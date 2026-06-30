Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»

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Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»

На вооружении ВСУ появился новый зенитный комплекс малой дальности с названием «Риф», ранее публично не демонстрировавшийся. Об этом сообщает украинская пресса.

Новый ЗРК был замечен на вооружении 101-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. И хотя комплекс не показывали, но начал поступать в войска еще в конце прошлого года. Как заявил один из украинских боевиков, он сел на этот комплекс 1 января этого года.



По данным портала BMPD, данный комплекс является серийным украинским ЗРК малой дальности «Риф», разработанным киевским КБ «Луч». Над шасси разработчики долго думать не стали, взяв за основу МТ-ЛБ и по сути повторив советский ЗРК «Стрела-10», но с уже украинскими дополнениями. Как утверждается, ЗРК оснащен современной оптико-электронной станцией с тепловизионным прицелом и новыми ракетами, в качестве которых выступают зенитные версии противотанковых управляемых ракет РК-2 и РК-10 с лазерной системой наведения.



Характеристики нового комплекса не раскрываются, но они не будут сильно отличаться от других зенитных комплексов малой дальности. К тому же известны характеристики примененных в ЗРК ракет. Заявленная дальность поражения РК-2 составляет 5 км, РК-10 — 10 км. Зенитная версия Р-10-ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и неконтактным датчиком цели.
11 комментариев
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  1. Седов Звание
    Седов
    +4
    Сегодня, 10:19
    КБ Луч ещё жив что ли? И даже конструкторские работы ведёт какие-то? Непорядок..
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Седов
      КБ Луч ещё жив что ли? И даже конструкторские работы ведёт какие-то? Непорядок..

      Денис, судя по всему, научно-производственные объекты рассредоточили в нескольких местах. То же самое и с производством ракет "Фламинго". Ну и тщательно скрывают местонахождение, само собой, так что их уничтожение зависит от успешной работы разведки.
      А пока что ВС РФ успешно продолжают своё дело:
      Продолжается ликвидация топливной логистики врага: в огне десятки заправок и цистерн ГСМ

      ▪️ По всей Украине уничтожены 25 АЗС и несколько цистерн. Цели были поражены расчетами отдельной бригады войск БПС "Варяг".
      ▪️ Помимо этого был поражен ряд объектов железнодорожной инфраструктуры.
      ▪️ Удары нанесены по целям в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

      Информканал "Операция Z: Военкоры Русской Весны", 09:28 МСК
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Сегодня, 11:54
        По всей Украине уничтожены 25 АЗС и несколько цистерн. Цели были поражены расчетами отдельной бригады войск БПС "Варяг".
        Саша hi вот здесь прямо вообще цинично. У нас в 40-ка регионах ограничения по продаже топлива. В Крыму топлива нет, на юге - проблема.. Да даже перечислять уже.. Когда он воевать-то начнёт?
    2. ВСЗМК Звание
      ВСЗМК
      +1
      Сегодня, 11:29
      ГККБ «Луч»
      Тип государственное предприятие
      Год основания 1965[1]
      Расположение Украина
      Киев, ул. Ильенко, 2[1]
      Отрасль военная промышленность
      Сайт luch.kiev.ua/
    3. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 11:37
      Цитата: Седов
      КБ Луч ещё жив что ли? И даже конструкторские работы ведёт какие-то? Непорядок..

      Согласен, но там вряд ли что то осталось кроме печати. Максимум - пара дедов, свидомых на всю голову.
  2. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Сегодня, 10:24
    Если "луч" работает значит это кому то нужно request
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 10:29
    подобное могли бы и мы сделать...ПТУР Вихрь сразу создавалась с возможностью атаки возд целей. Корнет-ЭМ тож могёт
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 10:34
    "ЗРК «Крона» от концерна «Калашников». Целевая «аудитория» комплекса — украинские БПЛА."
    1. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 11:33
      Уже по фото можно уверенно сказать - стоимость выстрела в десятки раз превосходит стоимость БЛА. Не годится.
      1. Попандос Звание
        Попандос
        0
        Сегодня, 12:05
        стоимость выстрела в десятки раз превосходит стоимость БЛА
        а если этот БПЛА летит в Ваш дом, Вас будет волновать стоимость ракеты ЗРК?
        Сразу оговорюсь, я не предлагаю лупить из С-400 по БПЛА, но пока нет других вариантов придется бороться с этой заразой любыми методоми.
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:32
    Все зависит от стоимости ракеты, и кто будет платить. Конечно, радары против БЛА неэффективны, но кое что ловят. Скорее всего, добавлено ИК обнаружение, а может быть и видеообнаружение. Не скажу, что это хорошая новость. Надо как можно скорее захватить образец для изучения.