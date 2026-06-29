В Иране снова заговорили о необходимости иметь ядерное оружие

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В Иране снова заговорили о необходимости иметь ядерное оружие

Ядерное оружие на сегодняшний день является сдерживающим фактором, гарантией безопасности, так что для Ирана единственный реальный способ обезопасить себя от нападений США и Израиля — это обзавестись собственным ядерным оружием. Об этом говорится в статье, опубликованной в близком к Корпусу стражей исламской революции издании Fars.

В Иране снова заговорили о необходимости получения ядерного оружия для своей защиты. На сегодняшний день это единственный реальный вариант с обеспечением собственной безопасности. Все эти заявления, соглашения и договоры можно нарушить, чем США неоднократно занималось, а Израиль тем более. Сегодня они обещают одно, а завтра на иранские города снова упадут бомбы и ракеты. А обладая ядерным оружием, и переговоры вести легче. Конечно, сам факт наличия ЯО не гарантирует, что войны совсем не будет, но она станет более контролируемой и не будет выходить за определенные рамки.



Чтобы получить необходимое стране спокойствие, Иран обязательно должен прийти к ядерному сдерживанию и убедиться, что остальные вопросы можно будет решить через переговоры. Только в этом случае переговоры смогут вестись с правильной позиции.

На сегодняшний день страны, обладающие ядерным оружием, чувствуют себя спокойнее, чем остальные. Как яркий пример — КНДР, вокруг которой враги какие только хороводы не водили, угрожая и вводя санкции, но нападать боятся, потому что в ответ может прилететь так, что мало не покажется.

Но Иран не получит ядерного оружия, по крайней мере точно не сможет разработать, потому что ему просто не дадут этого сделать. Да и режим аятолл против создания ядерной бомбы.
24 комментария
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  1. ian Звание
    ian
    +15
    Вчера, 18:05
    Собственно происходящие события это сами подтвердили.
    На Ына после того как он доне по соплям нахлестал даже не тявкают. А почему? Да потому что поняли- он однозначно может ответить так, что мало не покажется никому.
    Вокруг Ирана скачет целая свора. А почему? Потому что понимают- ЯО у них нет и критического ущерба Иран противнику причинить не в состоянии. Значит вопрос стоит только как быстро его порвут и сколько это будет стоить... request
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Вчера, 21:15
      Все верно)) Учитывая, что Ын так же, кроме ЯО, постоянно совершенствует средства доставки.. не без видимого успеха.. С КНДР будут обходиться достаточно деликатно и обходительно, хотя санкции, конечно же, никогда не отменят.
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +9
    Вчера, 18:14
    ЯО тоже не панацея если враг уверен что оно не будет применено.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +13
      Вчера, 18:17
      Цитата: taiga2018
      ЯО тоже не панацея если враг уверен что оно не будет применено.

      Когда враг не враг, а партнер, то да- не панацея.
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Вчера, 21:23
        Все верно. Когда тогрово-денежные отношения имеют больший приоритет - добиться военной победы слишком непростая задача.
        Был такой Советский анекдот как израильский танк перестреливался с палестинским и вдруг палестинский прекратил вести ответный огонь, хотя прямых попаданий в него не было. Открывается люк башни израильского танка, оттуда высовывается наводчик и кричит:
        - Эй вы там! Вы почему по нам не стреляете?
        Палестинцы в ответ:
        - А у нас снаряды кончились...
        Израилетяне:
        - Какие проблемы? Купите у нас!
        1. михаилл Звание
          михаилл
          -2
          Вчера, 22:15
          Цитата: Кмет
          - Какие проблемы? Купите у нас!

          А мне вспомнился другой анекдот из детства.
          "Пулеметчик: -Командир, кончились патроны!
          Командир: -Ну, ты же коммунист!
          И пулемет застрочил снова."
          В детстве смеялся, а сейчас понимаю, что это не анекдот, а правда.
          "Есть в военном приказе
          Такие слова,
          На которые только в тяжелом бою
          (Да и то не всегда)
          Получает права
          Командир, подымающий роту свою.
          Я давно понимаю
          Военный устав
          И под выкладкой полной
          Не горблюсь давно.
          Но, страницы устава до дыр залистав,
          Этих слов
          До сих пор
          Не нашел
          Все равно.

          Год двадцатый.
          Коней одичавших галоп.
          Перекоп.
          Эшелоны. Тифозная мгла.
          Интервентская пуля, летящая в лоб, —
          И не встать под огнем у шестого кола.

          Полк
          Шинели
          На проволоку побросал, —
          Но стучит над шинельным сукном пулемет,
          И тогда
          еле слышно
          сказал
          комиссар:
          — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

          Есть в военном приказе
          Такие слова!
          Но они не подвластны
          Уставам войны.
          Есть —
          Превыше устава —
          Такие права,
          Что не всем,
          Получившим оружье,
          Даны...

          Сосчитали штандарты побитых держав,
          Тыщи тысяч плотин
          Возвели на реках.
          Целину подымали,
          Штурвалы зажав
          В заскорузлых
          Тяжелых
          Рабочих
          Руках.

          И пробило однажды плотину одну
          На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре.
          И пошли головные бригады
          Ко дну,
          Под волну,
          На морозной заре
          В декабре.

          И когда не хватало
          «...Предложенных мер...»
          И шкафы с чертежами грузили на плот,
          Еле слышно
          сказал
          молодой инженер:
          — Коммунисты, вперед!.. Коммунисты, вперед!

          Летним утром
          Граната упала в траву,
          Возле Львова
          Застава во рву залегла.
          «Мессершмидты» плеснули бензин в синеву, —
          И не встать под огнем у шестого кола.

          Жгли мосты
          На дорогах от Бреста к Москве.
          Шли солдаты,
          От беженцев взгляд отводя.
          И на башнях
          Закопанных в пашни КВ
          Высыхали тяжелые капли дождя.

          И без кожуха
          Из сталинградских квартир
          Бил «максим»,
          И Родимцев ощупывал лед.
          И тогда
          еле слышно
          сказал
          командир:
          — Коммунисты, вперед!.. Коммунисты, вперед!

          Мы сорвали штандарты
          Фашистских держав,
          Целовали гвардейских дивизий шелка
          И, древко
          Узловатыми пальцами сжав,
          Возле Ленина
          В мае
          Прошли у древка...

          Под февральскими тучами —
          Ветер и снег,
          Но железом нестынущим пахнет земля.
          Приближается день.
          Продолжается век.
          Индевеют штыки в караулах Кремля...

          Повсеместно,
          Где скрещены трассы свинца,
          Или там, где кипенье великих работ,
          Сквозь века,
          на века,
          навсегда,
          до конца:
          — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!"(Александр Межиров.1947 год.)
    2. ian Звание
      ian
      -2
      Вчера, 18:19
      Для этого врагу нужно лишить обладателя контроля.
      Все остальное такой уверенности дать не может. Ни купленные элиты, ни коррупция, ни предательство. request
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Вчера, 21:19
        "Для этого врагу нужно лишить обладателя контроля." Кто только обладатель?
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Вчера, 21:52
          Цитата: Себенза
          Кто только обладатель?

          Обычно обладатель- это тот, кто владеет или хотя бы управляет.
          Или вам нужна фамилия? smile
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Вчера, 22:17
            Управлять, владеть немного поэксплуатировать,- не важно. Враг лишил обладание контролем. А фамилия настолько известна, что повторять её мувитон.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Вчера, 19:15
      Цитата: taiga2018
      ЯО тоже не панацея если враг уверен что оно не будет применено.

      Сдается мне, что Иран сможет применить ядерное оружие. Тогда Израилю кирдык. good
      1. Наган Звание
        Наган
        -3
        Вчера, 20:00
        В Израиле это тоже понимают, и не остановятся ни перед чем, чтоб не допустить появления даже теоретической возможности этого. Даже если придется застеклить Тегеран. Но до этого не дойдет, потому что стоит разровнять нефтяные терминалы на острове Харк, и режим аятолл (ну или КСИР, что называется хрен редьки не слаще) потеряет возможность добычи и экспорта нефти на многие месяцы, за которые неизвестно, сохранится ли режим. Пока этого не сделали, потому что в результате будет экологическая катастрофа всего Персидского залива, и мировые цены на нефть подскочат на десятки процентов, если не в разы. Но если на карту будет поставлено существование народа, забьют и на экологию, и на экономику третьих стран.
        1. Кмет Звание
          Кмет
          0
          Вчера, 21:28
          Все это так, но если на кон поставлено само существование Израиля.. плевать они хотели на экологическую катастрофу, остров Харк и все остальное что там в мире после них останется. Иран, кстаги говоря, руководствуется теми же принципами.
      2. bayard Звание
        bayard
        +7
        Вчера, 20:14
        Ещё с пол года таких игр с Ираном и ЯО у них обязательно появится . А средств доставки такого оружия у них достаточно . Весьма качественных и сложно-перехватываемых средств доставки .
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +6
    Вчера, 18:33
    Но Иран не получит ядерного оружия, по крайней мере точно не сможет разработать, потому что ему просто не дадут этого сделать. Да и режим аятолл против создания ядерной бомбы

    Да ладно? Таки точно - не дадут разработать, и каким тогда образом? Или это кому-то так, просто кажется?)))
    Тот режим аятол, котооый был против - уж почивал давно, благодаря агрессорам... От сегодняшнего режима - более радикального, самоотверженного и наученного горьким опытом, как раз, следует ожидать обратного...
    В общем, думаю создание ЯО Ираном, теперь лишь - дело времени... И сейчас, увы, решение этого вопроса является неотъемлемым фактором выживания Ирана...
    1. ВячеSeymour Звание
      ВячеSeymour
      -2
      Вчера, 19:43
      Да ладно? Таки точно - не дадут разработать, и каким тогда образом?

      Ну как бы Россия будет в первых рядах адептов ДНЯО... ну, а если не будет то придется закрыть глаза и на ядерную программу ( которая рано или поздно появится) Украины!
      А дальше вообще жуть...- Аргентина , Бразилия , Канада, Австралия, Германия,Италия ,Испания, Япония , Корея, Турция ,Саыдовская Аравия. Инднезия ,Мексика... -еще бог знает кто у кого есть мало-мальский научный , технический , а главное финансовый потенциал!
      Я так думаю Ирак,Сирия и Ливия могут быть примером , хотя во многом уступают мною перечисленных (по минимуму) кондидатам ...
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        Вчера, 20:07
        Не преувеличивайте...))) Вон, у Израиля, сев. Кореи, Пакистана... - есть ЯО, притом давно уже и ничего описанного вами, не случилось.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Вчера, 18:37
    Цитата: Десница ока
    Да ладно? Таки точно - не дадут сделать и каким тогда образом? или это кому-то так просто кажется?))

    Я тоже как то не уверен, что персы не в силах разработать ЯО. Очень не уверен. laughing
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 18:55
    Как показывает практика ЯО ничего никому не гарантирует ,поэтому желание Ирана иметь эту компоненту в своём арсенале это скорее демонстрация их претензий называться мировой и полностью независимой державой
    А то что в Израиле далдонят про так называемую экзистенциальную угрозу ,так это всё высосанные из пальца термины и страшилки для впечатлительных граждан Израиля и пыль в глаза мировой общественности
    Израиль имеет планы кошмарить весь Ближний восток и малую Азию в придачу. Эти планы не терпят никакой независимости кого бы то не было ,но очевидно этим планам уже не суждено сбыться
    Впереди у них вкушение плодов проигранной войны и скукоживание своих планов опять до решения палестинской проблемы ,которую никто не отменял
    Лучшее что может случится с Израилем это американские базы на его территории и превращение его в подмандатную США территорию
    История древнего Рима возвращается
    1. strannik1985 Звание
      strannik1985
      +1
      Вчера, 19:41
      Как показывает практика ЯО ничего никому не гарантируе

      Наличие СЯС заставляет американцев воевать с Россией через прокси - Украину, ограничивает противостояние между Индией и Пакистаном локальными вооруженными столкновениями.
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      -1
      Вчера, 20:09
      Цитата: Сергей Митинский
      Израиль имеет планы кошмарить весь Ближний восток и малую Азию

      они от скромности не умрут, они богоизбранный народ и им нужно править миром, что в принципе они и делают через банковскую систему мира. А то что они захватили и плацдарм и пытаются его расширить за счет других народов так это не религиозное а человеческое сродни немецкому фашизму. Национальные идеи ВСЕГДА находят своих фанатов. Кроме того очаг напряженности очень выгоден международному нефтяному и оружейному олигархату фактически покупающему нефть за оружие
  6. valera75 Звание
    valera75
    +3
    Вчера, 18:57
    Но Иран не получит ядерного оружия, по крайней мере точно не сможет разработать, потому что ему просто не дадут этого сделать.
    Если не сможет,в чём сомневаюсь,могёт ему КНДР помочь в этом?А может передаст или уже передал готовый продукт в виде нескольких штук для начала?
  7. лесничий Звание
    лесничий
    +4
    Вчера, 19:04
    Если бы персы обзавились этим оружием раньше, то и теперешней войны не было бы. Иудовы дети знали бы точно, что по ним в этом случае могут и точно жахнуть. А если бы иудины не полезли на Иран, то и полосатые небыли бы такие рьяные.
  8. D O Звание
    D O
    +4
    Вчера, 19:27
    Да и режим аятолл против создания ядерной бомбы.

    Есть противоречие между процитированным заявлением автора, и многолетними усилиями Ирана по обогащению урана до оружейной концентрации:
    Цитата: https://www.fontanka.ru/2026/05/21/76433244/?ysclid=mqzeu9949376855041
    Иран располагает запасами более 400 килограммов высокообогащенного урана, которого, по словам израильских официальных лиц, достаточно для создания 11 ядерных бомб при дальнейшем обогащении. (...)
    Предполагается, что запасы урана, обогащенного до 60% чистоты, сейчас находится под одним из иранских ядерных объектов, сильно поврежденных авиаударами США и Израиля в июне 2025 года.


    Известно, что для ядерного оружия требуется концентрация 235U выше 90 %.
    Для наиболее распространенных АЭС требуются топливные сборки с концентрацией 235U 3-5 %, для некоторых реакторов до 20%.