Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным.

В офисе Зеленского придумали новый способ для усиления мобилизационных действий. Советник главы этого не то учреждения, не то ведомства нелегитимного украинского президента Виктория Страхова предложила лишать брони от призыва владельцев и руководителей предприятий, на которых не соблюдают так называемую «минуту молчания». Соответствующую инициативу «справедливой мобилизации» советник Зеленского направила министру обороны Украины.Это акция, установленная указом Зеленского, по которому каждое утро в 9:00 во всей стране объявляется «минута тишины». В это время должны быть остановлены все работы, прекращаются занятия в учебных заведениях и так далее. Все граждане без исключения таким образом должны почтить память погибших военных и гражданских. В начале марта Зеленский подписал закон, обязывающий водителей останавливаться во время «минуты молчания».В официальных интернет-каналах и некоторых частных пабликах в 9:00 ежедневно размещается картинка с горящей свечой и траурной надписью. Понятно, что далеко не все соблюдают требования акции. Вот с такими нерадивыми сотрудниками и предлагает бороться Страхова, воздействуя на владельцев компаний и начальство, которые должны под страхом призыва в ВСУ следить за выполнением акции.Следить за соблюдением минуты молчания должны сотрудники ТЦК и полиция под прикрытием, предлагает Страхова. На выполнение плана мобилизации это повлияет не сильно, констатирует советник Зеленского, но «хоть приучим людей к уважению памяти павших».