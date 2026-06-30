Китай призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению мирных переговоров

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Китай призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению мирных переговоров

В настоящее время никаких предпосылок к возобновлению переговоров Москвы и Киева нет даже близко, хотя Зеленский и бравирует готовностью встретиться лично с президентом РФ. Рандеву может состояться где угодно, только не в Москве, заявляет нелегитимный. Российские официальные лица саму возможность переговоров не отрицают, но не видят реального стремления к этому от киевского режима.

После того, как администрация Трампа фактически сложила с себя роль посредника в диалоге, более того, открыто встала на сторону Киева, образовавшийся вакуум вновь попытался заполнить Пекин. На заседании Совбеза ООН по этому поводу выступил заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций Сунь Лэй.

Он призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению диалога с целью перехода к реальным договоренностям и действиям по урегулированию конфликта. Китайский дипломат заявил, что стороны должны проявить политическую волю и найти способы завершения военных действий с долгосрочной стабилизацией ситуации в рамках Устава ООН. Для начала сторонам следует прекратить взаимные атаки по гражданской инфраструктуре, призвал зампостпреда КНР при ООН.

Заседание Совета безопасности ООН состоялось по инициативе Минска при поддержке Москвы из-за ударов украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел длительные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, а следом посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
38 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +10
    30 июня 2026 13:44
    Китайса опять и нашим и вашим? С постным лицом псевдомудреца рассуждает о мире, поставляя свой стандартный сельхоз дрон противнику. Хитрецы чё
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      -5
      30 июня 2026 14:14
      китайсы всех не китайсов считают туповатыми варварами ну так типа для инфы)) типа как в Мск к узбекам приезжим типа навезли харыпов с кишлаков а то что у тех харыпов культура еще за 2000 лет до Христа имелась нехилая то нам в школах тех московских не преподают)) то как Спитамен гонял войска Сашки Македонского под Сырдарьей стоит в наше время особого внимания аналогии знаете ли просматриваются, может перенять неплохо что то даже)
      1. Сергей Дымский Звание
        Сергей Дымский
        +1
        30 июня 2026 23:39
        Спитамены имеют отношение к нынешним узбекам такое же как киммерийцы к русским.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      30 июня 2026 14:16
      Вадим С
      Сегодня, 13:44

      hi Почему бы дядюшке Си не призвать военного преступника и педофила из Фашингтона, а также гейропу не поставлять вооружений и разведданных бандерштату?
      Усилия чинари могли бы направить на прекращение войны на БВ, возвращение похищенного президента Венесуэлы.
      Да и с Тайванем пора замиряться, а не вести военные игры.
    3. 2al Звание
      2al
      +2
      Вчера, 09:38
      Ритуальные ни к чему не обязывающие призывы, ООН не то место где КПК реализует свою realpolitik.
      Китайские коммунисты из войны на Украине выжимают по максимуму получив из ЕС по факту всё, что имеет реальное ценность в технологиях и производстве. Конфликт РФ с ЕС и США заметно ослабляет всех участников, в интересах КНР выжать всё из этой ситуации "сидя на красивом холме", но при этом конечно не допустив поражения РФ, чтобы не остаться с "голой задницей" с Севера. Не исключаю, что китайские коммунисты готовят реставрацию в РФ и Средней Азии "борьбы с антиимпериализмом" и появлению идеологии приемлемой для КПК, а не оголтелый антисоветизм навязанный Западом с прицелом на борьбу с КНР.
  2. кредо Звание
    кредо
    +4
    30 июня 2026 13:44
    Он призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению диалога с целью перехода к реальным договоренностям и действиям по урегулированию конфликта.

    Для Китая СВО на Украине и война США против Ирана вопрос сохранения торговли со странами ЕС, а для Ирана и России - сохранения себя на карте мира.
    Ещё не известно кем был бы сейчас Китай, если бы в 1945 году СССР не разгромил Квантунскую армию Японии, которая к тому времени уже более четырнадцати лет контролировала обширные территории современного Китая. soldier
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      30 июня 2026 14:10
      Цитата: кредо
      в 1945 году СССР разгромил Квантунскую армию Японии

      В Китае считают, что они разгромили Квантунскую армию, а Красная армия им помогла чутка....
      1. кредо Звание
        кредо
        +4
        30 июня 2026 14:26
        В Китае считают, что они разгромили Квантунскую армию, а Красная армия им помогла чутка....

        Нам главное свою историю и своих предков не забыть, а уж что там считают в Китае это уже вторично.
      2. Комментарий был удален.
      3. 2al Звание
        2al
        -2
        Вчера, 09:42
        СССР помогал КНР в борьбе с Японией начиная с 1937г, например советские добровольцы на СБ-2 бомбили Тайвань(тогда ещё Формозу) 23 февраля 1938 года.
        1. Seaflanker Звание
          Seaflanker
          0
          Вчера, 10:03
          В 1937 году не существовало никакой Китайской Народной Республики, и Советский Союз тогда помогал белогвардейскому правительству во главе с Чан Кайши. Кстати, 12 апреля 1927 года Чан Кайши приказал вырезать десятки тысяч коммунистов, а всего несколькими днями ранее Сталин в Москве называл его «самым революционным лидером Китая».
          1. 2al Звание
            2al
            0
            Сегодня, 09:07
            Китайские коммунисты образца 20-ых годов для ВКП(б) тех времен были мелкобуржуазными националистами а уж обвинения "японским шпион" было обычным способом редактировать состав китайской фракции Коминтерна. Вот классика жанра - "В начале декабря 1938 г.был рассмотрен «альбом» из Ленинградской области. В нём были материалы на одиннадцать китайцев, большая часть которых работала в разгромленном НКВД китайском колхозе «Красный восток». Утверждалось, что колхозники принадлежали к организации, которая «ставила своей задачей проведение во время войны Японии с СССР диверсионной деятельности на заводах оборонной и крупной промышленности, а также сбор шпионских сведений» [АУФСБОО, ф. 6, д. 10016, л. 10]."
            Для Иосифа Виссарионовича важна была realpolitik - враг Японии наш друг. Обвинять его в поддержке Чан Кай Ши можно, но другого в Китае не было
    2. Seaflanker Звание
      Seaflanker
      +1
      Вчера, 10:13
      После того как США сбросили на Японию две атомные бомбы, японское правительство начало заметно колебаться. Даже если бы Япония и не капитулировала, у США уже имелся план высадки на Японские острова — операция «Даунфол». Исход был предрешён: капитуляция Японии была лишь вопросом времени, а после неё территории, естественно, возвращались подвергшимся агрессии странам. Оставайся Советский Союз всё это время в стороне, его геополитические выгоды и международный авторитет, совершенно очевидно, оказались бы куда скромнее.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Вчера, 11:35
        После того как США сбросили на Японию две атомные бомбы, японское правительство начало заметно колебаться. Даже если бы Япония и не капитулировала, у США уже имелся план высадки на Японские острова — операция «Даунфол». Исход был предрешён: капитуляция Японии была лишь вопросом времени, а после неё территории, естественно, возвращались подвергшимся агрессии странам...

        Между фактами и предположениями большая пропасть.
      2. 2al Звание
        2al
        0
        Сегодня, 09:13
        Небольшая справка по операции «Downfall» - "Исследование, предпринятое для военного министра США Генри Стимсона, оценило что американские потери при завоевании Японии составят от 1,7 до 4 миллионов человек, включая от 400 000 до 800 000 погибших. Японские потери при этом оценивались в диапазоне от пяти до десяти миллионов человек. Ключевым предположением было активное участие гражданского населения в защите Японии"
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +4
    30 июня 2026 13:52
    Потомкам конфуция не мешало бы перестать сидеть на двух стульях и перестать поставлять электронику для сборки дронов противнику. Это намного быстрее, нежели пустая болтовня в ООН, ускорит возобновление переговоров и капитуляцию укрорейха
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      30 июня 2026 14:19
      Потомки Конфуция не выдержат и половины и тех санкций, которые наложили на Россию.
      Вот и приходится крутиться.
      Тем более, что Пекину серьезно противостоит прозападная группировка "южных" из Шанхая.
      1. 2al Звание
        2al
        0
        Вчера, 09:49
        Шанхайцев зачистили не только в КПК, но и в НОАК. Си++ вполне конкретно выстраивает "стратегический тыл" в Северо-Западных провинциях КПК, направляя туда ресурсы а не в "жирных котов". Причём, судя по появляющимся статьям в (China Military Science / 中国军事科学) в КПК весьма далеки от шапкозакидальства и трезво оценивают свои шансы в схватке с США и её союзниками в регионе - Японией, ЮК, Австралией. Есть довольно интересные теории новых форм борьбы, используя высокие технологии, которые имеют более высокие шансы на победу без применения ЯО.
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    30 июня 2026 13:53
    сторонам следует прекратить взаимные атаки по гражданской инфраструктуре, призвал зампостпреда КНР при ООН
    Серьёзно? Китайцы в ООН утверждают, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре? Не двойного назначения, как энергосистема, например, а гражданской? Посмотрим на официальную реакцию представителей
    России при ООН. Я бы опротестовал такое сравнение с террористами, но кто бы нас услышал.
    1. Кмет Звание
      Кмет
      -1
      30 июня 2026 18:25
      Это политика.. Китай показывает, что имеет собственное мнение и видение ситуации и термины, которые он применяет, хорошо выверены.. Это же "проба пера".
    2. Seaflanker Звание
      Seaflanker
      0
      Сегодня, 00:12
      Это типичная китайская дипломатическая риторика. В 2023 году Россия разместила ядерное оружие в Беларуси, но в совместном заявлении Китая и России за тот год говорилось, что все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своей территории . На первый взгляд, это включает и Россию, однако реальным объектом критики является та сторона, которая первой и в наибольшей степени нарушает правила: в ядерной сфере это обвинение в адрес США, а в данном контексте — в адрес Украины.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    30 июня 2026 14:15
    Когда их всех утилизируем , тогда может и побазарим.
  6. Дедок Звание
    Дедок
    0
    30 июня 2026 14:18
    Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел длительные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, а следом посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

