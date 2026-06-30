Украина получила первый транш на оборонные расходы из €90 млрд кредита ЕС
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Предоставление Киеву очередного кредита ЕС на два года в размере 90 млрд евро было одобрено еще в прошлом году. Однако перечисления блокировала Венгрия, пока после парламентских выборов в республике не сменилось правительство. Вместо очень неудобного для Брюсселя и Киева Виктора Орбана кабмин возглавил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Причем Венгрия наряду с Чехией и Словакией не участвуют в сборе этих средств.
Однако и после того, как Будапешт отозвал вето, деньги начали перечисляться только в этом месяце. Сегодня в специальный фонд государственного бюджета правительства Украины поступил первый целевой транш на оборонные расходы. Об этом сообщает украинский премьер-министр Юлия Свириденко. Сумма транша составила почти 3,9 млрд евро.
Деньги могут быть потрачены только на финансирование приоритетных потребностей ВСУ — производство «украинских» дронов, укрепление потенциала оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта. Целевое использование проверяется Брюсселем, и в случае нарушений могут быть задержки с последующими перечислениями. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
Предыдущее перечисление в спецфонд правительства Украины было произведено 25 июня. Тогда Киев получил 3,2 миллиарда евро. Этот транш предназначен для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, по состоянию на конец июня Киев получил от Евросоюза по программе Ukraine Support Loan в общей сложности чуть более семи миллиардов евро. Когда будут следующие перечисления, пока не сообщается.
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