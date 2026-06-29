Тегеран опровергает заявления Трампа о переговорах в Катаре
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Заявления Дональда Трампа о якобы запланированных на этой неделе переговорах американской и иранской делегаций в Катаре не соответствуют действительности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
Иран не собирается встречаться с американцами в Дохе на этой неделе, никаких переговоров по Ормузскому проливу не запланировано. В то же время продолжаются консультации с Катаром, который выступает посредником. Здесь никаких изменений нет, всё идет в рабочем порядке.
Проведение технических заседаний рабочих групп США и Ирана на этой неделе не запланировано.
Между тем Трамп продолжает утверждать, что завтра, т. е. во вторник, 30 июня, в Дохе пройдут переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу. По его словам, Тегеран якобы срочно запросил встречу, поэтому спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер вылетают в Катар.
В Дохе состоится очередной раунд технических переговоров по имплементации положений меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Встреча Кушнера и Уиткоффа с представителями Ирана состоится завтра, 30 июня.
Ранее сообщалось, что США и Иран решили прекратить обмен ударами и приступить к дальнейшим переговорам.
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