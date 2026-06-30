Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
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На вооружении ВСУ появился новый зенитный комплекс малой дальности с названием «Риф», ранее публично не демонстрировавшийся. Об этом сообщает украинская пресса.
Новый ЗРК был замечен на вооружении 101-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. И хотя комплекс не показывали, но начал поступать в войска еще в конце прошлого года. Как заявил один из украинских боевиков, он сел на этот комплекс 1 января этого года.
По данным портала BMPD, данный комплекс является серийным украинским ЗРК малой дальности «Риф», разработанным киевским КБ «Луч». Над шасси разработчики долго думать не стали, взяв за основу МТ-ЛБ и по сути повторив советский ЗРК «Стрела-10», но с уже украинскими дополнениями. Как утверждается, ЗРК оснащен современной оптико-электронной станцией с тепловизионным прицелом и новыми ракетами, в качестве которых выступают зенитные версии противотанковых управляемых ракет РК-2 и РК-10 с лазерной системой наведения.
Характеристики нового комплекса не раскрываются, но они не будут сильно отличаться от других зенитных комплексов малой дальности. К тому же известны характеристики примененных в ЗРК ракет. Заявленная дальность поражения РК-2 составляет 5 км, РК-10 — 10 км. Зенитная версия Р-10-ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и неконтактным датчиком цели.
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