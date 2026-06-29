Противник ежедневно лишается автозаправок в Харьковской и Полтавской областях
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В результате российских ударов противник стремительно лишается автозаправок в Харьковской и Полтавской областях. Также успешно поражены АЗС в самом Харькове.
Сообщения об этом поступают от украинских источников.
В администрации Харькова сообщают об ударах ВС России по целям в Холодногорском районе города. О том, какие именно объекты поражены, информации пока нет. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали, что в направлении этого района Харькова летели российские авиабомбы с УМПК.
В Черниговской области поражены объекты в Городце. Какие именно цели там поражались сегодня, не сообщается, но можно предположить, что примерно те же, которые были атакованы вчера. Тогда атаки были предприняты при помощи дронов-камикадзе «Герань» и «Гербера» на места дислокации подразделений ВСУ и инфраструктурные объекты. Ударам предшествовала воздушная разведка.
Взрывы звучали также в Знаменке Кировоградской области. В этом населенном пункте находится важный железнодорожный хаб. Это один из ключевых распределительных центров, где формируются военные эшелоны ВСУ. Помимо этого, там осуществляется ремонт железнодорожного подвижного состава. ВС России подвергали атакам данный объект и ранее.
В той же Кировоградской области в поселке Новое, согласно сообщению оборонного ведомства РФ, наши военные при помощи беспилотников «Герань-4» успешно атаковали склад горюче-смазочных материалов противника.
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