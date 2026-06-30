Сырский: ВС РФ наращивают применение FPV-дронов на линии боевого соприкосновения
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Российская армия активно применяет на линии фронта FPV-дроны, причем в планах командования ВС РФ кратно увеличить количество БПЛА к концу года. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Сырский потихоньку становится медийной фигурой, все активнее раздавая интервью иностранным медиа. На этот раз он пообщался с представителями британской Times News, рассказав о своем видении ситуации на линии боевого соприкосновения, а также о применении FPV-дронов.
По словам Сырского, на сегодняшний день ВС РФ задействуют большое количество живой силы и ударных дронов. Пехота действует мелкими группами, что позволяет проникать в тыл украинской обороны. Кроме того, российские штурмовики атакуют по всей линии фронта, где-то усиливая или ослабляя давление в зависимости от ситуации. И в этом им очень сильно помогают FPV-дроны, которых также очень много. Как подчеркнул главком ВСУ, ежедневно ВС РФ применяет порядка 7 тысяч дронов день, но по планам к концу года эта цифра должна возрасти до 33 тысяч.
ВС РФ продолжают действия значительных масс пехоты, используя тактику тысячи порезов, пытаясь максимально продвинуться в глубину нашей обороны, увеличивая количество FPV-дронов на поле боя. Сейчас численность у них 6-7 тысяч, но они планируют до конца года довести эту цифру до 33 тысяч.
Сырский считает, что сегодняшнее доминирование дронов на поле боя в скором времени сойдет на нет, обе стороны активно ищут средства противодействия этой угрозе. И когда это получится, то эффективность БПЛА значительно упадет и на сцену опять выйдет старая добрая бронетехника.
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