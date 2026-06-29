Зеленский объявил, будто бы Россия 15 раз меняла сроки по овладению Донбассом

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Зеленский объявил, будто бы Россия 15 раз меняла сроки по овладению Донбассом

Зеленский записал очередное обращение. В нём он сосредоточился на российской операции по освобождению Донбасса, которое традиционно назвал «захватом».

По словам главы киевского режима, «Вооружённые силы России устанавливали уже 15 сроков» по взятию Донбасса под контроль.

Зеленский:

Пятнадцать раз они потакали этой иллюзии, что полностью захватят Донецкий регион. В 2022 году сроки были 31 марта, затем 9 мая, затем 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. В 2023 году Путин установил ещё два срока: 1 марта, а затем 31 декабря.

По утверждению Зеленского, ещё были 1 сентября и 1 декабря 2025 года, потом 31 марта 2026 года.

Глава киевского режима:

Затем 1 сентября, а теперь последний срок - 31 декабря. Если Россия не завершит эту войну, им снова придётся отложить этот последний срок.

Самое интересное в этих перечислениях Зеленского то, что российские Вооружённые силы никогда не называли конкретного срока по освобождению Донбасса. Никаких сроков в этом плане не обозначал и президент Владимир Путин. А потому Зеленский вполне мог бы напридумывать даже не 15, а все 115 «сроков», ведь проверять эти данные всё равно никто не собирается.

Тем временем ВСУ фактически потеряли контроль над Константиновкой, а параллельно с этим отступают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Поэтому Зеленскому в очередной раз понадобился «антикриз», который он и озвучил.
20 комментариев
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  1. Геннадий_но_не_крокодил
    Геннадий_но_не_крокодил
    -1
    Вчера, 22:30
    Сунь Цзы, 5 век ДО НАШЕЙ ЭРЫ, страница два:

    Если используешь их в битве, но победа долго не приходит, их оружие притупляется, а
    рвение - ослабевает. Если осаждаешь города, их силы истощаются. Если подвергаешь войско
    длительной войне, запасов государства не хватит.

    Когда оружие притупилось, а дух - угнетен, когда наши силы истощены, а запасы -
    израсходованы, тогда удельные князья воспользуются нашей слабостью и поднимутся. Даже
    если у тебя есть мудрые полководцы, они не смогут ничего достичь.
    Поэтому я слышал об успехе быстрых военных походов, и не слышал об успехе
    затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны.

    Так, армия любит побеждать и не любит затяжной войны. Поэтому, полководец,
    понимающий войну, является хозяином судеб людей, хранителем безопасности государства."

    Две с половиной тысячи лет назад написано, а у нас все "не называл срок". Чем быстрее - тем лучше, вот срок, Евгения Чернова. Что за детский сад "я не называл сроков, а значит отдам долг через тысячу лет", на кого этот текст рассчитан? На тех кто после обсуждения комочков в манной каше решит почитать о политике?
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +2
      Вчера, 22:39
      Без Клаузевица не считается... request
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 22:53
      Цитата: Геннадий_но_не_крокодил
      Сунь Цзы, 5 век ДО НАШЕЙ ЭРЫ, страница два:

      Если используешь их в битве, но победа долго не приходит, их оружие притупляется, а
      рвение - ослабевает. Если осаждаешь города, их силы истощаются. Если подвергаешь войско
      длительной войне, запасов государства не хватит.

      Когда оружие притупилось, а дух - угнетен, когда наши силы истощены, а запасы -
      израсходованы, тогда удельные князья воспользуются нашей слабостью и поднимутся. Даже
      если у тебя есть мудрые полководцы, они не смогут ничего достичь.
      Поэтому я слышал об успехе быстрых военных походов, и не слышал об успехе
      затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны.

      Так, армия любит побеждать и не любит затяжной войны. Поэтому, полководец,
      понимающий войну, является хозяином судеб людей, хранителем безопасности государства."

      Две с половиной тысячи лет назад написано, а у нас все "не называл срок". Чем быстрее - тем лучше, вот срок, Евгения Чернова. Что за детский сад "я не называл сроков, а значит отдам долг через тысячу лет", на кого этот текст рассчитан? На тех кто после обсуждения комочков в манной каше решит почитать о политике?

      Что это было? belay
      Геннадий, тезка, Вы точно не крокодил?
      1. Геннадий_но_не_крокодил
        Геннадий_но_не_крокодил
        0
        Сегодня, 00:17
        Это цитата из трактата двухтысячелетней давности на котором строится любая стратегия, а аргумент "ну раз я не называл сроков, значит срока не существует, я в домике" - где то на уровне второго класса. Там такое ещё работает, люди старше понимают что есть разумные сроки, а есть хорошая мина при плохой игре и нелепые отмазки. Что то сродни "я обещал отдать в четверг, но я не говорил В КАКОЙ четверг", "позвал жену в кино, но не сказал КОГДА - значит никогда.

