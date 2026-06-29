Тегеран опровергает заявления Трампа о переговорах в Катаре

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Тегеран опровергает заявления Трампа о переговорах в Катаре

Заявления Дональда Трампа о якобы запланированных на этой неделе переговорах американской и иранской делегаций в Катаре не соответствуют действительности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Иран не собирается встречаться с американцами в Дохе на этой неделе, никаких переговоров по Ормузскому проливу не запланировано. В то же время продолжаются консультации с Катаром, который выступает посредником. Здесь никаких изменений нет, всё идет в рабочем порядке.



Проведение технических заседаний рабочих групп США и Ирана на этой неделе не запланировано.

Между тем Трамп продолжает утверждать, что завтра, т. е. во вторник, 30 июня, в Дохе пройдут переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу. По его словам, Тегеран якобы срочно запросил встречу, поэтому спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер вылетают в Катар.

В Дохе состоится очередной раунд технических переговоров по имплементации положений меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Встреча Кушнера и Уиткоффа с представителями Ирана состоится завтра, 30 июня.

Ранее сообщалось, что США и Иран решили прекратить обмен ударами и приступить к дальнейшим переговорам.
18 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +4
    Вчера, 19:18
    В который раз Доне игру обламывают.
    Это не с Россией в "дурака" играть с заранее назначенным дураком.
    В Иране играют в шатрандж- предок современных шахмат.... request
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Вчера, 19:22
      Цитата: ian
      В который раз Доне игру обламывают.
      Это не с Россией в "дурака" играть с заранее назначенным дураком.
      В Иране играют в шатрандж- предок современных шахмат.... request

      Я против переговоров. Надо всю нефть перекрыть из Персидского залива. И Баб-эль-Мандебский пролив перекрыть. good
      1. ian Звание
        ian
        -2
        Вчера, 19:22
        Хорошо. Я учту ваше мнение. hi
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Вчера, 19:23
      Может у дони все таки есть селюковские корни? Ему хоть сцы в глаза, а он все божья роса. И ничего его не смущает.... request
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Вчера, 19:30
        Цитата: майор Юрик
        Может у дони все таки есть селюковские корни? Ему хоть сцы в глаза, а он все божья роса. И ничего его не смущает.... request

        У мировой общественности это называется "образец американского бизнесмена". Настойчиво добивающегося своих целей любыми путями и не обращающего внимания на других. У нас это называлась "гопота". feel
        1. Vicontas Звание
          Vicontas
          +1
          Вчера, 19:47
          Трамповские Зятек и Витек только из кремлевских веревки вить умеют! Персюки с ними даже встречаться не станут...
    3. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Вчера, 20:50
      Цитата: ian
      В который раз Доне игру обламывают.

      С чего вы так решили? Доня доволен, даже счастлив. Все идет в точности так, как он задумал. Он выступает насчет переговоров - нефть на бирже слегка падает. Раньше сильно падала, теперь чуть-чуть (Доне мало кто верит уже), но если ты играешь сотнями миллионов долларов - выхлоп все равно значительный. Так как Доне до минуты известно время, когда он начнет врать, сети распределенного интеллекта, принадлежащие его родственникам и дружкам встречают эту минуту в полной готовности. Хоп - и новые десятки миллионов прибавляются на счетах.
      Когда Иран опровергнет очередной бред, известно неточно. Но опровергнет, так что навар снимается и с опровержения, просто поменьше. Так что Донечка в полном порядке, его план работает, все шоколадно.
    4. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Вчера, 22:02
      Цитата: ian
      Это не с Россией в "дурака" играть с заранее назначенным дураком


      Да коллега! Как говорится - если ты не знаешь кто лох в этой ситуации, то очень может быть, что лох это ты сам… wassat
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Вчера, 19:25
    Так и хочет Трамп впарить иранцам что то типа "духа Анкориджа", но в Тегеране не иванушки-дурачки,там народ зубастый.
  3. esoterica Звание
    esoterica
    -2
    Вчера, 19:50
    Это "Дух Анкориджа" - только уже со стороны Ирана.
    В нашем случае российское руководство бегает за Трампом и рассчитывает на какие-то договоренности. А в случае с Ираном, уже Америка бегает за ним и рассчитывает на какие-то благоприятные для себя договорённости.

    Россия могла точно так же заставить бегать США вымаливай какие-то договорённости, если бы умела показывать кулаки и зубы.
  4. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Вчера, 20:12
    Лаврову бы на ус намотать, как надо вести дела с американцами!
  5. loha Звание
    loha
    +2
    Вчера, 20:58
    Прикольная должность в Американской политике *ЗЯТЬ*
  6. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Вчера, 21:24
    Ранее сообщалось, что США и Иран решили прекратить обмен ударами и приступить к дальнейшим переговорам.
    - не, это Трампу нужно сохранить свой побитый фейс и прикинуться победителем... - а не получается!
  7. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Вчера, 21:41
    Между тем Трамп продолжает утверждать, что завтра, т. е. во вторник, 30 июня, в Дохе пройдут переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу.

    Возможно показалось.. но тут все же какой-то клинически сложный случай, когда диагностировать что-то конкретное не представляется возможным.. Вот Байден, например, - он часто здоровался с призраками... Трамп - часто заявляет о том, что на самом деле не происходит и даже собирается ехать на несуществующие встречи. Все говорят, что обманывает, а ведь может и не обманывает вовсе.. и у него как в "Простоквашино" у Шарика "инстинкт проснулся и в лес потянуло со страшной силой"©
    Тут медики нужны, профессионалы.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 22:07
    Между тем Трамп продолжает утверждать, что завтра, т. е. во вторник, 30 июня, в Дохе пройдут переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу.

    Трамп опять врет, как дышит. laughing
  9. SoboL Звание
    SoboL
    0
    Вчера, 22:18
    На базар этого рыжего трепла, вообще, внимание обращать не стоит. Лепит горбатого, раз за разом. Байден с привидениями, хотя бы, просто здороваться пытался - рыжий с ними живёт, похоже.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 22:35
    Не стоило Трампу писать мемуары- кто ,кто а иранцы их изучили до запятой .Трамп не любит ,когда его заставляют работать вторым темпом .У иранцев в загашнике - перекрытие Ормуза и бабами по американским базам ,кто то де в них на "сторожах" остался ?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Вчера, 22:44
      Бабами - секс бомбами тогда wassat .Во Алиса даёт. или кто там в яндексе корректором работает.