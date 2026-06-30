Москва допускает, что столкновение России и Европы произойдёт раньше 2030 года

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Москва допускает, что столкновение России и Европы произойдёт раньше 2030 года

Риск вовлечения Европы в войну с Россией стремительно растет, Москва допускает, что это может произойти раньше 2030 года. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Европа готовится к войне с Россией, активно милитаризируясь. Увеличение военных расходов подается европейским гражданам под предлогом «агрессивности России» и якобы имеющихся планов по нападению на европейские страны. Существует очень большая вероятность, что столкновение Европы и России произойдет гораздо раньше 2030 года, который определен в Брюсселе как некий рубеж, после которого конфликт неизбежен. Любая провокация может привести к началу боевых действий, пишет РИА Новости.



Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет.

В российском МИД подтверждают, что Запад готовится к столкновению с Россией в районе 2030 года. Евросоюз и НАТО поставили перед собой задачу нанести России стратегическое поражение.

На данный момент Европа цинично использует Украину как таран против России, пытаясь ослабить Москву. А пока украинцы гибнут сотнями тысяч, европейцы вооружаются и готовятся. Зеленский жизнями украинских солдат покупает время для своих западных хозяев.
60 комментариев
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  1. Totor5 Звание
    Totor5
    +21
    Сегодня, 07:23
    Тут больше удивляет то, что РФ до сих пор в ОБСЕ - этой прогнившей конторе, которая нужна только для нашего унижения.. примерно как и разные ПАСЕ куда мы до сих пор бабки вносим зачем то.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +14
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Totor5
      Тут больше удивляет то, что РФ до сих пор в ОБСЕ - .........и разные ПАСЕ куда мы до сих пор бабки вносим зачем то.
      А кроме этого и МВФ, ВОЗ, МОМ .........международное. соглашение по климату и др.Ничего кроме вреда от них для РФ. Для чего? Только и подумать, что бы либерастическая российская 5 колонна тусовалась за гос счёт за границей
      Даже Трамп вышел из международных. Они и во вред США --- так он решил
      1. Анатолий Елисеев Звание
        Анатолий Елисеев
        +6
        Сегодня, 08:02
        Своих кормят детишек которые там
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 09:21
          Цитата: Анатолий Елисеев
          Своих кормят детишек которые там

          Ага! Грудью кормят! И пелёнки меняют. А то бедные детки плачут голодные и обгаженные
      2. Седов Звание
        Седов
        +6
        Сегодня, 08:47
        А кроме этого и МВФ, ВОЗ, МОМ .........международное. соглашение по климату и др.Ничего кроме вреда от них для РФ. Для чего?
        Ну если он всё ещё ДНЯО мечтает продавить - как он воевать собрался? Зачем Доктрину тогда переписывал? Попугать? Так с этими красными линиями уже не боится никто. А конвенционально - нам эту войну не вывезти.
        1. Per se. Звание
          Per se.
          +6
          Сегодня, 09:03
          Цитата: Седов
          А конвенционально - нам эту войну не вывезти.
          Интересно, что если "Москва допускает, что столкновение России и Европы произойдёт раньше 2030 года", какие идут приготовления, кроме опустошения складов и арсеналов, потери и износа техники на СВО, которой пошёл пятый год? Европа готовится к войне, а у нас бомбят НПЗ в одной реальности, в другой, параллельной реальности, "Алые паруса" и великие достижения...
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +2
            Сегодня, 09:17
            Так если бы только Алые Паруса, то и ладно. Кстати, они при СССР начались.
            Так в июне каждый день до 15 были разные городские б/п празднества .... может и после 15, не знаю, не читал объявления. В то время, как идёт СВО, да и мирное население несёт неожиданные потери буквально по всей стране.
            В тоже время мошенничество , воровство верхних чиновников достигло таких масштабов, что влияет на всё экономику ( пойду искать цитату об этом)
            1. Per se. Звание
              Per se.
              +3
              Сегодня, 09:39
              Цитата: Reptiloid
              Кстати, они при СССР начались
              В СССР это не смотрелось, как "пир во время чумы". Сорить деньгами на подобные салюты и праздники, когда идёт СВО и туда гуманитарку собирают, когда беспилотники врага страну кошмарить начали к пятому то году "блицкрига". Интересно, как история это после рассудит, глупость, предательство, или очень хитрый ход...
          2. Седов Звание
            Седов
            +3
            Сегодня, 09:40
            какие идут приготовления, кроме опустошения складов и арсеналов, потери и износа техники на СВО, которой пошёл пятый год?
            Никаких. Он же сказал, что ждёт предложений по мирному урегулированию конфликта. Пока руины не останутся - всё ждать будет..
          3. spectr Звание
            spectr
            0
            Сегодня, 10:05
            Надеются, что произойдет смена политиков в Европе и их позиция изменится. А по факту надеются на русское авось. Так то понятно, что переход к острой фазе может произойти не раньше 28 года из-за Франции. Именно у французов считается наиболее боеспособная армия в Европе, а они сейчас накануне выборов и никуда не полезут.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Reptiloid
        Даже Трамп вышел из международных. Они и во вред США --- так он решил

