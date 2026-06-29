ВС РФ за сутки продвинулись на рекордную глубину в Харьковской области

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ВС РФ за сутки продвинулись на рекордную глубину в Харьковской области

Российские войска, подавив сопротивление противника на позициях к югу от реки Волчья, продвинулись на глубину порядка 10 км от ранее освобождённого села Волчанские Хутора на Харьковщине. В результате успешных наступательных действий армия России взяла под контроль железнодорожную станцию Машель и посёлок Земляной Яр на железнодорожном маршруте, соединяющем Волчанск с Купянском.

Продвигаясь в районе Земляного Яра, подразделения армии России вышли к сёлам Белый Колодезь и Юрченково. Общая площадь взятых с начала суток под контроль территорий на этом направлении составила порядка 35 квадратных километров.





Это продвижение стало самым крупным в Харьковской области за последние месяцы – как минимум с начала года. А по глубине суточное продвижение вполне можно отнести к рекордным на Харьковщине, с марта 2022 года.

Таким образом, северо-восточный выступ Харьковщины, «завязанный» в основной узел логистики противника – Великий Бурлук, наши войска продолжают срезать. Причём такими темпами, которых явно не ожидало украинское командование. Значительная активизация дроноводов, пилотируемой авиации и реактивной артиллерии делает своё дело.
12 комментариев
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +20
    Вчера, 20:31
    Ну дай Бог, а то давно серьезных продвижений не было.
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Вчера, 21:11
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Ну дай Бог, а то давно серьезных продвижений не было.

      Продвижение на 10км при площади освобожденной территории 35 км осначает что освобожденная территория и слева и справа наскврзь простреливается из пулеметов и легкий минометов. Такую кишку можно удержать имея превосходство в беспилотников так чтобы только своими беспилотниками с дальностью не менее 40км нейтрализовывать все возможные действия противника беспилотниками на любую дальность от 3 до 40 км. И чтобы свои дальнобойные средства поражения позволяли гарантированно уничтожать все установки артиллерии, РСЗО и беспилотников если ВСУ начнет их концентрировать для контрнаступления.
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        +5
        Вчера, 21:15
        Ну, учитывая, что это выступ из глубины наших порядков, а справа еще 2 реки, то сунутся во фланги для ВСУ будет самоубийством их тут же в мешки уже с наших флангов либо закроют, либо накроют.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Вчера, 21:25
      Добавить бы войск Северным, а то то что у них есть на серьёзные дела не тянут.
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +11
    Вчера, 20:46
    Работайте, братя и берегите себя! Удачи!
  3. Владимир-78 Звание
    Владимир-78
    +11
    Вчера, 20:54
    Очень хорошие новости.
    Ребята, только с головой. Без мясных штурмов. Планомерно, как и положено бурому мишке ).
  4. MARGADON Звание
    MARGADON
    +2
    Вчера, 20:58
    Ну наконец то, сколько можно тянуть было? Пора обострять ,заждались мы уже.
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Вчера, 21:12
    Мы с нетерпением ждем хороших новостей. Будем надеяться, что этот прогресс укрепится и будет нарастать
  6. cmax Звание
    cmax
    +4
    Вчера, 21:19
    Хорошие новости всегда хорошие новости!
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Вчера, 22:00
    На севере нашим долго не удавалось продвинуться. Молодцы!
    Удачи нашим воинам! Храни Вас Бог и берегите себя!
  8. Алексей G Звание
    Алексей G
    +2
    Вчера, 22:37
    Хорошечно вмазали бандеробасам! По сусалам! Очень хорошо!
  9. rytik32 Звание
    rytik32
    +1
    Вчера, 23:29
    Сейчас фронт в первую очередь держат бплашники. Такой прорыв однозначно говорит о том, что на данном участке удалось завоевать малое небо, а это очень хорошая новость.
    Пожелаю как можно шире распространить успешный опыт прорыва обороны!
  10. Комментарий был удален.