ВС РФ продолжают методично уничтожать объекты энергетики в Сумской области

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ВС РФ продолжают методично уничтожать объекты энергетики в Сумской области

Армия России продолжает плановую боевую работу по уничтожению объектов электроэнергетики на подконтрольных киевскому режиму территориях. Мониторинговые ресурсы сообщают о поражении ударом оптоволоконного FPV-дрона «КВН» трансформатора 110 кВ на ПС «Компрессор», после чего в городе начались проблемы с электроснабжением. Также сообщается о применении реактивного беспилотника по цели в Запорожье. После прилета в городе был замечен столб дыма. Одновременно аварийные и графиковые отключения электроэнергии начались в Киеве, Кривом Роге и Днепропетровске.

Также сообщается об ударе с использованием реактивного БПЛА «Герань» по использовавшемуся в интересах ВСУ складскому помещению «Мегасклад» в Холодногорском районе Харькова. Украинские боевики использовали эти склады для хранения своих дальнобойных дронов. В результате нанесения удара цель была поражена. На территории объекта возник пожар с объемным горением и выделением густого черного дыма.

В то же время Украина сталкивается с нарастающими проблемами с топливом: из-за постоянных ударов по инфраструктуре и ухудшения условий работы топливного рынка в отдельных регионах начинают возникать перебои с бензином и дизелем. Ресурсы противника сетуют, что наши военные методично уничтожают АЗС, плотины и объекты энергетики в прифронтовых регионах. Хотя количество уничтоженных объектов относительно общего числа украинских АЗС может выглядеть весьма ограниченным, очевидно, что потеря отдельных узлов в прифронтовых регионах создает цепную реакцию: возникают перебои с поставками, увеличивается нагрузка на оставшиеся заправки, растут логистические расходы.

При этом топливный кризис на подконтрольных Киеву территориях развивается на фоне повреждения железнодорожной инфраструктуры, перебоев в энергетике и общего ухудшения состояния критической инфраструктуры. Таким образом, можно наблюдать комплексное нарушение транспортных и энергетических цепочек.


9 комментариев
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  1. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +6
    30 июня 2026 11:47
    Уничтожение мелочёвки никак не повлияет на войну. Бить надо по руководству Украины и трансформаторам на АЭС. паллиатив - по магистральным ЛЭП. Разобьёте одну ЛЭП - отключатся сотни таких подстанций.
    .
    \Интересно, кто тот предатель, что тратит наши дроны и ракеты на пустяки?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      30 июня 2026 12:27
      Видимо в армии внедрили KPI, где результаты ударов по вражеской топливной энергетике считаются. А по заправкам проще всего, кадры есть, столб дыма есть, премия получена
    2. Роман_Васильевич Звание
      Роман_Васильевич
      +1
      30 июня 2026 12:36
      Уничтожение мелочёвки никак не повлияет на войну....

      ... Интересно, кто тот предатель, что тратит наши дроны и ракеты на пустяки?


      Я отвечаю из приграничья Курской области - сумскими руинами буду удовлетворён!

      Видели бы вы, с каким азартом их население ездило на разграбление Суджи...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -1
        30 июня 2026 12:59
        Цитата: Роман_Васильевич
        Я отвечаю из приграничья Курской области - сумскими руинами буду удовлетворён!

        Видели бы вы, с каким азартом их население ездило на разграбление Суджи...

        Насколько помню, желающим мародёрствовать даже специальные разрешения продавали.
        Украинские военные устраивали "мародерные" туры в Курской области, в них участвовали в том числе жители Сумской области.
        "В Сумской области продавали туры на грабеж. И люди тоже рассказывают, как это все осуществлялось, как украинцы приезжали на самосвалах, на машинах, на грузовиках, забирали все, что можно"
        мародеры вывозили не только драгоценности и бытовую технику, но мебель и даже использованное белье. Кроме того, некоторые участники грабежей даже срезали батареи отопления.
        "Крали все тотально, в один и тот же дом по четыре-пять раз приезжали, вывозили все"


        https://rg.ru/2025/04/03/chlen-op-rf-grigorev-ukraincy-ustraivali-marodernye-tury-v-kurskoj-oblasti.html

        Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
        В частности, на подобном интернет-аукционе реализовывали украденный алкоголь: водку, бренди.

        https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html
    3. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +4
      30 июня 2026 13:09
      Разобьёте одну ЛЭП - отключатся сотни таких подстанций

      Вы, извините, кто по образованию? Врач или инженер-электрик? Пишите какую то ахинею - разбить ЛЭП. ЛЭП это распределенный объект, может быть длиной более 100 км. Как вы его разбивать собрались? Одну опору уронить? Вывод из строя одной ЛЭП ни какому катаклизму не приведет - мощность пойдет по оставшимся в работе. Самое уязвимое место на подстанции это силовой трансформатор (автотрансформатор) или ОПУ.
      Только это все игра обоюдная. Не хочется об этом думать, но если в холодное время года ВСУ будут наносить удары по городским ТЭЦ, люди просто померзнут в своих квартирах - у нас самая холодная страна
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    30 июня 2026 12:03
    ВС РФ продолжают методично уничтожать объекты энергетики в Сумской области

    Методично надо разрушать коммуникации по которым идет из европы снабжение ВСУ. Удручают такие новости
  3. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    30 июня 2026 12:12
    А бетоном обложили самое ценное,а сетку не успели!А как у насдела с критически важными...
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    30 июня 2026 20:29
    Теп временем шел пятый год
    А это ведь приграничная область
  5. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Вчера, 17:01
    Нам всем впаривают радостную ерунду, впереди-выборы!
    А тратить реактивные герани эффективнее не на трансы 110/6 а как минимум на 220/35/6 или 500/35/6.
    Про АЗС вообще лучше заткнулись бы. Смысл лупить по АЗС если на них нет топлива, потому что на НПЗ "упали обломки" и в результате произошедших хлопков завод "временно на реконструкции"