Китайский профессор предрёк наземную операцию США в Иране в декабре этого года

1 327 11
Китайский профессор предрёк наземную операцию США в Иране в декабре этого года

Перемирие на Ближнем Востоке, установившееся после согласования меморандума между Ираном и США, уже неоднократно нарушалось. Израиль не намерен соблюдать одно из главных требований Тегерана, касающееся полного прекращения ударов по Ливану и вывода подразделений ЦАХАЛ с юга страны.

Мало кто из трезвомыслящих политиков и экспертов сомневается, что хрупкий мир в Персидском заливе в конечном итоге будет нарушен глобально и начнется новая эскалация. Китайский эксперт, бывший профессор Университета Цинхуа в Пекине Цзян Сюэцинь уверен, что США будут вынуждены решиться на проведение наземной операции в Иране. Известный своими удачными политическими прогнозами эксперт считает, что вторжение американских войск в ИРИ может произойти в декабре этого года. Такой прогноз профессор Цзян дал в видеоподкасте авторского канала.

Китайский эксперт напомнил, что армия США держит наготове более 650 тысяч военнослужащих, готовых к отправке на Ближний Восток, если администрация Трампа примет решение о проведении наземной операции. При этом профессор, которого в СМИ прозвали «китайским Нострадамусом», уверен, что для США применение наземных войск для вторжения в Иран станет «настоящей катастрофой», но Вашингтон в конечном итоге будет вынужден решиться на такой шаг.

По словам эксперта, меморандум и перемирие нужны Соединенным Штатам лишь для того, чтобы выиграть время и нарастить военный потенциал, который был сильно израсходован в ходе острой фазы конфликта весной. В летнее время в Иране слишком жарко, продолжил Цзян. Поэтому Пентагон подождет более благоприятных погодных условий. Самое позднее, армия США вторгнется в ИРИ в марте следующего года, считает профессор.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:29
    А хватит ли 650 тыс ? Да и какова цель ,поменять руководство страны ,так они сейчас толком не уверены что знают кто руководит Ираном. Захватить Уран ,так не понятно в каком состоянии он сейчас находится, в газообразном, так там месяц его надо будет только грузить
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:36
      В теории, возможно. Занять часть территории вдоль побережья, а дальше внутри часть населения точно можно будет использовать как силу для перманентной гражданской войны. Разделяй и властвуй, умные люди так и поступают.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:39
        Цитата: Копчёный
        В теории, возможно. Занять часть территории вдоль побережья, а дальше внутри часть населения точно можно будет использовать как силу для перманентной гражданской войны. Разделяй и властвуй, умные люди так и поступают.

        Афганистан показал, что США предпочитают набеги ,войну в перспективу не тянут.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 11:40
          Канал наркоты взяли под контроль, заработали на этом. Ушли оставив гражданскую войну.
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 11:52
            Цитата: Копчёный
            Канал наркоты взяли под контроль, заработали на этом. Ушли оставив гражданскую войну.

            Для США бабки - это святое ! Но они и получили имиджевую историю, Колосс на глиняных ногах оказался
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:49
      Как Израиль скажет, так и будет.
  2. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 11:30
    Согласна, с профессором... У сша, просто выбора не останется в какой-то момент, как только начать наземную операцию...
    В конечный успех переговоров - тоже не верю. Сионисты не дадут...
  3. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 11:35
    Очень даже может быть. В ноябре пройдут промежуточные выборы и если вторжение начнется раньше, это станет политическим самоубийством респкбликанцев. С другой стороны, если к ноябрю рынки перепишут максимумы и стрельнут "мусорные" активы, то у республиканцев появится хоть какой-то шанс. Ну а потом - хоть трава не расти.
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:55
    Китайский профессор предрёк наземную операцию США в Иране в декабре этого года

    Кровью умоются. Вьетнам лёгкой прогулкой в парке городском будет.
    Злобы на пин дос ников у персов очень много, оружие уже на много совершеннее, чем 60 лет назад.
    Так что готовьте ваши гробики и флажки, пин дос ники. Если сами своих политиков в ближайшем подворотне не грохните. Страдать то вам, а не им, тем кто только языком трепещет с "высоких трибун". yes
  5. Butte Carl Звание
    Butte Carl
    0
    Сегодня, 12:01
    Blickt man auf die Geschichte der USA, erkennt man, dass diese Nation auf „Kampf und Krieg“ (in welcher Form auch immer) errichtet worden ist. Warum wohl nennen die Yankees es ausgerechnet „Kriegsministerium“? Nicht weil sie einen neuen „Friedensnobelpreis“, an irgendeine ihrer politischen Karteileichen vergeben wollen, sondern weil die USA „auf Krieg gebürstet worden sind“. Da braucht man nur die Indianer, also die Ureinwohner N-Amerikas nach zu fragen, die können ein Lied davon singen, dass man den „Bleichgesichtern“ nicht trauen kann, weil sie schon immer „mit gespaltener Zunge gesprochen haben“. Mit meinen Worten: Die USA blinken nach links und biegen dann nach rechts ab. Das ist keine Polemik von mir, obwohl ich die US-Mentalität, komplett ablehne, so beweisen die USA immer wieder selber, wessen geistiges Kind sie sind. Unzählige Kriege, Umstürze und Farbrevolutionen überall auf der Welt sprechen eine deutliche Sprache. Und wie heisst es bereits in der Bibel? „An ihren Taten sollt ihr sie bemessen!“ Nach der Sprengung von NS-2 in der Ostsee, traue ich den USA JEDE Schandtat zu, obwohl ich als Ost-Deutscher schon seit rund 30 Jahren davon spreche, dass man die Angelsachsen, lieber gestern als heute, von Hof jagen sollte. Irgendwo habe ich mal gelesen: „...kommen die Amerikaner in dein Land, verlass dein Land, oder greif zur Waffe. Es kommt nichts Guten mit dem Amerikanern…“
  6. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: Десница ока
    Согласна, с профессором... У сша, просто выбора не останется в какой-то момент, как только начать наземную операцию...
    В конечный успех переговоров - тоже не верю. Сионисты не дадут...

    У США есть прекрасная возможность.
    Вот прям сейчас. Сделать вид, что ничего не было. Вообще. Думаю и Иран и Израиль согласятся. Не было ничего. Идеальный выход.