Песков: Кремль не будет говорить, из каких стран РФ может импортировать топливо

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Песков: Кремль не будет говорить, из каких стран РФ может импортировать топливо


Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет раскрывать, с какими именно государствами ведутся переговоры о возможных закупках нефтепродуктов для балансировки внутреннего топливного рынка. Отвечая на запрос журналистов, он пояснил, что «по очевидным соображениям» детали дипломатических контактов останутся за рамками публичной повестки.



Напомним, 28 июня президент Владимир Путин провёл оперативное совещание, посвящённое насыщению внутреннего рынка горючим. Глава государства подчеркнул, что в июле объёмы выпуска ключевых видов моторного топлива должны превысить июньские показатели.

Путин также обратил внимание, что запасы бензина в стране сейчас практически сопоставимы с уровнем годичной давности, даже несмотря на то, что в оборот пошли ранее накопленные резервы. При этом президент признал наличие локального дефицита. Однако охарактеризовал его как не выходящий за пределы допустимого. По его оценке, удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры создают определённые сложности, но они оперативно устраняются.

В свою очередь, 29 июня вице-премьер Александр Новак дал поручение усилить контроль за адресностью распределения топлива по регионам. Параллельно правительство утвердило временное снижение норматива обязательной биржевой реализации бензина с 15% до 10%.
75 комментариев
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  1. хрыч Звание
    хрыч
    +9
    30 июня 2026 14:40
    Недальновидность и некомпетентность. Других понятий не приходит на ум.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +6
      30 июня 2026 14:55
      Недальновидность и некомпетентность.

      одно вытекает из другого...
      1. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        +3
        30 июня 2026 16:46
        Цитата: Дедок
        Недальновидность и некомпетентность.

        одно вытекает из другого...

        Цитата: Дедок
        У нынешней братвы, кроме как наворовать, нет никаких других качеств.

        Апрель 2026.
        "Российская нефть для своих НПЗ стала "золотой": топливо гонят за бугор, а в стране оно резко дорожает... .
        ...Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) столкнулись с беспрецедентным ростом цен на сырье в апреле. По данным агентства Reuters, стоимость нефти Западной Сибири на внутреннем рынке страны подскочила в два раза по сравнению с мартом, достигнув показателей, невиданных за последние два с половиной года."
        https://dzen.ru/a/adY5kwjDck2DcLu6
        Вспоминаем, что же происходило в апреле в мире. И становится понятно- откуда появился дефицит бензина. При том, что по словам Путина бензина хоть залейся. Раньше это называлось спекуляцией и наказывалось по закону.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          0
          Вчера, 20:45
          Песков: Кремль не будет говорить, из каких стран РФ может импортировать топливо

          "Удивил" laughing
          Мы уже давно привыкли к тому, что "Кремль" ничего не говорит, а Песков ничего не знает... hi
    2. esoterica Звание
      esoterica
      +13
      30 июня 2026 15:02
      .
      Недальновидность и некомпетентность. Других понятий не приходит на ум.


      У нынешней братвы, кроме как наворовать, нет никаких других качеств.
      Поэтому они так хотят соскочить и вернулся к прежним временам как до СВО.

      А за дальновидностью и компетенции - это придётся воскрешать Громыко или Молотова. Просто в те времена работали на страну, а не на собственный карман и на детей в Лондонах.

      А кто создал всю эту систему из придворных жополизов - это и так вам должно быть понятно. У них точно отсутствует дальновидность и компетенция. С такими качествами, да ещё, не дай бог - умом, никогда не подпускали близко к царю.
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      +6
      30 июня 2026 15:26
      Недальновидность и некомпетентность. Других понятий не приходит на ум.

