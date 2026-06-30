Президент Путин принял участие в церемонии прощания с Сергеем Ивановым

5 153 30
Президент Путин принял участие в церемонии прощания с Сергеем Ивановым


В Москве 29 июня состоялась церемония прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым – одной из ключевых фигур в новейшей истории России, чье имя неразрывно связано с укреплением государственности и модернизацией оборонной сферы.



Проводить его в последний путь в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) прибыл и президент РФ Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он возложил цветы к гробу и кратко пообщался с семьей усопшего, выразив глубокие соболезнования родным и близким.

Траурная церемония в Москве прошла с воинскими почестями, достойными генерал-полковника разведки. Сергея Иванова, скончавшегося 26 июня на 74-м году жизни, провожал в последний путь сводный расчет отдельной роты почетного караула. В церемонии приняли участие представители всех родов войск – Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. К месту прощания были возложены многочисленные венки от официальных лиц, ведомств, а также от спортивных клубов и обществ, включая ЦСКА. Похороны проходят сегодня на Троекуровском кладбище.

Сергей Иванов был членом команды Владимира Путина, прошедшим с ним долгий путь. Его карьера в органах государственной безопасности началась еще в 1970-х годах. В 1998 году он занял пост заместителя директора ФСБ, когда службу возглавлял Путин. В переломный момент на излете президентства Бориса Ельцина Иванов стал секретарем Совета безопасности России, где оставался постоянным членом на протяжении многих лет.

Пик его влияния пришелся на начало 2000-х. Возглавив Министерство обороны в 2001 году, Иванов инициировал и довел до логического завершения масштабную реформу Вооруженных сил. Было спорно, но история сослагательного наклонения, как известно, не приемлет. С 2005 года его полномочия расширились до курирования всего силового блока на посту вице-премьера, а позже он стал одним из двух первых заместителей председателя правительства.

Даже перейдя на должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Иванов не оставил профильную сферу. Он продолжал активно участвовать в жизни страны, входя в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» и занимаясь вопросами высокотехнологичной промышленности.

30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SAG Звание
    SAG
    -25
    30 июня 2026 13:45
    Земля - пухом!
    Лично мне очень нравился этот государственный деятель, по делам и по всегда спокойному, конструктивному решению проблем. Не малый вклад лично он внёс в развитие и протекцию российского баскетбола. При нём ЦСКА стал многократным победителем чемпионата Европы. Остаётся одним из лучших клубов Европы и постоянным фаворитом.
    Рано ушёл(
    1. кредо Звание
      кредо
      +16
      30 июня 2026 14:13
      ...При нём ЦСКА стал многократным победителем чемпионата Европы. Остаётся одним из лучших клубов Европы и постоянным фаворитом...

      Если бы упомянутый был бы игроком (тренером) ЦСКА или обеспечивал финансовое состояние клуба из своего кармана и таким образом был причастен к победам этого клуба, ещё можно понять Ваш восторг, но ни того ни другого не было, зато был административный и финансовый ресурс государства благодаря которому наверно можно вывести в лидеры любой клуб России.
      1. Обычный Звание
        Обычный
        -4
        30 июня 2026 15:13
        Неправда ваша. Он был завсегдатаем на трибунах ПФК ЦСКА. Но никаких преференций футбольный ЦСКА не имеет. Скажу больше, сводит концы с концами. Под ваше фи подходит один северо-западный клуб. Вот кому море по колено. Даже при нынешних реалиях. Про стоимость их стадиона вообще неприлично обсуждать на людях.
        1. кредо Звание
          кредо
          +2
          30 июня 2026 15:24
          Неправда ваша. Он был завсегдатаем на трибунах ПФК ЦСКА. Но никаких преференций футбольный ЦСКА не имеет. Скажу больше, сводит концы с концами. Под ваше фи подходит один северо-западный клуб. Вот кому море по колено. Даже при нынешних реалиях. Про стоимость их стадиона вообще неприлично обсуждать на людях.

          На верху обсуждался баскетбол, если Вы не заметили.

          А про футбольный клуб "Зенит" могу сказать, что яркий, самобытный и запоминающийся футбол этот клуб показывал при Морозове и Садырине. Замечательные были тренеры и футболисты и при этом все футболисты были наши, а не заморские. И футбол показывали классный на обычном советском стадионе имени С.М. Кирова.
          Сегодняшний российский футбол по-моему потерял ту привлекательность, что была ранее.
          1. Обычный Звание
            Обычный
            -3
            30 июня 2026 17:47
            Все что нужно было я заметил и могу сказать: покойный одинаково посещал как баскетбольные матчи так и футбольные, не пропускал ни одного. Ни на первый ни на второй вариант финансово он не влиял. Во всяком случае напрямую. И я не веду речь про когда-то. Речь шла о здесь и сейчас. И сейчас вся страна знает кого спонсируют безгранично.
            1. кредо Звание
              кредо
              +2
              30 июня 2026 17:53
              Все что нужно было я заметил и могу сказать: покойный одинаково посещал как баскетбольные матчи так и футбольные, не пропускал ни одного. Ни на первый ни на второй вариант финансово он не влиял...

