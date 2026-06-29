В Харькове горит эшелон ВСУ, в Запорожье - здание ОВА, в Днепропетровске - завод

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В Харькове горит эшелон ВСУ, в Запорожье - здание ОВА, в Днепропетровске - завод

ВС РФ продолжают наносить удары по целому ряду объектов противника. В основном - в восточных регионах и на оккупированной ВСУ части Запорожской области.

По информации запорожских пабликов и местных источников, сегодня российские войска нанесли второй удар дроном по зданию областной военной администрации в Запорожье. Первый удар, по предварительным данным, уже вызвал повреждения конструкции.



Подробности о последствиях второго прилёта уточняются, в городе работают спасательные службы. На месте прилётов - пожар.

Одновременно в Днепропетровской области после точного удара вспыхнул сильный пожар на одном из промышленных предприятий. Огонь быстро распространился по территории объекта. Сообщается о череде вторичных детонаций.

Информация о пострадавших и характере производства пока официально не раскрывается. Однако детонационная «вторичка» может свидетельствовать о том, что это предприятие ВПК или ТЭК.

В Харькове российские войска успешно поразили железнодорожный состав в районе Южного вокзала. По данным источников, в эшелоне находились вооружение, военная техника и личный состав ВСУ. В результате удара возник пожар, состав получил серьёзные повреждения. Ликвидация последствий осложняется детонированием боеприпасов и новыми волнами атак на объекты ВСУ.

Такие удары по административным и логистическим объектам в тылу свидетельствуют о системной работе российских сил по нарушению управления и снабжения украинских войск. В украинских пабликах активно обсуждают серию прилётов, отмечая интенсивность атак в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как ранее заявил президент Владимир Путин, киевский режим поплатится территориями за своё вторжение в Курскую область, и речь уже не о территориях Донбасса и Новороссии.
14 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Вчера, 21:53
    Вслед за горящими эшелонами,заводами ,зданиями бандеровцев обычно начинает гореть и земля под их ногами . . . soldier
    1. андрей мартов Звание
      андрей мартов
      +1
      Вчера, 22:02
      По моему-"Лёд тронулся ,господа присяжные заседатели!" Верховный (мы ещё и не начинали) ,по моему,начал . . .снял белые перчатки. . . hi
      1. Андрей62 Звание
        Андрей62
        +3
        Вчера, 23:59
        По моему-"Лёд тронулся ,господа присяжные заседатели!" Верховный (мы ещё и не начинали) ,по моему,начал . . .снял белые перчатки. .

        Очень хотелось чтобы так произошло. Давно пора. Во всяком случае президент говорит и о других территориях, исконно Российских, и это важное отличие. Прочитал об этом только что и в других выступлениях президента.
  2. ian Звание
    ian
    -12
    Вчера, 21:56
    "Ликвидация последствий осложняется детонированием боеприпасов и новыми волнами атак на объекты ВСУ."
    Автор сам понимает что пишет?
    Они, простите, собственный горящий и детонирующий эшелон атакуют? Да еще и волнами накатывают?
    Эпичное наверное зрелище..... recourse
    1. Комментарий был удален.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 23:01
      Цитата: ian
      Они, простите, собственный горящий и детонирующий эшелон атакуют? Да еще и волнами накатывают?

      Где вдруг вы узрели в тексте атаки ВСУ на собственный эшелон? request
      Цитата: ian
      Автор сам понимает что пишет?

      Автор понимает, чего не скажешь о комментаторе. smile
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Вчера, 21:58
    Давно пора было долбить по таким объектам! Молодцы! Слава нашим воинам-освободителям!
  4. Комментарий был удален.
  5. mitrich Звание
    mitrich
    +3
    Вчера, 22:41
    Вот интересно, освободят наши ребята ДНР и ЛНР, встанут и скажут, всё, дальше не идём, война окончена?
    И шумеры прекратят атаки, диверсии, налеты на тыловые объекты?
    Это и будут цели СВО, все задачи выполнены?
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +4
      Вчера, 23:13
      Цитата: mitrich
      Вот интересно, освободят наши ребята ДНР и ЛНР, встанут и скажут, всё, дальше не идём, война окончена?
      И шумеры прекратят атаки, диверсии, налеты на тыловые объекты?
      Это и будут цели СВО, все задачи выполнены?

      Без демонтажа 404-ой выполнение поставленных Верховным Кормчим задач(демилитаризации и денацификации) - невозможно.
      Граница безопасности должна быть расширено до пшеко-молдавской границы, по моему мнению.
    2. trromar Звание
      trromar
      -2
      Вчера, 23:27
      Какие, - тут писали про ещё 25 лет СВО - там уже другие ребята будут - дети нынешних.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 23:28
      Цитата: mitrich
      Вот интересно, освободят наши ребята ДНР и ЛНР, встанут и скажут, всё, дальше не идём, война окончена?
      И шумеры прекратят атаки, диверсии, налеты на тыловые объекты?
      Это и будут цели СВО, все задачи выполнены?

      Вот тоже интересно, это ваши уверенные предположения или гадание на кофейной гуще? Ясно же, что при выходе на границы ЛНР/ДНР боевые действия не прекратятся, пока у ВСУ сохранятся возможности воевать, а европейские партнёры/спонсоры Киева продолжат всемерно войну поддерживать.
    4. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 00:08
      Вот интересно, освободят наши ребята ДНР и ЛНР, встанут и скажут, всё, дальше не идём, война окончена?
      Вы сейчас такой вопрос риторический подняли. Он сам не знает куда идёт и где остановимся. Ждёт каких-то волшебных предложений по мирному урегулированию конфликта.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    Вчера, 22:55
    В Днепропетровске ударом «Искандер-М» уничтожен сборочный цех БПЛА «Ретал-Днепр». Пишут что хорошо тряхнуло весь город. Отмечается вторичная детонация боевых частей дронов.
  7. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +3
    Вчера, 23:07
    Цитата: Автор
    ...российские войска нанесли второй удар дроном по зданию областной военной администрации в Запорожье....работают спасательные службы

    yes

    Значит нужен третий удар.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 00:09
    По информации запорожских пабликов и местных источников, сегодня российские войска нанесли второй удар дроном по зданию областной военной администрации в Запорожье. Первый удар, по предварительным данным, уже вызвал повреждения конструкции.
    Подробности о последствиях второго прилёта уточняются, в городе работают спасательные службы. На месте прилётов - пожар.

    Ощущение будто там многоэтажное здание раздолбали, а по факту кто-то чем-то уровня фпв-дрона долбанул об фасад, из одного окна пошел дым, да и всё. Ну да видимо у бойца больше ничего не было, поучаствовал как смог