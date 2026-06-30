В Китае лишены депутатских мандатов сразу шесть генералов

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В Китае лишены депутатских мандатов сразу шесть генералов

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) на закрытии 23-й сессии объявил о прекращении полномочий 15 депутатов национального парламента. Это решение стало очередным этапом масштабной антикоррупционной кампании в вооружённых силах, инициированной председателем КНР Си Цзиньпином. В китайской прессе подчёркивает: это свидетельствует о том, что борьба с коррупцией в армии не теряет оборотов.

Среди отстранённых – шесть генералов Народно-освободительной армии Китая, включая трёх генерал-полковников и трёх генерал-лейтенантов. Также лишены мандатов бывший глава финансового регулятора страны и экс-секретарь Компартии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Шесть отстранённых генералов:

Генерал-полковник Сюй Сюэцян – начальник Управления развития вооружений Центрального военного совета. Он также занимал пост главнокомандующего пилотируемой космической программой Китая. Его мандат был аннулирован по представлению военного округа.

Генерал-полковник Ли Фэнбяо – бывший политический комиссар Западного военного округа. Решение принято по представлению Западного военного округа.

Генерал-полковник Го Пусяо – бывший политический комиссар Военно-воздушных сил НОАК. Отстранён по представлению ВВС.

Генерал-лейтенант Ван Канпин – бывший командующий Силами совместного обеспечения. Мандат аннулирован по представлению Восточного военного округа.

Генерал-лейтенант Инь Хунсин – бывший политический комиссар сухопутных войск Южного военного округа. Отстранён по представлению сухопутных войск.

Генерал-лейтенант Чжан Минхуа – экс-командующий Космическими силами. Решение принято по представлению Космических сил.

Помимо военных, депутатских мандатов лишились Ма Синжуй (бывший секретарь парткома Синьцзяна), Ху Хэнхуа (экс-мэр Чунцина), Ли Юньцзэ (бывший глава Государственного управления финансового надзора), а также ряд региональных чиновников из провинций Аньхой, Гуандун, Гуйчжоу и Шаньдун.

Официальные причины отстранения не разглашаются, однако в китайской политической практике лишение мандата депутата ВСНП, как правило, связано с выявленными нарушениями партийной дисциплины или уголовными преступлениями. С 2023 года антикоррупционная кампания в армии набрала беспрецедентную силу – ранее были отстранены два заместителя председателя Центрального военного совета, три члена совета, бывший министр обороны, а также более десятка генералов. По оценкам экспертов, за последние полтора года число генералов и офицеров высокого ранга, подвергнутых взысканиям, превысило сотню.

Наблюдатели связывают нынешнюю волну чисток с подготовкой к XXI съезду Компартии Китая, который намечен на осень 2027 года. Показательно, что двое высших военачальников – заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и член совета Лю Чжэньли – пока сохраняют свои депутатские мандаты, несмотря на то, что их расследования длятся уже более пяти месяцев. Это указывает на то, что кампания продолжается и, возможно, коснётся ещё более высоких эшелонов власти.

В опубликованном после заседания списке также уточняется, что после всех изменений в ВСНП сейчас насчитывается 2858 депутатов. Ожидается, что в ближайшее время будут проведены довыборы для восполнения вакансий.
24 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 07:56
    Всё как у нас , только мы не расстреливаем , а зря.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Ирек
      Всё как у нас , только мы не расстреливаем , а зря.

      Цитата: Александр Х
      Правильно. Чистить от ворюг надо неустанно.

      920 000 дел коррупционной направленности возбуждено в Китае за 2025 год
      Если из 7 млн госслужащих выкинуть невзяткоемких архивистов, делопроизводителей, пресс-службы и т.п - то соотношение будет в пределах - каждого пятого.
      За последние 3 года количество дел колебалось от 300 до 600 000.
      Это значит что руководителей со стажем более 4 лет - просто нет
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Ирек
      Всё как у нас , только мы не расстреливаем , а зря.

      А зачем, когда идёт СВО. Кровью искупить и пользу стране принести.
      Статистику 200-сотых сидельцев думаю можно найти в инете.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 09:04
        Теренин (Геннадий)
        Если бы у нас в стране всех просившихся взяточников и казнокрадов отправляли на ЛБС, не думаю что Иванов и Цаликов просились бы на СВО.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 09:10
        Теренин hi ,тут недавно всплыло дело как казнокрадов и прочие "экономические" заключившие контракт с М.О. проходят "службу" на С.В.О. интересно было почитать.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Ирек
      только мы не расстреливаем , а зря.

      Категорический сторонник ВМН - расстрела. Но...
      По каким статьям? На мой взгляд - преступления сексуального характера связанные с детьми, изнасилования, преднамеренные убийства не связанные с восстановлением справедливости.
      Все остальное - СВО и трудовые лагеря (пусть вкалывают за перловку и спецовку.)
      Никто не должен "скучать" в тюрьме, все должны заниматься каторжным трудом 14 часов в сутки.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 09:12
        красноярск hi ,согласен только когда всё ДОКАЗАННО по честному,а не когда "мешка" загрузили что нужно отбили он всё и подписал,дело закрыли а преступник на свободе.
      2. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 11:21
        Никто не должен "скучать" в тюрьме, все должны заниматься каторжным трудом 14 часов в сутки.

