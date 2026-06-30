В Китае лишены депутатских мандатов сразу шесть генералов

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) на закрытии 23-й сессии объявил о прекращении полномочий 15 депутатов национального парламента. Это решение стало очередным этапом масштабной антикоррупционной кампании в вооружённых силах, инициированной председателем КНР Си Цзиньпином. В китайской прессе подчёркивает: это свидетельствует о том, что борьба с коррупцией в армии не теряет оборотов.Среди отстранённых – шесть генералов Народно-освободительной армии Китая, включая трёх генерал-полковников и трёх генерал-лейтенантов. Также лишены мандатов бывший глава финансового регулятора страны и экс-секретарь Компартии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.Шесть отстранённых генералов:Генерал-полковник Сюй Сюэцян – начальник Управления развития вооружений Центрального военного совета. Он также занимал пост главнокомандующего пилотируемой космической программой Китая. Его мандат был аннулирован по представлению военного округа.Генерал-полковник Ли Фэнбяо – бывший политический комиссар Западного военного округа. Решение принято по представлению Западного военного округа.Генерал-полковник Го Пусяо – бывший политический комиссар Военно-воздушных сил НОАК. Отстранён по представлению ВВС.Генерал-лейтенант Ван Канпин – бывший командующий Силами совместного обеспечения. Мандат аннулирован по представлению Восточного военного округа.Генерал-лейтенант Инь Хунсин – бывший политический комиссар сухопутных войск Южного военного округа. Отстранён по представлению сухопутных войск.Генерал-лейтенант Чжан Минхуа – экс-командующий Космическими силами. Решение принято по представлению Космических сил.Помимо военных, депутатских мандатов лишились Ма Синжуй (бывший секретарь парткома Синьцзяна), Ху Хэнхуа (экс-мэр Чунцина), Ли Юньцзэ (бывший глава Государственного управления финансового надзора), а также ряд региональных чиновников из провинций Аньхой, Гуандун, Гуйчжоу и Шаньдун.Официальные причины отстранения не разглашаются, однако в китайской политической практике лишение мандата депутата ВСНП, как правило, связано с выявленными нарушениями партийной дисциплины или уголовными преступлениями. С 2023 года антикоррупционная кампания в армии набрала беспрецедентную силу – ранее были отстранены два заместителя председателя Центрального военного совета, три члена совета, бывший министр обороны, а также более десятка генералов. По оценкам экспертов, за последние полтора года число генералов и офицеров высокого ранга, подвергнутых взысканиям, превысило сотню.Наблюдатели связывают нынешнюю волну чисток с подготовкой к XXI съезду Компартии Китая, который намечен на осень 2027 года. Показательно, что двое высших военачальников – заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и член совета Лю Чжэньли – пока сохраняют свои депутатские мандаты, несмотря на то, что их расследования длятся уже более пяти месяцев. Это указывает на то, что кампания продолжается и, возможно, коснётся ещё более высоких эшелонов власти.В опубликованном после заседания списке также уточняется, что после всех изменений в ВСНП сейчас насчитывается 2858 депутатов. Ожидается, что в ближайшее время будут проведены довыборы для восполнения вакансий.