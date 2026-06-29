Сухопутные силы Эстонии и Латвии переподчиняют новому командованию НАТО

Сухопутные войска двух прибалтийских лимитрофов, а именно Латвии и Эстонии, переходят под новое командование. Как сообщает латвийская пресса, с 1 июля 2026 года эстонцами и латвийцами будут командовать немцы и голландцы.Эстонские и латвийские сухопутные силы передают под оперативное командование 1-го немецко-нидерландского корпуса НАТО, выводя из-под командования северо-восточного корпуса. Решение принято в рамках перестройки всей командной структуры альянса. По задумке натовских функционеров, это должно ускорить реагирование союзных сил на угрозу восточному флангу альянса.Теперь командная структура НАТО на восточном фланге будет выглядеть так: 1-й немецко-нидерландский корпус контролирует Латвию и Эстонию, отвечая за их оборону в случае «российской агрессии», а северо-восточный корпус будет отвечать за Литву и Польшу, а также за защиту Сувалкского коридора и нападение на Калининградскую область.Подписание соответствующих документов запланировано на вторник, 30 июня, церемония пройдет в городе Валга-Валка, разделенном границей на эстонскую и латвийскую части.Соглашение о том, что Латвию и Эстонию переподчинят немцам и нидерландцам, было подписано еще в мае этого года. 1-й немецко-нидерландский корпус (1gnc) — один из ключевых штабов сил высокой готовности НАТО. Он базируется в немецком городе Мюнстер. По сути это большой орган управления, которому подчиняются определенные войска. Теперь к ним добавятся эстонские и латвийские сухопутные силы.

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