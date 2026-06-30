Орловский губернатор предложил отпускать бензин по госномеру транспорта

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Орловский губернатор предложил отпускать бензин по госномеру транспорта

Ситуация с моторным топливом продолжает оставаться весьма напряжённой в целом ряде регионов России. Нехватка топлива и очереди на АЗС фиксируются в субъектах центральной и южной частей страны. На ряде автозаправочных станций – там, где топливо в наличии – цены за последние несколько дней выросли на 30, а то и 50%, что является беспрецедентным подорожанием. Ситуацию с бензином и дизтопливом можно назвать «эффектом гречки».

Для решения проблем с топливом главы регионов предлагают свои инициативы.



Так, орловский губернатор Андрей Клычков предлагает снизить ажиотаж на автозаправочных станциях с помощью учёта цифр на номерных знаках транспортных средств.

Клычков предлагает ввести в Орловской области правило, согласно которому на заправках «Газпрома» и «Роснефти» в разные дни недели будут заправляться авто с разными номерами.

Андрей Клычков:

В субботу у нас заправляются машины, номера которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках и мы снимаем ограничения 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в пять раз снимаем ажиотаж на заправке и человек с номера машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Соответственно, в воскресенье – 2-3, понедельник – 4-5, и так по порядку до 9 в течение пяти дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен. 50 литров, мне кажется, хватит для минимум полутора-двух недель езды на машине.

Клычкову уже ответили в сети местные жители, указав на то, что в таком случае на АЗС придётся размещать камеры ГИБДД, а то и сами наряды, ведь может возникнуть ситуация с краткосрочной подменой номеров или их снятием под видом пока ещё незарегистрированного автомобиля.

В Курской области губернатор Александр Хинштейн заявил о направлении в Минэнерго запроса на выделение региону дополнительной партии топлива для недопущения дефицита. Несколько дней назад оперативный штаб Курской области ввёл временный запрет на реализацию бензина в канистры на автозаправочных станциях. Аналогичная мера действует в целом ряде регионов страны. С одной стороны это позволяет снизить ажиотаж на АЗС, с другой стороны создаёт проблемы для владельцев моторных лодок, катеров, бензиновых генераторов и прочей техники, для работы которой топливо приобретали чаще всего в канистры.
56 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Сегодня, 07:28
    Ну и фантазёры, эти руководители. laughing Зрят прямо в корень проблемы.
  2. Million Звание
    Million
    +14
    Сегодня, 07:33
    Есть мнение,что дефицит бензина сделан специально.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +5
      Сегодня, 07:43
      конечно специально)))дефицит наша традиция, у перекупов бензак купить можно всегда хоть в бочку хоть в канистру но на два чатла дороже
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Million
      Есть мнение,что дефицит бензина сделан специально.

      Только что позвонил сын. Едет из Новосибирска в сторону Павлодара..
      Бензин только на газпромовских. На остаальных нет бензина! С дизелем не знаю
    3. Konnick Звание
      Konnick
      +7
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Million
      Есть мнение,что дефицит бензина сделан специально.

      хороший повод обосновать повышение цен
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +7
    Сегодня, 07:34
    Клычков предлагает ввести в Орловской области правило, согласно которому на заправках «Газпрома» и «Роснефти» в разные дни недели будут заправляться авто с разными номерами.

