Противник ежедневно лишается автозаправок в Харьковской и Полтавской областях

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Противник ежедневно лишается автозаправок в Харьковской и Полтавской областях


В результате российских ударов противник стремительно лишается автозаправок в Харьковской и Полтавской областях. Также успешно поражены АЗС в самом Харькове.



Сообщения об этом поступают от украинских источников.

В администрации Харькова сообщают об ударах ВС России по целям в Холодногорском районе города. О том, какие именно объекты поражены, информации пока нет. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали, что в направлении этого района Харькова летели российские авиабомбы с УМПК.

В Черниговской области поражены объекты в Городце. Какие именно цели там поражались сегодня, не сообщается, но можно предположить, что примерно те же, которые были атакованы вчера. Тогда атаки были предприняты при помощи дронов-камикадзе «Герань» и «Гербера» на места дислокации подразделений ВСУ и инфраструктурные объекты. Ударам предшествовала воздушная разведка.

Взрывы звучали также в Знаменке Кировоградской области. В этом населенном пункте находится важный железнодорожный хаб. Это один из ключевых распределительных центров, где формируются военные эшелоны ВСУ. Помимо этого, там осуществляется ремонт железнодорожного подвижного состава. ВС России подвергали атакам данный объект и ранее.

В той же Кировоградской области в поселке Новое, согласно сообщению оборонного ведомства РФ, наши военные при помощи беспилотников «Герань-4» успешно атаковали склад горюче-смазочных материалов противника.
49 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +20
    Вчера, 17:23
    На меня сегодня барышня на АЗС ругалась, что я в канистру заправляюсь. Замучился объяснять, что мне генератор заправить нужно. Что с бака я слить не могу. И не могу на генераторе приехать... Заранее оплатил лимит - 40 л. И пока она ругалась, я оставшиеся 20 л в канистру лил.
    Вообще нет ума: поставили лимит, но и в канистры нельзя... А у людей мотоблоки, газонокосилки....
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +6
      Вчера, 17:48
      Хренасе! Где это по 40 литров заправляют!? Щисливчеги!
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +3
        Вчера, 18:35
        Скоро китайцы наладят массовый выпуск мини-НПЗ, а может даже портативных для дома. Посмотрел объявления можно прикупить неплохой вариант, и не дорого. С таким ценами на топливо окупится за год, даже если использовать только для семьи. А уж найти нефть по дешевке вообще не проблема.
        1. wanna Звание
          wanna
          0
          Вчера, 19:17
          Цитата: Vitaly_pvo
          а может даже портативных для дома.

          Мы не сумасшедшие, мы знаем, что это такое. Поэтому будем использовать литиевые батареи.
        2. Single-n Звание
          Single-n
          +1
          Вчера, 19:36
          Серьезно? Найти нефть не проблема? Может еще и установку для очистки в кухонном варианте нашли? а привезут вам вам на вайлдберриз? Эти "мини" НПЗ требуют цехов 20х20 м и еще цистерн. плюя офигенные затраты на противопожарку и экологию. То что пишу в рекламе 2х4х5 м это фигня. Там еще куча доп оборудования. И окупаемость у них если производить кубометры в сутки минимум. Вы как те же 50-60 тонн нефти привезете? На газельке? Аль ж/д ветку потяните?
          Хотя сама идея здравая. Если украинцы вон рассредоточили все что можно и мы теперь не можем им ничего толком отрубить.
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            +1
            Вчера, 20:17
            Цитата: Single-n
            Там еще куча доп оборудования. И окупаемость у них если производить кубометры в сутки минимум

            А ведь еще какие то лицензионные требования? и налоги другие? акциз какой нибудь, НДС, сертификация, технологический сбор... это кроме стандартных налогов.
            1. Vitaly_pvo Звание
              Vitaly_pvo
              +2
              Вчера, 20:52
              Цитата: aybolyt678
              еще какие то
              если торговать, то конечно. А если для своих машин, то в цене нефти уже будет и НДС и налог на недра. Только на одном акцизе экономия будет 40%.
        3. koksalek Звание
          koksalek
          +1
          Вчера, 19:38
          у нас вмиг обложат налогами, оброками, комиссиями, проверками, отчетами и еще 147 кругов ада что за всю жизнь не окупится
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Вчера, 19:19
        Цитата: Chack Wessel
        Хренасе! Где это по 40 литров заправляют!? Щисливчеги!

