ВСУ планирует высадку десанта на северо-западном побережье Крыма
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Украинское командование рассматривает возможность проведения десантной операции на западном побережье Крымского полуострова и для этого стягивает резервы в Очаков и Одессу. По данным источника, в регион уже прибывают латиноамериканские наемники. Их размещают в учебных центрах морской пехоты, где ранее проводилась подготовка по десантированию с воды.
В частности, речь идет о мощностях 198-го учебного центра ВМС ВСУ в Николаеве, а также 241-го учебного центра морской пехоты и других аналогичных объектов. Как утверждается, Генштаб Украины планирует реализовать эту провокацию в июле 2026 года.
Генштаб считает, что, несмотря на громкий пиар темы контрнаступления через Днепр на Херсонскую область, российские войска якобы не будут готовы к внезапной воздушной высадке тактического десанта в Крыму.
По данным из осведомлённых источников, в прибрежной зоне Днепро-Бугского лимана фиксируется наращивание воинского контингента. Личный состав ВСУ поэтапно размещают в сёлах Станислав, Александровка, Софиевка, Днепровское, а также в соседних населённых пунктах. Процесс расселения идёт при деятельном участии работников местного ТЦК. Они подыскивают свободные жилые дома и заселяют туда военных прямо к жильцам.
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