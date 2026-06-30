Орловский губернатор предложил отпускать бензин по госномеру транспорта
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Ситуация с моторным топливом продолжает оставаться весьма напряжённой в целом ряде регионов России. Нехватка топлива и очереди на АЗС фиксируются в субъектах центральной и южной частей страны. На ряде автозаправочных станций – там, где топливо в наличии – цены за последние несколько дней выросли на 30, а то и 50%, что является беспрецедентным подорожанием. Ситуацию с бензином и дизтопливом можно назвать «эффектом гречки».
Для решения проблем с топливом главы регионов предлагают свои инициативы.
Так, орловский губернатор Андрей Клычков предлагает снизить ажиотаж на автозаправочных станциях с помощью учёта цифр на номерных знаках транспортных средств.
Клычков предлагает ввести в Орловской области правило, согласно которому на заправках «Газпрома» и «Роснефти» в разные дни недели будут заправляться авто с разными номерами.
Андрей Клычков:
В субботу у нас заправляются машины, номера которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках и мы снимаем ограничения 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в пять раз снимаем ажиотаж на заправке и человек с номера машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Соответственно, в воскресенье – 2-3, понедельник – 4-5, и так по порядку до 9 в течение пяти дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен. 50 литров, мне кажется, хватит для минимум полутора-двух недель езды на машине.
Клычкову уже ответили в сети местные жители, указав на то, что в таком случае на АЗС придётся размещать камеры ГИБДД, а то и сами наряды, ведь может возникнуть ситуация с краткосрочной подменой номеров или их снятием под видом пока ещё незарегистрированного автомобиля.
В Курской области губернатор Александр Хинштейн заявил о направлении в Минэнерго запроса на выделение региону дополнительной партии топлива для недопущения дефицита. Несколько дней назад оперативный штаб Курской области ввёл временный запрет на реализацию бензина в канистры на автозаправочных станциях. Аналогичная мера действует в целом ряде регионов страны. С одной стороны это позволяет снизить ажиотаж на АЗС, с другой стороны создаёт проблемы для владельцев моторных лодок, катеров, бензиновых генераторов и прочей техники, для работы которой топливо приобретали чаще всего в канистры.
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