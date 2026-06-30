Минск призвал Украину «не испытывать терпение» после атаки ВСУ на автобус

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Минск призвал Украину «не испытывать терпение» после атаки ВСУ на автобус

Власти Белоруссии призывают Украину «не испытывать терпение» после недавней атаки дронов ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области.

Выступая на заседании Совбеза ООН, постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков подчеркнул, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по автобусу с гражданскими, при этом очевидно, что удар был не случайным, а полностью управляемым и контролируемым. Рыбаков также отметил, что страны, оказывающие киевскому режиму военную поддержку, являются прямыми участниками конфликта и способствуют его продолжению. Постпред Белоруссии в Совбезе ООН также добавил, что между Минском и Киевом сохраняется диалог, который дает свои результаты и будет продолжен.

В то же время Россия потребовала от генсека ООН недвусмысленно осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. И. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН, посвященном атаке на автобус в Брянской области, подчеркнула, что отсутствие принципиальной реакции секретариата ООН на произошедшее вызывает разочарование. Она назвала атаку ВСУ на автобус и другие многочисленные удары по мирным жителям, включая общежитие в Старобельске, проявлением террористической сущности киевского режима. Дипломат констатировала, что Киев сделал военные преступления частью своей стратегии, пытаясь продемонстрировать своим западным «союзникам» мнимые успехи ВСУ и обеспечить продолжение военной помощи.
6 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:35
    И. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН, посвященном атаке на автобус в Брянской области, подчеркнула, что отсутствие принципиальной реакции секретариата ООН на произошедшее вызывает разочарование.
    Ага, сейчас они все бросят, и кинуться осуждать ненужную...
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 10:40
      Ага, сейчас все они кинуться осуждать ненужную...

      Да нет разницы, кинутся или не кинутся. Преступления укрорейха должны постоянно предаваться огласке и долбить в мозг "партнёров".
  2. Александр Сл Звание
    Александр Сл
    +2
    Сегодня, 10:43
    Минск, тоже как и мы, будет чертить красные линии.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 10:46
    Россия потребовала от генсека ООН недвусмысленно осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми.
    осудили?!
  4. Earl Звание
    Earl
    +4
    Сегодня, 10:58
    Когда американцы убили иранских школьниц, иранцы сделали так, что все в мире стали воспринимать американцев убийцами детей. И вскукареки на заседании Совбеза ООН для этого не потребовались. Наверное, России стоило бы нанять тех иранских ребят, что заполонили интернет лего-роликами, раз у самих с креативностью не очень.
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:17
    Рыбаков подчеркнул, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по автобусу с гражданскими, при этом очевидно, что удар был не случайным, а полностью управляемым и контролируемым

    Подчеркивать, конечно, можно что угодно, но Украина не признала удар по автобусу, а Белоруссия не представила никаких доказательств, что удар был нанесен именно Украиной. Так что заявления эти в расчете на внутреннего потребителя, ООН осудит разве что войну как таковую и никого конкретно виновником называть не будет. :((. Заявления должны опираться на серьезную доказательную базу, иначе это будет заявление против заявления, их всерьез никто не воспримет :((...
    Украина на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 29 июня отвергла обвинения Беларуси и России в причастности к атаке беспилотника на автобус с беларусскими гражданами в Брянской области. Представительница Киева заявила, что украинские военные не проводили никаких операций в этом районе, а обвинения со стороны Минска и Москвы назвала частью кампании по дезинформации... Представительница Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев не имеет отношения к трагедии в Брянской области.
    «Мы отвергаем утверждения Беларуси и России об атаке 17 июня на автобус с гражданскими. Всем известно, что мы не применяли никаких беспилотников в Брянской области, не ведем операций против гражданского населения и остаемся привержены международному гуманитарному праву», — сказала она.
    По ее словам, украинская разведка якобы перехватила российский документ, в котором признается отсутствие причастности Украины к инциденту.