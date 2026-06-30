В результате падения БПЛА в Подмосковье погиб полугодовалый ребёнок
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Массированные атаки вражеских беспилотников на регионы России уже давно происходят в непрерывном режиме. Только за минувшую ночь силы ПВО ВС РФ сбили и подавили средствами РЭБ 419 ударных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушная тревога объявлялась в 19 регионах.
Украинские дроны дальнего радиуса действия вновь прорывались к Москве. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем официальном паблике, что в результате падения украинского БПЛА в городе Егорьевск под развалинами частного дома остались люди.
Прибывшие на место спасатели оперативно извлекли из разрушенного здания двоих взрослых и двоих детей. Несмотря на все усилия медиков реанимационной бригады, к сожалению, по дороге в больницу от полученных ранений скончался ребенок. Малышу было всего полгода. Остальные пострадавшие находятся в медучреждении, им оказывается квалифицированная врачебная помощь.
Всего в ночь на 30 июня и в утренние часы силами ПВО армии России отражено более 60 беспилотных атак. Вражеские дроны сбиты в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.
В других местах в результате падения фрагментов вражеских беспилотников, по предварительным данным, никто не пострадал. Административное здание повреждено в городе Дубна. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа дрон упал на частный дом. Обломки беспилотника обнаружены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На местах работают экстренные и оперативные службы.
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