    где наших губернаторов находят? с такими предложениями место в другом учреждении...
    Сейчас Газпромнефть полностью не работает, а Роснефть заправляет и что делать? А некоторым развозным машинам каждый день необходимо заправляться и как он хочет строить учет...на MAX хваленный миллиарды потратили
  4. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +9
    Сегодня, 07:34
    Я б рекомендовал глянуть на пример Ирана, там бензин отпускается по специальной пластиковой карте, Есть определённый лимит на человека в месяц по очень низкой цене, всё, что сверх лимита по цене в разы выше.
    Карта обычно выдаётся при покупке автомобиля и привязывается к нему. С её помощью гражданин Ирана может ежемесячно приобретать фиксированный объём топлива по сниженной цене (около 3 центов за литр). В среднем квота составляет около 60 литров в месяц, но для некоторых категорий граждан (например, таксистов или водителей грузовиков) она может быть увеличена. Если лимит исчерпан, за бензин сверх квоты нужно платить по более высокой, коммерческой цене (около 6 центов за литр).
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      +2
      Сегодня, 09:50
      3 цента за литр это беспредел какой то да и 6 центов тоже.чем же там местные олигархи кормятся тогда request
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 07:36
    На ряде автозаправочных станций – там, где топливо в наличии – цены за последние несколько дней выросли на 30, а то и 50%, что является беспрецедентным подорожанием.

    Автор, купите машину и узнаете, что на сетевых АЗС цены не изменились, правда на таких как Газпромнефть, просто нет бензина, по крайней мере в Москве, так как НПЗ в Капотне на ремонте после атаки, на Роснефти есть, но очередь, а частные АЗС вздули ценник
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 07:52
      Цены изменились, но не везде. Не у всех операторов АЗС есть свои НПЗ, много кто покупает топливо на бирже, а биржа при капитализме, это законная площадка для спекуляций. Ещё момент. Те НПЗ, крупных топливных компаний, у которых было немецкое оборудование производства топлива качественного европейского как в лучших домах ландона и парижу, получили проблем, надолго. У кого оборудование отечественное, будет получше, но при ремонте нужно будет время.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 08:01
        Цитата: Копчёный
        Цены изменились, но не везде

        Я же написал -"на сетевых"...поясняю это Роснефть, Лукойл, Татнефть... На Газпромнефти запретили продажи, а остальные частные. На частных 92 под 90, а 95 под 100. На Роснефти соответственно 69 и 71
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +9
          Сегодня, 08:08
          Цитата: Konnick
          Татнефть

          В Костроме Татнефть торгует только 95-м по 110 р/л против 67 у Роснефти. Причем, как говорят местные, бензин отвратительного качества, были случаи отказа двигателей. Советовали не заправляться.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            0
            Сегодня, 08:16
            Цитата: alexboguslavski
            Причем, как говорят местные, бензин отвратительного качества, были случаи отказа двигателей. Советовали не заправляться.

            Татары хитрованы...а сами втихушку заправляются laughing
      2. Розмари Звание
        Розмари
        +3
        Сегодня, 08:20
        Цитата: Копчёный
        Те НПЗ, крупных топливных компаний, у которых было немецкое оборудование производства топлива качественного европейского как в лучших домах ландона и парижу, получили проблем, надолго

        Да это уже не очень важно, поскольку запас прочности для ремонта не бесконечен. Многие установки с оборудованием уже уничтожены полностью и требуют не ремонта, а постройки с нуля, другие ремонтируются, но следующих ударов могут не пережить
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +5
          Сегодня, 08:31
          Цитата: Розмари
          Цитата: Копчёный
          Те НПЗ, крупных топливных компаний, у которых было немецкое оборудование производства топлива качественного европейского как в лучших домах ландона и парижу, получили проблем, надолго

          Да это уже не очень важно, поскольку запас прочности для ремонта не бесконечен. Многие установки с оборудованием уже уничтожены полностью и требуют не ремонта, а постройки с нуля, другие ремонтируются, но следующих ударов могут не пережить

          Что значит системный подход к делу. Сосредоточились на НПЗ, добились результата, сосредоточились на аэродромах добились результата. А мы называем комбинированным ударом атаку Геранями по одному городу, ракетами по другому, а авиация по ЛБС ...опять размазываем. ПВО профукало ракетные атаки, С-300,400,500 ...где были? Почему Орешник кидаем по сараям когда действуют бескидские тоннели , там значит ПВО которую мы не можем преодолеть? Так делайте комбинированный удар в одно место или это трудно сообразить для лампасников?
          1. Дедок Звание
            Дедок
            +4
            Сегодня, 08:52
            Так делайте комбинированный удар в одно место или это трудно сообразить для лампасников?

            подозреваю - это не про них: там вся жизнь заточена под другое...
          2. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 09:10
            Цитата: Konnick
            Так делайте комбинированный удар в одно место или это трудно сообразить для лампасников?

            Цитата: Дедок
            Так делайте комбинированный удар в одно место или это трудно сообразить для лампасников?

            подозреваю - это не про них: там вся жизнь заточена под другое...

            "За период 2024 года в Украину было поставлено 2702 промышленных трансформатора.Также были поставки из США и Азии"- председатель Еврокомиссии по энергетике.
            А мы тогда и не били практически по энергетике
      3. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 08:53
        Не у всех операторов АЗС есть свои НПЗ,

        все АЗС в стране делятся на заправки ВИНКов и частные - других нет...
    2. Горизонт
      Горизонт
      -8
      Сегодня, 08:11
      Вчера от мкад до центра на такси проехал, туда и обратно. Очередей на азс не заметил. Бенз есть везде, на всех азс! И это понятно. Москва это не какие нибудь Орел или Иваново. Это в провинции люди пешочком походят если что, а столица должна жить нормальной жизнью,
      Если москвичам станет плохо и неудобно, то и до революции не далеко.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 08:13
        Цитата: Горизонт
        Вчера от мкад до центра на такси проехал, туда и обратно. Очередей на азс не заметил. Бенз есть везде, на всех азс! И это понятно. Москва это не какие нибудь Орел или Иваново.

        Удивительно...я, наверное, в другой Москве живу
        1. Горизонт
          Горизонт
          -2
          Сегодня, 08:18
          Не знаю гражданин, не знаю в какой вы Москве живете. Я что собственными глазами видел, о том и говорю.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            +1
            Сегодня, 08:23
            Цитата: Горизонт
            Не знаю гражданин, не знаю в какой вы Москве живете. Я что собственными глазами видел, о том и говорю.

            В пятницу пришлось в 5 утра ехать заправляться на МКАД, на Роснефть, минут 20 в очереди стоял. Ограничение 50 литров. Нак коммерческих дороже рублей на 30. Может вы видели коммерческие?
            1. Arnok Звание
              Arnok
              +3
              Сегодня, 09:43
              Роснефть, минут 20 в очереди стоял

              20 минут? Хех.
              Тула - Роснефть от 1 часа 30 мин, до 5 часов в пятницу, например.
              1. Konnick Звание
                Konnick
                0
                Сегодня, 09:44
                Цитата: Arnok
                Роснефть, минут 20 в очереди стоял

                20 минут? Хех.
                Тула - Роснефть от 1 часа 30 мин, до 5 часов в пятницу, например.

                так я специально встал в 5 утра чтобы заправиться без очередей. а Вы пятница... в пятницу вечером можно было и два часа простоять
            2. Kotofeich Звание
              Kotofeich
              0
              Сегодня, 10:07
              Цитата: Konnick
              на Роснефть, минут 20 в очереди стоял.

              Сегодня рано утром заправлялся на Роснефти в Крылатском. 30 минут, 50 литров.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 08:50
        И это понятно. Москва это не какие нибудь Орел или Иваново.

        да, в Питере тоже есть топливо, а вокруг него - его не хватает
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 08:49
      а частные АЗС вздули ценник

      а сколько сейчас стоит топливо на бирже?
      а кто "допущен" к торговле на бирже?
      а где "частники" берут топливо для своих АЗС?
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 08:55
        Цитата: Дедок
        а где "частники" берут топливо для своих АЗС?

