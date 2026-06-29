ВСУ планирует высадку десанта на северо-западном побережье Крыма

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ВСУ планирует высадку десанта на северо-западном побережье Крыма


Украинское командование рассматривает возможность проведения десантной операции на западном побережье Крымского полуострова и для этого стягивает резервы в Очаков и Одессу. По данным источника, в регион уже прибывают латиноамериканские наемники. Их размещают в учебных центрах морской пехоты, где ранее проводилась подготовка по десантированию с воды.



В частности, речь идет о мощностях 198-го учебного центра ВМС ВСУ в Николаеве, а также 241-го учебного центра морской пехоты и других аналогичных объектов. Как утверждается, Генштаб Украины планирует реализовать эту провокацию в июле 2026 года.

Генштаб считает, что, несмотря на громкий пиар темы контрнаступления через Днепр на Херсонскую область, российские войска якобы не будут готовы к внезапной воздушной высадке тактического десанта в Крыму.

По данным из осведомлённых источников, в прибрежной зоне Днепро-Бугского лимана фиксируется наращивание воинского контингента. Личный состав ВСУ поэтапно размещают в сёлах Станислав, Александровка, Софиевка, Днепровское, а также в соседних населённых пунктах. Процесс расселения идёт при деятельном участии работников местного ТЦК. Они подыскивают свободные жилые дома и заселяют туда военных прямо к жильцам.
75 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +10
    Вчера, 17:17
    Скоро саммит НАТО , Зегнида должен що нибуд продемонстрировать .
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +15
      Вчера, 17:19
      Цитата: Ирек
      Зегнида должен що нибуд продемонстрировать

      100%. Ему надо показать свой потенциал, иначе денег ему не дадут
      1. ian Звание
        ian
        +7
        Вчера, 17:24
        Цитата: rytik32
        100%. Ему надо показать свой потенциал, иначе денег ему не дадут

        Показать то надо, но именно там- верх идиотизма. Как рекламная акция круто, как тактическая операция бред....Там же голая степь. Зацепиться не за что. Для того, чтоб создать там какой-никакой плацдарм и кто то закрепился на пару часов, надо одномоментно человек 500 закинуть. Стесняюсь спросить как? на лодках?
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +3
          Вчера, 17:36
          Цитата: ian
          именно там- верх идиотизма
          По данным из осведомлённых источников,

          Война однако bully . Дезинформация главный инструмент "осведомленных источников". Наша разведка разберется и разбомбит кого попало. А то ни когда такого не было и вот опят портянки одевают на свежую голову. soldier
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Вчера, 18:59
          Цитата: ian
          Показать то надо, но именно там- верх идиотизма.

          А разве по физиономии Зегнитды не видно, кто он ?
        3. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Вчера, 19:27
          Цитата: ian
          Как рекламная акция круто, как тактическая операция бред...

          А ему пофиг.
      2. хрыч Звание
        хрыч
        +5
        Вчера, 17:29
        Так сожгите эти сёла. Чего ждать?
        1. ian Звание
          ian
          +19
          Вчера, 17:47
          Цитата: хрыч
          Так сожгите эти сёла. Чего ждать?

          Села это поселения мирных жителей. Даже если их там давно нет.
          А "Россия не бьет по мирным жителям". Вдруг нехорошее потом покажут по CNN?
          Наше руководство изо всех сил пытается сохранять красивое лицо даже после того, как в него не плюнул только ленивый... request
          1. topol717 Звание
            topol717
            +3
            Вчера, 18:21
            Цитата: ian
            Наше руководство изо всех сил пытается сохранять красивое лицо даже после того, как в него не плюнул только ленивый...
            А вы лично сможете отдать приказ уничтожить жителей села Х вместе с селом? Конечно сможете тут на форуме, но и отвечать надо не только перед западом, еще и перед своей прокуратурой, и самое главное перед своей совестью.
            1. ian Звание
              ian
              +7
              Вчера, 18:33
              А вы сможете таракана съесть живьем ? Или с 9 этажа спрыгнуть?
              Что за, простите, идиотские вопросы.... Речь идет о ударе по известным местам скопления противника, а не "уничтожении жителей села Х". Вы вероятно располагаете оружием, способным одним ударом снести с лица земли Александровку или Станислав? Поделитесь с МО, у него такого нет. Доразведка, идентификация целей и поражение противника в ПВД- это то, о чем говорю я. Как вы это понимаете- мне неизвестно... hi
              1. guest Звание
                guest
                +1
                Вчера, 18:35
                Цитата: ian
                Вы вероятно располагаете оружием, способным одним ударом снести Александровку или Станислав? Поделитесь с МО, у него такого нет.

