никаких шансов не будет.

      Экзистенциализм, как ветвь философии изобрел Федор Михайлович Достоевский. Там нет ни чего такого, как война, политика. Просто красивое описание всей мерзости человечества. А вот в США живет и процветает Троцкизм. То есть тот же Марксизм, но с экспансией на весь мир
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +9
    Вчера, 16:15
    Пресс-секретарь Трампа: сегодня Демпартия - это коммунисты с идеями марксизма

    Вот это поворот!!!
    Маркс с Энгельсом в гробу переворачиваются от такой заявочки какой-то безумной секретушки....
    А Ленин в саркофаге вообще возмустился, что на лбу лишные морщины появились. (А Мавзолей закрыт по техническим причинам)...
    Мдя, а что дальше будет у якенсов - вообще полный мрак... Мараз скрепчает не хуже от высокопрочных марки бетона...
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Вчера, 16:15
    в котором движется Демократическая партия США. Вы видите их кандидатов? Это не Демпартия вашего дедушки. Это коммунисты.

    Это хорошо, что они в Демпартии коммунистов углядели. Глядишь, сильнее грызться будут. laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Вчера, 18:49
      Цитата: alexputnik17
      Это хорошо, что они в Демпартии коммунистов углядели.

      Как гитлеровцы видели везде коммунистов, так и трамписты их видят везде.
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Вчера, 16:16
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Пресс-секретарь Трампа: сегодня Демпартия - это коммунисты с идеями марксизма

    Владимир Ильич перевернулся в гробу, надо зайти в Мавзолей ,глянуть.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Вчера, 16:19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Владимир Ильич перевернулся в гробу.

      no Не, лежит как лежал, там камеры онлайн, а вот за Маркса не скажу... wink
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Вчера, 16:33
        ............................................ laughing
  7. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Вчера, 16:18
    Трамп превратил Штаты в Королевство кривых зеркал...
  8. rs777 Звание
    rs777
    +1
    Вчера, 16:20
    Какие люди!... А я думал она в декрете должна сидеть. laughing
    1 мая у Кэролайн и ее мужа, владельца Николаса Риччио, родилась дочь.Девочку назвали Вивиана (дома ее ласково зовут Виви).
  9. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Вчера, 16:21
    Интересно, как демократы будут на эти обвинения отвечать recourse laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 18:50
      Цитата: Reptiloid
      Интересно, как демократы будут на эти обвинения отвечать

      "У Трампа кукуха поехала !"
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Вчера, 19:54
        wink да я тоже думаю, что у него разные мании fellow ---- величия, преследования,! Или вообще, как сами амеры в своих фильмах --- у одного человека несколько личностей в мозгу hi
  10. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Вчера, 16:23
    Кто ж у демократов вождь - Байден, чё ль?
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Вчера, 16:25
    Маркс наверно в гробу вращается с околосветовой скоростью
  12. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +3
    Вчера, 16:25
    lol ну юмористы эти фашингтонцы laughing laughing
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 16:27
    Коммунисты - троцкисты руководят демпартией !? А ледорубы будут .Рассаживаемся поудобнее и не мешаем.Трамп жги - троцкисты украли у тебя выборы !!!!
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 16:29
    Цитата: Reptiloid
    Интересно, как демократы будут на эти обвинения отвечать recourse laughing

    Воплями из склепа ответят ,если " самоходный дед " не заблудиться . laughing
  15. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Вчера, 16:29
    ❝ Это радикальные марксистские идеи, которые никогда не работали в истории человечества во благо народа ❞ —

    — «Если бы Маркс был жив, он бы в гробу перевернулся» ...
  16. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +1
    Вчера, 16:29
    Попутала, по моему мнению, левитт троцкистов с коммунистами, ну и "угроза коммунизьма" имеет товарный вид laughing
  17. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Вчера, 16:30
    При любом президенте и при любом составе конгресса это государство воспринимает Россию только как врага.
    Тогда поочему правители России, вот уже 35 лет. считают Америку своим лучшим другом?
    1. andranick Звание
      andranick
      +2
      Вчера, 18:05
      Цитата: Гардамир
      При любом президенте и при любом составе конгресса это государство воспринимает Россию только как врага.
      Тогда поочему правители России, вот уже 35 лет. считают Америку своим лучшим другом?
      Так это ж СВОИМ другом. Не другом России.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 18:52
      Цитата: Гардамир
      Тогда поочему правители России, вот уже 35 лет. считают Америку своим лучшим другом?

