Китай призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению мирных переговоров
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В настоящее время никаких предпосылок к возобновлению переговоров Москвы и Киева нет даже близко, хотя Зеленский и бравирует готовностью встретиться лично с президентом РФ. Рандеву может состояться где угодно, только не в Москве, заявляет нелегитимный. Российские официальные лица саму возможность переговоров не отрицают, но не видят реального стремления к этому от киевского режима.
После того, как администрация Трампа фактически сложила с себя роль посредника в диалоге, более того, открыто встала на сторону Киева, образовавшийся вакуум вновь попытался заполнить Пекин. На заседании Совбеза ООН по этому поводу выступил заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций Сунь Лэй.
Он призвал Москву и Киев к скорейшему возобновлению диалога с целью перехода к реальным договоренностям и действиям по урегулированию конфликта. Китайский дипломат заявил, что стороны должны проявить политическую волю и найти способы завершения военных действий с долгосрочной стабилизацией ситуации в рамках Устава ООН. Для начала сторонам следует прекратить взаимные атаки по гражданской инфраструктуре, призвал зампостпреда КНР при ООН.
Заседание Совета безопасности ООН состоялось по инициативе Минска при поддержке Москвы из-за ударов украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел длительные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, а следом посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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