      Что и следовало ожидать, что пойдёт такая отмазка.... Остаётся только не цензурно высказываться... Я так и писал ранее, что будут так отмазываться, идиоты....
  2. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    30 июня 2026 14:41
    И козе ясно.Из Индии.Ну вот текст короткий
    1. хрыч Звание
      хрыч
      0
      30 июня 2026 14:46
      Цитата: Алексей Алексеев_5
      Из Индии
      Скорей Казахстан, Беларусь, возможно Азербайджан
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +1
        30 июня 2026 14:51
        Дальний Восток потребляет заметно больше бензина, чем производят местные НПЗ. Поэтому прямо напрашивается покрыть потребности ДВ за счет импорта из Индии
        1. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +7
          30 июня 2026 15:01
          Из Китая, чай, бензин повезут. По железным дорогам нашей необъятной Родины с самыми большими запасами полезных ископаемых, которых нет ни у одной страны в мире, и с самым большим количеством ядерных боеголовок.
        2. Дво Звание
          Дво
          +1
          Вчера, 06:16
          Что за ахинею вы несёте. Дальний Восток потребляет заметно больше бензина, чем производят местные НПЗ. В Хабаровском крае два нпз в Комсомольске - на Амуре и Хабаровске.И на ДВ нет очередей на заправках и лимита в двадцать литров .Что в Амурской что в Хабаровском крае что в Приморье.Наши НПЗ подключены к нефти Сила сибири и Сахалин .На ДВ добывают собственную нефть и есть свои НПЗ.
          1. rytik32 Звание
            rytik32
            -1
            Вчера, 09:35
            Цитата: Дво
            В Хабаровском крае два нпз в Комсомольске - на Амуре и Хабаровске

            Знаю.
            Цитата: Дво
            И на ДВ нет очередей на заправках и лимита в двадцать литров

            Я рад за вас.
            А теперь статистика: на Дальнем Востоке потребление составляет около 6 млн тонн в год, а собственное производство — примерно 4 млн тонн.
            1. Дво Звание
              Дво
              +1
              Вчера, 14:26
              Так к ДВ усердием москвичей в ДВО включили Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область. Вот и посчитайте и кроме того население не прибавляется , а транспорт в основном японский гибридный и китайский гибридный потребление бензина минимум .
      2. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        30 июня 2026 14:52
        Наши братухи. И ценник же дадут по-братски, а не по рынку, с учётом издержек.
        1. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +2
          30 июня 2026 15:38
          Ну так за рубли ведь. Расчёты в долларах и евро только у лохов. А английский вообще мёртвый язык.

          Вячеслав Володин: отказ от расчетов в долларах и евро — историческое решение
          По мнению Председателя ГД, это шаг к дедолларизации экономики России.
          23.03.2022

          Английский — мертвый язык, заявил председатель Вячеслав Володин во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его слова приводит «Парламентская газета»

          "Давайте будем учить свои национальные языки, китайский язык."
          18 мая 2023
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +2
            30 июня 2026 15:42
            Это хорошо конечно, что за рубли, но мне недалёкому человеку, кажется, стоимость топлива, который будут возить условно с берега слоновой кости, на АЗС будет дороже чем с местного НПЗ. Как то так.
            1. Гаврило Принцип Звание
              Гаврило Принцип
              +4
              30 июня 2026 15:48
              Вы пошли верным логическим путём и сделали правильные выводы. Но вот что-то мне это стало напоминать кризисные явления перед закатом страны Советов с лысым комбайнёром (ныне покойным). Вот не хочется это всё вновь переживать. Честное пионерское. Красная звезда. Ленина обманывать никогда нельзя.
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                +2
                30 июня 2026 15:59
                Как говорят историки, любая историческая аналогия, ложна. :)))
                И не забывайте, нынче не советское общество, а иное. Тут больше царский период с его нюансами подойдёт.
                1. Гаврило Принцип Звание
                  Гаврило Принцип
                  0
                  30 июня 2026 16:12
                  Смешанные чувства. И геронтократия с "гонками на лафетах", и мягенький Николай, податливый влиянию окружения. От каждой эпохи что-нибудь да найдётся. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, СССР и Россия когда-нибудь закупала в своей истории бензин за рубежом в товарных количествах?
                  1. Evgeny64 Звание
                    Evgeny64
                    +1
                    Вчера, 14:19
                    Царская Россия вряд-ли, он тогда был не нужен laughing А СССР постоянно закупал высокооктановые бензины за границей, т.к. своих не производил, только годам к 70-м 93-го стали производить достаточно, авиационный раньше.
                    1. Гаврило Принцип Звание
                      Гаврило Принцип
                      0
                      Вчера, 15:04
                      В эпоху СССР закупки бензина за рубежом не осуществлялись, так как страна обладала колоссальными запасами нефти и сама была одним из крупнейших в мире экспортеров моторного топлива. Советская нефтяная промышленность полностью закрывала внутренние потребности и обеспечивала поставки нефтепродуктов в страны соцлагеря (СЭВ) и на западные рынки, формируя значительную часть валютных доходов.
                      1. Evgeny64 Звание
                        Evgeny64
                        +1
                        Вчера, 15:37
                        В какую эпоху СССР, уточните recourse Когда СЭВ появился?
                        В эпоху СССР закупки бензина за рубежом не осуществлялись, так как страна обладала колоссальными запасами нефти и сама была одним из крупнейших в мире экспортеров моторного топлива.

                        Я думаю, все-же стоит больше учить историю и желательно не по агиткам. Просто поинтересуйтесь, что СССР получал по ленд-лизу и почему до последнего времени в СССР выпускались двигатели работавшие на 72-м бензине, наверное от избытка высокооктанового бензина no
                      2. Гаврило Принцип Звание
                        Гаврило Принцип
                        -1
                        Вчера, 16:02
                        Да и вам бы не мешало подучить историю СССР, и желательно не только по высказываниям великих историков про галоши.
                      3. Evgeny64 Звание
                        Evgeny64
                        +1
                        Вчера, 17:19
                        Моя история на моих личных наблюдениях и, в отличии от вас, я не склонен верить агиткам и идеализировать прошлое, как и очернять его, оно такое, как есть, не лучше и не хуже.
                      4. Гаврило Принцип Звание
                        Гаврило Принцип
                        0
                        Сегодня, 02:28
                        Какие агитки, просто нет информации о закупке СССР бензина. Потому что не закупали наверное. По ленд-лизу да, поставлялся, но это исключение.
        2. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          +1
          Вчера, 11:38
          Беларусь поставляет нефтепереработку в Россию по фиксированным ценам. Дальше цену назначают российские биржи, где перекупщики на сегодня подняли эту цену ещё на 6 процентов. Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            -1
            Вчера, 11:42
            Да никто не перекладывает. Обычный капитализм с рынком, рукой.
      3. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +1
        30 июня 2026 14:53
        Скорей Казахстан, Беларусь, возможно Азербайджан

        Вероятно, да. Вопрос в том, по какой цене?
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +3
      30 июня 2026 14:50
      И козе ясно.Из Индии.Ну вот текст короткий

      Вы можете вкратце обрисовать логистику поставок бензина, дизеля, авиационного керосина из Индии в РФ? Он золотой будет
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        30 июня 2026 14:54
        Ну вот к примеру, ещё в 2025 году, внезапно Украина, нарастила поставки топлива из этой самой Индии. Где Украина, а где Индия.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          +2
          30 июня 2026 15:07
          Ну вот к примеру, ещё в 2025 году, внезапно Украина, нарастила поставки топлива из этой самой Индии. Где Украина, а где Индия

          Не знаю как работают украинские черноморские порты по приему нефтепродуктов, но понимаю, что ВСУ с большим удовольствием подожгут танкер с бензином, стоящий на разгрузке в Новороссийске
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +2
            30 июня 2026 15:45
            Так его могут и по пути поджечь, хоть в индийском океане хоть где угодно.
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        -1
        30 июня 2026 14:56
        Цитата: Ате_ист
        Он золотой будет

        Индия экспортирует топливо и в Европу, и в Штаты
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          +1
          30 июня 2026 15:12
          Индия экспортирует топливо и в Европу, и в Штаты

          Вопрос, по каким ценам? Если по биржевым, то цена 95 бензина в розницу на АЗС в РФ может подпрыгнуть до 150 рублей за литр
      3. Карельский Звание
        Карельский
        0
        30 июня 2026 15:47
        Вы можете вкратце обрисовать логистику поставок бензина, дизеля, авиационного керосина из Индии в РФ? Он золотой будет
        Если дойдет,конечно.А так арестуют,или потопят.
  3. knn54 Звание
    knn54
    +2
    30 июня 2026 14:44
    Оба белорусских НПЗ производят продукцию, и только треть идет для внутреннего потребления.
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      +1
      30 июня 2026 15:00
      Тут новость недавно проскочила...
      Россия почти вчетверо увеличила поставки авиакеросина из Беларуси.
  4. Седов Звание
    Седов
    +5
    30 июня 2026 14:47
    Песков: Кремль не будет говорить, из каких стран РФ может импортировать топливо
    Потому что стыдно..
    1. gurzuf Звание
      gurzuf
      +5
      30 июня 2026 14:57
      Думаю он находится в той категории, которой понятие стыд не известен.
    2. Алексей Алексеев_5 Звание
      Алексей Алексеев_5
      -1
      Вчера, 14:26
      Я вас умоляю.Пургоносцу мочись в лаза ,а ему божья роса
  5. esoterica Звание
    esoterica
    -2
    30 июня 2026 14:48
    "Энергетическая сверхдержава" теперь не будет говорить, откуда собирается импортировать бензин и дизель.

    Скоро будет как когда-то в Таджикистане, где самопальный бензин и соляру продавали с рук местные перегонщики из кустарных домашних "самоваров".
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      30 июня 2026 14:54
      Скоро будет как когда-то в Таджикистане

      а у таджиков есть "своя" нефть?
      так было в Чечне...
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    30 июня 2026 14:51
    Ну вот, а говорили всё плохо. Выход есть! Даже когда тебя съели, их два!
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    30 июня 2026 14:52
    А что случилось, неужто от обломков сбитых беспилотников начались проблемы? fool
  8. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    30 июня 2026 14:53
    правительство утвердило временное снижение норматива обязательной биржевой реализации бензина с 15% до 10%.

    это как?
    т.е. стоимость бензина у "частников" на АЗС - улетит в небеса??? - с разрешения Правительства?
    а к осени, видимо, выкатят ценник на топливо - вообще - запредельный7?
    1. Карельский Звание
      Карельский
      0
      30 июня 2026 15:52
      т.е. стоимость бензина у "частников" на АЗС - улетит в небеса???
      Уже полетела.Но и с космоценой топливо улетает влет.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        30 июня 2026 16:31
        Но и с космоценой топливо улетает влет.

        да, с такими затратами на логистику - скоро полетит "в небеса" - всЁ - товары, услуги, работы...
  9. Роман_ Звание
    Роман_
    +13
    30 июня 2026 14:58
    А не соврал ВВП - Мы не страна бензоколонка!
    Человек слова, все что касается ухудшения жизни граждан РФ ВСЁ выполняет... и пенс возраст взростил, и террористы сортирами не пользуются и все дороги в бетон закатал и самолеты галерами заменил, ГОСТы в утиль спустил, интернет (не весь!!!!) чуть, чуть запретил, заводы в торговые/развлекательные площадки превратил.
    Осталось переплюнуть В.И. Ленина - разбить лампочку Ильича.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      30 июня 2026 16:19
      Осталось переплюнуть В.И. Ленина - разбить лампочку Ильича
      Осталось уже недолго!
  10. Ирек Звание
    Ирек
    -7
    30 июня 2026 14:58
    А кому какое дело , где и что мы покупаем.
  11. Комментарий был удален.
  12. Владимириус Звание
    Владимириус
    +3
    30 июня 2026 14:59
    однако, чтобы там не говорили наверху, но экономику нам просадили знатно и если уж пошли разговоры о закупках топлива, то их всу при помощи илономасковой разведки прекратит достаточно быстро. Наших аналитиков во главе всего генштаба товарищ Коба еще в самом начале сво ликвидировал как врагов народа и американских шпионов, а они до сих пор профукивают войну, натовцам и делать уже ничего не придется - придут, увидят, победят, а что придут уже никаких сомнений
  13. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    -1
    30 июня 2026 15:00
    Думаю,Беларусь,Казахстан,Китай,Индия,с последними могут сделать бартер,Китаю газ в обмен бензину,ну а Индии могут и ценник на нефть пересмотреть
  14. nazgul-ishe Звание
    nazgul-ishe
    +3
    30 июня 2026 15:04
    Нефть с дисконтом, бензин с наценкой..Яйца тоже отовсюду возили но меньше 100 цена не упала.
  15. gridasov Звание
    gridasov
    +3
    30 июня 2026 15:04
    Можно и не хотеть знать от кого и сколько Россия может брать этот ресурс. Потому, что главным являеться изменении парадигмы восприятия России как страны с достаточным ресурсом углеводородов как минимум тех которые могут получить как реальный продукт. События в России и дефицит на внутреннем топливном рынке это повод сделать весьма интересные выводы на последующие этапные события
  16. Никита Че Звание
    Никита Че
    +4
    30 июня 2026 15:04
    А что это гостайна какая то или стыдно? Ну не скажете вы,один черт скажут другие.Не в вакууме живём.
    А то что бензоколонка осталась без бенза,это конечно позорище
  17. shm_kv Звание
    shm_kv
    +4
    30 июня 2026 15:13
    Шило в мешке не утаишь. На орбите такое количество разведывательных спутников, что скоро будут отслеживать каждое наше судно в реальном времени.
    Я уж молчу про то, что кто-то довольно оперативно сливает врагу информацию о всех решениях, включая цели ударов.
  18. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    30 июня 2026 15:23
    За новейшую историю высокий бомонд оживлялся только при принятии новых мер по повышению оброка с подданных. Весь пар по стратегии развития уходил в свисток и ушел - ни стратегии, ни развития.
  19. shm_kv Звание
    shm_kv
    -5
    30 июня 2026 15:27
    Тут популярная точка зрения, что мол "бензин из Индии/Китая будет золотой". Пусть и под 200р литр, но хотя бы более менее нормальный, а не как сейчас собираются Евро-2 лить. Через пол года будут очереди на ремонт современных двигателей (шестизначные суммы).
    Кстати против Евро-2 я ничего не имею, если бы заливали его в отдельную колонку с соответствующей надписью (для старых двигателей), а рядом Евро-5 пусть и в 2 раза дороже. Но этого, очевидно, не будет.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +5
      30 июня 2026 15:41
      Пусть и под 200р литр, но хотя бы более менее нормальный

