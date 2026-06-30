Хинштейн — Путину: несмотря на серьёзные вызовы, Курская область развивается

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Хинштейн — Путину: несмотря на серьёзные вызовы, Курская область развивается

Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в приграничном регионе, при этом подчеркнув, что вызовы, с которыми сегодня сталкивается порубежье, поистине беспрецедентны. Глава государства, в свою очередь, сообщил, что Кремль держит на особом контроле ситуацию в Курской области.

В своем докладе Хинштейн отметил, что, несмотря на постоянные атаки противника, в Курской области по возможности сохраняется мирная жизнь. Сохраняется социальная направленность регионального бюджета, продолжают привлекаться инвестиции, выстраивается честный диалог с бизнесом. Хинштейн рассказал Путину о прорывных предприятиях в регионе, результатах в сельском хозяйстве и о героических людях, которые, несмотря на существующие вызовы, продолжают жить и работать в Курской области. Курский губернатор также доложил президенту, что с запуском энергоблока Курской АЭС-2 появился большой запас мощности производства энергии. Президент отметил, что в Курской области, несмотря на сложную ситуацию, растут инвестиционная активность и промышленное производство.



Хинштейн также рассказал, что в настоящее время ни на день не останавливается работа по поддержке потерявших свои дома из-за вторжения ВСУ жителей приграничных районов. Всего в регионе с 2022 года действует 65 мер поддержки, на это из всех уровней бюджета направлено свыше 248 млрд рублей. На данный момент выдано более 16 тысяч жилищных сертификатов на сумму свыше 101 млрд рублей.
7 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 16:09
    Успехов Хинштейну в работе мирного неба курянам.
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +5
    Сегодня, 16:09
    Президент отметил, что в Курской области, несмотря на сложную ситуацию, растут инвестиционная активность и промышленное производство.
    Вот оно как hi Это под ударами дронов строят заводы в Курской области, развивая промышленное производство? what
    1. Aken Звание
      Aken
      +7
      Сегодня, 16:30
      Хотел бы я посмотреть на чиновника, который осмелиться доложить реальное состояние дел. Хотя Хинштейн, на фоне других неплох оказался.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 16:09
    в Курской области по возможности сохраняется мирная жизнь
    Самое главное, что по возможности
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +7
    Сегодня, 16:11
    Хотелось бы отметить непосредственно по Александру Хинштейну.
    Из тёплого депутатского кресла попал, как управленец, буквально в ад. Не дрогнул, начал серьёзно работать.
    В феврале этого года попал в автоаварию, весь переломался, но спустя пару месяцев вернулся на рабочее место, хотя всё ещё передвигается с ограничениями, ходит с палочкой.
    Парню - уважение! soldier
  5. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +2
    Сегодня, 17:52
    Как не послушаешь губернаторов, все регионы развиваются, зп растут и жизнь становится лучше, а посмотришь по сторонам, зп не растет, пенсии-хоть плачь, цены шокируют, коммуналка как дань и думаешь, мы точно живем в разных мирах.
  6. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -2
    Сегодня, 19:32
    пусть показывает как умеет действовать в экстремальных состояниях на благо населения курской области , собственно оценку сделают именно куряне и я им верю