        Это что то на примитивно-детском. План освободить Донбасс, возможно, переносился не 15 раз, может 2, а может 150, но он очевидно переносился и продолжает переносится. Утверждать что был план "освободить когда-нибудь если получится, я сроки не называю" - значит наше руководство профнепригодно, оно втягивает общество в войну без плана и видения - а давайте ПОПРОБУЕМ освободить Донбасс. Может завтра, а может через сто лет, а может через тысячу, я сроки не называл. Вы такого низкого мнения о нашем руководстве?
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 23:05
      ЗА 2 тыс. лет многое поменялось. И война уже не совсем война. И долгое и быстро поменялось. Можете вспомнить например 100 летнюю войну Англии и Франции. Или Холодную войну
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Вчера, 23:47
        Цитата: topol717
        ЗА 2 тыс. лет многое поменялось.

        Вообще ничего не поменялось с шумерской истории. Сплошь бездельники, казнокрады и нужно отчитываться перед вышестоящим начальством.
      2. Геннадий_но_не_крокодил
        Геннадий_но_не_крокодил
        +1
        Сегодня, 00:08
        Столетняя война это не одна война, а серия войн объединенная историками в одну. Делится на 4 части и велась в средневековом стиле.
        Назовите страны которые от войны на истощение выиграли, вся стратегия строится на Сунь Цзы и будет строиться всегда, ибо это непреложные истины.
  2. Tusv Звание
    Tusv
    +1
    Вчера, 22:31
    В чем то эта Его Мерзость прав. ЛНР освобождена, за ДНР хохлопитеки бьются по взрослому
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 22:56
      Цитата: Tusv
      В чем то эта Его Мерзость прав. ЛНР освобождена, за ДНР хохлопитеки бьются по взрослому

      С первых дней СВО говорили (можно и тут найти), что секундомер России никто не включал. Этот ежедневный бред писаки Зеленского коментировать - себя не уважать.
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Сегодня, 00:00
        Геннадий,hiэто у него из серии "Мели Зеля - твоя неделя"..
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Вчера, 22:32
    В свое время французская певица Далида (Dalida) пела песню с припевом:
    "Parole, parole, parole, parole, parole
    Слова, слова, слова, слова, слова    ..."
    Так её приятно было слушать, а эта мразь просто болтает.
    Но самое примечательное, огромная масса людей на Украине, а ещё и в Европе ему верят! fool
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +1
      Вчера, 22:41
      За слепой верой всегда приходит горькое разочарование
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Вчера, 22:41
    Кстати да, вспомнился мне бородатый, как хвост мамонта, анекдот.
    "Начальник собирает сотрудников в понедельник:
    - Сегодня понедельник, сами понимаете трудный день, сегодня надо
    отходить от выходных особо не напрягаться, во вторник как обычно надо
    начинать раскачиваться для работы, вот в среду нужно хорошенько
    поработать, четверг - это уже почти пятница, а пятница - это пятница
    короткий день и все такое... Есть у кого вопросы?
    Депутат Госдумы Российской Федерации: - До каких пор будет продолжаться это безобразие со средой??!!".
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 22:54
    Надо создать " картинку" перед Стамбулом 6-7 июля ,а то могут и не пустить на заседание НАТО.А могут и не пустить,будут заупокойные проводы Стармера .Он в последний раз на международной арене в таком составе.Все уже приготовили венки и речи.Трамп как всегда проедется по Стармеру ,а может и еще по Макорону .Если тот приедет в тёмных очках." Панин" бушует как выпьет.И орёт непристойные песни и бьёт ( выкидывает в окно) королевские сервизы.Но какую нибудь гадость могут устроить перед саммитом .
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 23:32
    С первых дней СВО говорили (можно и тут найти), что секундомер России никто не включал.

    ВВП парням наоборот говорил: не спешите, главное сохранение воинского состава.
    Нарику опять что то забористое завезли или опять своим кастрюлеголовым тупо врет. laughing
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 23:48
    Я не пойму,зачем этот бред полуграмотного наркомана,цитировать на ВО? Он своим чабатым это все рассказывает. Нам то оно на кой?.. Спасибо что ещё на рояле перед айфоном не играет,тем местом.. Идиотизм какой то! ВО деградирует,до уровня " мурзилки".
  8. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +1
    Сегодня, 00:09
    По словам главы киевского режима, «Вооружённые силы России устанавливали уже 15 сроков» по взятию Донбасса под контроль.


    Зеленский перед выборами клятвенно обещал сразу после выборов поехать к Путину и остановить войну за один день. У каждого столба кричал об этом. Ждём когда выполнит обещанное уже который год.
  9. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 00:18
    Вопрос в том, сколько еще лет потребуется Украине, чтобы вернуться на уровень, существовавший до 2014 года? И сколько еще лет придется двигаться вперед России, чтобы можно было повернуть время вспять?..
  10. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 01:05
    уже 15 сроков

    "Весна опять пришла, и лучики тепла
    Доверчиво глядят в моё окно
    Опять защемит грудь
    И в душу влезет грусть
    По памяти пойдёт со мной
    Пойдёт, разворошит, и вместе согрешит
    С той девочкой, что так давно любил
    С той девочкой ушла, с той девочкой пришла
    Забыть её не хватит сил"(Круг про девочку).
  11. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 01:07
    Vadim Ermolaev victime d'un attentat à Monaco les medias ne savent à qui attribuer cet attenta, bien que cela ressemble à des methodes deja utilisées par les Ukrainien ( sac à dos et explosifs)...

    Вадим Ермолаев стал жертвой теракта в Монако СМИ не знают, кому приписать это нападение, хотя это похоже на методы, которые уже использовались украинцами ( рюкзак и взрывчатка)...