      А вы подумали насколько вырастут цена на товары и услуги внутри нашей самой богатой недрами страны? И во что это всё может вылиться.
      1. shm_kv Звание
        shm_kv
        -1
        30 июня 2026 15:56
        И что изменится от того, что я об этом подумаю? Я писал про другое: допустим, я сейчас трачу 50тр в год на бензин (для примера, реальный подсчет не вел). Будут тратить 100тр. Но если продолжу лить евро-2 по той же цене, то рискую попасть на капремонт двигателя с ценником в пол стоимости машины. И это меня беспокоит.
        Что изменится стоимость товаров и услуг - это очевидно. Но в сложившейся ситуации сделать что-то быстро сложно. Надо было делать еще 3 года назад, когда первые попадания по НПЗ были. А вот разделение бензина на классы можно сделать довольно быстро.
        Другой вопрос вообще в регулировании цены, в каких-то случая она оправдана (например, для сх техники), а в каких-то нет. Но для этого должны быть какие-то специальные механизмы отпуска такого топлива. Регулирование же вызывает дефицит и часовые очереди на АЗС. А вот простой фур в очередях обходится далеко не бесплатно. И, скорее всего, несет даже больше издержек, чем дорогое топливо (в разумных пределах).
  20. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    30 июня 2026 15:37
    Дефицит бензина в России вызван серией атак дронов на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Повреждения заводов привели к падению объемов переработки нефти до 16-летних минимумов, из-за чего правительство начало использовать стратегические резервы, а на ряде АЗС появились километровые очереди и лимиты на отпуск топлива.Острая нехватка топлива складывается из следующих факторов:Повреждение ключевых НПЗ: Из строя выбыли жизненно важные предприятия, включая Московский НПЗ (обеспечивавший значительную долю поставок в столицу), а также заводы в Татарстане, Рязани и других регионах.Рекордное падение производства: Объемы выпуска топлива упали до минимальных значений. Ремонт поврежденных установок требует времени и импортного оборудования, что осложняет восстановление мощностей.Рост внутреннего спроса: Повышенный расход топлива спецтехникой и логистические трудности накладываются на общее увеличение потребления, что привело к тому, что даже некоторые региональные службы (мусоровозы, маршрутки и скорые) испытывают перебои с горючим.Биржевые ограничения и цены: Прямое административное регулирование цен привело к тому, что независимым сетям АЗС стало невыгодно закупать топливо, что спровоцировало локальные закрытия заправок.Чтобы сбалансировать ситуацию, правительство вводит жесткие ограничения, но ситуация остается напряженной, особенно в Центральном и Приволжском федеральных округах
  21. Huggi Звание
    Huggi
    +6
    30 июня 2026 15:42
    26 лет великих побед, мы ещё не начинали!
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Вчера, 12:01
      Цитата: Huggi
      26 лет великих побед, мы ещё не начинали!

      Предыдущие вместо коммунизма- страну растащили.
      Ничего нового....
  22. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    +4
    30 июня 2026 16:03
    Потому что стыдно? Хотя, откуда стыду в Кремле взяться...
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    30 июня 2026 16:17
    из каких стран РФ может импортировать топливо
    Вот это позорище! Может и на хлеб скоро введут карточки?
    1. Фразах Звание
      Фразах
      -1
      Вчера, 09:06
      По ситуации с с/х, на которое непосредственно влияет топливный кризис, вполне возможно - дешевый хлеб по карточкам, а остальное по штукарю за буханку.
  24. Вайфу Звание
    Вайфу
    +3
    30 июня 2026 16:18
    Показательные итоги 26 лет незаменимости.
  25. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    30 июня 2026 16:32
    " Россия "слезает с нефтяной иглы", постепенно эта тенденция набирает обороты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
    "Российская аудитория наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?" Вот, постепенно, эта тенденция набирает обороты", - сказал он. Путин уточнил, что про динамику нефти и газа он "позже скажет", потому что там тоже есть на что обратить внимание."
    https://tass.ru/ekonomika/18037351

    "Впервые страной-бензоколонкой Россию назвал американский сенатор-республиканец экс-кандидат в президенты США Джон Маккейн после начала конфликта на Украине в 2014 году. Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года.
    1 сентября 2020 года господин Путин вспомнил его слова и заявил, что Россия, преодолевая пандемию коронавируса, показала, что она не «страна-бензоколонка», а государство с «ярко выраженными новыми технологическими возможностями». 3 ноября текущего года президент России вновь использовал этот тезис, отметив способность страны противостоять западным санкциям и уходить от статуса «страны-бензоколонки»."
    https://www.kommersant.ru/doc/6381952

    "...президент признался, что понимает: он берет на себя огромную ответственность. "И знаю - в России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране", - сказал тогда Путин."
    https://tass.ru/politika/1952758
  26. Wildcat Звание
    Wildcat
    +3
    30 июня 2026 16:41
    Вопрос в том, что еще и откуда и за какие деньги возить придется.
    Впереди самая "топливозатратная" часть года - уборочная, с июня по октябрь.
    request
    "Обзор от ИИ Во время уборочной кампании расход горючего возрастает на 30–50% по сравнению со стандартными полевыми работами (например, культивацией или севом). Это связано с пиковыми нагрузками"
    "Обзор от ИИ: Уборочная страда — это напряженный период сбора урожая, где главная задача — убрать агрокультуры в оптимальные сроки. Успех кампании зависит от бесперебойных поставок дизельного топлива и строгого соблюдения техники безопасности в полях.Основные аспекты обеспеченияЗапасы ГСМ: В период страды потребность хозяйств в дизельном топливе возрастает кратно. Как правило, крупные агрохолдинги отслеживают ....." (с) ИИ
  27. ettore Звание
    ettore
    +2
    30 июня 2026 17:51
    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет раскрывать, с какими именно государствами ведутся переговоры о возможных закупках нефтепродуктов для балансировки внутреннего топливного рынка. Отвечая на запрос журналистов, он пояснил, что «по очевидным соображениям» детали дипломатических контактов останутся за рамками публичной повестки.

    На каком году СВО Россия станет импортировать нефть?
  28. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    30 июня 2026 17:54
    Не думаю что Норвегия нам продаст хотя бы каплю бензина . laughing А как дышал ,как дышал их " Статойл" у нас Северо-западе России.
    1. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      -1
      Вчера, 12:34
      Нужно еще сообщить им, как они нам безразличны!
  29. даэтоя Звание
    даэтоя
    0
    30 июня 2026 17:59
    у меня лично когнитивный диссонанс от того что мы обсуждаем поставки нам топлива из Индииэто как же нужно было руководить государством что до этого дошло request
  30. olbop Звание
    olbop
    +2
    30 июня 2026 20:09
    Ну вот, а нас обидно называли страной-бензоколонкой. Последние события наглядно показали лживость этих утверждений наших недругов.
  31. Мурзик Звание
    Мурзик
    -2
    30 июня 2026 21:51
    Вот Вова и построил свою вертикаль