Генштаб ВСУ заявил о поражении двух мостов в Запорожье и Крыму
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Генеральный штаб ВСУ заявил о нанесении ударов по двум мостовым переходам, которые используются российскими военными для логистического обеспечения. Как сообщает ведомство, в ночь на 30 июня и в течение предыдущего дня украинские подразделения поразили автомобильный мост в районе населённого пункта Азовское Запорожской области. Также, по словам противника, поражён железнодорожный мост в районе посёлка Ички (Советский) в северо-восточной части Крымского полуострова.
В последнее время украинские силы активизировали удары по мостовым сооружениям на контролируемых Россией территориях, стремясь затруднить логистику и переброску резервов ВС РФ, а также создать очаги социальной напряжённости. На этом фоне ранее появлялась информация о подготовке ВСУ десантной операции на северо-западном побережье Крыма. По словам источника, противник накапливает резервы в Одессе и Очаково, причём замечены там в том числе иностранные наёмники.
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