        Трамп не хочет ввязываться в войну с Россией, которую начнёт Европа. Всё как во времена ВМВ Гарри Трумэну (тогда еще сенатор), который летом 1941 года заявил: «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помогать России, и если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они таким образом убивают друг друга как можно больше».
        1. solar Звание
          solar
          +2
          Сегодня, 10:29
          Правильно сказал, для Штатов это было бы намного выгоднее на тот момент. Нам тоже было бы выгодно, чтобы Англия и Германия друг друга обескровили. Штаты тогда не были союзником ни Германии, ни СССР. Нам повезло, что тогда президентом был Рузвельт, он поступил совсем по другому.
      4. Totor5 Звание
        Totor5
        0
        Сегодня, 11:08
        Думаю это еще с СССР тянется - была целая когорта людей, которые по сути жили за границей (тот же Лавров например) при посольствах и прочих конференциях. Рассказывали тут как всем жить, а сами по сути жили совсем иной жизнью - с доступом к валюте, товарам и услугам и мерседесам с особыми номерами. Они по сути и развалили Союз, тк думаю что будут жить на еще более широкую ногу.

        Как например в Финляндии скандал был лет 10 назад. Там глава нашей резидентуры приватизировал около 1,000 конспиративных квартир в Хельсинки и дач при озерах. А потом через сеть подставных фирм начал сдавать в найм и продавать. Так продолжалось лет 20 пока полиция Финляндии его не арестовала за подлоги и тп. А у наших к нему было 0 вопросов, хотя очевидно для всех кто должен был быть в курсе конспиративных квартир и что с ними происходит.
        И это всего лишь один пример одной холодной, мелкой, захудалой страны. Что творится во всяких там Фракциях и Монако можно только догадываться. Эти люди привыкли так жить и Конференции и заграничные поездки для их детей за гос счет - это там в порядке вещей.

        Знаю одну девочку, вот она тоже то в Грецию на Конференцию, то в Китай. А там где Конференции там обычно и фуршеты по вечерам и тп. И все они ездят по Конференциям и друг друга знают. Тут думаю для спецслужб целое поле для работы.
    2. vladcub Звание
      vladcub
      -1
      Сегодня, 08:08
      Присутствие в ОБСЕ имеет и положительный момент. Это трибунала, чтобы высказывать мнение России.
      Почти, как участие большеиков в Думе до 1917.
      Ленин, понимал, что большеаики в меньшенстае, но считал оправданы участии в Гос Думе
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 08:18
        Цитата: vladcub
        Присутствие в ОБСЕ имеет и положительный момент. Это трибунала, чтобы высказывать мнение России.
        Почти, как участие большеиков в Думе до 1917.
        Ленин, понимал, что большеаики в меньшенстае, но считал оправданы участии в Гос Думе

        Более того, формально большевики не отменили созыв Учредительного собрания, но при этом с самого начала действовали так, чтобы максимально ограничить его влияние и в итоге свести на нет. Я бы сказала так: они не отвергли идею полностью, но превратили её в инструмент своей политики.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 09:09
        присутствие в ОБСЕ имеет и положительный момент. Это трибунала, чтобы высказывать мнение России.
        Почти, как участие большеиков в Думе до 1917.
        Ленин, понимал, что большеаики в меньшенстае, но считал оправданы участии в Гос Думе