        На сетевых заправках laughing Маржа тридцать рублей, выгодный бизнес. Наши горе-бизнесмены всё делают чтобы народ чаще вспоминал революцию, ленина и Сталина
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 07:54
    Ему наверное Зюганов идею кинул.
  7. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 07:55
    В Севастополе так и есть. На один номер машины ты можешь купить 20 литров топлива в неделю. Система работает.
    1. Горизонт
      Горизонт
      0
      Сегодня, 08:14
      В Костромской области в одном из ее городов выделяют аж по 15 литров. Правда не по номеру, а по одной заправке. Пару дней в очери постоял и нормас, полный бак, ехай куда душе угодно)))
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 07:55
    Как обычно "инициативы", от которых легче вряд ли становится.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 07:58
    В Ярославле и Нижнем проблем с заправкой нет.

    В Костроме бензин есть, но из сетевых заправок работает только Роснефть (4 АЗС из 28-ми), цены как были, такими и остались (63 р/л 92), но очереди 50-70 машин. На коммерческих АЗС очередей нет, цена того же 92-ого уже 115-120 руб/л. Подорожание - 90%%.

    Где очередь, уже назревают конфликты. На заправках замечена полиция.
    1. Сержант Звание
      Сержант
      +2
      Сегодня, 08:33
      У вас еще и полиция есть. У нас "оптимизировали" так,что скорее увидишь аллу пугачеву на улице,чем блюстителя закона.
  10. faridg7 Звание
    faridg7
    +6
    Сегодня, 07:59
    Балбесы. У меня ежедневный минимальный пробег около 100 км, это в том случае, если я еду из дома до своей базы и обратно. А если ещё куда надо, а часто надо, то пробег может и до 300 доходить. Ограничите меня, я не смогу работать, и тогда мои клиенты не смогут ремонтироваться, у них просядут перевозки, поднимутся цены на товары.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +5
      Сегодня, 08:24
      Цитата: faridg7
      Балбесы. У меня ежедневный минимальный пробег около 100 км, это в том случае, если я еду из дома до своей базы и обратно. А если ещё куда надо, а часто надо, то пробег может и до 300 доходить. Ограничите меня, я не смогу работать, и тогда мои клиенты не смогут ремонтироваться, у них просядут перевозки, поднимутся цены на товары.

      Вот про это я и писал выше. Губернатор Курской области даже может простейшие варианты предусмотреть...
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 08:32
        Цитата: Konnick
        Цитата: faridg7
        Балбесы. У меня ежедневный минимальный пробег около 100 км, это в том случае, если я еду из дома до своей базы и обратно. А если ещё куда надо, а часто надо, то пробег может и до 300 доходить. Ограничите меня, я не смогу работать, и тогда мои клиенты не смогут ремонтироваться, у них просядут перевозки, поднимутся цены на товары.

        Вот про это я и писал выше. Губернатор Курской области даже может простейшие варианты предусмотреть...

        конечно НЕ может
    2. Розмари Звание
      Розмари
      +4
      Сегодня, 08:30
      Цитата: faridg7
      Ограничите меня, я не смогу работать, и тогда мои клиенты не смогут ремонтироваться, у них просядут перевозки, поднимутся цены на товары.

      Сейчас за один рейс Ростов-Симферополь с гражданским грузом платят 300-400 тысяч рублей в одну сторону. Вот как по-настоящему поднимаются цены на товары
  11. Mazunga Звание
    Mazunga
    +9
    Сегодня, 08:08
    А еще можно по цвету штанов выдавать луц если жолтые к примеру то вдвое наливать и ку делать а если малиновые ну тут нак глаз))
  12. Никита Че Звание
    Никита Че
    +6
    Сегодня, 08:10
    Вчера с одним дегенератом разговорились в очереди за бензом.Так тот на голубом глазу,давай впаривать мол ничего страшного и и шведов без бензина побеждали и турок.Реально на полном серьезе втирал что пояса надо затягивать и сплотиться вокруг товарища с питерских подворотен.Так там уже две молодые бабёнки которые стояли рядом не выдержали,и давай на него кидаться,без мордобоя конечно,но так морально.Мол ты пёс старый жизнь уже прожил,и хочешь чтоб остальные в заложниках сидели годами.Реально зря не снял,прикольная картина)))
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Никита Че
      Вчера с одним дегенератом разговорились в очереди за бензом.Так тот на голубом глазу,давай впаривать мол ничего страшного и и шведов без бензина побеждали и турок.Реально на полном серьезе втирал что пояса надо затягивать и сплотиться вокруг товарища с питерских подворотен.Так там уже две молодые бабёнки которые стояли рядом не выдержали,и давай на него кидаться,без мордобоя конечно,но так морально.Мол ты пёс старый жизнь уже прожил,и хочешь чтоб остальные в заложниках сидели годами.Реально зря не снял,прикольная картина)))

