Минск призвал Украину «не испытывать терпение» после атаки ВСУ на автобус
1 8686
Власти Белоруссии призывают Украину «не испытывать терпение» после недавней атаки дронов ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области.
Выступая на заседании Совбеза ООН, постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков подчеркнул, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по автобусу с гражданскими, при этом очевидно, что удар был не случайным, а полностью управляемым и контролируемым. Рыбаков также отметил, что страны, оказывающие киевскому режиму военную поддержку, являются прямыми участниками конфликта и способствуют его продолжению. Постпред Белоруссии в Совбезе ООН также добавил, что между Минском и Киевом сохраняется диалог, который дает свои результаты и будет продолжен.
В то же время Россия потребовала от генсека ООН недвусмысленно осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. И. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН, посвященном атаке на автобус в Брянской области, подчеркнула, что отсутствие принципиальной реакции секретариата ООН на произошедшее вызывает разочарование. Она назвала атаку ВСУ на автобус и другие многочисленные удары по мирным жителям, включая общежитие в Старобельске, проявлением террористической сущности киевского режима. Дипломат констатировала, что Киев сделал военные преступления частью своей стратегии, пытаясь продемонстрировать своим западным «союзникам» мнимые успехи ВСУ и обеспечить продолжение военной помощи.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация