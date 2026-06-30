Украина получила первый транш на оборонные расходы из €90 млрд кредита ЕС

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Украина получила первый транш на оборонные расходы из €90 млрд кредита ЕС

Предоставление Киеву очередного кредита ЕС на два года в размере 90 млрд евро было одобрено еще в прошлом году. Однако перечисления блокировала Венгрия, пока после парламентских выборов в республике не сменилось правительство. Вместо очень неудобного для Брюсселя и Киева Виктора Орбана кабмин возглавил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Причем Венгрия наряду с Чехией и Словакией не участвуют в сборе этих средств.

Однако и после того, как Будапешт отозвал вето, деньги начали перечисляться только в этом месяце. Сегодня в специальный фонд государственного бюджета правительства Украины поступил первый целевой транш на оборонные расходы. Об этом сообщает украинский премьер-министр Юлия Свириденко. Сумма транша составила почти 3,9 млрд евро.

Деньги могут быть потрачены только на финансирование приоритетных потребностей ВСУ — производство «украинских» дронов, укрепление потенциала оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта. Целевое использование проверяется Брюсселем, и в случае нарушений могут быть задержки с последующими перечислениями. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Предыдущее перечисление в спецфонд правительства Украины было произведено 25 июня. Тогда Киев получил 3,2 миллиарда евро. Этот транш предназначен для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, по состоянию на конец июня Киев получил от Евросоюза по программе Ukraine Support Loan в общей сложности чуть более семи миллиардов евро. Когда будут следующие перечисления, пока не сообщается.
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    30 июня 2026 15:44
    Сидят на подачках Гейсоюза, а гонору как у повелителей Вселенной.
    1. EpIvIaK Звание
      EpIvIaK
      0
      Вчера, 15:35
      Лишь представитель 404-ой мог поставить минус тут. Здесь явно обиженные такие сидят.
  2. Седов Звание
    Седов
    +5
    30 июня 2026 15:47
    И кто будет говорить, что Евросоюз не учавствует в войне против России?
  3. trromar Звание
    trromar
    -4
    30 июня 2026 15:50
    Да в пустую всё. Всё равно РФ освободит Берислав, Херсон и всю оставшуюся часть херсонской области, сделав из николаевской области серую буферную зону.
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    30 июня 2026 15:52
    Западная ЧВК "Украина" получила очередную подачку для продолжения поставки мяса на ЛБС. Жизни украинцев в обмен на евро, неплохо устроились кровавые бизнесмены из Киева, есть возможность ещё некоторое время для обеспечения своего красивого будущего, если оно будет.
    1. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      +2
      30 июня 2026 16:02
      на финансирование приоритетных потребностей ВСУ — производство «украинских» дронов

      Дронов, которые ежедневно убивают россиян. Поэтому это еще и евро в обмен на их жизни.
  5. кредо Звание
    кредо
    +6
    30 июня 2026 15:53
    ...Сегодня в специальный фонд государственного бюджета правительства Украины поступил первый целевой транш на оборонные расходы. Об этом сообщает украинский премьер-министр Юлия Свириденко. Сумма транша составила почти 3,9 млрд евро...

    "Кто утверждает, что на Украине всё плохо, тому должно быть стыдно.
    На Украине всё хорошо - 3,2 миллиарда в прошлом месяце, 3,9 миллиарда в текущем - деньги поступают, война идёт, украинцы добровольно мухами мрут за наше счастливое будущее" - удовлетворённо заявила Урсула и обвела сидящих депутатов взглядом.
    Несмолкающий гром оваций моментально оглушил Урсулу, депутаты дружно встали и в общем порыве дружно проскандировали - "Браво, браво, браво".

    "Как же всё-таки замечательно, что есть простаки, готовые за сущие копейки класть головы за нашу райскую жизнь" - подумала про себя Урсула и в такт со всеми остальными захлопала в ладоши.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      30 июня 2026 16:13
      Цитата: кредо
      и в такт со всеми остальными захлопала в ладоши.

      ...и в такт со всеми остальными захлопала в ладоши, недовольно косясь в сторону промолчавших депутатов от Венгрии, Чехии и Словакии.
      "Надо с этими упрямцами что-то делать, пусть не жмотятся, завтра же отдельно вызову их на заседание ЕК и вправлю мозги", - решила Урсула, заранее представляя себя в роли непреклонного, строгого наставника для уклонистов от генеральной линии.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    30 июня 2026 16:00
    Нам надо громить Украину до западных границ чтобы эти деньги сгорели и вылетели в трубу.
  7. isv000 Звание
    isv000
    -2
    30 июня 2026 16:06
    Украина получила первый транш на оборонные расходы из €90 млрд кредита ЕС

    Пошла вода горячая на Лысой горе! Гулять теперь будут. Подкинут людоловам трохи, откатят в ЕС, остальное по норкам поховают...
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      0
      30 июня 2026 19:16
      вот теперь удары по россии станут , хотя уже стали массовыми и вот вопрос погибшая 6-месячная девочка в подмосковье на чьей совести ? аллея ангелов в донецке на чьей совести? пусть каждый мыслящий подумает и сам себе ответит на этот очень острый вопрос , всяких тополей17 просим не напрягаться
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    30 июня 2026 16:13
    По сути свиномордая экономика со всей ее моуиалкой полностью держится на деньгах из Гейросоюза
  9. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +1
    30 июня 2026 16:28
    Только вчера писали что НАТО там что то пересматривает. Некоторым авторам статей немешало бы пройти курс по работе с источниками чтоб не перепечатывать пургу.