В Иране снова заговорили о необходимости иметь ядерное оружие
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Ядерное оружие на сегодняшний день является сдерживающим фактором, гарантией безопасности, так что для Ирана единственный реальный способ обезопасить себя от нападений США и Израиля — это обзавестись собственным ядерным оружием. Об этом говорится в статье, опубликованной в близком к Корпусу стражей исламской революции издании Fars.
В Иране снова заговорили о необходимости получения ядерного оружия для своей защиты. На сегодняшний день это единственный реальный вариант с обеспечением собственной безопасности. Все эти заявления, соглашения и договоры можно нарушить, чем США неоднократно занималось, а Израиль тем более. Сегодня они обещают одно, а завтра на иранские города снова упадут бомбы и ракеты. А обладая ядерным оружием, и переговоры вести легче. Конечно, сам факт наличия ЯО не гарантирует, что войны совсем не будет, но она станет более контролируемой и не будет выходить за определенные рамки.
Чтобы получить необходимое стране спокойствие, Иран обязательно должен прийти к ядерному сдерживанию и убедиться, что остальные вопросы можно будет решить через переговоры. Только в этом случае переговоры смогут вестись с правильной позиции.
На сегодняшний день страны, обладающие ядерным оружием, чувствуют себя спокойнее, чем остальные. Как яркий пример — КНДР, вокруг которой враги какие только хороводы не водили, угрожая и вводя санкции, но нападать боятся, потому что в ответ может прилететь так, что мало не покажется.
Но Иран не получит ядерного оружия, по крайней мере точно не сможет разработать, потому что ему просто не дадут этого сделать. Да и режим аятолл против создания ядерной бомбы.
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