Постпред РБ в ООН настоятельно «рекомендует» Киеву не испытывать терпение Минска
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Любые попытки ультиматумов и запугивания в адрес Белоруссии и ее руководства со стороны Украины и Запада недопустимы. С таким заявлением выступил белорусский постпред в ООН Валентин Рыбаков.
Белорусский дипломат на срочном заседании ООН, созванном в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми, настоятельно «порекомендовал» Киеву и его западным хозяевам не испытывать терпение белорусской стороны. По словам Рыбакова, в Киеве ошибочно считают отсутствие немедленной реакции на удар по автобусу проявлением слабости. Представитель Минска подчеркнул, что удар был «преднамеренным актом насилия против гражданского населения», а не случайностью, и был управляемым и контролируемым.
При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.
Украина, в свою очередь, и не собирается признавать факт удара по автобусу с детьми в Брянской области. Мол, это не мы, это российская провокация, да и вообще в Киеве про это ничего не знают, удары не наносят.
Между тем напряжение между Минском и Киевом сохраняется благодаря заявлениям киевского клоуна, продолжающего угрожать Лукашенко ударами. В то же время какой-то диалог между Украиной и Белоруссией сохраняется, каналы для этого имеются.
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