Зеленский объявил, будто бы Россия 15 раз меняла сроки по овладению Донбассом
3 22920
Зеленский записал очередное обращение. В нём он сосредоточился на российской операции по освобождению Донбасса, которое традиционно назвал «захватом».
По словам главы киевского режима, «Вооружённые силы России устанавливали уже 15 сроков» по взятию Донбасса под контроль.
Зеленский:
Пятнадцать раз они потакали этой иллюзии, что полностью захватят Донецкий регион. В 2022 году сроки были 31 марта, затем 9 мая, затем 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. В 2023 году Путин установил ещё два срока: 1 марта, а затем 31 декабря.
По утверждению Зеленского, ещё были 1 сентября и 1 декабря 2025 года, потом 31 марта 2026 года.
Глава киевского режима:
Затем 1 сентября, а теперь последний срок - 31 декабря. Если Россия не завершит эту войну, им снова придётся отложить этот последний срок.
Самое интересное в этих перечислениях Зеленского то, что российские Вооружённые силы никогда не называли конкретного срока по освобождению Донбасса. Никаких сроков в этом плане не обозначал и президент Владимир Путин. А потому Зеленский вполне мог бы напридумывать даже не 15, а все 115 «сроков», ведь проверять эти данные всё равно никто не собирается.
Тем временем ВСУ фактически потеряли контроль над Константиновкой, а параллельно с этим отступают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Поэтому Зеленскому в очередной раз понадобился «антикриз», который он и озвучил.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация