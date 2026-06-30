Война за геометрию: почему летом 2026-го фронт двигают узлы, а не сёла
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К концу июня группировка «Восток» заявила серию продвижений на южном участке фронта: форсирование реки Гайчур, контроль над Новоселовкой после боёв за Гуляйпольское. Параллельно на донбасском направлении центр тяжести сместился южнее Славянска и Краматорска, к Константиновке и Дружковке. Продвижение идёт на уровне сёл и опорных пунктов, без выхода в оперативный простор, то есть без прорыва на свободу манёвра в глубину. Метры тут вторичны. Оценивать надо другое: что эти бои ломают у противника.
Гайчур: что значит «выровнять фронт по реке»
Река на войне — готовый оборонительный рубеж. Не фон для пейзажа, а линия, по которой считают, кто кого пересилит. Кто держит берег и переправы, тот диктует, где противник может маневрировать, а где нет. За это и шли бои в районе Гайчура.
По заявлениям российской стороны, подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады последовательно заняли три населённых пункта на этом рубеже: Новоскелеватое, Писанцы и к 29 июня — Богодаровку на западном берегу. Бригада — это соединение в несколько тысяч человек; у неё своя артиллерия, тыл и разведка, то есть она может вести бой на отдельном участке без постоянной поддержки извне. Богодаровку взяли «забайкальцы», по месту формирования части.
Контроль над западным берегом меняет логистику противника. Форсировав Гайчур и закрепившись, наступающий лишает его удобных переправ и заставляет снабжать передовые позиции в обход, по более длинным и простреливаемым маршрутам. «Плацдарм» под Богодаровкой — это не флажок на карте, а позиция, с которой можно давить дальше в сторону Александровки и на север. Выровнять линию по реке значит сократить её протяжённость и убрать выступы, которые дороже оборонять.
Новоселовка и Ореховский пояс: продвижение поперёк обороны
Бои за Новоселовку начались почти сразу после взятия Гуляйпольского. Противник сопротивлялся плотно, регулярно контратакуя через опорные пункты к северу. Один из таких эпизодов попал в сеть: украинская группа, выходившая ставить флаг на северной окраине, была уничтожена. Такие вылазки фактически в один конец. То, что на них идут ради одного флага, показывает, как дорого обеим сторонам обходится этот участок и насколько он важен.
Новоселовку заняли гвардейцы 38-й отдельной мотострелковой бригады («отдельная» — значит, не входит в состав дивизии, а подчиняется напрямую вышестоящему командованию). От села открывается дорога на запад, к Егоровке и Омельнику. Оба пункта стоят так близко, что их застройка образует почти непрерывную полосу, и наступать можно под её прикрытием, не выходя на открытое место. Дальше эта линия выводит к угрозе охвата Малой Токмачки, а в перспективе и Орехова с севера.
Сложность в том, что здесь продвигаются поперёк Ореховского оборонительного пояса — заранее построенной системы окопов, опорных пунктов и блиндажей, которую противник готовил не один год. Идти через такую оборону дорого: каждый опорный пункт берётся отдельно, а соседний уже ведёт огонь во фланг. Формирующийся клин неизбежно вызывает контратаки по бокам, ведь обороняющийся бьёт по основанию, чтобы клин срезать.
Есть и обратная сторона, и она наступающему сильно не нравится. Российским подразделениям приходится решать сразу две задачи: продвигаться вперёд и одновременно по многу раз перепроверять уже занятое. Противник продолжает засылать малые группы просачивания в тыл, снабжая их дронами на спутниковой связи. В условиях «грязного неба», когда воздух с обеих сторон насыщен беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ — техника, которая подавляет связь и навигацию дронов), километры лесополос приходится проверять снова и снова. Освобождение села на сводке и реальный контроль над местностью вокруг него — две разные вещи, и разрыв между ними здесь измеряется неделями работы.
Константиновка и Дружковка: бой за систему, а не за город
На славянско-краматорском направлении главное сейчас разворачивается южнее, не у самих городов, которые дали направлению имя. Центр тяжести сместился к Константиновке, Дружковке и системе дорог, которые связывают эти города в единый оборонительный организм.
Логика этого «организма» простая. Константиновка — передовой узел, на ней держится глубина обороны. Дружковка — тыловой узел: через неё идут ротации, подвоз, ремонт, эвакуация, переброска резервов. Краматорск — центр управления и снабжения, Славянск — северная опора. Восточные подступы к этому узлу прикрывает район Часова Яра, его вторая опора. Пока Константиновка держится, передний край вынесен южнее и вся схема работает с запасом. Если она проседает, конструкция сжимается: Дружковка из тыла превращается в прифронтовой город, Краматорск получает давление через южный коридор.
Поэтому узел и не штурмуют в лоб. Достаточно сделать дороги через него рискованными, склады временными, перемещения дробными, а управление флангом нервным. Тогда узел теряет функцию ещё до того, как штурмовые группы выйдут на окраины. Под эту же логику ложатся бои в районе Рай-Александровки, Липовки, Юрковки и Ореховатки: захват лесов и лесополос, попытки малыми группами перерезать дороги на Рай-Александровку и Ореховатку. По целям в Николаевке наносился комбинированный удар — барражирующими боеприпасами «Герань» (барражирующий боеприпас, он же ударный дрон одноразового применения: выходит в район, опознаёт цель и пикирует на неё) и авиабомбами с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). УМПК — это комплект из крыльев и системы наведения; он превращает обычную бомбу в планирующую и позволяет сбрасывать её, не входя в зону ПВО.
Замысел в том, чтобы надломить саму конструкцию обороны. Стоит выбить или хотя бы сдвинуть две её опоры, Константиновку и район Часова Яра, и вся оборона южнее Краматорска становится короче, плотнее и уязвимее.
Дроны по тылам и «бытовая» война
Вторая черта конца июня — дроновая война по тылам как самостоятельная оперативная логика, а не приложение к фронту. Стороны действуют асимметрично. Россия ежедневно бьёт по широкой площади: Харьков, Сумы, Запорожье, Днепропетровская область, причём в ход идут беспилотники, ракеты, управляемые авиабомбы. Украинская кампания локализована: упор на Крым, чтобы поднять цену его удержания.
О намерениях говорит сам характер этих ударов. Раз Киев бьёт точечно по Крыму, а не накапливает силы, признаков формирования крупной защищённой ударной группировки, способной пройти через насыщенное дронами и артиллерией поле, пока не видно. То есть классическое контрнаступление образца 2023 года не просматривается. Киев решает другую задачу: поднять для России стоимость любой операции на юге.
Дальше идёт то, что обычно считают бытом. Чем жарче лето, тем важнее вода, топливо, генераторы, ремонт, охлаждение техники, работа складов и дорог. Линия фронта при этом может почти не двигаться. Соблазн посчитать темп в километрах и вывести срок здесь не работает. Износ системы идёт рывками: узел, который держался полгода, способен посыпаться за неделю, а может и выстоять. Поэтому дату прорыва угадывать бессмысленно. Вопрос в другом: чьё снабжение треснет первым. И этот вопрос одинаково остро стоит перед обеими сторонами.
Лето 2026 года смещает линию фронта медленно, и дело не в карте. Гайчур, Новоселовка, подступы к Константиновке нагружают чужую логистику и рвут оборону, которую противник годами выстраивал как сплошную линию. Это война на износ, где решают дороги, склады и штабы, а побеждает тот, чья система дотянет до осени в рабочем состоянии, а не тот, кто возьмёт очередной посёлок.
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