        Мы у них заправки.
        А лохлы сегодня опять НПЗ подожгли у нас. angry
        1. poquello Звание
          poquello
          -1
          Вчера, 19:28
          Цитата: Бородач
          Цитата: Chack Wessel
          Хренасе! Где это по 40 литров заправляют!? Щисливчеги!

          Мы у них заправки.
          А лохлы сегодня опять НПЗ подожгли у нас. angry

          целые НПЗ в укропии есть только на псевдопатриотическом ТГ-канале «Рыбарь» и иже подобных
  2. wanna Звание
    wanna
    +13
    Вчера, 17:25
    С позволения сказать, на пятом году войны Москва подверглась нападению. А ваш дед за четыре года пробился из Москвы в Берлин
    1. EpIvIaK Звание
      EpIvIaK
      +2
      Вчера, 17:44
      Дедов во время котлов в 41-ом брали в плен в таких количествах которое сравнится со всем контингентом СВО.
      1. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        +4
        Вчера, 17:49
        Цитата: EpIvIaK
        Дедов во время котлов в 41-ом брали в плен в таких количествах которое сравнится со всем контингентом СВО.

        Весь вермахт попал в плен.
        1. mitrich Звание
          mitrich
          +1
          Вчера, 18:29
          Судя по всему, его дед из советского плена вернулся в родную неметчину. В отличие от сотен тысяч наших пленных, бывших в его, немецких концлагерях.
          Раз внучек здесь крапает.
          1. EpIvIaK Звание
            EpIvIaK
            0
            Вчера, 23:57
            Я напротив пытаюсь встать на защиту нынешней ВС РФ, когда сравнивают сроки и т.д с ВОВ. К тому, что те события 41-ого были при иных обстоятельствах и были всякие полные мобилизации и так далее.
        2. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          0
          Вчера, 23:59
          И это главное. Просто уместно ли сравнивать то - с сегодняшним...
      2. Single-n Звание
        Single-n
        +3
        Вчера, 19:45
        Ну так и вермахт бы раз в 10 больше чем ВСУ. А уж по выучке был лучшей армией мира на тот момент. Впрочем не имей мы ЯО то может в 2022 сманеврировали бы до волги.
  3. Million Звание
    Million
    +7
    Вчера, 17:30
    Не знаю как противник,но заправки у нас целы,а бензина нет.
    Сегодня наблюдал картину:на Роснефти табло с ценами светится,а бензин отсутствует.
    Но очередь их машин стоит длинная.
    Город-герой,если что.
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +11
      Вчера, 17:32
      Цитата: Million
      заправки у нас целы,а бензина нет

      Потомушта мы лупим по заправке, а они по НПЗ, который снабжает тысячи таких заправок.
      Да и пути подвоза ГСМ у них как часы работают уже 4,5 года..
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Вчера, 19:03
        Цитата: Mishka78
        Цитата: Million
        заправки у нас целы,а бензина нет

        Потомушта мы лупим по заправке, а они по НПЗ, который снабжает тысячи таких заправок.
        Да и пути подвоза ГСМ у них как часы работают уже 4,5 года..

        Подождите, сейчас они НПЗ выбьют и за АЗС возьмутся.
      2. Andrey_5 Звание
        Andrey_5
        +2
        Вчера, 19:19
        о каких НПЗ на Украине речь? там весь бензин идёт из европы? на месте делают совсем немного. версия герани с ии лишила бы вопрос, в автономном режиме сжигая все топливовозы на трассах.
    2. ian Звание
      ian
      +6
      Вчера, 17:39
      Цитата: Million
      Не знаю как противник,но заправки у нас целы,а бензина нет.

      Это потому что у нас согласно традиции чесаться начинают только после сигнала громом. И то только там, куда ударило...
      Цитата: Million
      Сегодня наблюдал картину:на Роснефти табло с ценами светится,а бензин отсутствует.

