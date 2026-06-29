Сухопутные силы Эстонии и Латвии переподчиняют новому командованию НАТО

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Сухопутные силы Эстонии и Латвии переподчиняют новому командованию НАТО

Сухопутные войска двух прибалтийских лимитрофов, а именно Латвии и Эстонии, переходят под новое командование. Как сообщает латвийская пресса, с 1 июля 2026 года эстонцами и латвийцами будут командовать немцы и голландцы.

Эстонские и латвийские сухопутные силы передают под оперативное командование 1-го немецко-нидерландского корпуса НАТО, выводя из-под командования северо-восточного корпуса. Решение принято в рамках перестройки всей командной структуры альянса. По задумке натовских функционеров, это должно ускорить реагирование союзных сил на угрозу восточному флангу альянса.



Теперь командная структура НАТО на восточном фланге будет выглядеть так: 1-й немецко-нидерландский корпус контролирует Латвию и Эстонию, отвечая за их оборону в случае «российской агрессии», а северо-восточный корпус будет отвечать за Литву и Польшу, а также за защиту Сувалкского коридора и нападение на Калининградскую область.

Подписание соответствующих документов запланировано на вторник, 30 июня, церемония пройдет в городе Валга-Валка, разделенном границей на эстонскую и латвийскую части.

Соглашение о том, что Латвию и Эстонию переподчинят немцам и нидерландцам, было подписано еще в мае этого года. 1-й немецко-нидерландский корпус (1gnc) — один из ключевых штабов сил высокой готовности НАТО. Он базируется в немецком городе Мюнстер. По сути это большой орган управления, которому подчиняются определенные войска. Теперь к ним добавятся эстонские и латвийские сухопутные силы.
10 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +1
    Вчера, 20:35
    "2 взвод теперь подчиняется 3 полку".
    Это мощный шаг в "незалежности" прибалтийских армий. Теперь ими будут командовать немцы и голландцы.
    Понятно, что стало еще больше шансов отправления их первыми "на мясо".
    Непонятно только самим эстолатышам это что дает? recourse
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Вчера, 20:48
      Цитата: ian
      "2 взвод теперь подчиняется 3 полку".

      ...зря иронизируете, видно не читали периодику, в составе СВ всех "прибалтийских тигров" формируются дивизионные командования (2-3 бригады в каждой пд), которые только по названию пехотные...
      Непонятно только самим эстолатышам это что дает?

      ...они встретят "свет и тепло" ни одни...
      1. ssz Звание
        ssz
        0
        Вчера, 21:07
        Мы видели парад в проебалтике, вся ваша национальная армия из пары танков нас мало напугала, комментарии тоже.
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Вчера, 20:38
    Эстонские и латвийские сухопутные силы передают под оперативное командование 1-го немецко-нидерландского корпуса НАТО
    Да уж! А чем там командовать будет это оперативное командование? В вооружённых силах Эстонии даже свой оркестр расформировали по причине отсутствия денег на его содержание.
    Эта б/у республика интересна своим географическим положением. И оставшимися после ухода Советской армии объектами. Но никак не собственными вооружёнными силами.
  3. Tusv Звание
    Tusv
    +1
    Вчера, 21:43
    Не ну, немчуре приклонятся прибалтненным не впервой. А Голландцам то? Если следовать анекдоту, то и датчан надо привлекать
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 21:44
    Ну прибалтам не впервой под немцами воевать куда те покажут
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Вчера, 21:56
    Как сообщает латвийская пресса, с 1 июля 2026 года эстонцами и латвийцами будут командовать немцы и голландцы.
    Всё верно, а как ещё по другому может быть в "гордых и независимых" странах???!!!
    Суверенитет?! - не не слышали!
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 21:57
    Новое командование НАТО,скорей всего находится на другой планете,ибо весьма хамски дерзки,и безрассудно бесстрашно ведёт себя. . . request
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 22:06
      Они готовятся к войне, которая неизбежна. А где-то салюты с алыми парусами.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 22:04
    Вассал, он и в Африке вассал. Что одни, что другие и т. д. , давно и много чего навоевали и накомандовали?