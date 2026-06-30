Постпред РБ в ООН настоятельно «рекомендует» Киеву не испытывать терпение Минска

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Постпред РБ в ООН настоятельно «рекомендует» Киеву не испытывать терпение Минска

Любые попытки ультиматумов и запугивания в адрес Белоруссии и ее руководства со стороны Украины и Запада недопустимы. С таким заявлением выступил белорусский постпред в ООН Валентин Рыбаков.

Белорусский дипломат на срочном заседании ООН, созванном в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми, настоятельно «порекомендовал» Киеву и его западным хозяевам не испытывать терпение белорусской стороны. По словам Рыбакова, в Киеве ошибочно считают отсутствие немедленной реакции на удар по автобусу проявлением слабости. Представитель Минска подчеркнул, что удар был «преднамеренным актом насилия против гражданского населения», а не случайностью, и был управляемым и контролируемым.



При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.

Украина, в свою очередь, и не собирается признавать факт удара по автобусу с детьми в Брянской области. Мол, это не мы, это российская провокация, да и вообще в Киеве про это ничего не знают, удары не наносят.

Между тем напряжение между Минском и Киевом сохраняется благодаря заявлениям киевского клоуна, продолжающего угрожать Лукашенко ударами. В то же время какой-то диалог между Украиной и Белоруссией сохраняется, каналы для этого имеются.
20 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +8
    30 июня 2026 11:47
    -«рекомендует» Киеву не испытывать терпение Минска
    А то что?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      30 июня 2026 11:50
      А то будет следующее грозное заявление. Я так и вижу как в Белоруссии население готово все как один окунутся в движуху падения обломков и накопительного эффекта.
      1. ian Звание
        ian
        +8
        30 июня 2026 11:54
        Как показывает жизненный опыт, увещевания и уговоры без конкретных действий бесполезны.
        Отсутствие "волшебного пенделя" приводит к полной потере восприятия действительности. request
      2. Lako Звание
        Lako
        0
        30 июня 2026 19:09
        Может и не все. За всех отвечать не могу. Но если хахлы нанесут удары по Беларуси, или вторгнутся на её территорию, другого выхода у нас не будет. Несмотря на возраст, придётся идти в военкомат. Кем возьмут. Я уже свое пожил. Дети пусть живут. И если одного двух, с собой прихвачу..
    2. sauvage Звание
      sauvage
      -1
      30 июня 2026 11:52
      кnn54 А то что дед передаст энное количество красной краски Лукашенко для предупреждения😁
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        30 июня 2026 12:33
        Цитата: sauvage
        передаст энное количество красной краски Лукашенко

        Уже передал при личной встрече на Валдае
    3. роман66 Звание
      роман66
      +4
      30 июня 2026 12:15
      А то как у нас. Это страшно
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    30 июня 2026 11:47
    Что то должно прилететь в форточку Зе и только тогда планы у Зефюрера поменяются. А пока все разговоры ,просто разговоры
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    30 июня 2026 11:50
    Чую втянут батьку в войну, впям всё сходится к этому.
    1. russ71 Звание
      russ71
      +2
      30 июня 2026 12:05
      Сомневаюсь... он будет до последнего рисовать "красные линии"... он прекрасно понимает,что ему не чем ответить, если в РБ полетят сотни дронов...

      Неделя и все НПЗ будут в руинах...
      1. Комментарий был удален.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        30 июня 2026 14:15
        Неделя и все НПЗ будут в руинах...

        если так - значит нам, стоять в очереди на АЗС каждый раз по пол-дня
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    30 июня 2026 11:51
    а то как ухнем кааак дадим) своими заявлениями они что не видят что показывают всем что реально боятся мне это красные линии напоминает
  5. rs777 Звание
    rs777
    -5
    30 июня 2026 12:23
    А я не против, чтобы б/у напала на РБ. Пускай сябры тоже повоюют, чую, им скоро очень понадобится опыт боевых действий. Так что пора набирать, а не только у России оружие клянчить.
    1. AleksT Звание
      AleksT
      +3
      30 июня 2026 13:25
      Цитата: rs777
      А я не против, чтобы б/у напала на РБ. Пускай сябры тоже повоюют,

      может самому пора повоевать, а не на клавиши тут клацать?
      1. rs777 Звание
        rs777
        +1
        30 июня 2026 17:19
        Во-первых, я негоден к строевой; во-вторых, я снят с воинского учета, в-третьих, я сам понимаю. что толку от меня на СВО будет мало и поэтому не рвусь. А вот в армии РБ полно здоровых лбов, которые получают зарплату за защиту своей страны. Нам их помощь не помешала бы? СВО закончилась бы быстрее? Вот те шесть каклов, которые мне минуса поставили, понимают. что для б/у война с РБ ухудшила бы положение и ускорила бы поражение б/у, а вы, видимо, - нет.
        1. matwey Звание
          matwey
          0
          Вчера, 10:07
          Во-первых, я негоден к строевой; во-вторых, я снят с воинского учета, в-третьих, я сам понимаю. что толку от меня на СВО будет мало и поэтому не рвусь.

          Да не чего страшного берут и таких, строевая там не нужна. Так что потянешь по полной, есть мужики которым по 70-т лет и они на СВО. Но судя по твоим постам ты лучше в тылу по клавиатуре, паникёром по работаешь.
  6. Хорон Звание
    Хорон
    +3
    30 июня 2026 12:39
    Постпред РБ в ООН настоятельно «рекомендует» Киеву не испытывать терпение Минска

    -А то что?
    -А то будет как вчера.
    -А что было вчера?
    -Лукашенко просил прощение у зеленского. request
  7. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    30 июня 2026 12:55
    Лукашенко без разрешения Путина в военном отношение делать ничего не будет. А каков вгк наш мы давно уже поняли , так что РБ надо приготовиться чертить красные линии и быть готовым по команде превращать их в коричневые дурнопахнущие
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      30 июня 2026 17:46
      А без России он бы - ух, сразу бы Украину на место поставил.
  8. newtc7 Звание
    newtc7
    -1
    Вчера, 00:01
    А я боялся что Путин Батьку покусает и так оно и вышло. Перенимают все привычки, скоро красные линии чертить начнут а потом и про центры принятия решений что-нибудь промычат.