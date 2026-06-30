Конфликт в Одессе: 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК

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Конфликт в Одессе: 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК


В Одессе произошел серьезный инцидент, когда 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) во время конфликта, связанного с мобилизацией ее молодого человека. По информации украинских СМИ, конфликт разгорелся на фоне действий сотрудников военкомата, которые силой пытались посадить девушку и ее собаку в микроавтобус.

Согласно сообщениям, сотрудники ТЦК, это вызвало у нее резкую реакцию. В результате она нанесла ножевое ранение одному из работников, который получил резаную рану правого плеча и был госпитализирован.

Этот случай стал очередным примером нарастающего недовольства граждан по поводу методов мобилизации, применяемых украинскими властями. С начала специальной военной операции в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти предпринимают все возможные меры для того, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что приводит к многочисленным скандалам и протестам.

На фоне нехватки личного состава в ВСУ, сотрудники ТЦК активизировали рейды в общественных местах, что вызывает недовольство среди населения. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать призыва: они нелегально покидают страну, прячутся или даже поджигают военкоматы. Все чаще происходят открытые столкновения между гражданами и сотрудниками военкоматов, что подчеркивает растущее напряжение в обществе.
14 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:32
    В Одессе произошел серьезный инцидент, когда 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК)
    тцкашника вылечат, "девушку" посадят,ее мужика отправят на фронт...
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 10:42
    Шокером надо было , обычно у собаководов есть такое про запас.
    Зачем 17 -летней девушке нож мало представляю , видать времена меняются и я что то не понимаю.
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 10:45
      Она была готова к такой ситуации. Предвидела.
    2. Melior Звание
      Melior
      0
      Сегодня, 12:12
      Странно, что там мужики, попадающие под могилизацию, без ножей ходят! laughing
  3. ANB Звание
    ANB
    +3
    Сегодня, 10:46
    . чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы

    Не от службы, а от смерти.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: ANB
      чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы

      Не от службы, а от смерти.

      Ну не мы же по майдану, как скакали и не мы орали "будем жить как в Париже".
      Бог он всегда шельму метит, она должна отвечать за свои деяния.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:53
    на фоне действий сотрудников военкомата, которые силой пытались посадить девушку и ее собаку в микроавтобус.

    Собачку куда собирались забрать? В СИЗО или в окопы? recourse
    1. Самый вежливый Звание
      Самый вежливый
      +1
      Сегодня, 10:58
      В дроны , самоходные☝️Не на консервы же...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:02
        А кто их знает... Мож за неимением пайка на собачек перешли.... crying
  5. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    0
    Сегодня, 11:19
    17-летняя девушка ранила ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) во время конфликта, связанного с мобилизацией ее молодого человека.
    Молодого человека в итоге удалось повязать или отбила?
  6. Светлан Звание
    Светлан
    -1
    Сегодня, 11:30
    Бедная девчонка. Попала она.
    Но мы также помним, что её сверстницы разливали бензин в бутылки у дома профсоюзов в Одессе.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:31
    Кто бы мог подумать ,что Майдан приведет их к борьбе против этой власти. Которую они сами и привели
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:32
    Жаль, что не на глушняк резанула людолова, а так то молодец.
  9. Изумруд 1905 Звание
    Изумруд 1905
    0
    Сегодня, 11:55
    Зачем девушке нож в укрорейхе ? Очень просто.. постоянная угроза изнасилования на улице.