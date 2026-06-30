Анкара может продать российские ЗРС С-400 Сеулу ради американских F-35
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Турция очень хочет вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35, но для этого ей необходимо избавиться от российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», из-за покупки которой Анкара и лишилась F-35. Как сообщает Euractiv со ссылкой на источники, Турция рассматривает варианты отказа от российской ЗРС.
По данным издания, Анкара рассматривает вариант с перепродажей российской зенитной системы С-400 Южной Корее вместо того, чтобы вернуть ее России. Как себе это представляют турки, если это правда, непонятно, поскольку без разрешения Москвы продать систему российского производства не получится. Вернее, продать-то ее можно в обход всех запретов, но это разрушит отношения двух стран, а Анкаре этого не нужно. Тут два варианта: или европейское издание попросту пытается выдать желаемое за действительное, или Турция действует с разрешения России, поскольку у Москвы и Сеула давнее военное сотрудничество, в том числе и в системах ПВО.
А то, что американцы выставляют туркам условие избавления от ЗРС-400 ради возвращения в программу F-35, сообщалось уже неоднократно. В США небезосновательно считают, что данные системы представляют опасность для американских самолетов, так как способны собирать радиолокационные данные о F-35.
Трамп недавно сделал заявление в отношении Анкары, отметив, что США могут пойти на уступки Турции в вопросе продажи истребителей. А вот Израиль такой расклад совсем не радует, Тель-Авив категорически против поставок турецким ВВС истребителей F-35.
Напомним, что в 2017 году Турция закупила у России четыре дивизиона ЗРС С-400 «Триумф» вместо американских систем Patriot, что надолго рассорило Анкару с Вашингтоном.
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