        в целом - кажется, что правильно, но при сегодняшней цензуре - невозможно доносить своЁ мнение до аудитории - до них даже "буквы" из сказанного - не дойдет...
        а значит смотрим п.1 - зачем они нам?
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 09:18
      Цитата: Totor5
      Тут больше удивляет то, что РФ до сих пор в ОБСЕ - этой прогнившей конторе, которая нужна только для нашего унижения.. примерно как и разные ПАСЕ куда мы до сих пор бабки вносим зачем то.

      Справедливости ради надо отметить то, что из ПАСЕ Россия вышла в марте 2022 года.
      1. Totor5 Звание
        Totor5
        0
        Сегодня, 11:20
        И при этом не забыла оплатить долги.
  2. FlyofWind Звание
    FlyofWind
    +1
    Сегодня, 07:25
    Так вы же и допустили этот порог,и эти люди управляют страной🤦
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +19
    Сегодня, 07:26
    А всего-то и надо было потопить британский военный корабль нарушивший установленные границы вокруг Крыма. И ни один бы еврочеловек "не дернулся".
    А сейчас, даже потопив корабль, евролюди просто не поймут - с чего бы это вдруг.
    1. vladcub Звание
      vladcub
      +2
      Сегодня, 07:46
      Камрад, Владимир. Я, не помню о каком корабле, идёт речь?
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +5
        Сегодня, 07:53
        а как потом нашему коллективному абрамовичу до дому попасть? вы поймите очевидную вещь если у чиновника там хатынька то это уже не ваш чиновник а ихний
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -2
          Сегодня, 09:26
          Цитата: Mazunga
          а как потом нашему коллективному абрамовичу до дому попасть? вы поймите очевидную вещь если у чиновника там хатынька то это уже не ваш чиновник а ихний

          Санкции никто не отменял - он этот дом даже сжечь не может. Поэтому это не хатынкв - а мертвый актив.
          Вот например стоит яхта в порту- и за нее каждый месяц капает около 12 000 евро.Плавать/ продать/ подарить/ прокрутить/ заложить/ иным способом распорядиться - нельзя.
          И каждый месяц - долг растет....

          И куча народа бегает по ЕС и пытается снять с себя санкции но не снимают.
          И Абрамович 3 года судиться за коммуналку для недвижимости- чтоб с замороженных счетов ее оплачивать
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 11:37
            hi вот у кого научились укромошенники! Сначала отобрать что-то, а потом обещать вернуть, но непросто так, а за услугу. И богатые подонки, обманувшие народ в России, лизопопствуют перед .западом. Но никто им ничего не отдаст am
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 08:04
        Vladcub, британский эсминец нарушил установленную границу в районе Крыма, июнь 2021года.
        hi
  4. Million Звание
    Million
    +17
    Сегодня, 07:35
    Европа потеряла чувство страха."
    Спасибо" руководителям России за это.
    До войны докатились.
    1. Serafim Звание
      Serafim
      -2
      Сегодня, 08:04
      Россию надо срочно сделать автономным территориальным великорусским придатком к Беларуси.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +12
    Сегодня, 07:38
    Итог затягивания СВО request
    Чем быстрее разгромим укронацисткий режим, тем безопасней будет наше будущее.
    1. Седов Звание
      Седов
      +5
      Сегодня, 08:05
      Может сейчас дойдёт до него, что там о мирных переговорах никто даже не думает. У нас ещё есть очеееень немного времени, пока Иран за яица штаты на Ближнем Востоке держит. Хотя, о чём это я? Мы за мир во всём мире, даже если нас из России выгонят.
    2. сайгон Звание
      сайгон
      +4
      Сегодня, 08:15
      Нацистский режим да опасность враг ,но меня болие волнует внутренние враги в стране. Тупая до ужаса миграционная политика ,Полиция не имеющая права на насилие к преступникам любых мастей .
    3. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 10:57
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Чем быстрее разгромим укронацисткий режим, тем безопасней будет наше будущее.

