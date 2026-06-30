Первый теракт в истории Монако: на украинского бизнесмена совершено покушение
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Князь Альбер II осудил первый теракт в истории небольшого средиземноморского княжества Монако, который произошел вчера. Он также высказал слова сочувствия пострадавшим и членам их семей.
Об этом сказано в официальном обращении Княжеского дворца Монако.
Согласно версии местных СМИ, на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева было совершено покушение. Он и еще несколько человек пострадали в результате взрыва.
Князь заявил:
Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества.
Он также высоко оценил работу местных правоохранителей.
Государственный министр Кристоф Мирман, возглавляющий правительство Монако, заявил:
Ничего подобного раньше в княжестве не случалось.
Взрыв произошел около девяти часов вечера по местному времени в вестибюле жилого дома в Монако недалеко от французской границы. В итоге ранило трех человек, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.
Уже есть подозреваемый, подорвавший самодельное взрывное устройство, внутри которого находились металлическая дробь и болты. Его разыскивают правоохранители Монако и Франции. На камеры наблюдения попал момент, когда злоумышленник оставил рюкзак с бомбой у входа в здание.
Ранее живший в Днепре (украинское название Днепропетровска) Вадим Ермолаев имеет паспорт гражданина Кипра. Ранее он отказался от украинского гражданства. Ермолаев считается одним из богатейших предпринимателей Украины. С 2023 года он находится под санкциями, которые по распоряжению Зеленского ввел против него украинский Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).
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