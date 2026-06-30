Новая помехозащищенная система связи для БПЛА разработана в России

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Новая помехозащищенная система связи для БПЛА разработана в России

Российский холдинг «Росэл» разработал новую систему связи для беспилотников, обеспечивающую работу дрона даже в условиях применения противником комплексов радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

«Росэл» презентовал новую помехозащищенную систему связи для БПЛА в рамках Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», который стартовал 24 июня в Тульской области. Как говорится в описании изделия, система разработана на базе помехозащищенных радиомодемов, она обеспечивает стабильный канал управления и телеметрии, а также передачи видео даже при воздействии РЭБ.



Как пояснили представители разработчика, новая система имеет режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты, что позволяет переключать каналы, нивелируя воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы.

Основное преимущество радиолиний нашей системы – адаптация по скорости и частоте передачи данных в совокупности с режимом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Это позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и, выбрав необходимые частоты, продолжать передавать данные или управлять беспилотником.

Сейчас специалисты работают над увеличением дальности связи данной системы. О том, устанавливается ли данное изделие на БПЛА для СВО, не сообщается.
8 комментариев
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  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:44
    Российский холдинг «Росэл» разработал новую систему связи для беспилотников, обеспечивающую работу дрона даже в условиях применения противником комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Хорошо, если так. Дай Бог и тылу скорейшего применения системы на ЛБС.
  2. Светлан Звание
    Светлан
    -1
    Сегодня, 07:44
    А сама база помехозащищенных радиомодемов где делается?

    Это чисто китайские чипы?
    Или разработаны в России но произведены в Китае?
    Или что лучше всего, разработаны и произведены в России?

    И что значит разработал?
    Придумал на бумаге и как принято запатентовал, или создал в сотне экземпляров и протестировал?
    1. K9_SWAT Звание
      K9_SWAT
      -4
      Сегодня, 07:48
      Не задавайте неудобные вопросы! 26 лет на троне…
      1. Светлан Звание
        Светлан
        0
        Сегодня, 07:52
        То было к автору. Бо в этой статье одна вода водянистая. Не хватает только упоминания ИИ.
        Искусственный интеллект псевдослучайно переключает частоты. Звучит ведь ))
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:51
    Значит будем утилизировать бандэрлогов ещё быстрее.
  4. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 08:38
    Опять "инновация" ? Только вот такая "инновация" известна с конца прошлого века ! Уже тогда военные источники утверждали,что радиотехника с псевдослучайной перестройкой радиочастот -это ближайшее будущее в оснащении армий ведущих государств мира ! Только анализ развития средств связи и управления за последние десятилетия не говорит мне о доминировании такой техники ...
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +1
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Nikolaevich I
      Только вот такая "инновация" известна с конца прошлого века !
      С середины прошлого века. Подобная схема была разработана во вторую мировую американцами для управления торпедами, но технический уровень не позволил внедрить. В сотовой связи такая схема так же, применяется (передача данных кусочками на разных частотах, в произвольном порядке). Я так понял, наши в эту схему добавили учёт частот, которые забиты РЭБом (исключает работу на этих частотах, подменяя рабочими частотами)
      1. Nest Звание
        Nest
        +2
        Сегодня, 10:01
        Современный приёмопередатчик все основные этапы обработки сигнала делает программно, а собственно для приёма или передачи надо буквально 2-3 микросхемы и небольшая обвязка. Эти микросхемы уже давно сделаны и массово производятся (правда большинство разработок, что уже присутствует на рынке осуществляет компании из США, но чипы производятся массово в разных странах). Стандартный набор за приемлемую цену позволяет принимать и передавать сигнал на любой частоте (от 30МГц до 6 ГГц). А вот сами алгоритмы оптимальной цифровой обработки сигнала, производимые в DSP процессорах уже являются ноу-хау и далеки от предела совершенства. Хотя то что удалось повторить способ передачи по аналогу сотовой - уже отлично, так как можно существенно снизить вероятность подавления (у сотовых систем конкретный небольшой диапазон работы, который легко подавить РЭБ). Тут вопрос в пределах какого диапазона работает разработанная система. Если в широком (1-3ГГц), то это отличный результат, так как подавить все сигналы в таком диапазоне можно очень на небольшом расстоянии. В любом случае разработчики должны двигаться вперёд, а так как аппаратная платформа у них уже есть, то дальше они будут обновлять прошивки своего устройства и пойдёт дальнейший прогресс, по мере добавления новых алгоритмов, помехоустойчивых кодов и типов модуляций. А если уж делать полностью помехозащищённую связь, то, возможно стоит рассмотреть использование корреляционных приёмо/передатчиков, которые вообще могут работать ниже уровня шумов и их практически невозможно обнаружить и подавить.