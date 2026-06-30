Оман оказался между США и Ираном в борьбе за контроль Ормузского пролива
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США давят на Оман, требуя открыть коридор для свободного и беспошлинного прохода танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Иран, в свою очередь, требует от Омана признать иранский контроль над проливом и не идти на поводу у американцев. Об этом пишет местная пресса.
Оман попал меж двух огней. С одной стороны на него наседают американцы с требованием открыть проход для грузовых судов вдоль своего побережья, с другой — иранцы, заявляющие, что ничего делать не надо, потому что Иран контролирует весь пролив. При этом США обещают «гарантии безопасности» для Омана, а также защитить его от «иранских угроз». Тегеран пока играет в «злого и доброго полицейского», переходя от угроз к обещаниям.
Тегеран проводит в отношении Омана политику «доброго и злого полицейского», иранская делегация ясно дала понять, что контроль Исламской Республики над проливом «не подлежит обсуждению».
Как пишет пресса, борьба за Ормузский пролив больше не является вопросом свободы судоходства, теперь это борьба за контроль над одним из самых стратегически важных энергетических коридоров в мире. Фактически, тот, кто будет контролировать Ормуз, будет контролировать поставки нефти из стран Персидского залива. Поэтому Трамп так вцепился в возможность заработать, но наткнулся на сопротивление Ирана. Тегеран тоже не хочет выпускать из своих рук новый источник дохода. Так что ничего еще на Ближнем Востоке не закончено.
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