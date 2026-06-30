Латвия срочно создаёт «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией

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Латвия срочно создаёт «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией


Чтобы каждый раз не поднимать в воздух авиацию НАТО при возникновении беспилотных угроз, Латвия срочно создает «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией. Работу над ее созданием латвийское руководство планирует завершить еще до конца лета – в течение июля и августа.



Такое заявление сделал глава правительства Латвии Андрис Кулбергс.

Чиновник сказал:

Нам не придется каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов.

«Стеной дронов» назвали систему комплексной защиты от беспилотных угроз, которая будет развернута на всем протяжении латвийско-российской и латвийско-белорусской границ.

Премьер-министр Латвии также заявил, что на недавнем правительственном совещании поднимался вопрос компенсаций жителям, чья собственность получила повреждения из-за падения «неизвестных» БПЛА. Власти решили, что пострадавшим компенсируют 90 процентов причиненного ущерба.

Этой весной Андрис Спрудс, возглавлявший на тот момент министерство обороны Латвии, раскритиковал эффективность проекта «стены дронов». Он заявил, что она не будет способна сдерживать беспилотники-нарушители.

Проект не является исключительно латвийской инициативой и реализуется в масштабах Евросоюза. Создание «стены дронов» на восточной границе ЕС в сентябре прошлого года анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Данную идею намерены реализовать ФРГ, Польша, Финляндия и страны Прибалтики.
11 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    30 июня 2026 14:36
    Не будете говорить , никого вас не тронет , чтобы сильно не воняло.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +1
      30 июня 2026 14:39
      Но пакостить они могут и молча request
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      30 июня 2026 14:50
      Россия войны не хочет, а коллективный Запад веками искал повод повоевать с Россией хоть своими хоть чужими руками.
      Сейчас вот на северо-востоке Эстонии и на востоке Латвии, рядом с границей России, где русскоязычных достаточно, блок НАТО активно строит военные базы, попутно концентрируя такие же базы рядом с Калининградской областью в Польше и Литве.

      Как мы будет защищать свои области и бить по сопредельным государствам, где достаточно русскоязычных граждан никто на высшем уровне не говорит, но что-то подсказывает по опыту СВО что военные действия на этих территориях могут проходить аналогично в "щадящем режиме".

      Россия таким образом сама себе связывает руки вместо того, чтобы заранее предупредить местное население этих стран о предстоящих кровавых последствиях, раз уж мы даже в ООН заявляем о том, что война с НАТО может произойти до 2030 года.
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Вчера, 09:32
        Россия войны не хочет

        Но за мир будем бороться до последнего латыша! 😁
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      30 июня 2026 14:53
      Она точно для защиты, а не для для нападения?
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        -1
        30 июня 2026 15:04
        По всем физическим законам, стена напасть не может. Значит, для защиты или для красоты.
  2. Prapor Звание
    Prapor
    0
    30 июня 2026 14:38
    Вот жеж маразм! Стена .... как звучит-то круто, но это не та стена что у великого Pink Floyd.
    Аааа пооооккккааа они ааакккуууммуулляторы будддууттт меняяяттттьь на протяжении всей границы, что-нибудь интересное успеет проскочить в ЕС и жахнуть там
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    30 июня 2026 14:38
    Прибалтийскую клешню всё равно рубить придётся. Лучше это сделать пока прибалты в разобранном состоянии.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    30 июня 2026 15:27
    Подозреваю что после этого дронов с той стороны будет только больше лететь
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    30 июня 2026 16:20
    Цитата: кот Краш
    Значит, для защиты или для красоты.
    Или для распила wink
  6. Lako Звание
    Lako
    +2
    30 июня 2026 19:16
    Это будет как с забором от мигрантов. Латыши выложили видео, где медведь, став на задние лапы, без труда завалил пролёт этого забора и покосолапил, в Беларусь.