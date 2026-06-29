Пятнадцать раз они потакали этой иллюзии, что полностью захватят Донецкий регион. В 2022 году сроки были 31 марта, затем 9 мая, затем 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. В 2023 году Путин установил ещё два срока: 1 марта, а затем 31 декабря.

Затем 1 сентября, а теперь последний срок - 31 декабря. Если Россия не завершит эту войну, им снова придётся отложить этот последний срок.

Зеленский записал очередное обращение. В нём он сосредоточился на российской операции по освобождению Донбасса, которое традиционно назвал «захватом».По словам главы киевского режима, «Вооружённые силы России устанавливали уже 15 сроков» по взятию Донбасса под контроль.Зеленский:По утверждению Зеленского, ещё были 1 сентября и 1 декабря 2025 года, потом 31 марта 2026 года.Глава киевского режима:Самое интересное в этих перечислениях Зеленского то, что российские Вооружённые силы никогда не называли конкретного срока по освобождению Донбасса. Никаких сроков в этом плане не обозначал и президент Владимир Путин. А потому Зеленский вполне мог бы напридумывать даже не 15, а все 115 «сроков», ведь проверять эти данные всё равно никто не собирается.Тем временем ВСУ фактически потеряли контроль над Константиновкой, а параллельно с этим отступают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Поэтому Зеленскому в очередной раз понадобился «антикриз», который он и озвучил.