      Потому что в Америке, как и России, коммунистов нет. Есть троцкисты и леваки.
  18. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Вчера, 16:33
    Так вот они какие, настоящие коммунисты. Народ плечистый, их не заманишь... В итоге, как и ожидалось, каждый последующий клоун хуже предыдущего.
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 16:34
    Цитата: Pharmacist
    Из американских демократов коммунисты как из меня японский космонавт!

    Цитата: Pharmacist
    Из американских демократов коммунисты как из меня японский космонавт!

    Ваше мнение для Трампа не интересны ,Камала Харрис и Байден коммунисты- троцкиств .Не забываем ,Трамп в конце 80 ых был поражён в Ленинграде убранством царских дворцов .Подозреваю особенно его поразил фонтан Самсон разрывающий пасть льва.Весь в золоте ,а раньше к золоту он был как то не очень .( тонкий намёк).Трамп разрывает пасть Байдена . wassat
  20. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 16:39
    Оно хоть само поняло чо ляпнуло?
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +1
      Вчера, 17:09
      Похоже, это просто конкурс обзывалок. Детский сад, младшая группа.
      Теперь очередь за демократами. Как республиканцев обзовут? Фашистами или педофилами?
      Пора делать денежные ставки. Шоу затмит чемпионат мира по футболу.
  21. А_В_К Звание
    А_В_К
    +2
    Вчера, 16:40
    Эта музыка будет вечной. И, главное, эти дэ биллы вообще не понимают сути марксизма и коммунизма. Потому эта сказочка-пугалочка и работает
  22. hiller Звание
    hiller
    0
    Вчера, 16:47
    Вопрос из зала:" Барышня, а Вы знаете чем правые отличаются от левых? И чем троцкисты отличаются от коммунистов?" Весь во внимании в ожидании ответа crying
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Вчера, 18:55
      Цитата: hiller
      И чем троцкисты отличаются от коммунистов?

      Троцкисты это иудеи местечковые, а коммунисты это те кто развалил страну, а создвали страну большевики.
      1. hiller Звание
        hiller
        0
        Вчера, 19:01
        Вне дискуссии: а персона с с партийным билетом члена ВКП(б) это кто?))))
  23. Василий ))
    Василий ))
    +6
    Вчера, 17:10
    Американцы, ... Всё-таки они упустили в жизни что-то очень важное. У нас был Советский Союз. Как-то так получилось, что полностью разрушеную государственную систему России, именно Партия большевиков взялась возродить, но по своему. Результат - повально грамотное население, бесплатное образование и медицина, жилье, и ещё много чего, наука, культура, космос, атом и ещё много чего. Сверхдержава.
    А эти так и остались безграмотными, никому не нужными, но с гвоздем в башке, что нигде лучше американцев не живут. Сейчас кризис, из которого выхода для них нет. Продлить агонию, если будут жрать европку и других союзников, смогут, но вылезти из кризиса нет. Они не способны понять этого своими тупыми детскими мозгами. Даже, если им все разжевать и в рот положить. Горе им. А войнушку мы им большую заварить не дадим, как бы они не старались. Вот так и наступит крах капитализма, о котором говорил Ильич, но на 100 + лет позже. Наконец .... Ура !
  24. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +3
    Вчера, 17:11
    это коммунисты с идеями марксизма
    бродит призрак коммунизма, бродит по америке drinks
  25. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 17:13
    Цитата: Ясная
    Дональд Трамп призвал американцев бороться с коммунистами,

    Эээ... winked по этой теме на ВО есть специалист со стажем "Татра". С нетерпением жду её (его) разгормный спитч про "врагов коммунистов". Трамп должен икать crying

    Была уже по этой теме ,я ей ответил - ушла в туман изучать методичку .
  26. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Вчера, 17:26
    Цитата: Офицер запаса
    Пора делать денежные ставки. Шоу затмит чемпионат мира по футболу.