                Да есть там как раз такое оружие, но за последние 80 лет его применение стало очень не популярным.
                1. ian Звание
                  ian
                  0
                  Вчера, 18:40
                  Целью этого оружия уж точно не херсонское село станет.
                  Хотя из пушки по воробьям- недобрая русская традиция.... recourse
                  1. guest Звание
                    guest
                    +2
                    Вчера, 18:43
                    Цитата: ian
                    Целью этого оружия уж точно не херсонское село станет.

                    А я и не говорил, что оно целью станет, но в теории таким оружием можно быстро решить проблему этого села.
            2. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Вчера, 19:01
              Цитата: topol717
              надо не только перед западом, еще и перед своей прокуратурой

              Ну это уже перебор.
            3. K9_SWAT Звание
              K9_SWAT
              -2
              Вчера, 19:11
              Я смогу. Любой сможет кроме Вовы, о чем тот и заявил в истерике, когда у него спросили про банковую в куеве.
              А скажи, малахольный, а кто тогда отдаст приказ на применение ЯО? Ты понимаешь, что погибнут тысячи гражданских?
          2. Овсиговец Звание
            Овсиговец
            +1
            Вчера, 20:02
            успокойтесь и не несите бред.....после штурмов все НП представляют из себя развалины - да и хрен бы с ним
      3. Владислав_2 Звание
        Владислав_2
        +1
        Вчера, 20:27
        ЗЕЛЯ ИДЕТ В ВА-БАНК!....сроки поджимают а отчитаться хозяйвам нужно bully ...ресурсы и мьясо...не имеет значение
    2. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Вчера, 18:17
      Подготовка практически идет-беспилотники и ракеты стараются поразить стационарные военные объекты ,мосты в Крыму, превращая его в остров. Флот не сможет помочь ввиду доминирования морских дронов.
      После массовых налетов будет попытка захвата плацдарма. В случае удачи и будет высажен десант.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Вчера, 22:39
        Про флот забудьте. Его нет.
        Но высадить морской десант на территорию РФ - это уже слишком.
        Понятно, что теперь война другая и дроны рулят, но они там дивизию высаживать собрались?
        Если наша разведка конечно не кроссворды сейчас отгадывает, а делом занимается, то такой десант должен быть уничтожен еще в месте сосредоточения, кто останется - на марше к месту десантирования, а если вдруг кто еще живой останется (но это не точно) при десантировании, ну чисто теоретически, если какой нeгр десантироваться сможет - то ему лучше сразу десантироваться с поднятыми руками и криками : "Я мыкола, повар, водила и насильно мобилизованный с соседнего хутора!"