              Тогда Вам нужно не со мной спорить, а доказывать свою правоту автору первого поста. Он видно располагает совсем иной информацией в отношении баскетбольного ЦСКА.
              1. Обычный Звание
                Обычный
                -3
                30 июня 2026 19:11
                Я по сути и не спорил, просто отметил факт, не более, являюсь болельщиком ПФК ЦСКА долгие годы, рассказал что видел воочию регулярно.
                Помогать баскетбольным армейцам легче было, той конкуренции как в футболе в нашем баскетболе нет. Пару-тройку клубов. В футболе все сложнее. И клубов претендентов больше, и просто клубов больше просто участвующих в чемпионате. Ваш посыл принял, согласен с тем что вы не являетесь зачинателем этой дискуссии.
    2. Комментарий был удален.
  2. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +24
    30 июня 2026 13:51
    Цитата: SAG
    по делам

    По делам ??? А, ну да, доску в честь Маннергейма вешал.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +13
      30 июня 2026 13:58
      . Сергея Иванова, скончавшегося 26 июня на 74-м году жизни
      Начались гонки на лафетах...Время пришло.
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +9
      30 июня 2026 13:59
      Про одного футболиста...
      Сидит старый шотландец в пабе, сидит, пивко потягивает, трубку курит.
      Сидел, сидел и говорит: - Вот эту мельницу, построил я сам, ОДИН(!)...собрал камней, намесил раствор и построил... но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мельниц.
      Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
      - Вот этот сад, в котором сейчас самые большие урожаи фруктов и ягод, посадил я сам, ОДИН(!)... все радуются и собирают плоды. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-садовник.
      Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
      - Вот этот мост, построил я сам, ОДИН(!), спилил деревья, ошкурил и сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мостов.
      Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
      - Но стоило один раз отыметь овцу...
    3. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +11
      30 июня 2026 14:19
      Возглавив Министерство обороны в 2001 году, Иванов инициировал и довел до логического завершения масштабную реформу Вооруженных сил.
      С тех пор каждый новый глава МО по традиции "инициирует и доводит до логического завершения масштабную реформу Вооруженных сил". Все никак не нареформируются!
      1. ShDE Звание
        ShDE
        0
        30 июня 2026 16:08
        У самурая путь. Это вечный процесс
        1. vitaliy20091959 Звание
          vitaliy20091959
          +8
          30 июня 2026 18:48
          вы это где у нас наверху самураев углядели ? там наверху одни ссыкуны причем еще и без ума
      2. Комментарий был удален.
    4. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +2
      30 июня 2026 21:16
      Цитата: 16112014nk
      По делам ?

      Когда вплавлял МО РФ он проявил главное достоинство российского чиновника - не мешал специалистам.
  3. Юра 27 Звание
    Юра 27
    +2
    30 июня 2026 14:01
    Гонки на лафетах начались.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -15
    30 июня 2026 14:09
    Спи спокойно, мы продолжим ваши начинания.
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      30 июня 2026 15:48
      Цитата: Ирек
      Спи спокойно, мы продолжим ваши начинания.

      Стареешь ты, надёжа-государь. A вдруг какая внешняя угроза? Кто твоё дело подхватит? Кто продолжит твои начинания и... закончит твои продолжания?..

      © «Иван Царевич и Серый волк»
      Вот и стала рассыпаться эта кэгэбэшная обойма...Помнится 1982 год...Ноябрь месяц...
  5. Zhan Звание
    Zhan
    -2
    30 июня 2026 14:46
    Царство ему небесное, почил с миром. Лично мне, сложно судить о его деятельности как управленца высшего звена. Если оставил светлый путь после себя, и на том быть добру.
    Я помню когда при нём начали разгребать коррупционные скандалы, но, он уже был в совете безопасности. И потом как то всё затихло. Видать слишком глубоко копнул. Всётаки не всегда изощрённый ум разведки и целого генерл-полковника, может справится со сложившимися обстоятельствами.
    1. SAG Звание
      SAG
      -16
      30 июня 2026 15:08
      Умер хороший человек, большой профессионал и патриот. Удивляет, что черви вылезают, ничего уже не боясь и но ещё немного стеснясь кричать ура. Чувствуется их желание поглумиться на костях. Представляете как эта мерзость начнёт себя вести, если власть шатнется, чего они так жаждят.
      Очень хочется верить, что каждый такой паразит будет идентифицирован. hi
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +10
        30 июня 2026 15:54
        Цитата: SAG
        Представляете как эта мерзость начнёт себя вести, если власть шатнется, чего они так жаждят.

