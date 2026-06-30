Москва допускает, что столкновение России и Европы произойдёт раньше 2030 года
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Риск вовлечения Европы в войну с Россией стремительно растет, Москва допускает, что это может произойти раньше 2030 года. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Европа готовится к войне с Россией, активно милитаризируясь. Увеличение военных расходов подается европейским гражданам под предлогом «агрессивности России» и якобы имеющихся планов по нападению на европейские страны. Существует очень большая вероятность, что столкновение Европы и России произойдет гораздо раньше 2030 года, который определен в Брюсселе как некий рубеж, после которого конфликт неизбежен. Любая провокация может привести к началу боевых действий, пишет РИА Новости.
Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет.
В российском МИД подтверждают, что Запад готовится к столкновению с Россией в районе 2030 года. Евросоюз и НАТО поставили перед собой задачу нанести России стратегическое поражение.
На данный момент Европа цинично использует Украину как таран против России, пытаясь ослабить Москву. А пока украинцы гибнут сотнями тысяч, европейцы вооружаются и готовятся. Зеленский жизнями украинских солдат покупает время для своих западных хозяев.
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