«С Бандерой Украине не место в ЕС» - польский министр обороны

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«С Бандерой Украине не место в ЕС» - польский министр обороны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, занимающий также пост зампреда правительства, заявил о том, что чествование бандеровцев на Украине недопустимо. По его словам, «с Бандерой Украина в Евросоюз не вступит», дав понять, что Варшава заблокирует процесс вступления.

Косиняк-Камыш:



У Украины возникнут большие проблемы с евроинтеграцией, если она продолжит прославлять ОУН-УПА (*запрещённые в России террористические организации) и использовать их символику в качестве национальной.

Речь, в частности, идёт о красно-чёрных флагах, которые активно вывешиваются на украинских административных зданиях.

Польский министр:

Мы будем занимать последовательно жёсткую позицию в отношении тех, кто позволяет себе возводить на пьедестал бандеровцев и тем самым разрушает европейское единство.

Напомним, что ранее между Варшавой и Киевом началась «война орденов», когда высшие чиновники были либо лишены высших госнаград страны-соседа, либо сами от этих наград отказались. Среди лишённых – Зеленский. Он утратил статус кавалера польского ордена «Белого Орла». И этот факт сильно задел самолюбие главы киевского режима, который перешёл к фактическим угрозам в отношении польского руководства.

В Польше быстро напомнили Зеленскому, от лояльности Варшавы многое для Киева зависит, включая транзит военной помощи.
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 08:34
    Милые бранятся - только тешатся.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 08:38
      Мы будем занимать последовательно жёсткую позицию в отношении тех, кто позволяет себе возводить на пьедестал бандеровцев и тем самым разрушает европейское единство.

      Вот тебе хо хол и Юрьев день!
      А то собрались ничего не делать, вкусно есть каву, и ходить в кружевных труселях! laughing
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:38
    В Польше борются два противоречия - любовь к деньгами и память о прошлом . Я ставлю на то ,что бабки поляка победят ,уж больно у него скользкая натура.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:17
      Цитата: APASUS
      Я ставлю на то ,что бабки поляка победят ,уж больно у него скользкая натура.

      Трудно сказать, но поляки своих бывших холопов не могут считать себе ровными, ту польская спесь превалирует даже над деньгами. Да и бандеровщина им, как кость в горле.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 08:42
    а что год назад про бандеру не вопили в шароварии?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:18
      Цитата: Василенко Владимир
      а что год назад про бандеру не вопили в шароварии?

      Сейчас у поляков на кону Восточные Кресы.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:42
        ...а основной бзик - "Речь Посполитая от можа до можа" (с) ...
        (по крайней мере электрик с Гданьского судоремонтного - Валенса - на этом поляков и развёл)
  4. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 08:45
    Интересно девки пляшут!
    Пан полек попутал себя с Брюсселем. Тогда пусть на денюжки папы Трампа организовывает Великую Польшу, заодно присоединив Укроколхоз. Денег у Трампа выцыганить могут разве что евреи, так что в Брюсселе поляков быстро введут в нужное русло.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 08:52
    По его словам, «с Бандерой Украина в Евросоюз не вступит», дав понять, что Варшава заблокирует процесс вступления

    Ну ладно эти прозрели, а наши когда прозрели? В 1990 году? Когда начали как грибы расти памятники бандере и переименования улиц?* Не видели? Не заметили доморощенные демократизаторы снос памятника Николаю Кузнецову в 92-м?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Konnick
      По его словам, «с Бандерой Украина в Евросоюз не вступит»,
      эти прозрели, а наши когда прозрели? В 1990 году? Когда начали как грибы расти памятники бандере и переименования улиц?* .......?
      При СССР на Петроградской стороне был проспект Щорса. В 90 ему вернули историческое ----- Малый пр. А позже в начале этого Малого установили памятник Шевченко и назвали площадь Шевченко. А там и места нет для площади и по этой полощади ни одного дома нет. Так себе. Просто место пересечения улиц и всё. И Шевченко ни с какой стороны к Петербургу. Да и к самой России и русским.
    2. Эд Мак Звание
      Эд Мак
      +2
      Сегодня, 09:23
      У наших возрождение нацизма в Украине и Латвии при участии Горбачева в 1990 похоже был актом раскола страны для захвата власти. Наверное нацизм ни для чего то другого и не подходит. А вот сейчас то зачем им это нужно?
  6. Розмари Звание
    Розмари
    +4
    Сегодня, 08:59
    В Польше в октябре 2027 года должны состояться парламентские выборы. После лишения Зеленского ордена "Белого Орла" рейтинг польского президента Кароля Навроцкого рекордно вырос. Сейчас Навроцкому доверяют 54,8% поляков — на 8,4% больше, чем месяцем ранее. И это его лучший результат за всю историю рейтинга.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - председатель Польской народной партии, на президентских выборах 2025 года поддержавшую соперника Навроцкого Тшасковского.
    Это борьба за рейтинги. Как только парламентские выборы в Польше закончатся, всем польским политикам станет наcpaть на Бандеру, и они опять займутся любимым делом - ненавистью к России
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:45
    Чего то у пшеков разброд и шатание.
    Премьер за укров, президент и зампред против. laughing
    "Вы уж определитесь".