    не в Москве, а на Валдае...
  7. smart fellow Звание
    smart fellow
    +4
    30 июня 2026 14:31
    Да нет, будем воевать 100 лет. То комментаторы уверяют что война на Украине выгодна Китаю и те же самые лица возмущаются тем, что китайцы призывают к миру.
  8. Earl Звание
    Earl
    0
    30 июня 2026 15:00
    О, надо бы тоже призвать Пекин и Тайбэй к скорейшему возобновлению мирных переговоров
    1. Сергей Дымский Звание
      Сергей Дымский
      0
      30 июня 2026 23:41
      И на основе уважения территориальной целостности и суверенитета.
  9. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    30 июня 2026 15:01
    За все хорошее и против всего плохого. Ах, да, ну и мир всему миру (мисс Конгениальность). С другой стороны, надо же чего то говорить раз собрались. Хотя, для чего собрались, непонятно. Говорить то особо не о чем, а главное, не с кем. ООН можно переносить в Телеграмм, или Твиттер. Там и голосовать удобнее, и выступления проще организовывать.
  10. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    30 июня 2026 15:04
    Китай пусть Тайванем занимается. Ын ни к чему не призывал, а послал нам на выручку своих бойцов. Китай для меня становится все более неприятным. Если нас не станет, то следом не станет и их самих.
  11. Печорский Звание
    Печорский
    0
    30 июня 2026 16:36
    В армии пятигузников очередное пополнение! laughing
  12. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +2
    30 июня 2026 17:46
    Кто призвал? Друзья? Я бы не назвал китайцев друзьями.. Не враги, и на том спасибо. Самая большая ошибка, которую человек совершает в жизни -это неправильный выбор друзей.
    1. Кмет Звание
      Кмет
      -1
      30 июня 2026 18:30
      Вообще друзей не выбирают. Они сами себя проявляют как друзья во всех ситуациях, если это действительно друзья. Выбрать друзей невозможно т.к. это в принципе нонсенс.. У России сегодня нет вообще друзей - это объективно. Да и раньше их не было.
    2. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Вчера, 18:42
      Враги. Пока только ещё не время проявить себя.
  13. DOR2
    DOR2
    +1
    30 июня 2026 19:09
    Господа главные бенефициары, прямо как - пчелы против меда
  14. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    0
    30 июня 2026 20:11
    РФ надо менять образ действий, чтобы ускорить ход войны. Например, пора устранить главного гетмана, дабы его подручные сами друг друга передушили.
    1. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Вчера, 18:40
      Он нужен. Другой умнее будет однозначно. По той же причине от ликвидации Гитлера отказались.
  15. Слово Звание
    Слово
    0
    30 июня 2026 20:24
    Батька как торпеда, от ЕС и нашей пятой колонны, принять и простить можно.
  16. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Вчера, 10:11
    Косоглазые чимчигрызы пускай своими проблемами занимаются
    Призываторы.
  17. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    0
    Вчера, 18:38
    Пусть лучше дроны перестанут поставлять бандеровцам, учителя жизни, бл...
  18. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Вчера, 22:16
    Так пусть эти тысячелетние мудрецы не реагируют на учения Тайваня и его взаимодействия с другим миром. Что слабо? За живое задевает? Девка продажная, а не государство.