      Тëтки те дуры, вместо того, чтобы на мужика кидаться с лаем, лучше бы пошли лаять на Миллера, который мышей не ловит
  13. Гардамир Звание
    Гардамир
    +6
    Сегодня, 08:15
    Не понимаю, чем все недовольны? Рыночек решает.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:05
      Гардамир hi ,есть советский мультфильм про Женечку и Лесовичка ,так вот наш народ как та Женечка хочет чтоб у него была и дудочка и кувшинчик laughing
  14. esl462 Звание
    esl462
    +7
    Сегодня, 08:23
    В России две беды:дураки и дороги.Теперь появилась третья-дураки указывают дорогу.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:44
      Дороги то как раз уже нормальные, осталась одна беда - отдельные чиновники.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:24
    Задницу надо отрывать от удобного кресла в кабинете .В Сочи 92 ой с какого-то перепугу подешевел,почти на рубль .Слава водителям бензовозов. Бензиновый трафик налаживается .На независимых вроде тоже цена упала - три дня назад 95 был по 120 ,счас цифры уже меньше .Всё держится на логистике ,на тоненьком.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:16
      Норма отпуска от 20 до 30 литров .Можно на следующей заправке до полного бака залить . laughing
  16. Сержант Звание
    Сержант
    +7
    Сегодня, 08:30
    Да чего уж там,может сразу социальный рейтинг ввести?
    Нарушил ПДД,не оплатил вовремя налоги,проголосовал не за ту партию- хрен тебе,а не бензин.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 08:35
      Будет и социальный рейтинг. Всю эту цифровую сферу на планете в целом, не по приколу вводят.
  17. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 08:39
    Орловский губернатор предложил отпускать бензин по госномеру транспорта
    а как быть в сельской местности, там ведь не только для транспорта моторно топливо нужно, им еще заправляют мототехнику
  18. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 08:39
    И эти люди учат меня не ковырять в носу (с).
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:41
    Есть куча сервисов в яндексе где можно посмотреть, как " тяжело с топливом " в России
    laughing Причём почти в он- лайн режиме. bully
  20. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Сегодня, 08:43
    Чиновников на велосипеды с мигалкой. Ни литра горючего чиновникам. Заправлять нужно общественный транспорт, спецмашины в первую очередь. Может нация поздоровеет и экология улучшится.
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:46
    Цитата: Василенко Владимир
    Орловский губернатор предложил отпускать бензин по госномеру транспорта
    а как быть в сельской местности, там ведь не только для транспорта моторно топливо нужно, им еще заправляют мототехнику

    Доброе утро, Владимир Он лайн сервис ,поставил на первое место Калининградская обл .по проблеме доступности ТОПЛИВА НА АЗС .Вроде и нефть где-то напротив Калинграда добывает Лукойл на Балтике .НПЗ что-ли в Калинградской обл .нет ?Всё привозное ?
  22. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 09:10
    Цитата: Million
    Есть мнение,что дефицит бензина сделан специально.

    Дефицит бензина сделан специально ВСУ. Это их долгосрочная стратегия.
    Или вы имеете в виду, что-то другое?
  23. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 10:56
    Самый простой вариант - продавать горючее только по безналу. Потом проанализировать сведения о сумме, которое лицо потратило на покупку горючего, и если слишком много, прийти к нему с обыском и конфисковать все горючее за нарушение правил его хранения!