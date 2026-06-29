Сухопутные силы Эстонии и Латвии переподчиняют новому командованию НАТО
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Сухопутные войска двух прибалтийских лимитрофов, а именно Латвии и Эстонии, переходят под новое командование. Как сообщает латвийская пресса, с 1 июля 2026 года эстонцами и латвийцами будут командовать немцы и голландцы.
Эстонские и латвийские сухопутные силы передают под оперативное командование 1-го немецко-нидерландского корпуса НАТО, выводя из-под командования северо-восточного корпуса. Решение принято в рамках перестройки всей командной структуры альянса. По задумке натовских функционеров, это должно ускорить реагирование союзных сил на угрозу восточному флангу альянса.
Теперь командная структура НАТО на восточном фланге будет выглядеть так: 1-й немецко-нидерландский корпус контролирует Латвию и Эстонию, отвечая за их оборону в случае «российской агрессии», а северо-восточный корпус будет отвечать за Литву и Польшу, а также за защиту Сувалкского коридора и нападение на Калининградскую область.
Подписание соответствующих документов запланировано на вторник, 30 июня, церемония пройдет в городе Валга-Валка, разделенном границей на эстонскую и латвийскую части.
Соглашение о том, что Латвию и Эстонию переподчинят немцам и нидерландцам, было подписано еще в мае этого года. 1-й немецко-нидерландский корпус (1gnc) — один из ключевых штабов сил высокой готовности НАТО. Он базируется в немецком городе Мюнстер. По сути это большой орган управления, которому подчиняются определенные войска. Теперь к ним добавятся эстонские и латвийские сухопутные силы.
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