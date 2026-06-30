Президент Путин принял участие в церемонии прощания с Сергеем Ивановым
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В Москве 29 июня состоялась церемония прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым – одной из ключевых фигур в новейшей истории России, чье имя неразрывно связано с укреплением государственности и модернизацией оборонной сферы.
Проводить его в последний путь в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) прибыл и президент РФ Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он возложил цветы к гробу и кратко пообщался с семьей усопшего, выразив глубокие соболезнования родным и близким.
Траурная церемония в Москве прошла с воинскими почестями, достойными генерал-полковника разведки. Сергея Иванова, скончавшегося 26 июня на 74-м году жизни, провожал в последний путь сводный расчет отдельной роты почетного караула. В церемонии приняли участие представители всех родов войск – Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. К месту прощания были возложены многочисленные венки от официальных лиц, ведомств, а также от спортивных клубов и обществ, включая ЦСКА. Похороны проходят сегодня на Троекуровском кладбище.
Сергей Иванов был членом команды Владимира Путина, прошедшим с ним долгий путь. Его карьера в органах государственной безопасности началась еще в 1970-х годах. В 1998 году он занял пост заместителя директора ФСБ, когда службу возглавлял Путин. В переломный момент на излете президентства Бориса Ельцина Иванов стал секретарем Совета безопасности России, где оставался постоянным членом на протяжении многих лет.
Пик его влияния пришелся на начало 2000-х. Возглавив Министерство обороны в 2001 году, Иванов инициировал и довел до логического завершения масштабную реформу Вооруженных сил. Было спорно, но история сослагательного наклонения, как известно, не приемлет. С 2005 года его полномочия расширились до курирования всего силового блока на посту вице-премьера, а позже он стал одним из двух первых заместителей председателя правительства.
Даже перейдя на должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Иванов не оставил профильную сферу. Он продолжал активно участвовать в жизни страны, входя в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» и занимаясь вопросами высокотехнологичной промышленности.
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