      Чем быстрее мы освободим Россию от ельцинских птенцов (протеже), тем быстрее начнётся восстановление России
  6. Essex62 Звание
    Essex62
    +5
    Сегодня, 07:39
    А сейчас значит столкновения и БД нет? А кто запускает по Российским гражданам ракеты, папуасы?
    1. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      +6
      Сегодня, 07:54
      Конечно не папуасы а натовские вояки, которые нарабатывают боевой опыт против нас и чем долше наше чуткое руководство будет тянуть с завершением СВО полным разгромом укронациков, тем больше опыта натовские папуасы получат.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 08:23
        Что- бы завершить СВО разгромом нациков и опосредованно НАТО надо отказываться от привычной уже расслабухи во всех сферах жизни. Отформатированный элохторат не поймет и таких жизненных трудностей не примет.
  7. yo-yo Звание
    yo-yo
    +3
    Сегодня, 07:45
    Европа не хочет понимать, что нанести стратегическое поражение ядерной державе невыполнимая задача.
    1. Комментарий был удален.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 08:25
      А если изнутри ядрен-батон нейтрализовать? В 90е мы к этому очень близко были.
    3. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: yo-yo
      Европа не хочет понимать, что нанести стратегическое поражение ядерной державе невыполнимая задача.

      [после победы над Джафаром все собираются вокруг Яго, который выглядит раненым и без сознания]
      Аладдин: Но... Я думал, джинн не может никого убить.
      Яго: [кашляет, приходя в себя] Но можно вляпаться так, что просто жуть. [снова кашляет]
      © «Возвращение Джафара»
  8. drags33 Звание
    drags33
    +11
    Сегодня, 07:54
    Понижение порога для снижения конфликта допущено потому, что мы не отвечаем адекватно и жестко на малые угрозы. Естественно, враг (давайте будем называть вещи своими именами!!!) наглеет, наращивает угрозы для нас. Вспомните, как начиналось СВО в 2022г. Сначала разбежалось руководство куева, из-за рубежа с опаской начали поставлять медикаменты, каски, бронежилеты... Но поскольку мы не реагировали адекватно, враг обнаглел и сегодня поставляет б/украине весь комплекс вооружений, боеприпасов, авиацию, разведданные и др. Враг не верит, что мы можем жестко ответить!!! И вот этот факт на совести нашего руководства! Довели вот до такой манной каши... А теперь, чтобы остановить врага, необходимо чуть-ли не применение ЯО. Вот такие дела с этим "порогом"...
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 08:28
      Нет,он в принципе верит,что мы можем жёстко ответить. Но и точно знает ,что не могут ответить нынешние башни и их подпорка- олигархат. Чего- же не наглеть?
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: drags33
      Враг не верит, что мы можем жестко ответить!!!

      Это мы уже перестаём верить, что руководство России может жёстко ответить...
      А на Западе для этого имеются веские основания...
  9. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 07:55
    Ed i cittadini ucraini preferiscono morire in guerra per niente piuttosto che uccidere il terrorista drogato che li manda a morire a migliaia mentre lui e la sua banda continuano ad arricchirsi con i soldi mandati dalla stupida europa. Evidentemente agli ucraini va bene così!!!
  10. Седов Звание
    Седов
    +3
    Сегодня, 07:56
    Млин, опять его обманули. Сказали: "Маленько повоюем и остановимся".. Как можно быть таким...? Ведь Запад долго тестировал этот болевой порог, пока не пришёл к выводу, что с Россией можно делать, что угодно. Как ответ - огорчения, увещевания, ноты. А всё это итог "красных линий..
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Седов
      Как можно быть таким...?