      Простоял так в очереди полтора часа глядя между воздушными тревогами на непонятную суету у колонок. Оказалось есть только 98 и народ матерясь, заправлялся "чем есть", хотя на табло есть все. Как устало в 500 раз объяснил оператор- отключать табло им категорически запретило руководство.
      На то что люди отстояв час узнают что в реальности бенза нет руководству плевать. Главное чтоб "компрометирующих фоток" не было..... hi
      1. Million Звание
        Million
        +2
        Вчера, 17:54
        Да, девочки-операторы сказали то же самое.
  4. Роман_ Звание
    Роман_
    +6
    Вчера, 17:33
    А хо_х_лы рванули пару заводов и в РФ бензин по талонам/лимитирован и пр....
    Но афтыр с упорством барана подсчитывает абстрактное количество заправок...
    Афтыр - хо_х_лы сделают мини заправки по всему городу, а в РФ при целых заправках - ограничение бензина из-за его отсутствия...
    Но давай радуйся, пускай из носа пузыри и подсчитывай единицы уничтоженных из сотен тысяч (а может слегонца поврежденных) стационарных заправок.
  5. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +3
    Вчера, 17:38
    Цитата: aвтор
    ...железнодорожный хаб

    wassat

    Что такое "хаб"? Перевод с сипай-пиджина на русский будет? laughing
  6. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    0
    Вчера, 17:47
    Европа уже рассчитывает на крупную войну с Россией. В этом контексте оценки и комментарии, которые будут на повестке дня саммита НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, имеют большое значение.

    https://dzen.ru/news/story/a49a550d-1cea-52ca-a235-66fcac1887d1?from=main_portal&lang=ru&persistent_id=3373471636&story=9165a155-ca2d-50d8-9cfa-5a41eaf858fb&t=7477371049126920192
  7. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +5
    Вчера, 17:50
    А какой смысл бить по заправкам!? Надо утюжить НПЗ…Может ещё деревенские сортиры Орешниками расхреначить?
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 17:53
    Если кто не в курсе - небольшая АЗС типа бочка на 10 кубометров и пару пистолетов со счётчиками стоит 2-3 миллиона рублей. Бензин внутри - примерно столько же. Есть совсем бюджетные варианты в пределах ста тысяч рублей - куб на тысячу литров и пистолет для заправки. Так что заменить оборудование на заправке противнику будет не очень сложно. А так как бензина у него в достатке поставляется, возможно за 4 года даже трубопроводы проложили - он найдет как разливать его населению.
    Эта стратегия - как бить по супермаркетам в надежде что люди помрут с голода при возможности поставок продовольствия в любых количествах. Будут иначе распределять, только и всего. А к всукам просто бензовозы катаются, их эти удары почти не касаются.
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Вчера, 18:59
      Есть ещё бюджетней: с бензовоза разливать в канистры.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 19:51
        Так бензовоз будет долго стоять, канистр надо заранее натащить. Разлил всё по котлам, бидонам, бочкам быренько - и обратно. А местные потом уже разольют. А в будущем закопают бочки на заправке на два метра глубже, герань уже не пробьёт так глубоко, только снаружи подпалит колонку
  9. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    Вчера, 17:57
    Цитата: Chack Wessel
    Цитата: EpIvIaK
    Дедов во время котлов в 41-ом брали в плен в таких количествах которое сравнится со всем контингентом СВО.

    Весь вермахт попал в плен.

    Не весь. Существенная часть Вермахта легла в землю. hi
  10. Scaffold Звание
    Scaffold
    +2
    Вчера, 17:58
    Цитата: Chack Wessel
    Может ещё деревенские сортиры Орешниками расхреначить?

    К сожалению, приблизительно так и делается.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 18:13
      Логика как с заправками - враг без сортира лопнет коричневым взрывом через пару недель, так как без сортира не может. Как не может и бензин с бензовоза иначе как цивильной заправки получить fool
  11. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Вчера, 18:06
    В той же Кировоградской области в поселке Новое, согласно сообщению оборонного ведомства РФ, наши военные при помощи беспилотников «Герань-4» успешно атаковали склад горюче-смазочных материалов противника.

    Смешно.., что такое один склад с горюче-смазочными материалами, по сравнению с тем нефтеперерабатывающим сектором России, который довольно успешно сейчас, усиленно долбят укры, разрушая медленно но верно, всю связанную с ним инфраструктуру, последствия чего, мы, в отличии от укров, которые врят ли ощутят сильную "боль", от этого нашего удара, довольно болезненно, мягко говоря, испытываем теперь? (((
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 18:40
      Ну Рыбарь привел список всех целых нефтебаз врага, может руководство когда-нибудь увидит и как пошлет те же самые герани по бочкам, где в каждой топлива на сотни и тысячи заправок! Хотя о чем это я...
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Вчера, 19:21
        Цитата: alexoff
        Ну Рыбарь привел список всех целых нефтебаз врага,

        Звинчук лично с фонариком в цистерны заглядывал? или ему Шарий по секрету сказал?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 19:48
          Спутниковые снимки обновляют, о пораженных нефтебазах рассказывают с двух сторон. Но можно, конечно, использовать воображение и считать что все цели поражены, а которые не поражены - на самом деле пустые laughing
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Вчера, 20:22
        Цитата: alexoff
        Ну Рыбарь привел список всех целых нефтебаз врага, может руководство когда-нибудь увидит и как пошлет те же самые герани по бочкам, где в каждой топлива на сотни и тысячи заправок!

