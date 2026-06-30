Первый теракт в истории Монако: на украинского бизнесмена совершено покушение

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Первый теракт в истории Монако: на украинского бизнесмена совершено покушение


Князь Альбер II осудил первый теракт в истории небольшого средиземноморского княжества Монако, который произошел вчера. Он также высказал слова сочувствия пострадавшим и членам их семей.



Об этом сказано в официальном обращении Княжеского дворца Монако.

Согласно версии местных СМИ, на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева было совершено покушение. Он и еще несколько человек пострадали в результате взрыва.

Князь заявил:

Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества.

Он также высоко оценил работу местных правоохранителей.

Государственный министр Кристоф Мирман, возглавляющий правительство Монако, заявил:

Ничего подобного раньше в княжестве не случалось.

Взрыв произошел около девяти часов вечера по местному времени в вестибюле жилого дома в Монако недалеко от французской границы. В итоге ранило трех человек, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.



Уже есть подозреваемый, подорвавший самодельное взрывное устройство, внутри которого находились металлическая дробь и болты. Его разыскивают правоохранители Монако и Франции. На камеры наблюдения попал момент, когда злоумышленник оставил рюкзак с бомбой у входа в здание.

Ранее живший в Днепре (украинское название Днепропетровска) Вадим Ермолаев имеет паспорт гражданина Кипра. Ранее он отказался от украинского гражданства. Ермолаев считается одним из богатейших предпринимателей Украины. С 2023 года он находится под санкциями, которые по распоряжению Зеленского ввел против него украинский Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).
37 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:35
    Странно что до сих пор нас не обвинили.
    1. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      +10
      Сегодня, 09:39
      Да погоди. Щас преступника поймают и заставят рассказать о связях с российскими спецслужбами.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:01
        Ничего подобного раньше в княжестве не случалось.

        Теперь Монако будет известно не только светской хроникой, но и уголовной.
        Похоже на украинский след.
        1. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +2
          Сегодня, 10:17
          Отказался приобретать несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Пацаны не поняли и начинили Вадика металлическими болтами.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 09:59
      Боня там не пострадала? Кстати, она не хочет обсудить с нашим президентом ситуацию с бензином?
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 10:02
        Боню к президенту не пустят. Она вместо чтения Песковской текстовки начнёт отсебятину гнать.
        1. AleksByk Звание
          AleksByk
          -1
          Сегодня, 10:03
          Точнее - непесковскую пургу laughing
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 10:43
            Полагаете, речи не Песков пишет? Есть кто-то ещё?
        2. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +1
          Сегодня, 10:22
          Думаете как Света из Иванова?
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 10:42
            Да, точно. А я всё думал, кого мне Песков напоминает.
    3. Xenofont Звание
      Xenofont
      +4
      Сегодня, 10:03
      Известно, что держал кучу колл-центров, а с подобным деятелем недавно была история с расчлененкой. Не того раздели или не поделился.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 10:34
        Цитата: Xenofont
        Известно, что держал кучу колл-центров, а с подобным деятелем недавно была история с расчлененкой. Не того раздели или не поделился.

        Я сразу про ту расчленёнку на Бали подумал. Там, вроде тоже из Днепра отдыхали . Но за одного, вроде заплатили recourse Как было в сети, эти центры сейчас уже в ЕС разводят на хорошие суммы
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:24
      Ирек
      Сегодня, 09:35
      Странно что до сих пор нас не обвинили.

      hi Пора уже за Атлантическую лужу и Тель-Авив переносить разборки щирых свидомых грамадян.
      Пусть вкушают плоды своего выращенного монстра.
    5. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:37
      Ирек
      (Paparazzi Kazan)
      +2
      Сегодня, 09:35
      Новый
      Странно что до сих пор нас не обвинили.
      Еще не вечер...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 09:40
    Внутренние разборки,однако из-за политики уведут или попытаются на Москву,Киеву это ну очень выгодно.
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      +2
      Сегодня, 09:49
      Возможно просто ворованным с кем-то не поделился.
    2. helilelik Звание
      helilelik
      0
      Сегодня, 11:41
      Чувак под санкциями наркота. Обвинения будут выглядеть нелепо
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Сегодня, 09:40
    А вот нечего всякое дер** из шумерии к себе пускать и счастье вам будет кстати России тоже пора завязать с допуском якобы братских представителей)
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:42
      silberwolf88 hi , поздновато,их с 2014 года столько заехало по упрощённой схеме что тихий ужас.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:41
    Цитата: Ирек
    Странно что до сих пор нас не обвинили.