        ха
        даже в самые "жуткие" времена сталинских репрессий воры в законе всё равно не работали 😇
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:31
      Ирек
      Сегодня, 07:56
      Всё как у нас , только мы не расстреливаем , а зря.

      hi Ну, батенька, там людей на порядок больше, можно и проредить ряды, не убудет среди общей массы.
      У нас демографический спад, поэтому вся надежда на меры воспитательного характера,тому как придётся подводить под статью каждого второго, как и в СВО надежда руководства договориться с непримиримыми врагами мирным дипломатическим путём (САРКАЗМ).
      what
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    +9
    Сегодня, 07:57
    Правильно. Чистить от ворюг надо неустанно.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:14
      Александр Х hi ,так Китай чистит только вот почему то с каждым годом чистить всё больше и больше приходится не смотря на наказания.
      1. Александр Х Звание
        Александр Х
        +1
        Сегодня, 09:29
        Цитата: Ропот 55
        Александр Х hi ,так Китай чистит только вот почему то с каждым годом чистить всё больше и больше приходится не смотря на наказания.

        Так в Китае 1,5 млрд народа. А может уже и 2 млрд. Конечно, что находятся те, кто считает, что их пронесет. Но показательно другое, что при таком колличестве народа и чиновников, ворует так не много... Может казни и повлияли на это?
        Есть грустный пример страны, где населения в 10 раз меньше китайского, а воров- чиновников не меньше. Но и смертной казни для казнокрадов нет...
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +6
    Сегодня, 08:02
    однако в китайской политической практике лишение мандата депутата ВСНП, как правило, связано с выявленными нарушениями партийной дисциплины или уголовными преступлениями

    В ЕР тоже об этом балаболят, только я вот не слышал, чтобы за это гоняли.
    И да, жаль высшей меры нет. Почему, загадка. А также статей нет за коррупцию и особенно, за саботаж. Наверное, сильнейшие мира сего боятся сами на себя выйти. Как то так. sad
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:05
    Время от времени Цзиньпинь устраивает чистку среди своего окружения...все по заветам Иосифа Виссарионовича. smile
    Не хотел бы я быть его приближенным или в его окружении находиться.
    Под раздачу легко попасть.
    1. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      +2
      Сегодня, 09:23
      Если вы честный … не нарушаете партийную дисциплину и не занимает есть взяточничеством так чего бояться
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 09:54
        Цитата: silberwolf88
        Если вы честный … не нарушаете партийную дисциплину и не занимает есть взяточничеством так чего бояться

        Это не имеет никакого значения...когда снимают с поста видного руководители одновременно с ним уходят люди которых он с собой привёл. request
  5. Essex62 Звание
    Essex62
    +3
    Сегодня, 08:08
    Не товарищ Си вычищает конкурентов. Всё как всегда и везде.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 08:42
      Китай большой. Но даже в Китае у СИ не может быть 920000 конкурентов.
  6. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 08:36
    Не знают, что лодку раскачивать нельзя
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 08:51
      Не знают, что лодку раскачивать нельзя

      Кстати, Вы - правы!
      В стране с открытой экономикой зарубежное влияние настолько сильно, что подогревая недовольство на местах и вербуя сторонников в верхних эшелонах власти, США, со временем, могут устроить переворот одряхлевшему СИ с разгоном КПК и утратой провинций.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:55
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Время от времени Цзиньпинь устраивает чистку среди своего окружения...все по заветам Иосифа Виссарионовича.

    good yes А у нас штиль. Если только сильно не надоедает с колоссальными кражами или взятками. Украл или нанёс ущерб государству млрд., сел в тюрьму. С УДО. И штраф типа пару млн. И вся история. Вышел, уехал отдыхать. Есть на что. Вместо расстрела. sad
    1. Комментарий был удален.
    2. даэтоя Звание
      даэтоя
      +1
      Сегодня, 09:17
      ага ну или вдруг правду ляпнет по глупости своей на всю страну
  8. Seaflanker Звание
    Seaflanker
    0
    Сегодня, 09:19
    Всё это — старые новости многомесячной или даже многолетней давности. В Китае расследование в отношении чиновников проходит в несколько этапов: сначала чиновник исчезает на несколько месяцев, что порождает домыслы (это может быть как реальный арест за преступление, так и простое неучастие в каких-либо важных мероприятиях); затем правительство официально объявляет о задержании и начале расследования; спустя еще несколько месяцев его бывшее место работы объявляет о лишении должностей и званий; только когда Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) собирается на очередную сессию, ВСНП объявляет о прекращении его депутатских полномочий; аналогично, когда собирается на сессию Постоянный комитет Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), НПКСК объявляет о лишении его статуса члена совета и так далее; и лишь в самом конце суд выносит приговор. На каждом из этих промежуточных этапов СМИ устраивают бурное обсуждение, и в результате у обывателя, который не вчитывается в суть публикаций, складывается впечатление, будто в Китае каждый день проходят чистки в высших эшелонах власти.
  9. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 09:25
    Чем чище ряды тем крепче страна это в условиях проведения независимой политики фундамент