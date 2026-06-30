У Украины возникнут большие проблемы с евроинтеграцией, если она продолжит прославлять ОУН-УПА (*запрещённые в России террористические организации) и использовать их символику в качестве национальной.

Мы будем занимать последовательно жёсткую позицию в отношении тех, кто позволяет себе возводить на пьедестал бандеровцев и тем самым разрушает европейское единство.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, занимающий также пост зампреда правительства, заявил о том, что чествование бандеровцев на Украине недопустимо. По его словам, «с Бандерой Украина в Евросоюз не вступит», дав понять, что Варшава заблокирует процесс вступления.Косиняк-Камыш:Речь, в частности, идёт о красно-чёрных флагах, которые активно вывешиваются на украинских административных зданиях.Польский министр:Напомним, что ранее между Варшавой и Киевом началась «война орденов», когда высшие чиновники были либо лишены высших госнаград страны-соседа, либо сами от этих наград отказались. Среди лишённых – Зеленский. Он утратил статус кавалера польского ордена «Белого Орла». И этот факт сильно задел самолюбие главы киевского режима, который перешёл к фактическим угрозам в отношении польского руководства.В Польше быстро напомнили Зеленскому, от лояльности Варшавы многое для Киева зависит, включая транзит военной помощи.