        Ещё вчера предлагал подтвердить вашу версию наличия огромного количества топлива в цистернах тех самых нефтебаз. "Рыбарь" указал только на факт их существования, про хранимое там топливо ничего не говорилось и не утверждалось.
        Было бы верхом глупости жечь АЗС, не трогая цистерны с топливом на нефтебазах - фактически, прямая поддержка ВСУ со стороны ВС РФ, чего просто не может быть.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 20:30
          Таким же образом можно сказать что фабы летят кучно по маленьким мостам неподалеку от лбс, а по большим мостам в Запорожье в зоне досягаемости не летят потому что их видимо не используют? Или летят по отдельным локомотивам, но не летят по депо и электроподстанциям?
          Я думаю ответ в том, что удары возле лбс определяют замотивированные бойцы, которые могут заковырять полусотней фпв-дронов опоры моста чтоб он рухнул. А что дальше 30 км - 40 км - это уже в Москве решают. А в Москве много политики, сделок, договорнячков и всё дух Анкориджа никак не выветрится
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Вчера, 18:41
      Смешно.., что такое один склад с горюче-смазочными материалами, по сравнению с тем нефтеперерабатывающим сектором России, который довольно успешно сейчас, усиленно долбят укры

      Кто сказал, что один склад?
      Вы берёте один эпизод поражения у xoхла и на голубом глазу сравниваете со всеми эпизодами поражений xoхлами у нас.
      Какой молодец! Биполярочка?
      Действительно, смешно.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 20:01
      Цитата: Десница ока
      В той же Кировоградской области в поселке Новое, согласно сообщению оборонного ведомства РФ, наши военные при помощи беспилотников «Герань-4» успешно атаковали склад горюче-смазочных материалов противника.

      Смешно.., что такое один склад с горюче-смазочными материалами

      Смешно строить свои выводы на одном примере из множества поражаемых целей на территории 404.
  12. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Вчера, 18:21
    На днях не помню на как ком канале прозвучало: во всей Украине 6000 заправок. На неделю работы Гераням, если каждый день. И вообще их нет, а не только в двух областях!!! Конечно бензин не исчезнет у них - будут с цистерн заправлять, но все равно это катастрофа.
  13. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Вчера, 18:47
    Цитата: Chack Wessel
    А какой смысл бить по заправкам!? Надо утюжить НПЗ…

    Ну так следите за новостями.
    Может ещё деревенские сортиры Орешниками расхреначить?

    Некоторым показалось, что очень модно стало нести эту ересь. На самом деле это выглядит стрёмно.
  14. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Вчера, 18:52
    Цитата: Scaffold
    Цитата: Chack Wessel
    Может ещё деревенские сортиры Орешниками расхреначить?

    К сожалению, приблизительно так и делается.

    Ведёте статистику поражения ceлюковских сартиров?
    Секта "Попалипосараю" во всей красе.
  15. _КГБ-СССР_ Звание
    _КГБ-СССР_
    -2
    Вчера, 20:27
    Чихать им на эти свои АЗС, это у нас логистика: с НПЗ - на бензовозе - на АЗС, они гоняют топливо с "неприкасаемых" евро-НПЗ напрямую в топливозаправщиках...
  16. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +1
    Вчера, 21:12
    ВСУ танки на АЗС заправляют что ли, что их выбивать принялись ?
  17. olbop Звание
    olbop
    0
    Вчера, 21:25
    Противник лишается заправок, а мы бензина на заправках.
  18. wedmed5 Звание
    wedmed5
    0
    Вчера, 23:37
    Цитата: Vitaly_pvo
    если торговать, то конечно. А если для своих машин

    😁 Бензина выходит 15-25%, 50% мазут. Куда его девать будете?
  19. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    -1
    Вчера, 23:39
    Фигня это всё. Подумаешь,в АЗС попали...Детсад. Враг вон НПЗ России выводит из строя. Это гораздо существенно.