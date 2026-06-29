В Харькове горит эшелон ВСУ, в Запорожье - здание ОВА, в Днепропетровске - завод
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ВС РФ продолжают наносить удары по целому ряду объектов противника. В основном - в восточных регионах и на оккупированной ВСУ части Запорожской области.
По информации запорожских пабликов и местных источников, сегодня российские войска нанесли второй удар дроном по зданию областной военной администрации в Запорожье. Первый удар, по предварительным данным, уже вызвал повреждения конструкции.
Подробности о последствиях второго прилёта уточняются, в городе работают спасательные службы. На месте прилётов - пожар.
Одновременно в Днепропетровской области после точного удара вспыхнул сильный пожар на одном из промышленных предприятий. Огонь быстро распространился по территории объекта. Сообщается о череде вторичных детонаций.
Информация о пострадавших и характере производства пока официально не раскрывается. Однако детонационная «вторичка» может свидетельствовать о том, что это предприятие ВПК или ТЭК.
В Харькове российские войска успешно поразили железнодорожный состав в районе Южного вокзала. По данным источников, в эшелоне находились вооружение, военная техника и личный состав ВСУ. В результате удара возник пожар, состав получил серьёзные повреждения. Ликвидация последствий осложняется детонированием боеприпасов и новыми волнами атак на объекты ВСУ.
Такие удары по административным и логистическим объектам в тылу свидетельствуют о системной работе российских сил по нарушению управления и снабжения украинских войск. В украинских пабликах активно обсуждают серию прилётов, отмечая интенсивность атак в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Как ранее заявил президент Владимир Путин, киевский режим поплатится территориями за своё вторжение в Курскую область, и речь уже не о территориях Донбасса и Новороссии.
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