        Это в теории.
  2. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +11
    Вчера, 17:24
    как показывает война бред игнорировать полностью нельзя, пока есть спокойная возможность следовало бы создать 2 укрепа, у перекопа на выходе с полуострова, и в северо-западной части крыма, если действительно случится, чтобы оперативно могли их занять
    1. Kuziming Звание
      Kuziming
      +5
      Вчера, 17:33
      На самом деле, гарнизоны это как раз цель. Уж лучше создать систему воздушной разведки и поражения целей.
      А в сёлах ПВО надо ставить, способное сбивать вертолеты, которые коварно пойдут на низкой высоте над морем.
      А ещё дронами нужно уничтожать скоростные лодки. Но для этого нужна акустическая разведка, буи, которые должны, по идее, создавать умные люди. А для этого нужны умные люди. Ну, и так далее...
      Повторил бы дежурную мысль о создании плавучих батарей ПВО и противодронной защиты, но все и так знают.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 18:03
        У врага там перманентная спутниковая разведка и куча дронов, там и на земле ПВО трудно приходится
      2. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Вчера, 18:25
        Цитата: Kuziming
        Но для этого нужна акустическая разведка, буи, которые должны, по идее, создавать умные люди.
        Что бы что то создавать для начала надо время, потом надо ТЗ, потом надо бюджет и исполнитель. Потом надо провести испытание и убедится что все работает. После этого надо определить партию и найти подходящего исполнителя, а еще не забыть заложить деньги в бюджет. Можете добавить, что еще я забыл перечислить. Потом посмотрите и решите, а нам точно это надо?
      3. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Вчера, 18:28
        Цитата: Kuziming
        способное сбивать вертолеты
        Простите а сколько человек можно забросить на вертолетах? Ну т.е. для захвата полуострова сколько вертолетов надо?
        1. Лена Петрова Звание
          Лена Петрова
          +1
          Вчера, 19:18
          Цитата: topol717
          у т.е. для захвата полуострова сколько вертолетов надо?

          Ну, это уже будет что-то похожее на Гостомельскую операцию.
        2. Kuziming Звание
          Kuziming
          -1
          Вчера, 23:18
          Вы задали хороший вопрос.
          К сожалению, этот канал читают и враги, не хочется давать им советы.
          Но, навскидку - какие угрозы может создать вертолетный десант.
          1. Захват села на с/з, условная Оленёнвка. (Взятие заложников).
          2. Организация наземной корректировки дальних ударов. С использованием своих дронов могут контролировать дороги к перешейку.
          3. Возможно, попытаются затащить системы мобильного ПВО.

          Исходя из подобной тактики, нужно работать над такими контр мерами:
          1. Уничтожение десанта в момент подготовки операции и в пути.
          2. Прикрытие населенных пунктов.

          Стратегически с/з Крым - это изолированный участок побережья без естественных укрытий. Снабжение сложное, развитие и движение по степи практически самоубийство в нынешних реалиях.
          Скорее всего, это может быть чисто террористический рейд ради получения политических очков.
          Верю в мудрость нашего командования и стратегический гений генштаба.
        3. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          Вчера, 23:47
          Так оно не так будет выглядеть. Прилетит/приплывет пара рот в какой-нибудь пгт, где наших никого нет, у них - тысяча заложников. Крым - голая степь, в те края враг засылает дронов сколько может чтобы бить по нашим силам, что спешат по открытым всем ветрам дорогам, данные со спутников постоянно обновляются. А мы не можем бомбить, там наши люди в подвалах. И получается оперативный кризис на недели или даже месяцы, народ негодует что руководство опять всё прошляпило, а враг с потерями не считается, у него снова перемога. Как-то так вижу
  3. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +3
    Вчера, 17:25
    От жыдобандеровского наркоши этого можно ожидать - хочет показать спонсорам, что есть ещё ягоды в ягодицах.
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Вчера, 17:34
    Я уж думал про морской десант речь, а тут аж про воздушный request
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 17:37
    Уже превентивно ударили по десантным средствам ВСУ ,ещё вчера .
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 17:38
    Уже превентивно ударили по десантным средствам ВСУ ,ещё вчера .
  7. Ivan F Звание
    Ivan F
    +6
    Вчера, 17:39
    Смертники. Как военная операция - бессмысленно. Как пиар-акция для укров вполне сойдет, будут западу втирать про "перемогу".
  8. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +3
    Вчера, 17:42
    у десанта будет путь в одну сторону
    сразу обрубят поддержку ресурсами и сбросят весь десант в море
    (через Днепр то ни одна сторона не пытается делать десанты)
  9. Vent Звание
    Vent
    +4
    Вчера, 17:42
    Брехня какая-то. Учитывая, что и через обычную реку войска снабжать тяжко, то через море, думаю, вообще противнику невозможно. Не верю я в тупость врага, значит, очередной шум.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Вчера, 18:30
      Цитата: Vent
      Брехня какая-то. Учитывая, что и через обычную реку войска снабжать тяжко, то через море, думаю, вообще противнику невозможно. Не верю я в тупость врага, значит, очередной шум.
      Верно, а вот на косу они могут десант отправить, как уже было несколько раз. Крынки 2.0
      1. Vent Звание
        Vent
        0
        Вчера, 19:41
        Я думаю, им крынок хватило. Специально шум поднимают, чтобы с запорожского направления в Крым резервы оттянуть.
  10. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Вчера, 17:49
    Если об этом пишут в прессе, какой толк будет от этого десанта? Положить латиносов и потерять технику?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 18:19
      Толк что все подумают что брехня, раз рассказывают, можно не обращать внимания и ждать атаки в другом месте. А потом окажется что не брехня...
  11. Десница ока Звание
    Десница ока
    +12
    Вчера, 17:53
    ВСУ планирует высадку десанта на северо-западном побережье Крыма

