Генштаб ВСУ заявил о поражении двух мостов в Запорожье и Крыму

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Генштаб ВСУ заявил о поражении двух мостов в Запорожье и Крыму


Генеральный штаб ВСУ заявил о нанесении ударов по двум мостовым переходам, которые используются российскими военными для логистического обеспечения. Как сообщает ведомство, в ночь на 30 июня и в течение предыдущего дня украинские подразделения поразили автомобильный мост в районе населённого пункта Азовское Запорожской области. Также, по словам противника, поражён железнодорожный мост в районе посёлка Ички (Советский) в северо-восточной части Крымского полуострова.



В последнее время украинские силы активизировали удары по мостовым сооружениям на контролируемых Россией территориях, стремясь затруднить логистику и переброску резервов ВС РФ, а также создать очаги социальной напряжённости. На этом фоне ранее появлялась информация о подготовке ВСУ десантной операции на северо-западном побережье Крыма. По словам источника, противник накапливает резервы в Одессе и Очаково, причём замечены там в том числе иностранные наёмники.
52 комментария
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +30
    30 июня 2026 15:54
    Брешут поди, пёсьи дети - давно уж многими умными людьми доказано, мосты слишком сложная цель, их в принципе поразить нельзя! belay what
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +9
      30 июня 2026 16:01
      Цитата: paul3390
      Брешут поди, пёсьи дети - давно уж многими умными людьми доказано, мосты слишком сложная цель, их в принципе поразить нельзя! belay what

      Потому, что они еще советской постройки. А советские мостостроители строили так, что мосты легко выдерживают даже ядерный взрыв. Но ВСУ об этом ничего не знают, убогие. lol
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +3
        30 июня 2026 16:19
        Ну, по идее, опоры моста, да. Зачастую их нужно чуть ли не этим самым взрывом сносить. Но сегодня при доступной всушникам технике, туда приедут ремонтники, начнут менять пролёты и ведь опять прилетит, могут и с кассетной частью. Вариантов как парализовать движение, много.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +8
          30 июня 2026 16:28
          Цитата: Копчёный
          сегодня при доступной всушникам технике, туда приедут ремонтники, начнут менять пролёты и ведь опять прилетит, могут и с кассетной частью. Вариантов как парализовать движение, много.

          Так об этом же и речь. Никто и не предлагал уничтожать опоры. Полотно между опорами и движение прервано. Что может быть страшнее для обороны? Отсутствие подкрепления, не вывезенные раненные, отсутствие воды, сухпайка, Б/К. Поэтому мосты надо крушить при первой возможности не жалея средств.
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            30 июня 2026 19:21
            Цитата: красноярск
            Полотно между опорами и движение прервано. Что может быть страшнее для обороны?

            Нежелание их чинить и наводить понтонные переправы.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -8
        30 июня 2026 16:20
        красноярск
        Зачем бить по мостам если потом их надо будет восстанавливать?
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +6
          30 июня 2026 16:33
          Цитата: Аркадий007
          красноярск
          Зачем бить по мостам если потом их надо будет восстанавливать?

          Для того, чтобы уменьшить свои потери. Если противник вовремя не получит подкрепление, сухпай, воду, Б/К, которые ему подвозят по мосту, то он теряет свою боеспособность, что автоматически, уменьшает наши потери.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +2
            30 июня 2026 16:52
            Так ведь сейчас такие не умеют строить как в СССРовские времена, они упадут сразу, так и останется народ без мостов.
            1. красноярск Звание
              красноярск
              0
              30 июня 2026 20:41
              Цитата: Аркадий007
              Так ведь сейчас такие не умеют строить как в СССРовские времена, они упадут сразу, так и останется народ без мостов.

              Не порите чушь. Крымский красавец-мост Вам тому подтверждение.
              1. Аркадий007 Звание
                Аркадий007
                0
                30 июня 2026 21:52
                А Вы давно по нему ездили?
                1. красноярск Звание
                  красноярск
                  0
                  30 июня 2026 21:56
                  Цитата: Аркадий007
                  А Вы давно по нему ездили?

                  Ни разу. А Вы ездили и обода погнули? laughing
                  1. Аркадий007 Звание
                    Аркадий007
                    0
                    Вчера, 08:41
                    Проезжал по нему 22 числа. Ничего что там один пролет ремонтируют на земле у Керчи, при том что не было никакой информации о внешнем воздействии?
                    1. красноярск Звание
                      красноярск
                      0
                      Вчера, 16:44
                      Цитата: Аркадий007
                      Ничего что там один пролет ремонтируют на земле у Керчи,

                      И что? Это говорит о том, что невозможно вывести из строя мост, даже такой капитальный как Крымский. Ведь об этом на сайте весь сыр-бор
                      1. Аркадий007 Звание
                        Аркадий007
                        0
                        Вчера, 16:52
                        Когда что-то ремонтируют, значит там что-то сломалось.
                        А как оно могло сломаться именно там, от старости или от качества строительства?
                      2. красноярск Звание
                        красноярск
                        0
                        Вчера, 18:23
                        Цитата: Аркадий007
                        от старости или от качества строительства?

