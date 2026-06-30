«Удар из космоса»: Кац - о работе в Израиле над космической лазерной системой
2 72633
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна активно работает над созданием космических лазерных систем, способных наносить удары с орбитальных космических платформ над поверхностью Земли.
По его словам, Израиль привлекает ведущих учёных и инженеров, чтобы стать мировым лидером в этой сфере.
Кац:
Если нам это удастся, это обеспечит нам решающее преимущество в сдерживании, атаке и уничтожении целей.
В настоящее время Израиль уже обладает одной из самых наземных лазерных систем — Iron Beam (ивр. Ор Эйтан — «Свет Эйтана»). Это мощная лазерная установка класса 100 кВт, разработанная компаниями Rafael и Elbit Systems. Система, изображённая на фото к материалу, способна перехватывать ракеты, миномётные снаряды, беспилотники и другие воздушные угрозы на расстоянии до нескольких километров.
Стоимость одного перехвата составляет всего несколько долларов, что делает её значительно экономичнее традиционных ракетных комплексов вроде «Железного купола».
Переход к космическим лазерам рассматривается как следующий стратегический шаг, который позволит Израилю получить глобальное преимущество в будущих конфликтах. Разработка ведётся в условиях растущей региональной напряжённости, при которой Израиль настаивает на полной ликвидации иранской ракетной и ядерной программ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация