В Одессе произошел серьезный инцидент, когда 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) во время конфликта, связанного с мобилизацией ее молодого человека. По информации украинских СМИ, конфликт разгорелся на фоне действий сотрудников военкомата, которые силой пытались посадить девушку и ее собаку в микроавтобус.Согласно сообщениям, сотрудники ТЦК, это вызвало у нее резкую реакцию. В результате она нанесла ножевое ранение одному из работников, который получил резаную рану правого плеча и был госпитализирован.Этот случай стал очередным примером нарастающего недовольства граждан по поводу методов мобилизации, применяемых украинскими властями. С начала специальной военной операции в феврале 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти предпринимают все возможные меры для того, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что приводит к многочисленным скандалам и протестам.На фоне нехватки личного состава в ВСУ, сотрудники ТЦК активизировали рейды в общественных местах, что вызывает недовольство среди населения. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать призыва: они нелегально покидают страну, прячутся или даже поджигают военкоматы. Все чаще происходят открытые столкновения между гражданами и сотрудниками военкоматов, что подчеркивает растущее напряжение в обществе.

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