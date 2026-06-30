В результате падения БПЛА в Подмосковье погиб полугодовалый ребёнок

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В результате падения БПЛА в Подмосковье погиб полугодовалый ребёнок

Массированные атаки вражеских беспилотников на регионы России уже давно происходят в непрерывном режиме. Только за минувшую ночь силы ПВО ВС РФ сбили и подавили средствами РЭБ 419 ударных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушная тревога объявлялась в 19 регионах.

Украинские дроны дальнего радиуса действия вновь прорывались к Москве. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем официальном паблике, что в результате падения украинского БПЛА в городе Егорьевск под развалинами частного дома остались люди.



Прибывшие на место спасатели оперативно извлекли из разрушенного здания двоих взрослых и двоих детей. Несмотря на все усилия медиков реанимационной бригады, к сожалению, по дороге в больницу от полученных ранений скончался ребенок. Малышу было всего полгода. Остальные пострадавшие находятся в медучреждении, им оказывается квалифицированная врачебная помощь.



Всего в ночь на 30 июня и в утренние часы силами ПВО армии России отражено более 60 беспилотных атак. Вражеские дроны сбиты в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

В других местах в результате падения фрагментов вражеских беспилотников, по предварительным данным, никто не пострадал. Административное здание повреждено в городе Дубна. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа дрон упал на частный дом. Обломки беспилотника обнаружены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На местах работают экстренные и оперативные службы.
20 комментариев
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  1. ser-pov Звание
    ser-pov
    +7
    Сегодня, 10:35
    Зашибись! Что тут ещё скажешь..... Ждём когда в кремлёвские башни стучаться начнут бпл?
    1. Scipio Звание
      Scipio
      +6
      Сегодня, 10:45
      Если бы мне, кто нибудь в 22 году сказал, что украинские БПЛА будут до Москвы долетать, принял бы за сумасшедшего. А теперь это реальность
      1. russ71 Звание
        russ71
        +4
        Сегодня, 11:19
        А то что бенза не будет на заправках???
        У страны-бензоколонки!!!
  2. Амиго. Звание
    Амиго.
    +3
    Сегодня, 10:38
    Родителям соболезнование с потерей их ангелочка.
    А к "господам" власть предержащим суровый вопрос - КОГДА банковую с зе фюрером сионистским сотрут в пыль ?
    _ а большевистскому недоразумению руине пожелаю поскорей испустить дух с её нацистским "украинством"
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +10
      Сегодня, 10:47
      большевистскому недоразумению

      Стремитесь назад в императорскую Россию? Смотрите не ошибитесь в ожиданиях. Скоро вам буржуи устроят и 12 часовой рабочий день и пенсию в 70 лет (если доживете) и образование в объеме церковно-приходской школы (если повезет, зачем быдлу образование?)
      1. cast iron Звание
        cast iron
        +1
        Сегодня, 11:44
        Скоро вам буржуи устроят и 12 часовой рабочий день и пенсию в 70 лет (если доживете) и образование в объеме церковно-приходской школы (если повезет, зачем быдлу образование?)


        Какая пенсия? Он в Империи бы под мостом бы сдох от голода в 60 лет.
    2. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +2
      Сегодня, 11:13
      Символ советского государства созданного большевиками серп и молот сейчас на знамени китайской компартии, которая преобразует и руководит страной с первой экономикой мира.
      А вот путинская РФ это реальное историческое недоразумение.
      1. cast iron Звание
        cast iron
        0
        Сегодня, 11:43
        Ельцинско-Путинская РФ - это капиталистическая отрыжка. Не более. Пока социальное устройство не сменим, так и будем жить в клоаке.
    3. Т.А.В. Звание
      Т.А.В.
      0
      Сегодня, 12:05
      Вот даже в соболезнованиях умудриться притянуть большевиков, это какого полёта фантазию надо иметь?
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +7
    Сегодня, 10:38
    Малыш , пусть тебе на облаках будет мягко и спокойно.
    Иманды болсын...
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 10:38
    Когда уже кончится этот кошмар!!
  5. Комментарий был удален.
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 10:49
    Соболезную родителям.

    Кстати, кто в курсе. А у нас отслеживают все пуски и полёт дронов? В смысле, ну объявили "ракетную опасность", ракете лететь ну скажем 1000км, скорость пусть 900км/ч т.е есть время найти укрытие, или пуски не всегда засекают? Тоже самое с дронами, дают время после тревоги или могут появится внезапно?
    1. Степняк Звание
      Степняк
      +6
      Сегодня, 10:56
      появится внезапно?

      Да. У них новая тактика. Идут низенько, чтобы ПВО не засекла, потом, километров за 5-7 до цели набирают высоту и глушат двигатель. Дальше планируют на цель. Звук мопеда - основной демаскирующий фактор. Я такое наблюдал с месяц назад. На нефтебазу шёл. ЧОПовцы не проспали, сбили.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 11:40
      В смысле, ну объявили "ракетную опасность", ракете лететь ну скажем 1000км, скорость пусть 900км/ч т.е есть время найти укрытие, или пуски не всегда засекают?

      Ну вот сами подумайте. Предположим, ракета стартовала из приграничного района Сумской области. Точку пуска засекли (повезло). В этом случае возможное место цели ракеты можно примерно определить как сектор круга с углом 120 гр. и радиусом от 500 до 1000 км. Цель может находиться на территории 10 областей европейской части РФ. Кого оповещать? Разве что, всех подряд
  7. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 10:53
    Цитата: Копчёный
    Соболезную родителям.

    Кстати, кто в курсе. А у нас отслеживают все пуски и полёт дронов? В смысле, ну объявили "ракетную опасность", ракете лететь ну скажем 1000км, скорость пусть 900км/ч т.е есть время найти укрытие, или пуски не всегда засекают? Тоже самое с дронами, дают время после тревоги или могут появится внезапно?

    В Израиле и Украине отслеживают, в России это государственная тайна.
    1. Everevil Звание
      Everevil
      +1
      Сегодня, 11:01
      Мониторинговые каналы в том же Максе вам в помощь. Не знаю, как в других регионах, В Ростовской области давно уже оповещают заблаговременно, указывая откуда летит, примерно что летит, в каком возможном направлении, а иногда даже и количество.
      1. cast iron Звание
        cast iron
        -2
        Сегодня, 11:31
        У нас теперь все на МАХ завязано? СМС нет? А на столбах мегафоны специально демонтировали, чтобы людей не оповещать сиреной и их побольше погибло?
        1. Everevil Звание
          Everevil
          0
          Сегодня, 11:49
          Первое: смс с предупреждением есть, но они приходят с диким запозданием, когда всё уже закончилось, либо в самом разгаре. Второе: какие ещё мегафоны? Сирены по городу работают независимо от наличия матюгальников на столбах. Нет, это было бы ещё круче, конечно. Но и того, что есть, хватает. И работают сирены, как надо - проснётесь, если спать будете даже с закрытыми окнами. А вот с убежищами действительно есть проблема.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:08
    Несмотря на все усилия медиков реанимационной бригады, к сожалению, по дороге в больницу от полученных ранений скончался ребенок.

    Вот у роды. Всех дроноводов 404 в плен не брать. Или брать, дознание и при попытке к бегству.
    Соболезнования близким и скорейшего выздоровления потерпевшим.
  9. cast iron Звание
    cast iron
    +1
    Сегодня, 11:23
    Почему убийца детей Зеленский ещё живой? У дедушки ВВП не хватает Фаберже расправится с упырём?