Оман оказался между США и Ираном в борьбе за контроль Ормузского пролива

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Оман оказался между США и Ираном в борьбе за контроль Ормузского пролива

США давят на Оман, требуя открыть коридор для свободного и беспошлинного прохода танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Иран, в свою очередь, требует от Омана признать иранский контроль над проливом и не идти на поводу у американцев. Об этом пишет местная пресса.

Оман попал меж двух огней. С одной стороны на него наседают американцы с требованием открыть проход для грузовых судов вдоль своего побережья, с другой — иранцы, заявляющие, что ничего делать не надо, потому что Иран контролирует весь пролив. При этом США обещают «гарантии безопасности» для Омана, а также защитить его от «иранских угроз». Тегеран пока играет в «злого и доброго полицейского», переходя от угроз к обещаниям.



Тегеран проводит в отношении Омана политику «доброго и злого полицейского», иранская делегация ясно дала понять, что контроль Исламской Республики над проливом «не подлежит обсуждению».

Как пишет пресса, борьба за Ормузский пролив больше не является вопросом свободы судоходства, теперь это борьба за контроль над одним из самых стратегически важных энергетических коридоров в мире. Фактически, тот, кто будет контролировать Ормуз, будет контролировать поставки нефти из стран Персидского залива. Поэтому Трамп так вцепился в возможность заработать, но наткнулся на сопротивление Ирана. Тегеран тоже не хочет выпускать из своих рук новый источник дохода. Так что ничего еще на Ближнем Востоке не закончено.
6 комментариев
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  1. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +4
    Сегодня, 08:49
    Приоритетом Омана всегда было дистанцирование от борьбы персов с арабами. Тем самым высвечивался некий суверенитет этого государства.
    Думаю, и сейчас они не откажутся от этой линии.
    Полагаю, Оман не пойдет на угрозы и уговоры Тегерана,
    но и США не даст много послаблений.

    "Наезд" США на Оман вряд-ли в интересах гегемона.
    В нынешнем составе Белого Дома уже усекли, что угрозы часто контрпродуктивны, особенно в Заливе. С давлением на Оман они потеряют важное звено связи с Тегераном. Обрубят себе и так слабые переговорные позиции.
    Но это верно возможно, если смотреть с позиций рациональной политики.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 09:07
      Думается от Тегерана там нет угроз, там скорее сработала хотелка тоже урвать, хоть шерсти клок.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:58
    Можно на троих сообразить , в смысле поделить весь гешефт.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 09:46
    Попал Оман под раздачу....
    . США давят на Оман, требуя открыть коридор для свободного и беспошлинного прохода танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Иран, в свою очередь, требует от Омана признать иранский контроль над проливом

    Куда пойти, кому отдаться.....
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:05
    Цитата: Feodor13
    Полагаю, Оман не пойдет на угрозы и уговоры Тегерана,
    но и США не даст много послаблений.

    Оман может без гешефта остаться. Персы контролируют Ормуз. И вряд ли чего то изменится. Несмотря на вопли и "победы" Трампа. И персы делятся с Оманом, а не наоборот. И персы самодостаточны.
    При этом США обещают «гарантии безопасности» для Омана, а также защитить его от «иранских угроз».

    Как показывает, минимум, двухсот летняя практика, кому только разными словами, саксы не предоставляли гарантии. laughing После таких гарантий страна или "убегала" из юрисдикции саксов или "уходила" в небытие. winked
  5. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    +1
    Сегодня, 11:00
    Арабы договорятся. А потом повоюют. А потом снова договорятся. Так всегда уж было. В тех краях верить вообще никому нельзя, ведь в самой культуре воспитывается подлость и обман как путь к успеху. Со времён контроля оазисов и колодцев, с их же отравлением и т.д.. В Азии та же тема.