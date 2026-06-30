Хинштейн — Путину: несмотря на серьёзные вызовы, Курская область развивается

Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в приграничном регионе, при этом подчеркнув, что вызовы, с которыми сегодня сталкивается порубежье, поистине беспрецедентны. Глава государства, в свою очередь, сообщил, что Кремль держит на особом контроле ситуацию в Курской области.В своем докладе Хинштейн отметил, что, несмотря на постоянные атаки противника, в Курской области по возможности сохраняется мирная жизнь. Сохраняется социальная направленность регионального бюджета, продолжают привлекаться инвестиции, выстраивается честный диалог с бизнесом. Хинштейн рассказал Путину о прорывных предприятиях в регионе, результатах в сельском хозяйстве и о героических людях, которые, несмотря на существующие вызовы, продолжают жить и работать в Курской области. Курский губернатор также доложил президенту, что с запуском энергоблока Курской АЭС-2 появился большой запас мощности производства энергии. Президент отметил, что в Курской области, несмотря на сложную ситуацию, растут инвестиционная активность и промышленное производство.Хинштейн также рассказал, что в настоящее время ни на день не останавливается работа по поддержке потерявших свои дома из-за вторжения ВСУ жителей приграничных районов. Всего в регионе с 2022 года действует 65 мер поддержки, на это из всех уровней бюджета направлено свыше 248 млрд рублей. На данный момент выдано более 16 тысяч жилищных сертификатов на сумму свыше 101 млрд рублей.

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