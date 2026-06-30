Латвия срочно создаёт «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией
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Чтобы каждый раз не поднимать в воздух авиацию НАТО при возникновении беспилотных угроз, Латвия срочно создает «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией. Работу над ее созданием латвийское руководство планирует завершить еще до конца лета – в течение июля и августа.
Такое заявление сделал глава правительства Латвии Андрис Кулбергс.
Чиновник сказал:
Нам не придется каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов.
«Стеной дронов» назвали систему комплексной защиты от беспилотных угроз, которая будет развернута на всем протяжении латвийско-российской и латвийско-белорусской границ.
Премьер-министр Латвии также заявил, что на недавнем правительственном совещании поднимался вопрос компенсаций жителям, чья собственность получила повреждения из-за падения «неизвестных» БПЛА. Власти решили, что пострадавшим компенсируют 90 процентов причиненного ущерба.
Этой весной Андрис Спрудс, возглавлявший на тот момент министерство обороны Латвии, раскритиковал эффективность проекта «стены дронов». Он заявил, что она не будет способна сдерживать беспилотники-нарушители.
Проект не является исключительно латвийской инициативой и реализуется в масштабах Евросоюза. Создание «стены дронов» на восточной границе ЕС в сентябре прошлого года анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Данную идею намерены реализовать ФРГ, Польша, Финляндия и страны Прибалтики.
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