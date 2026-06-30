«Удар из космоса»: Кац - о работе в Израиле над космической лазерной системой

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«Удар из космоса»: Кац - о работе в Израиле над космической лазерной системой

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна активно работает над созданием космических лазерных систем, способных наносить удары с орбитальных космических платформ над поверхностью Земли.

По его словам, Израиль привлекает ведущих учёных и инженеров, чтобы стать мировым лидером в этой сфере.



Кац:

Если нам это удастся, это обеспечит нам решающее преимущество в сдерживании, атаке и уничтожении целей.

В настоящее время Израиль уже обладает одной из самых наземных лазерных систем — Iron Beam (ивр. Ор Эйтан — «Свет Эйтана»).
Это мощная лазерная установка класса 100 кВт, разработанная компаниями Rafael и Elbit Systems. Система, изображённая на фото к материалу, способна перехватывать ракеты, миномётные снаряды, беспилотники и другие воздушные угрозы на расстоянии до нескольких километров.

Стоимость одного перехвата составляет всего несколько долларов, что делает её значительно экономичнее традиционных ракетных комплексов вроде «Железного купола».

Переход к космическим лазерам рассматривается как следующий стратегический шаг, который позволит Израилю получить глобальное преимущество в будущих конфликтах. Разработка ведётся в условиях растущей региональной напряжённости, при которой Израиль настаивает на полной ликвидации иранской ракетной и ядерной программ.
33 комментария
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  1. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +2
    Сегодня, 08:48
    свет эпштейна у них скорее всего
  2. nobody75 Звание
    nobody75
    +3
    Сегодня, 08:51
    По земле из космоса лазером работать проблематично.
    Аллах хорошо Землю спроектировал. Самые опасные виды излучения атмосфера рассеивает. Остальные подвержены атмосферной рефракции, тому же рассеиванию... И про нелинейные оптические эффекты забывать не стоит. Про самофокусировку например.
    С Уважением
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:59
      Вот и проверим, кто круче, Аллах или Иегова?
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        -1
        Сегодня, 09:02
        Мудрость Аллаха не знает границ!
        С Уважением
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 09:12
          Так и Иегова позиционируется как неглупый бог. А Яхве так вообще хитрован.
    2. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 09:57
      работа не по земле, а по баллистике, которая на определенном этапе выходит в разряженную атмосферу. Остальное же - например Iron Beam это не один лазерный луч, а 100 по 1кв. Каждый со своей длинной волны. При поражении цели вычисляется наиболее эффективная длинна волны и после этого все остальные перестраиваются на нее
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        0
        Сегодня, 10:02
        например Iron Beam это не один лазерный луч, а 100 по 1кв

        Есть такая штука - интерференция. 100 лучей в одной точки синфазно свести сложно. Тем более что - то вычислить по отраженному от летящей в атмосфере лучу. Современные баллистические атмосферу покидают не всегда.
        С Уважением
        1. Пупырчатый Звание
          Пупырчатый
          0
          Сегодня, 10:22
          Тем не менее это принцип работы Iron Beam.
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            0
            Сегодня, 10:53
            Законы физики не смогли отменить даже Рональда Рейгана! Не думаю, что Биби смог договориться...
            С Уважением
            1. Пупырчатый Звание
              Пупырчатый
              0
              Сегодня, 11:38
              Вы скажите, вот проходит 50 почти лет с Рейгана и по вашему ничего не изменилось? Вот например один из патентов, обратная адаптивная оптика. Принцип адаптивной оптики не нов. Вместо одного мощного луча на цель направляют 100-200 гораздо более слабых лучей. Все они направлены на выбранную точку, например головную часть ракеты, там где обычно расположена БЧ. Характеристики каждого луча немного разные.

              Взаимодействие каждого такого луча с воздухом будет немного разное. Возможно 100 лучей вообще пройдут мимо цели, 100 попадут на цель, но лишь 1-2 из них (т.е. 0.5-1% от выпущенных) – в нужную или почти нужную точку цели. И тут начинается самое интересное. Рядом с лазерным излучателем («лазерная пушка») стоит лазерный телескоп разработки «Рафаэль». Он принимает отражение от тех 100 лучей, которые попадают на цель и выявляет луч, попавший точно в цель. И немедленно все остальные 198 или 199 лучей получают те же характеристики, что и «правильный луч». Но ракета продолжает движение и через долю секунды полученный эффект будет потерян. Но система автоматически вновь расщепляет лучи по разным характеристикам, вновь находит нужный и вновь придаёт остальным те же характеристики. И так до уничтожения цели, тысячи раз в секунду. Лазер использует не сложную систему зеркал, как газовые лазеры, а сам волоконный проводник для усиления и фокусировки луча. По сути, Вместо того, чтобы посылать на цель один мощный луч, мощность которого быстро падает в воздухе, на цель направляют сотни слабых лучей, и каждый даёт разные параметры. Из этого количества сотня вообще не попадает в цель, ещё сотня попадает, но в неправильные места и лишь 2-3 попадают верно. Каждый луч имеет своё поведение, своё взаимодействие с воздухом («Интеракция им hа-Авир»). Компьютер анализирует поведение каждого луча, находит эти 2-3 правильных и придаёт всем остальным лучам те же характеристики. В то же мгновение в цель попадают все сотни лучей.
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 10:07
      Все вранье, я сам видел космические лазеры, которые по земле отлично работают... в фильме про Джеймса Бонда wink wink smile
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 08:52
    Здорово конечно, что кто то ещё мыслит категориями из прошлой эпохи, что они смогут добиться превосходства в современном мире где технологии стали доступными. И самое забавное, что ещё Станислав Лем хорошо высказался за милитаризацию космоса и гигантских трат денег на это, которые могут банально обнулится "чемоданом с бактериями".
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:00
    Они тоже умеет бабло пилить , не хуже америкосов.
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 09:14
    Удивительно как такая маленькая страна решает вопросы захвата космоса и еще грозит всем остальным.
    В моём понимании переложить подобное на Беларусь или Италию даже мысли не возникает.
    1. sergeyezhov Звание
      sergeyezhov
      0
      Сегодня, 09:39
      Цитата: Аркадий007
      Удивительно как такая маленькая страна решает вопросы захвата космоса и еще грозит всем остальным.
      В моём понимании переложить подобное на Беларусь или Италию даже мысли не возникает.


      Ну может поэтому, я вам приведу одно популярное мнение:
      Цитата: Fluk54: "если вести речь об уничтожении государства Израиль или любого другого еврейского государства"
  6. Perpetually Звание
    Perpetually
    +1
    Сегодня, 09:21
    Вопрос к знатокам. Если поверхность дрона или ракеты сделать зеркальной, лазер все еще будет эффективным оружием?
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +3
      Сегодня, 09:32
      Да.
      1. Идеального зеркала нет
      2. При малейшем изменении зеркального слоя под воздействием лазера (слегонца помутнело) и продолжающимся воздействие лазера, процесс идёт по экспоненте и легкое замутнение оч. быстро превращается в почернение и всё прожигается. Отпечаток пальца, прилипшая пылинка, сводят идеальное зеркало в нуль.
      3. Для одной волны света повезность является зеркалом для другой нет

      И я не знаток, и размышления мои как говорится ИМХО
    2. bamse Звание
      bamse
      0
      Сегодня, 09:34
      А ещё ракете можно придать вращение.
      1. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 10:00
        И что это даст, на ваш взгляд?
        1. bamse Звание
          bamse
          0
          Сегодня, 10:30
          Меньше нагрев. Это ещё в советских военных журналах писалось.
    3. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 09:59
      Чтобы зеркало отражало так как в фантастических фильмах нужно идеальное зеркало, а главное идеальный угол. А если лазер еще умеет менять длину волны, как в случае с Iron Beam...
  7. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 09:41
    Сначала сионисты понапридумывали себе имен из Звездных Войн, а теперь Звезду Смерти строить решили. Странно, что генитальный пианист до сих пор не объявился, дабы заявить о желании поучаствовать в проекте: кажется в галушкистанском цирке даже свой Дарт Вейдер был.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:11
    Стоимость одного перехвата составляет всего несколько долларов, что делает её значительно экономичнее традиционных ракетных комплексов вроде «Железного купола».

    Купол доказал, что оказался чрезмерно дырявым. Какие же эпохальные названия сионисты любят выдумывать. Надеюсь, что и эта вундервафля окажется клюквой. Хотелось бы очень. И желаю сионистам всем сердцем все-таки придти в себя.
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      -1
      Сегодня, 10:22
      В чем же "дыряв" купол?
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 10:46
        Пупырчатый
        (Евгений)
        -1
        Сегодня, 10:22
        Новый
        В чем же "дыряв" купол?
        Дурацкий вопрос... lol Впрочем, как всегда.... bully
        1. Пупырчатый Звание
          Пупырчатый
          0
          Сегодня, 11:39
          Ну так и скажите что вам слабо составить аргументированную позицию)
  9. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 10:34
    Цитата: владимир 290
    Все вранье, я сам видел космические лазеры, которые по земле отлично работают... в фильме про Джеймса Бонда wink wink smile

    Свести всё на хи-хи это любимая тема на ВО. Время покажет кто был прав. Одно понятно - когда у запада появится такое вооружение, то любой запас ядерного оружия превратится в тыкву. С учётом нашего отставания по многим направлениям, можно представить, что будет в будущем.
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      0
      Сегодня, 10:58
      любой запас ядерного оружия превратится в тыкву

      Не волнуйтесь! Наши ученые работают над петаватным лазером. Есть серьезные теоретические работы, которые утверждают, что такой мощный лазер способен вызвать распад ложного вакуума.
      С Уважением
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 11:33
      Любая палка о 2 концах: Ваша орбитальная "звезда смерти" также уязвима от лазера с земли, тем более что на земле можно использовать больше мощности... тем более, что в космосе нет "воздушного охлаждения" и всё полученное тепло приводит к перегреву и проплавлению...
  10. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 10:41
    Цитата: Аркадий007
    Удивительно как такая маленькая страна решает вопросы захвата космоса и еще грозит всем остальным.
    В моём понимании переложить подобное на Беларусь или Италию даже мысли не возникает.

    Представители коренной нации Израиля есть в каждой стране и занимают они как правило ключевые посты. В России в том числе. Отсюда и никаких действий после геноцида палестинцев. Проще говоря уничтожить израиль не даст весь мир.
  11. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:45
    Кац:

    Если нам это удастся, это обеспечит нам решающее преимущество в сдерживании, атаке и уничтожении целей.
    оно только проснулось? Наши когда еще в космосе лазер испытали)
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:59
    Цитата: a.s.zzz888
    Пупырчатый
    (Евгений)
    -1
    Сегодня, 10:22
    Новый
    В чем же "дыряв" купол?
    Дурацкий вопрос... Впрочем, как всегда....

    Доброго дня.
    Евгений, Вы, как всегда в своём репертуаре...
    И да, минусил не я. Да и не люблю.
    В чем дыряв, поглядим, посмотрим.
    А так видосов в инете, можно обсмотреться.
    Очередями стреляют. yes
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 11:40
      Да, видео это прекрасно. Способны ли вы выдать какую-то внятную аргументацию)) Ну то есть - что заявлено, что выявлено, о какой системе идет речь или в ЖК записали вообще все системы ПВО Израиля? )))