    Да уж. К моменту праймериз там будет весело. Пора запасаться попкорном и рассаживаться. laughing
  27. Вертолётоплан СВВП Звание
    Вертолётоплан СВВП
    +1
    Вчера, 17:33
    напугала ежа голой ж.пой
  28. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Вчера, 17:35
    Это не Демпартия вашего дедушки. Это коммунисты.

    Кстати вот Демпартия дедушки или даже прадедушки!
  29. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +1
    Вчера, 17:35
    для России абсолютно нет никакой разницы, кто находится у власти в США.

    Да?
    По тому как Путин осыпал комплиментами и откровенно льстил Трампу и первой леди этого не скажешь.
    В Анкоридже , вообще, пошел навстречу его хотелкам.
    Тунель под Беринговым проливом мы с демократами рыть не собирались.
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Вчера, 18:56
      Цитата: Личное мнение
      Тунель под Беринговым проливом мы с демократами рыть не собирались.

      так будет или нет? если прокопают это ж обход вокруг океанов
  30. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Вчера, 17:38
    Цитата: Pharmacist
    Из американских демократов коммунисты как из меня японский космонавт!

    Мэр Нью-Йорка, пожалуй, ещё и Троцкого переплюнет! laughing
  31. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Вчера, 17:48
    А Макрону снова Панин приложил. laughing
    Елисейский дворец, похоже, живёт по двум протоколам — дипломатическому и домашнему. Последствия последнего Макрон вновь решил скрыть за солнцезащитными очками, встречая султана Омана.
  32. gsev Звание
    gsev
    +2
    Вчера, 18:55
    Антикоммунизм некоторых известных политиков США до добра не доводил. Сенатор Джосеф Маккарти от переутомления в ходе разоблачения коммунистов спился. А министр обороны джеймс Феррестол свихнулся и с криком "коммунисты идут" выпрыгнул из высотки и разбился насмерть. Трампу уже отстрелили часть уха.
  33. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    +2
    Вчера, 19:08
    А вот мне глубоко фиолотого, кто там в штатах кого и как. От слова совсем. Я могу как-то повлиять на ход событий там? Нет. Хоть один читатель данного ресурса может повлиять на ход данных событий? Нет! Новость - абсолютно ненужная и не несущая информацию.
  34. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +1
    Вчера, 19:32
    Ешь ананасы, рябчиков жуй -
    День твой последний приходит, буржуй.
    (с) Маяковский, 1917
  35. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Вчера, 20:13
    Американские политики обвиняют друг друга то в фашизме, то в коммунизме не ради истины. Это просто два ни к чему не обязывающих жупела, порождённых буржуазной пропагандой. Вообще, американские политические дебаты - это взаимные обвинения на такие безопасные темы, пока не удаётся накопать компромат на соперника.
  36. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 20:25
    Не коммунисты ,а глобалисты !

    Глобализм это версия современного коммунизма

    Достаточно почитать Манифест Коммунистической Партии Маркса -Энгельса ,что бы обнаружить там очень схожие идеи

    В ЕС сейчас правят глобалистские элиты ,которые внедряют социалистические идеи в умы своих граждан .Не зря же у них даже коммисары имеются

    Социализм там главным образом присутствует в пересчёте всех и каждого, много в глобализме присутствует и от фашизма

    Элитам нужно безропотное бы дло ,толпа послушных потребителей

    Оруэлл когда писал свои романы ,предполагал ли он что такое общество возникнет на западе ?
  37. Комментарий был удален.
  38. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 21:53
    Цитата: carpenter
    Как гитлеровцы видели везде коммунистов, так и трамписты их видят везде

    Так это, что республиканцы, что демократы, по существу "гитлеровцы". Поэтому пусть углядят друг в друге коммунистов и хоть переубивают друг друга. Нам легче и лучше.