    Да, и я думаю, что полезут они в Крым, таки.... В Курскую, мы тоже не ожидали.., так что , надеюсь сейчас, наш ГШ готов.
  12. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Вчера, 17:59
    Что то много у Зеленского планов
    И на Белоруссию и на Крым
    Однако же введение противника в заблуждение относительно своих планов не меняется еще со времен наполеоновских войн ,но мобильность реагирования такова что скрыть эти планы сегодня уже невозможно, хотя это вполне в стиле украинского штаба воевать против РФ ассиметрично
    Чем то похожа эта война на 45 год, когда немцы лихорадочно наносили такие отвлекающие ассиметричные удары в Арденнах и в Венгрии
    Если идет такой пиарище значит все это -пшик
    Единственная надежда Украины на дальнобойные удары, не верю я ни в какой их "контрнаступ "
  13. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 18:06
    Вообще попытки высаживать диверсионные группы враг предпринимал, и не только там. Устроить внезапный десант на прибрежный пгт с захватом заложников они вполне смогут, будут теми же дронами скидывать припасы на парашютах, и ещё прикрывать с моря фпв с бэков. Войсковую операцию не проведут, а аналог Суджи вполне могут устроить
    1. Kuziming Звание
      Kuziming
      0
      Вчера, 23:21
      Пусть более информированные поправят меня, но создаётся впечатление, что нам, возможно, слегка не хватит сил флота для надёжной морской защиты данного участка побережья.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 00:05
        Флота там давно нет, но побережье защищают обычно не флотом, а наземными и воздушными силами. Флот - это обычно за десятки километров отбиваться а не вдоль берега рейдить
  14. opuonmed Звание
    opuonmed
    -3
    Вчера, 18:08
    У РФ разведка работает, и не допустят такого высадку в Крым! Интересно, когда уничтожат киевский режим ?
  15. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Вчера, 18:13
    Хорошая задумка. Главное - самый сезон. Всем десантникам необходимо подобрать наборы купальных принадлежностей, лежаки, зонтики от солнца и защитные крема от солнечных ожогов. Можно, конечно проще и дешевле - чёрные мешки из полиэтилена.
  16. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    +6
    Вчера, 18:18
    Смотреть надо на Каркинитский залив, опасность захвата Армянска и Красноперекопска с воды очень актуальна, да и Скадовск тоже Возможно просачивание и скрытное накопление сил уже происходит, может даже выдают себя за подразделения ВС РФ(ряженые). Какие силы нужны для внезапного захвата и удержания одного из этих переходов до подхода второго эшелона сил ??? Возможно планируется "Будёновск-2.0".
  17. valera75 Звание
    valera75
    +4
    Вчера, 18:32
    Украинское командование рассматривает возможность проведения десантной операции на западном побережье Крымского полуострова и для этого стягивает резервы в Очаков и Одессу