        Жаждят?
        Если в стране чего и жаждут, то сильного , волевого и прозорливого руководителя, который сможет сказать: «Я вами руководил, я отвечу за всё!»
        Чтобы жалел и любил русский народ и, ненавидя его врагов, «мочил» их несмотря на...
      2. Алексей Алексеев_5 Звание
        Алексей Алексеев_5
        0
        Вчера, 20:06
        Ну насчёт хорошего то человека вы погорячились.Отмазал своего сынка -мажора. Он сбил на переходе пенсионерку- пожилую женщину .Насмерть.Её обвинили ,что она была в нетрезвом состоянии.Прикидываете-интеллигентка в четвёртом поколении профессор вышла в магазин за молоком нетрезвой.Но Бог не ермошка-видит немножко.Через пару лет сынок-нехилый член газпрома утонул в Дубае.Да ладно чёрт бы с ним сам утонул,ан нет .Вместе с ним утонул и его ребёнок.Внучка .Это ж как надо обозлить небеса,чтобы невинного ребёнка в жертву.А вы -хороший человек
        1. SAG Звание
          SAG
          0
          Вчера, 21:00
          А вы бы в своего сына в суде наверное бы плюнули и требовали вышак! Наверняка ничего чужого с роду не брали. Никогда не врали никому и всё обещания сдержали до одного, что давали! Куда не посмотри все святые кругом! ДА ВЫ ДАЖЕ НА КОСТЯХ ТУТ ВСЕ ГОТОВЫ ТАНЦЕВАТЬ. ПРО УМЕРШЕГО ОДНИ ГАДОСТИ ПИШИТЕ! ВЫ НЕ РУССКИЕ, НЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ! ГОНКИ НА КАТОФАЛКАХ... АХАХА СМЕШНО ! АНЕКДОТ ПРО ЗООФИЛА! ОЙ КАК К МЕСТУ, ОЙ УМОРА! ВЫ ПОСМОТРИТЕ СО СТОРОНЫ КАК ЭТО МЕРЗКО ВСЁ!
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +2
      30 июня 2026 21:07
      Цитата: Zhan
      Я помню когда при нём начали разгребать коррупционные скандалы,

      Это давно стало традицией в МО! Все вновьназначенные министры обороны начинают именно с этого - разгребают скандалы от предыдущего. Планировать стратегию уже некогда, все скандалы разгребают. Как будто там не генералы и маршалы служат, а только вороватые прапорщики.
  6. Комментарий был удален.
  7. SAG Звание
    SAG
    -13
    30 июня 2026 15:18
    Какие же вы жалкие... Убивающие сами себя изнутри ненавистью и русофобией. Хоть бы здесь помолчали, но нет!
    Мухи и черви везде и всегда будут искать только то, для чего они созданы. Похороны вы любите особенно!
    1. Cерж_76 Звание
      Cерж_76
      +1
      30 июня 2026 15:36
      хорошие ребята, позитивные
  8. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    +5
    30 июня 2026 15:26
    Помер Максим, да и хрен с ним(с) Кто там следующий? Ждём-с...
  9. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +5
    30 июня 2026 15:54
    Не могу комментировать его деятельность ни как человека, ни как государственника.
    В 2000 году я закончил ВВУЗ и уехал служить в войска в звании лейтенанта. Тогда служить было откровенно плохо. Некомплект всего и вся, отвратное питание, систематические задержки денежного довольствия, отсутствие служебного жилья (я 2 года жил в палате санчасти с ещё двумя летёхами) и т.д.
    В 2001 году г-н Иванов стал министром обороны. Были надежды на улучшение ситуации. В итоге, в 2004 я уволился из рядов ВС РФ т.к. НИЧЕГО не изменилось с момента моего выпуска.
    От моих сокурсников, кто ещё оставался служить (а подавляющее большинство уволилось в первые 5 лет), знаю что получше стало уже при Сердюкове, как бы его не хаяли.
  10. Такеши Китано Звание
    Такеши Китано
    -6
    30 июня 2026 17:51
    Иванов среди кремлёвских выглядел как белая ворона. Человек мягкий, интеллигентный, никакими громкими кровожадными заявлениями не выступал да и особыми харизмой не выделялся. Там он просто терялся среди них. Народ наверно его уже подзабыл.
  11. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +2
    30 июня 2026 18:42
    кооператив "озеро" не вечен и это дает некоторую надежду
  12. Слово Звание
    Слово
    0
    30 июня 2026 20:02
    Царствие небесное, уходят люди что разваливали и предовали страну.