    Подождите. laughing Ещё не вечер.
    А подрывали, надо думать, потому что богатый Буратино не хочет делиться? feel
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 09:59
      ...и делиться не хочет, и какелам покупать "шо трэба" (с) на ЛБС не хочет и воювати сам не хочет...
      полный "букет" нарисовался. yes
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 09:44
    Первый теракт? Или покушение на убийство? Или Монако тоже хочется в клуб "пострадавших за демократию и европейские ценности".
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:46
    Не обвинят нас ,Зеленский в открытую прессовал Ермолаева, за бизнес в Крыму .Ермолаев тот ещё ухарь .
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:39
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      +1
      Сегодня, 09:46
      Новый
      Не обвинят нас ,Зеленский в открытую прессовал Ермолаева, за бизнес в Крыму .Ермолаев тот ещё ухарь .
      бабубульки делят wink
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:47
    ❝ Ничего подобного раньше в княжестве не случалось ❞ —

    — Потому как свидомых бизнесменов в княжестве раньше не было ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 09:58
      Будут знать, кого привечать....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 10:02
        да какой привечать? там наверно этот комерс купил себе подданство и все дела.
        Привет Василий. hi
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 10:05
          Он себе подписанство купил, они себе теракт.... hi
  8. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 09:50
    Странно, что не применил FPV. Новые веяния необходимо расширять в жизнь.
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 10:01
    На Ермолаеве пробу ставить негде...жулик законченный...
    Кто то ему отомстил.
    Вадим Ермолаев и его сын Артур Ермолаев также одни из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, которые работают по гражданам Евросоюза и других стран. Под их контролем находится около 170 колл-центров с 10–15 тысячами операторов. Помимо прочего, Ермолаев-старший также известен отмыванием денег через ручной банк Эстонии Versobank AS. После закрытия банка он перешел на офшоры и фиктивные схемы с НДС.
  10. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:03
    Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества.

    Так больше запускайте к себе селюков, больше будет взрывов, а потом привыкните к взрывам, всегда страшно первый раз.
  11. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 10:45
    Государственный министр Кристоф Мирман, возглавляющий правительство Монако, заявил:
    Ничего подобного раньше в княжестве не случалось.

    ... и вот опять...
    цитирует В. Черномырдина?
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:03
    Цитата: Nexcom
    ...и делиться не хочет, и какелам покупать "шо трэба" (с) на ЛБС не хочет и воювати сам не хочет...
    полный "букет" нарисовался

    И Зе чем то лично насолил. Поди, чего-нибудь "власть" 404 во время отжать не смогла. laughing
    Ждем уточнений и развитий событий.
    Дмитрий, hi
  13. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 11:04
    Comme je l'ecrivais hier soir , la methode sac à dos et explosifs a deja ete utilisée à plusieurs reprises par les Ukrainiens. Et si pas de sac à dos cela a été aussi : statue, sous voiture Methode qui semble "signée" mais nos medias en France hésitent à le preciser cela ferait "desordre" les Ukrainiens , qui sont "si beaux, si lisse, si gentils, si democrates " qui utilisent des methodes de terroristes ! Cela ne cadrerait pas avec l'image que les médias nous vendent...

    Как я писал вчера вечером, метод использования рюкзаков и взрывчатки уже неоднократно применялся украинцами. И если бы не рюкзак, это тоже было: статуя под автомобильным способом, который, кажется, "подписан", но наши СМИ во Франции не решаются уточнить это, это привело бы в "замешательство" украинцев, которые "такие красивые, такие гладкие, такие добрые, такие демократы", которые используют методы террористов ! Это не соответствовало бы тому образу, который нам продают СМИ...
  14. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 11:31
    Казалось бы причем здесь СБУ, а погодите, при всем
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:35
    Я так понимаю власти Монако этот теракт не заметят ,это же борьба украинской демократической элиты ,между собой. Или придумают как сюда подтянуть Путина ?
  16. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 11:43
    Ну что сказать. С почином...