    видео ещё не показывали со стрелками как они будут это всё осуществлять?
    Снова читаю смех над врагом а потом в спешке месяцами собираем силу что бы выбить типа дрг в десяток харь из Курской области.
    Если мы учимся враг может учится?Или как раньше обзовём лохом посмеёмся и собирать ударный кулак снова откуда-нибудь выбивать полгода?
    Какие бы потери на земле не были у врага он создаёт много проблем а уже маховик ВПК на западе запущен и выходит на плановую мощность а значит врага будут крепить.
  18. _DD_ Звание
    _DD_
    -1
    Вчера, 18:46
    А чтобы их не перестреляли как собак сходу там, они что будут делать? Брать Крымчан в заложники?
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      Вчера, 22:49
      А почему бы и нет? Или про Беслан уже забыли? террористам по барабану кого брать в заложники....
    2. Kuziming Звание
      Kuziming
      -1
      Сегодня, 00:21
      Вот и давайте подумаем, как через степь гнать спецназ освобождать заложников в приморском селе.
      При условии, что у противника в наличии дроны и средства ПВО.
      Все подходы на виду, реактивные дроны на их стороне (под Одессой) в наличии, а тут будет местная техническая разведка над степью. Скорее даже будут специалисты по запуску и подзарядке, а операторы могут вообще в Польше сидеть.
      Допустим, 20 террористов в поселке с населением в сто человек.
      Нужно доставить 60 спецназовцев (или одного Рембо?). По воздуху не пролетит. По шоссе не проехать.
      Задачка "со звёздочкой".
    3. Kuziming Звание
      Kuziming
      0
      Сегодня, 00:27
      А кто будет стрелять, и чем?
      Если речь идёт о существующих пунктах, то, опасаюсь, им нужно очень часто менять позиции. Там трудно маскироваться. А разведка у врага работает сверху постоянно.
  19. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    0
    Вчера, 19:04
    Вопрос реторический - а есть ли столько десантных вертушек у противника в принципе, чтобы провести воздушную десантную операцию? Если предположить, что планируется высадить условные 400 - 500 вооружённых до зубов рыл с двойным-тройным БК, с тяжёлым стрелковым вооружением, то эти цифры делим на вместимость условного Ми-8, т.е. на 24, а то и меньше. Получаем от 20-ти, учитывая загрузку БК, и выше транспортников. А ещё нужны будут вертолёты огневой поддержки (если это не миссия в один конец) в сопровождении и столько же в полной готовности к взлёту на земле. И очень не маленькое количество БЭКов для снабжения.
    Или же неведомое мне количество по причине незнания характеристик десантных плавсредств, БЭКов сопровождения и т.п.
    Подозреваю, в Крыму есть малонаселённые участки побережья, которые могут быть использованы для скрытного накопления сил и средств противника для проведения достаточно серьёзных операций на полуострове.
    И дай то Бог,и если я ошибаюсь...
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Вчера, 19:44
      Цитата: Strelok1976
      Вопрос реторический - а есть ли столько десантных вертушек у противника в принципе, чтобы провести воздушную десантную операцию?..

      Судя по кадрам бомбёжки их позиций в Прибугском Николаевской области, они на лодки рассчитывали.
      1. Strelok1976 Звание
        Strelok1976
        0
        Вчера, 19:56
        Автор статьи пишет про воздушное десантирование...
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          0
          Вчера, 20:58
          Цитата: Strelok1976
          Автор статьи пишет про воздушное десантирование...

          Это он Генштаб ВСУ цитирует, получается. А прилетело по конкретному адресу, и там фигурируют именно
          пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения с каркасными лодками и безэкипажными катерами противника.

          Геранями били.
    2. Kuziming Звание
      Kuziming
      -1
      Вчера, 23:33
      20 человек, из них пять операторов дронов. Плюс система космической связи и мобильные комплексы ПВО.
      Рассредоточатся в поселке с населением в 300 человек, будут ходить в штатском.
      Население возьмут под контроль, периметр будут контролировать дронами.
      Эвакуироваться шансы будут и по воде.
  20. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +6
    Вчера, 19:04
    Дезинформация не исключена. То же самое ВСУ проводится в Черниговской области. А ударить они смогут и в Сумской. Тактический обман.
    Надежда на нашу разведку. ВС РФ в свою очередь должны дезинформировать противника.
  21. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    -7
    Вчера, 19:20
    Либо надо заканчивать войну, либо правление верховного гениалиссимуса. Вместе они ведут Россию к катастрофе.
    1. Strelok1976 Звание
      Strelok1976
      +1
      Вчера, 20:01
      Невладение информацией из многих источников приводит к паническим настроениям.
      1. Смысл_Жизни Звание
        Смысл_Жизни
        -2
        Вчера, 20:10
        Так поделитесь хорошей информацией, если у вас есть. А то совсем уже тоскливо.
  22. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    +3
    Вчера, 19:25
    российские войска якобы не будут готовы к внезапной воздушной высадке тактического десанта в Крыму

    Конечно, не будут готовы.
    Они же не читают то, что сами же украинцы здесь и растрепали на весь белый свет. 😁
  23. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Вчера, 19:27
    утка. зачем? как снабжать? как отступать?
  24. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +2
    Вчера, 19:29
    Ждём следующую новость: "Путин призвал принять меры к защите Крыма от украинского десанта".
    1. Strelok1976 Звание
      Strelok1976
      -1
      Вчера, 20:06
      Не смешно. Грамотно подготовленный морской диверсант может и укрытие себе сделать достаточно быстро, и подготовить площадку для высадки себе подобных.
      1. Смысл_Жизни Звание
        Смысл_Жизни
        -1
        Вчера, 20:08
        Я и не говорил что это смешно. Это очень и очень грустно.
    2. двейра63 Звание
      двейра63
      0
      Вчера, 22:57
      "Путин призвал принять меры..."
      Было бы лучше так как в Библии :"Зеленский, изыди вон..."!
  25. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Вчера, 20:03
    Такая десантная операция имела бы смысл, если бы она была взаимоувязана с блокадой Крыма, полной блокадой, которая бы продолжалась долго, и силы обороны Крыма были бы уже истощены в отражении многих мелких ложных
    отвлекающих десантов, в разных местах побережья. Но до полной блокады далеко, десант будет уничтожен. Возможно, враг как раз думает в этом направлении и это будет только проба сил
  26. _КГБ-СССР_ Звание
    _КГБ-СССР_
    +3
    Вчера, 20:10
    Как то не очень понятно написано, с одной стороны накопление сил в Очакове с тренировкой десанта с воды, с другой стороны генштаб заявил "не готовы" к десантированию с воздуха. Дальше то как они силы собираются развертывать, звучит как "пшик" флаг поставить на берегу и успеть унести ноги и явно не всем... Я думаю ничего конкретного писать не стоит, но кто был на северо-западе Крыма едва ли скажут, что там что то не готово...
  27. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +2
    Вчера, 20:19
    Вот времена настали. Раньше какому нибудь штирлицу с фонариком в зубах нужно было вскрыть сейф дубликатами ключей, снять на микропленку карту и переправить в центр . Сейчас планы обсуждаются вовсеуслышанье.
  28. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Вчера, 21:09
    Надеюсь, тех, кого возьмут в плен - на обмен хранить не будут. А соорудят множество плотов с виселицами, повесят их и отправят в свободное плавание обратно к пока еще украинским берегам.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 21:32
      Цитата: Metallurg_2
      Надеюсь, тех, кого возьмут в плен - на обмен хранить не будут.

      Готовят латиносов, если верить публикации, так что наёмникам плен не светит.
  29. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Вчера, 22:09
    Давно у местных акул не было пира...
  30. Слово Звание
    Слово
    -1
    Вчера, 22:55
    Есть повод закинуть орехи, хотя бы с фугасом, что-бы не смешить весь мир.
  31. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 00:12
    Странная операция о которой УЖЕ пишут на ВО. Подозреваю, что если такое и будет, то не там где написано в статье и не в тот период.
  32. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 00:16
    Цитата: alexoff
    Вообще попытки высаживать диверсионные группы враг предпринимал, и не только там. Устроить внезапный десант на прибрежный пгт с захватом заложников они вполне смогут, будут теми же дронами скидывать припасы на парашютах, и ещё прикрывать с моря фпв с бэков. Войсковую операцию не проведут, а аналог Суджи вполне могут устроить

    Западные партнеры могут подкинуть что-то новое. Я бы особо не успокаивал себя, лучше быть готовым к какой-то гадости с их стороны.