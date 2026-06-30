ВС РФ освободили Малиновку в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области

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ВС РФ освободили Малиновку в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области


Российские подразделения продолжают активное продвижение сразу на нескольких направлениях. Силы группировки «Юг» в ходе интенсивных столкновений взяли под контроль населённый пункт Малиновка, расположенный в ДНР. Этот посёлок находится к востоку от Краматорска. До городской черты остаётся чуть более девяти километров. Немного южнее расположена ранее освобождённая Тихоновка.





Параллельно с этим части группировки «Восток», прорвав оборонительные порядки противника, заняли сёла Ровное и Лесное в Запорожской области.



На участке ответственности «Востока» потери украинской стороны за минувшие сутки превысили 455 человек. Наибольший урон враг понёс в районах Великомихайловки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также вблизи Новоукраинки, Нового Поля, Любицкого и Тимошевки в Запорожье. Кроме значительных потерь в живой силе, противник лишился трёх бронированных машин и десяти единиц автомобильной техники.

В сводке Минобороны России также отмечено, что подразделения «Южной» группировки ведут зачистку города Константиновка. За последние сутки освобождено 30 зданий в юго-западной части этого населённого пункта. На этом тактическом отрезке потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных роботизированных систем.
11 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 13:58
    Параллельно с этим части группировки «Восток», прорвав оборонительные порядки противника, заняли сёла Ровное и Лесное в Запорожской области.

    Обход с севера г. Орехов, с целью отрезать его от г. Запорожье.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +10
      Сегодня, 14:01
      ВС РФ освободили Малиновку в ДНР,
      И не будет теперь у пана-атамана свадьбы в Малиновке ! wink
      1. trromar Звание
        trromar
        +2
        Сегодня, 15:02
        Да это не та Малиновка - та в Гуляйпольском, давно освобождена.
        Площадь - 0 кв км).
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 14:12
    Освобождаем от бандэрлогов русские земли.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +3
    Сегодня, 14:17
    ВС РФ освободили Малиновку в ДНР

    Есть советский к/ф музыкально-комедийный - "Свадьба в Малиновке". good
    Отлично, двигаем далбше и давим фашистов из укрорейха.
    Ни дня на продохи укрофашистам!
    1. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 14:39
      Кажется по сюжету фильма Малиновка несколько раз переходила из рук в руки.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:17
    На участке ответственности «Востока» потери украинской стороны за минувшие сутки превысили 455 человек

    все как в рекламе - а вам сколько отвесить?
  5. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 14:26
    Теперь можно и свадебку в "Малиновке" забабахать.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 14:56
      Было-бы неплохо-бы, если от той Малиновки что-то уцелело.
  6. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +3
    Сегодня, 14:39
    Приостановка переговоров с США и последовавшее за этим продвижение на фронтах — явление совершенно типичное и повторяющееся.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 16:08
      Да ладно сдох этот Дух Анкориджа