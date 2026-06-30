На Украине за несоблюдение «минуты молчания» предложили лишать брони

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На Украине за несоблюдение «минуты молчания» предложили лишать брони

В офисе Зеленского придумали новый способ для усиления мобилизационных действий. Советник главы этого не то учреждения, не то ведомства нелегитимного украинского президента Виктория Страхова предложила лишать брони от призыва владельцев и руководителей предприятий, на которых не соблюдают так называемую «минуту молчания». Соответствующую инициативу «справедливой мобилизации» советник Зеленского направила министру обороны Украины.

Это акция, установленная указом Зеленского, по которому каждое утро в 9:00 во всей стране объявляется «минута тишины». В это время должны быть остановлены все работы, прекращаются занятия в учебных заведениях и так далее. Все граждане без исключения таким образом должны почтить память погибших военных и гражданских. В начале марта Зеленский подписал закон, обязывающий водителей останавливаться во время «минуты молчания».

В официальных интернет-каналах и некоторых частных пабликах в 9:00 ежедневно размещается картинка с горящей свечой и траурной надписью. Понятно, что далеко не все соблюдают требования акции. Вот с такими нерадивыми сотрудниками и предлагает бороться Страхова, воздействуя на владельцев компаний и начальство, которые должны под страхом призыва в ВСУ следить за выполнением акции.



Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным.

Следить за соблюдением минуты молчания должны сотрудники ТЦК и полиция под прикрытием, предлагает Страхова. На выполнение плана мобилизации это повлияет не сильно, констатирует советник Зеленского, но «хоть приучим людей к уважению памяти павших».
18 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +7
    30 июня 2026 12:05
    Абсолютно уверен, что минуты уже мало. Надо им переходить на получасовую скорбь.
    За это время смогут подумать, а чем же был плох Янукович?
    1. knn54 Звание
      knn54
      +5
      30 июня 2026 12:22
      При исполнении гимна(в любое время суток) вскакивать и стоять по стойке смирно до окончания исполнения.
      Ввести проверку на знание текста гимна, биографии Бандеры и еще много чего.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        +2
        30 июня 2026 12:56
        Форма одежды - синий верх, жёлтый низ. А по праздникам (т.е. в дни траура) - чёрный низ, красный верх.
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      30 июня 2026 13:04
      Их (граждан Украины) уже давно научили радоваться убийству и сожжению таких же как и они, но не согласных с политикой местных нацистов, граждан Донбасса и Новороссии.

      Они (граждане Украины) уже давно отключили мозги, надели на головы кастрюли и дуршлаги и готовы как обезьяны скакать на улицах и площадях под кричалки об убийстве всех кто с ними не согласен.

      Это они (граждане Украины) по команде, как собаки, встают на колени в учебных заведениях и на улицах, когда очередного нациста и убийцу везут на погост.

      Так что же нового в том, что "потомков самой древней нации на Земле", ещё и приучат к соблюдению ежедневной "минуты молчания" под страхом отправки на передовую за непослушание? Ничего.

      Однажды подчинившись стадному чувству и отбросив всё то прекрасное, счастливое и бесплатное, что подарил им СССР, поддавшись возгласам и завываниям местного нацистского отребья, чуть ли не большая часть населения развитой страны сбилась в стаю во главе с бешенными собаками и под "заманчивые предложения" об утреннем пойле в чуждой им западной стране и "счастливом" обладание кружевным исподнем превратилась в стаю бешенных собак, готовых загрызть любого кто встанет у них на пути. А ведь бешенство говорят не лечится.

      И теперь видно наш Верховный наконец то пришёл к данному выводу когда недавно заявил о том, что в планы России не входит сохранение нынешнего киевского режима, которым и является та стая бешенных собак. hi
  2. ian Звание
    ian
    +5
    30 июня 2026 12:06
    Почему то самыми рьяными сторонниками мобилизации в незалежной являются приближенные к верхам чиновники и пардон, бабы.
    Прям исходят патриотизмом, понимая что их это не коснется. Хотя в последнее время бабы испуганно притихли... feel
  3. 24rus Звание
    24rus
    +1
    30 июня 2026 12:08
    Руководители и владельцы предприятий попали в зависимость от своих сотрудников
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    30 июня 2026 12:14
    Смогут ли Искандеры и БПЛА уничтожить за одну минуту то или иное предприятие? Ведь расчёты ПВО тоже должны соблюдать минуту молчания, не так ли?
    1. VictorB Звание
      VictorB
      0
      30 июня 2026 12:41
      Ведь расчёты ПВО тоже должны соблюдать минуту молчания, не так ли?

      Нет, им мобилизация не грозит, уже мобилизованы. Так зачем им соблюдать эту хрень?
  5. БойКот Звание
    БойКот
    0
    30 июня 2026 12:14
    Что за полумеры вообще? Какая бронь, мобилизовать всех мужеска рода поголовно, Может тогда дойдет до многих, что моя хата с краю больше не работает, и, если жить охота, надо с режимом что-то делать?
  6. solar Звание
    solar
    0
    30 июня 2026 12:15
    Фото, насколько я понимаю, с памятника Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Где-то когда-то читал, что это первый такой памятник в СССР, 1957 год, не знаю, насколько это правда.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    30 июня 2026 12:15
    ТЦКашников- то хватит всех отследить? Одна надежда на стукачество......
  8. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    30 июня 2026 12:29
    Одно непонятно: почему в 9.00? Что такого трагичного произошло в это время? Если уж действительно что-то чтить, то тогда вставать надо в 4.00!
  9. Мур Звание
    Мур
    +1
    30 июня 2026 12:40
    Национальная забава "Хто не скаче той мо скаль" вышла на новый уровень...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      30 июня 2026 12:58
      Цитата: Мур
      Национальная забава

      Хто не дотримується "хвилини мовчання" - той мockaль ! tongue
  10. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    30 июня 2026 12:45
    Ну вот так бывает трудно насаждается патриотизм у текущего поколения.
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    30 июня 2026 13:00
    После надевания кастрюль на головы,это недогосударство и её народец,мало чем может удивить.
  12. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    30 июня 2026 14:18
    Очередной перфоманс по дрессировки собственного населения (не рабы кстати)
  13. usr01 Звание
    usr01
    0
    30 июня 2026 16:20
    9:00 - «минута тишины»

    Блииин.... а я первый раз слышу.... и машины ездят.. и магазины работают... и лифт тоже wink