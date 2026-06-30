ВС РФ продолжают методично уничтожать объекты энергетики в Сумской области
5 3439
Армия России продолжает плановую боевую работу по уничтожению объектов электроэнергетики на подконтрольных киевскому режиму территориях. Мониторинговые ресурсы сообщают о поражении ударом оптоволоконного FPV-дрона «КВН» трансформатора 110 кВ на ПС «Компрессор», после чего в городе начались проблемы с электроснабжением. Также сообщается о применении реактивного беспилотника по цели в Запорожье. После прилета в городе был замечен столб дыма. Одновременно аварийные и графиковые отключения электроэнергии начались в Киеве, Кривом Роге и Днепропетровске.
Также сообщается об ударе с использованием реактивного БПЛА «Герань» по использовавшемуся в интересах ВСУ складскому помещению «Мегасклад» в Холодногорском районе Харькова. Украинские боевики использовали эти склады для хранения своих дальнобойных дронов. В результате нанесения удара цель была поражена. На территории объекта возник пожар с объемным горением и выделением густого черного дыма.
В то же время Украина сталкивается с нарастающими проблемами с топливом: из-за постоянных ударов по инфраструктуре и ухудшения условий работы топливного рынка в отдельных регионах начинают возникать перебои с бензином и дизелем. Ресурсы противника сетуют, что наши военные методично уничтожают АЗС, плотины и объекты энергетики в прифронтовых регионах. Хотя количество уничтоженных объектов относительно общего числа украинских АЗС может выглядеть весьма ограниченным, очевидно, что потеря отдельных узлов в прифронтовых регионах создает цепную реакцию: возникают перебои с поставками, увеличивается нагрузка на оставшиеся заправки, растут логистические расходы.
При этом топливный кризис на подконтрольных Киеву территориях развивается на фоне повреждения железнодорожной инфраструктуры, перебоев в энергетике и общего ухудшения состояния критической инфраструктуры. Таким образом, можно наблюдать комплексное нарушение транспортных и энергетических цепочек.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация