Анкара может продать российские ЗРС С-400 Сеулу ради американских F-35

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Анкара может продать российские ЗРС С-400 Сеулу ради американских F-35

Турция очень хочет вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35, но для этого ей необходимо избавиться от российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», из-за покупки которой Анкара и лишилась F-35. Как сообщает Euractiv со ссылкой на источники, Турция рассматривает варианты отказа от российской ЗРС.

По данным издания, Анкара рассматривает вариант с перепродажей российской зенитной системы С-400 Южной Корее вместо того, чтобы вернуть ее России. Как себе это представляют турки, если это правда, непонятно, поскольку без разрешения Москвы продать систему российского производства не получится. Вернее, продать-то ее можно в обход всех запретов, но это разрушит отношения двух стран, а Анкаре этого не нужно. Тут два варианта: или европейское издание попросту пытается выдать желаемое за действительное, или Турция действует с разрешения России, поскольку у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество, в том числе и в системах ПВО.



А то, что американцы выставляют туркам условие избавления от ЗРС-400 ради возвращения в программу F-35, сообщалось уже неоднократно. В США небезосновательно считают, что данные системы представляют опасность для американских самолетов, так как способны собирать радиолокационные данные о F-35.

Трамп недавно сделал заявление в отношении Анкары, отметив, что США могут пойти на уступки Турции в вопросе продажи истребителей. А вот Израиль такой расклад совсем не радует, Тель-Авив категорически против поставок турецким ВВС истребителей F-35.

Напомним, что в 2017 году Турция закупила у России четыре дивизиона ЗРС С-400 «Триумф» вместо американских систем Patriot, что надолго рассорило Анкару с Вашингтоном.
55 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +21
    30 июня 2026 13:50
    Да уж, партнеры наши один краше другого!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +24
      30 июня 2026 13:54
      Цитата: Вадим С
      партнеры наши один краше другого!

      Нефиг было члену НАТО С-400 продавать ! am
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        +1
        30 июня 2026 16:22
        Дядя Вова очень добрый 🤷‍♂️
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      30 июня 2026 13:56
      Без согласования с Москвой не сможет.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +11
        30 июня 2026 14:05
        Цитата: knn54
        Без согласования с Москвой не сможет.

        По-моему, это газетная утка очередная. И ещё какая-то странная фраза в публикации - " поскольку у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество, в том числе и в системах ПВО."
        Первый раз слышу про такое обстоятельство, в отличие от договора о военном сотрудничестве с КНДР. request
        Экономические контакты до 2022 года были, а насчёт военной сферы как-то сомнительно.
        1. Cympak Звание
          Cympak
          +8
          30 июня 2026 14:18
          Цитата: Монтесума
          " поскольку у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество, в том числе и в системах ПВО."
          Первый раз слышу про такое обстоятельство, в отличие от договора о военном сотрудничестве с КНДР.

          В 90-х, начале 00-х в Южную Корею были поставлены Т-80У и БМП-3. Кроме этого южно корейский ЗРК KM-SAM разрабатывался при технической поддержке со стороны «Алмаз-Антей» и «Факел» и использовал технологии ракеты 9М96 от ЗРК С-350, С-400.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            30 июня 2026 14:31
            Цитата: Cympak
            В 90-х в Южную Корею были поставлены Т-80У и БМП-3. Кроме этого южно корейский ЗРК KM-SAM разрабатывался при технической поддержке со стороны «Алмаз-Антей» и «Факел» и использовал технологии ракеты 9М96 от ЗРК С-350, С-400.

            В 90-х вполне могло быть сотрудничество, тогда со всеми были контакты, когда на армию денег не хватало, но долго ли оно длилось на таком уровне? В нынешней ситуации, начиная с 2022 года, это вообще невозможно, поэтому удивился упоминанию об этом в публикации - как будто речь идёт о продолжении военного сотрудничества и сейчас.
        2. My_Log_In Звание
          My_Log_In
          +2
          30 июня 2026 14:19
          Долги гасили танками, бмп и подводными лодками так то.
          https : // nvo.ng.ru/forces/1999-09-17/s_korea.html
        3. APASUS Звание
          APASUS
          -1
          30 июня 2026 15:14
          Цитата: Монтесума
          По-моему, это газетная утка очередная.

          Очень похоже . Турки сами делают самолет 5 поколения .
          Цитата: Монтесума
          И ещё какая-то странная фраза в публикации - " поскольку у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество, в том числе и в системах ПВО."

          И чего в ней странного ?
          В первой половине 2000-х годов «Алмаз-Антей» выиграл тендер Минобороны Южной Кореи на поставку самоходных ЗРК среднего радиуса (система KM-SAM).

          При создании «Витязя» использовались наработки в рамках экспортного проекта. В 2010 году специалисты концерна завершили подготовку рабочей документации на пункт боевого управления и многофункциональную РЛС и изготовили несколько опытных машин. Прототип комплекса был продемонстрирован 19 июня 2013 года на Обуховском заводе (Санкт-Петербург).

          Испытания С-350 несколько затянулись из-за решения «Алмаз-Антея» вооружить комплекс более совершенными управляемыми ракетами (9М100, 9М96/9М96М, 9М96Е2). Боекомплект пусковой установки «Витязя» включает 12 ракет, а в дивизион может входить до восьми установок. Дальность поражения целей ЗРК составляет от 1,5 км до 60 км, высота поражения — от 10 м до 20 км.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            30 июня 2026 15:35
            Цитата: APASUS
            И ещё какая-то странная фраза в публикации - " поскольку у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество, в том числе и в системах ПВО."

            И чего в ней странного ?

            Я уже написал в одном комменте, что странно выглядит эта фраза в нынешней ситуации, после присоединения ЮК к санкциям против РФ в 2022 году, и тем более, после заключения военного договора с КНДР. К чему было это упоминание в публикации - непонятно, ведь ясно, что сейчас никакого сотрудничества РФ и ЮК в военной сфере быть не может.
      2. Kunich Звание
        Kunich
        -1
        30 июня 2026 14:06
        И кто им помешает? Красная линия?
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +3
          30 июня 2026 14:25
          Цитата: Kunich
          И кто им помешает? Красная линия?

          условия договора купли продажи
          1. Kunich Звание
            Kunich
            +1
            30 июня 2026 15:42
            Вы сами-то в свои слова верите?
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +1
              30 июня 2026 17:56
              вы удивитесь, но тут верю торговля оружием весьма жесткая тема и ни кто не захочет прецендентов
      3. Aken Звание
        Aken
        0
        30 июня 2026 14:20
        Сможет. Обманет Не в первый раз, не в последний
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +6
      30 июня 2026 14:00
      Цитата: Вадим С
      Да уж, партнеры наши один краше другого!


      А разве кто то рассчитывал что будет как то иначе?Турция член НАТО.Вон Индии хотят продать Су-57,не смотря на то что в тех же арендованных в своё время индийцами наших подлодках,в той же Нерпе,копались британцы.Да и чему тут удивляться если у не самых последних людей всё самое ценное с середины 90-ых годов в Лондонах и подобных ему западных метрополиях.Если даже бабки туда свои кровные не боятся вывозить,то технологии тем более не побоятся вывезти.Да и вообще если изначально целью ставилось доказать Западу что свои буржуинские,то такие жесты в самый раз.Для налаживания доверия так сказать.

      . Россия откладывает проведение ремонтных работ на сданной в лизинг Индии атомной субмарине из-за подозрений, что индийские военные позволяют представителям ВМС США внимательно изучать российскую подлодку. Об этом сообщило американское издание Strategy Page.

      Это нарушает договор аренды, где есть пункт о том, что офицер российского Военно-Морского флота постоянно должен находиться на борту арендованной субмарины, чтобы предотвратить подобное отслеживание третьей стороной, а также для оказания технической помощи. Кроме того, есть вопросы относительно степени повреждения обтекателя носовой антенны гидроакустического комплекса (ГАК): если оно достаточно серьезное, то субмарина должна будет вернуться в Россию, и ремонт займет значительное время.

      Об аварии, которая произошла еще в начале сентября на индийской атомной многоцелевой подводной лодке S 72 Chakra («Чакра») — бывшей АПЛ К-152 «Нерпа» третьего поколения проекта 971И «Щука-Б» (обозначение НАТО — «Akula»), стало известного 3 октября. Исходя из открытых данных, субмарина получила повреждения в районе базирования — близ Вишакхапатнама. Но при каких обстоятельствах произошло ЧП — в результате удара о грунт или столкновения с плавучим объектом — не сообщается. Известно только, что после аварии подлодка в море не выходила.


      https://svpressa.ru/war21/article/185708/
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -1
        30 июня 2026 15:01
        Цитата: Orange-Bigg
        Вон Индии хотят продать Су-57

        Я вас ещё больше напугаю - в Индии может быть налажено лицензионное производство СУ-57Э, и знаете как? На базе уже освоенного индусами выпуска СУ-30МКИ, вот ведь засада какая, и этот самолёт ещё раньше продали на корню. Свинство и безобразие!negative Кругом предатели, куда ни плюнь, прямо податься некуда. request smile
        Россия представила Индии расширенное предложение по истребителю пятого поколения Су-57Э. Оно предусматривает лицензионное производство самолётов на индийских предприятиях, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также глубокую интеграцию вооружения и бортовых систем индийской разработки. Инициатором предложения выступила российская сторона в рамках переговоров о возможном развитии военно-технического сотрудничества.
        Проект предполагает использование уже существующей промышленной базы, созданной для выпуска Су-30МКИ, что должно ускорить запуск сборки и сократить сроки освоения программы.

        Одним из ключевых элементов инициативы стала максимальная адаптация самолёта под требования индийских ВВС. Предлагается интегрировать в состав комплекса национальные средства связи, системы радиоэлектронной борьбы, вооружение и другое оборудование, разработанное индийской промышленностью.
        Ещё одним важным пунктом стали широкие возможности по локализации производства и участию индийской промышленности в выпуске самолётов и отдельных компонентов. Также обсуждается интеграция перспективных индийских разработок в ходе дальнейшей эксплуатации и модернизации платформы.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      30 июня 2026 14:27
      Цитата: Вадим С
      Да уж, партнеры наши один краше другого!

      Ну когда наши верха поймут, что у России нет ни друзей, ни партнёров (кроме КНДР), а есть временные попутчики.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +2
        30 июня 2026 18:40
        Цитата: carpenter
        Ну когда наши верха поймут, что у России нет ни друзей, ни партнёров (кроме КНДР), а есть временные попутчики.

        КНДР нам помогал ну никак не за бесплатно...не стоит искать какую то "братскую" помощь... просто продали свою помощь и всё... сорян что грубовато...
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      30 июня 2026 14:28
      Вадим С
      Сегодня, 13:50
      Да уж, партнеры наши один краше другого!

      hi Попахивает дезинформацией, какое сотрудничество в области ПВО с потенциальным врагом нашего союзника, уважаемого тов. Ким Чен Ына может идти речь?
      К тому же пункт-блок экспортного контроля запрещает перепродажу вооружения третьей стороне без разрешения правообладателя.
      Явно кто-то хочет погреть руки, не исключаю утки, запущенной поцц ами биби, отношения которого с султаном заметно испортились.
    6. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      -3
      30 июня 2026 15:56
      читал где-то,что следующие будут турки т.к откроют Дарданеллы врагу к нам и в итоге РФ после битвы с Турцией вернёт Константинополь Греции....вот такое писали старцы bully
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    30 июня 2026 13:50
    А Ю.Корее американцы прямо разрешат купить, смешно.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      30 июня 2026 14:01
      Вообще-то у Кореи тоже F-35 есть.. И через пролив - у Японии. В чём тогда разница с османами? Непонятно.
  3. rytik32 Звание
    rytik32
    -1
    30 июня 2026 13:54
    Продали бы С-400 индусам!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      30 июня 2026 14:04
      Цитата: rytik32
      Продали бы С-400 индусам!

      Им новенькие продали !
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    30 июня 2026 13:56
    Вернее, продать-то ее можно в обход всех запретов, но это разрушит отношения двух стран, а Анкаре этого не нужно.

    Турок "отделается помидорами" и то не долго будет "страдать".
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    30 июня 2026 13:57
    "Анкара может продать российские ЗРС С-400 Сеулу ради американских F-35"
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      -1
      30 июня 2026 14:19
      соглашусь ,,бряхня)) османы всегда руку помощи подставляли на протяжении всей истории не было лучшего друга у России чем Османы))) и рабов на рынках хорошо содержали из славян и набегали периодически чисто чтобы тонус держать
  6. solovjoff Звание
    solovjoff
    +7
    30 июня 2026 13:58
    Да после всех кидков западом наших кремлёвских бонз - турки ещё будут бояться чего либо? Смешно...
  7. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    30 июня 2026 14:01
    "без разрешения Москвы продать систему российского производства не получится. Вернее, продать-то ее можно в обход всех запретов, но это разрушит отношения двух стран" - сколько раз Россия прощала помидорам их выкрутасы против нас, не счесть.
  8. Изумруд 1905 Звание
    Изумруд 1905
    0
    30 июня 2026 14:04
    Продавать современное оружие вероятному противнику, по моему идея очень плохая. На грани с .. сами знаете с чем.
  9. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    30 июня 2026 14:06
    .Турция очень хочет вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35

    Странно. А как же турецкий истребитель 5го поколения, кажется "Кааn", его название? Ещё пол года назад, он чуть ли не взлетел.
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      30 июня 2026 14:15
      А как же турецкий истребитель
      самолёт, это примитивное приспособление для полёта двигателя, а вот двигателя у турок нет и не предвидится.
      1. solar Звание
        solar
        +1
        30 июня 2026 16:41
        Предвидится в двух вариантах- и местный и Ролс- Ройс на основе Еврофайтера.
  10. My_Log_In Звание
    My_Log_In
    0
    30 июня 2026 14:12
    Просто оставлю это здесь
    iwmes . hse . ru: Корейские вооруженные силы в последние годы получили 40 самолетов F-35 в рамках проекта «Истребитель нового поколения», и до 2028 г. ожидают получение ещё 20 машин.
    а то некоторые думают, что F-35 это камень преткновения hi
  11. Joker62 Звание
    Joker62
    -2
    30 июня 2026 14:12
    американцы выставляют туркам условие избавления от ЗРС-400 ради возвращения в программу F-35

    Нельзя верить проходимцам, как якенсам. Обманут, и бабке не ходи!
    Анкара рассматривает вариант с перепродажей российской зенитной системы С-400 Южной Корее вместо того, чтобы вернуть ее России.

    А это чревато для турков, и вот почему:
    это разрушит отношения двух стран, а Анкаре этого не нужно.

    Тут туркам из двух одно:
    Либо вернуть комплекс в Россию за Энное бабла либо оставить его у себя без продажи.
    Третьего не дано.
  12. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    30 июня 2026 14:13
    Мы тумблер выключим и будет это кусок железа.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      30 июня 2026 14:21
      Цитата: Ирек
      Мы тумблер выключим и будет это кусок железа.

      Хотелось бы верить в то, что на комплексах в экспортном варианте действительно предусмотрена какая то защита, которая позволить дистанционно отключить или выжечь мозги и превратить технику в музейный экспонат. Однако есть ли? request
  13. cmax Звание
    cmax
    +2
    30 июня 2026 14:14
    Импонирует настойчивость США в этом вопросе, никаких "мамой клянусь', " мы же в НАТА" и так далее турецкий стороны не действуют на полосатых. Только после выполнения их условий,- " утром деньги, вечером стулья" Нам бы так тоже не мешало поступать, например с Пашиняном. Имхо.
  14. igorra Звание
    igorra
    -1
    30 июня 2026 14:30
    Так может не о Сеуле, а Пхеньяне идёт речь?
  15. Станислав Чернов Звание
    Станислав Чернов
    0
    30 июня 2026 14:48
    Для тех кто не помнит вчерашнего дня выдержка из стаьи:"комплекс Cheongung Block-2 был создан в России конструкторским бюро «Алмаз» при содействии Samsung Thales, LIG Nex1и Doosan DST, локализация и индустриализация были проведены в Южной Корее в достаточной мере, чтобы считать ЗРК чисто местной системой." Еще можно вспомнить передачу Т80У и БМП3, причем не экспортных, а прямиком с баланса частей. Также передавались технологии по Т80У в частности газотурбинный двигатель был локализован на мощностях Самсунга, но широкой серии не получил правда. Так же для тех кто забыл тоС350 "Витязь", одно из лучших ЗРС наших, было бы невозможно без участия Южной Кореи,всю электронику для модернизации именно они поставляли. Это нужно помнить, а то почитаешь местные комментарии, так РФ за последнии 40 лет вообще ни скем не сотрудничала и ничего не развивала в сфере ВПК. А касаемо С400, опять же видимо все забыли, мы очень настойчиво впихивали их монархиям залива, но США и как раз Ю. Корея перебили наш контракт, что бы местные правдорубы говорили, если бы в этом году Иранские атаки отбивали бы нашими системами, и радовались бы так иранским успехам в прорыве этого самого ПВО?
  16. VicVic Звание
    VicVic
    0
    30 июня 2026 14:49
    "у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество, в том числе и в системах ПВО"
    Вот Пхеньян "обрадуется", особенно, после своей помощи нам
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      30 июня 2026 15:13
      так с400 наверняка требуют обслуживания периодически и без российских комплектующих и обновлений это железный хлам через непродолжительный промежуток времени, а сеул против нас вводил санкции, так что обслуживания с 400 от нас они не получат, это будет просто хлам для изучения не больше
  17. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +2
    30 июня 2026 14:51
    Турция очень хочет вернуться
    ЗРК С-400 так себе аргумент, особенно если учесть, что главным противником Турции в регионе является Израиль о чем Эрдоган неоднократно говорил и у которых около 40 штук F-35. Наличие однотипного с врагом и сверхдорого вооружения идея очень плохая. А вот то, что сам С-400 дискредитирует невидимость F-35 это очевидный факт. Поэтому кто больше хочет что бы Турция вернулась в эту программу сами США или сам Израиль вопрос риторический.
  18. anjey Звание
    anjey
    -1
    30 июня 2026 14:54
    F-35 -уже показал- что это американский большой распил Бабла.... laughing
  19. Грац Звание
    Грац
    +1
    30 июня 2026 15:11
    турки в итоге могут остаться у разбитого корыта если будут двурушничать и без пво останутся и самолеты от сша не получат
  20. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    30 июня 2026 15:25
    Это похоже на фейк. Сертификат конечного пользователя не позволит продавать эти комплексы без согласия России.
  21. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    30 июня 2026 15:49
    Скорее всего будет многоходовка и турецкие С-400 частью попадёт на Украину частью в США для изучения. Передавать то будут с ракетами которые можно использовать на украинских С-300 если я не ошибаюсь. Ещё и Венесуэла передаст 20 СУ-30 поставленные им нами. ЮК и танки Т-80 передаст Украине. Польша повыкаблучивается и МИГ-29 тоже отдаст Украине.
  22. DESSA2023 Звание
    DESSA2023
    0
    30 июня 2026 15:55
    Думаю, более вероятна продажа турецких С-400 Алжиру или Индии.
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    30 июня 2026 16:16
    Цитата: Южноукраинец
    Ещё пол года назад, он чуть ли не взлетел.

    Вот именно, что "чуть" wink
  24. ShDE Звание
    ShDE
    -1
    30 июня 2026 16:42
    "Турция действует с разрешения России, поскольку у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество, в том числе и в системах ПВО", - а не Сеул ли снабжал снарядами наших недобратьев? Какое чудное у нас рисуется сотрудничество с другими корейцами. И как тогда быть с сотрудничеством уюе с Северной Кореей?
  25. Комментарий был удален.
  26. ettore Звание
    ettore
    -1
    30 июня 2026 18:47
    Турция очень хочет вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35, но для этого ей необходимо избавиться от российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», из-за покупки которой Анкара и лишилась F-35. Как сообщает Euractiv со ссылкой на источники, Турция рассматривает варианты отказа от российской ЗРС.

    Будет прикольно когда турки избавятся от С400, а америкосы опять налюбят их с F35.
  27. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    30 июня 2026 20:21
    поскольку у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество

    Серьёзно? Откуда инфа?

    А что скажет Пхеньян?
  28. tabex Звание
    tabex
    0
    30 июня 2026 21:28
    Думаю Путин поймёт и простит Эрдогана за продажу южной Корее с400
  29. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +1
    30 июня 2026 22:32
    Вот пля для особо одаренных повторю - на черта продавать продовольствие и оружие, а также все то что может использоваться для производства оружия другим странам ?! Накормили азиатов - они едут к нам и наводят свои порядки. Продали продовольствие и оружие в Африку - получили долго живущее и быстро растущее население так которое опять едет к нам и в Европу, а также получаем пиратов на морях и океанах которые наши же суда и захватывают. Нескольуо фильмов франшизы Хищник похоже сняты про нас - мы сами кормим и вооружаем своих врагов, а потом учимся их уничтожать и набираемся опыта у них так как они живут в других условиях чем мы. Торговлю надо абсолютно всю надо пересматривать и прекращать ввозить то что можем производить сами и привозить к себе только то что реально нужно, а не все подряд. И вывоз надо тормозить. Развели барыг и банкиров - вот где сокращать надо численность.