      А его такого и выбрали, и поставили. А никто ни за что не ответил и отвечать не собирается...
      Больнее всего могут стать безвозвратные потери попусту, ради прихоти...
      Сегодня в России нет ничего происходящего по объективным причинам...Кто как хочет, тот так и...
  11. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +4
    Сегодня, 08:02
    Столкновение (военное, прямое) России и Европы непременно произойдет. Только чем позже, тем хуже для нас! Поэтому остудить тупых евролидеров НЕОБХОДИМО сейчас при помощи привентивных ударов мощным конвенциональным оружием по производственным предприятиям, оружие которых поставляется на Украину. Это отодвинет или совсем исключит вероятность глобальной ядерной войны.
    1. ser580 Звание
      ser580
      +1
      Сегодня, 08:45
      А если нет? И после "превентивов" полетит ответка от Франции, например- успеем их 300-400 ракет снять? Да и толку- даже разрушенные боеголовки фонят- и упадут на нашей территории.
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Поэтому остудить тупых евролидеров НЕОБХОДИМО сейчас при помощи привентивных ударов мощным конвенциональным оружием по производственным предприятиям, оружие которых поставляется на Украину.

      В готовности применить «Орешники» («Сарматы») по змеиному логову в Северном море...
  12. RockerMan Звание
    RockerMan
    +11
    Сегодня, 08:03
    Это цена за нерешительность и остановку "северного ветра" в 14м году. Помните, "позор и война", чем она всегда заканчивается?
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 08:09
    Цитата: Totor5
    примерно как и разные ПАСЕ куда мы до сих пор бабки вносим зачем то.

    В ПАСЕ, вроде как нас нет. И то, нас послали, мы не вышли, а приостановили своё участие. Нам счет прислали. Мы послали. Как то так.
    При этом, как раз из-за участие в Совете Европы у нас приостановка на смертную казнь. В УК РФ она сама по себе предусмотрена. Так что загадка на загадка.
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: alexputnik17
      Так что загадка на загадка.

      Нет тут никакой загадки. Старпер Зорькин давно сказал, что отмена моратория станет возможной ТОЛЬКО:
      В российском законодательстве, а именно в ст. 59 Уголовного кодекса, смертная казнь до сих пор есть, и предполагается, что она может быть назначена за особо тяжкие, посягающие на жизнь преступления. Мораторий на смертную казнь опирается на два определения Конституционного суда — от 1999 и 2009 годов. Зорькин подчеркивает, что с формально-юридической точки зрения КС сделал практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение: «Дальше пойти он не мог, так как — в нарушение принципа разделения властей — вышел бы за пределы своих полномочий».
  14. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    +5
    Сегодня, 08:44
    Цели войны Запада с Россией понятны, а вот цель войны для России - нет. Каких целей должна достичь Россия, если она - самодостаточное государство ? Слова о всеобщей справедливости - это не цель. Цель должна быть конкретной.
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      +1
      Сегодня, 09:43
      Конкретная Цель для России это уничтожить фашизм, нацизм вокруг России угрожающий суверенитету нашей страны. Со всей Европой войну мы может и не потянем если не применять ядерное оружие, но хороший урон принести ей можем.
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +1
        Сегодня, 11:22
        Цитата: Солдатов В.
        Конкретная Цель для России это уничтожить фашизм, нацизм вокруг России угрожающий суверенитету нашей страны.

        И здесь нужно изучить опыт Ирана и КНДР...
  15. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 08:51
    Уже никто не сомневается что война с Европой, с НАТО будет. А что мы делаем, как готовимся к войне какие меры принимаем? Реально война уже идёт. Крым в блокаде почти как Ленинград в Отечественной войне. А собственно и сейчас уже бомбят Петербург, как и Москву. Практически все города европейской части и Урала под огнём противника. Каждый день есть убитые и раненые. ПВО у нас объектовое и то не у всех. Сплошного ПВО страны нет. Бомбоубежищ практически нет. Народ прятаться при воздушной тревоги не обучают. НПЗ противник уничтожает, потом будет бить по энергетике. Это настоящая война уже не только с Украиной но и со всей Европой. Почему все заводы способные выпускать установки ПВО и ракеты к ним не переводят на военное положение для выпуска вооружений? Чего ждём? Когда десятки тысяч Скальпов, Таурусов, Шторм Садоу полетят? Запад ведь все заводы уже переводит на выпуск военной продукции. Все заводы Крыма, Петербурга, Москвы, Урала, Сибири должны срочно сейчас переходить на выпуск военной продукции. Создавать стратегические запасы топлива, продовольствия. Петербургу проверить как быстро можно восстановить если потребуется дорогу жизни.
    По Крыму нужно принимать решения как в осаждённом Ленинграде. Пора вводить карточную систему на продовольствие и топливо. Взять на учёт всё продовольствие, топливо и под контроль их доставки на полуостров. Военные корабли с хорошей ПВО вернуть в Севастополь в другие прибрежные города для защиты населения. И атаковать Украину как можно сильней, может и ТЯО. soldier
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +2
      Сегодня, 10:02
      Все заводы Крыма, Петербурга, Москвы, Урала, Сибири должны срочно сейчас переходить на выпуск военной продукции

      Где вы заводы в Москве в капиталистическое время рассмотрели?
      Это при СССР Москва была трудовая, когда со смены шли десятки тысяч рабочих. Нет их уже давно - боится нынешняя власть пролетариат. Думаю, и в других регионах тоже самое
  16. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 09:05
    Мне интересно, каким образом страны НАТО, собираются воевать с Россией? Просто как это выглядит в их представлении? Ракеты с ядерными зарядами готовы и ждут своего часа. Какая из стран ЕС, хочет ощутить на себе десятки Хиросим за один удар. request Пусть своё население пугают, балаболы.
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 11:24
      Цитата: МятныйПряник
      Какая из стран ЕС, хочет ощутить на себе десятки Хиросим за один удар.

      А они уверены, что этих ударов не будет. Их так выучили...
  17. teron Звание
    teron
    +1
    Сегодня, 09:26
    "Европа готовится к войне с Россией, активно милитаризируясь."
    А мы к этому готовимся? К войне с НАТО?
  18. Seaflanker Звание
    Seaflanker
    +1
    Сегодня, 09:46
    Любопытно, что подвижки в высшем китайском руководстве также указывают на готовность к решающему выяснению отношений с США в Азии приблизительно в 2030 году. И, что очень важно, следующий экономический кризис в США разразится в 2028–2029 годах. К тому моменту обслуживание американского госдолга станет крайне затруднительным. А спусковым крючком может послужить крах какой-нибудь компании на фоне лопнувшего пузыря искусственного интеллекта. Тяжёлый инфляционный и бюджетный кризис в Японии также подольёт масла в огонь. Тем временем кадровая ротация высшего генералитета в Китае (пожалуйста, не проводите параллелей со сталинскими чистками — никто из генералов не был казнён), а также темпы разработки и постановки на вооружение целого ряда систем указывают на то, что к 2030 году Китай будет обладать абсолютным превосходством над США в западной части Тихого океана. Он будет способен на полноценную блокаду Японии и Южной Кореи и даже сможет угрожать высадкой десанта. К тому времени дислоцированные там 40 тысяч американских военных в Японии и 25 тысяч в Южной Корее превратятся в заложников. Если у США останется хоть капля благоразумия, они сами предложат Китаю «продать» ему Японию и Южную Корею в обмен на другие уступки. Если же для признания утраты своего доминирования им понадобится война, то спасательный флот США будет просто уничтожен. Эта оценка уже изложена в документе «overmatch brief», о котором в 2025 году написала The New York Times: ещё при администрации Байдена в Пентагоне пришли к выводу, что у США нет шансов на победу в западной части Тихого океана.
  19. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 09:59
    Допускать это фантазия! Необходимо строить систему информационного обеспечения как моделирование очевидных реальных процессов. Из массива разрозненной и разнодинамичных в трансформации данных необходимо строить архитектуру как гибкую к изменениям и включающую любые данные о процессе. ЭТО как пазлы в пространственную и гибкую модель с точным данными и неразрывным а алгоритмах связями по процесса. Но нужно понимать, что это математика и без неё невозможно ни моделировать ни спрогнозировать даже ближайшие перспективы.
  20. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:24
    Увеличение военных расходов подается европейским гражданам под предлогом «агрессивности России»

    На самом деле Трамп требует резкого увеличения оборонных расходов- до 5 процентов ВВП. Раньше было 2, и то выполняли далеко не все.