                        От внешнего воздействия.
                        А что об этом, на радость Окраине, не растрезвонили по всем СМИ, так это правильно, и это хорошо.
                        Не переживайте (или не радуйтесь), отремонтируют, будьте спокойны.
                      3. Аркадий007 Звание
                        Аркадий007
                        0
                        Вчера, 19:37
                        Когда 30 апреля экипаж пограничного катера «300» ОПСКР ценой собственных жизней не допустил удара по Крымскому мосту и об этом уверенно СМИ молчали неделю, не считаю это правильным.
                      4. красноярск Звание
                        красноярск
                        0
                        Вчера, 21:29
                        Цитата: Аркадий007
                        Когда 30 апреля экипаж пограничного катера «300» ОПСКР

                        Я помню сообщение об этом. Странно, что Вы это пропустили.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +3
      30 июня 2026 16:26
      Мост мосту рознь. Бывают маленькие, бывают большие. И в связи с этим и взрывчатки нужно разное количество. А то что десантом пугают, так это завсегда так бывало. Дезинформация один из приемов войны.
    3. Седов Звание
      Седов
      +2
      30 июня 2026 16:30
      Вроде вхзрослые, всё понимают, но как-будто чё-то не хватает..
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +4
        30 июня 2026 16:57
        Дедушки какие-то. И ещё молодой человек в гражданской одежде. Возможно чей-то внук из собравшихся. Это всё, что я могу сказать по поводу этой фотокарточки.
      2. vitaliy20091959 Звание
        vitaliy20091959
        +2
        30 июня 2026 19:21
        так у них на лицах главное - мы за путина ,а на остальное наплевать
      3. Т.А.В. Звание
        Т.А.В.
        0
        30 июня 2026 20:04
        Выражение лица центрального персонажа, отражает весь ход сво. Как он мог что-то спланировать
  2. Комментарий был удален.
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +4
    30 июня 2026 16:14
    Да, ирония и сарказм, великое дело. Но ситуация с Крымом день за днём становится всё напряжённее. angry
  4. Виталий Az Звание
    Виталий Az
    -5
    30 июня 2026 16:19
    Нанесение ударов и разрушение не одно и тоже. Пусть заявляют дальше.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    30 июня 2026 16:20
    Как же ж это они бьют по мостам? Ведь тут постоянно доказывают что мост поразить можно только прямым поражением опоры, а она слишком маленькая чтобы попасть. А в полотно бить бесполезно - подумаешь пролет упадет, доску перекинут и можно дальше пользоваться. Или вообще понтоны положить, которые лучше моста
    1. eckons Звание
      eckons
      +1
      30 июня 2026 16:25
      подумаешь пролет упадет,
      А с чего он вдруг упадет? Дырок в нем можно наковырять, а вот уронить очень сложно.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        30 июня 2026 16:37
        Да научились они и ронять, особенно железнодорожные, дырки были три года назад
        1. eckons Звание
          eckons
          0
          30 июня 2026 16:48
          Да научились они и ронять
          Так и раньше умели. И не только они. Разваленных мостов тьма, вопрос только чем. Понятно если на него упадет ФАБ-3000, то скорее всего он сложится. А пытаться дронами свалить или даже КР с б/ч в 400 кг, пустая затея. Понятно могут быть исключения, например попали в опорную часть.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +6
            30 июня 2026 17:07
            В СССР люди были темные, неграмотные, мост в Констанце через Днестр уронили ФАБ-250. Говорят пришлось взрыватель доработать чтоб в нужный момент взрывался, но справились
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        30 июня 2026 16:45
        Цитата: eckons
        А с чего он вдруг упадет? Дырок в нем можно наковырять, а вот уронить очень сложно.

        А никто и не говорит, что легко. И никто не сказал, что невозможно. И вот доказательство - мост в "Затоке", Одесская обл. - все. Движение по нему прекращено. А по нему шел такой же поток военных грузов как и через польский Жешув.
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +2
      30 июня 2026 18:33
      Цитата: alexoff
      Как же ж это они бьют по мостам? Ведь тут постоянно доказывают что мост поразить можно только прямым поражением опоры, а она слишком маленькая чтобы попасть. А в полотно бить бесполезно - подумаешь пролет упадет, доску перекинут и можно дальше пользоваться. Или вообще понтоны положить, которые лучше моста

      Так укры же тупые! Они это не знают и тратят драгоценные боеприпасы на бесполезное дело!
      Догадались бы хоть здесь статью почитать, насколько это бесполезно!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        30 июня 2026 19:29
        Дикари-с! Всем известно что самые разрушительные удары - это по заправкам, сараям и ЛЭП!
    3. Dart2027 Звание
      Dart2027
      -2
      30 июня 2026 19:23
      Цитата: alexoff
      Как же ж это они бьют по мостам?

      Река Куцая Бердянка в этой локации имеет ширину около 10–15 метров, поэтому сам мост относится к категории малых мостов (длиной до 25–30 метров).
      Про размеры мостов через Днепр сами поищите.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        30 июня 2026 19:36
        Чем больше мост тем проще попасть, а прочнее от этого он не становится. Но да вам, главному свидетелю бесполезности ударов по мостам через Днепр лучше знать laughing
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          -3
          30 июня 2026 19:38
          Цитата: alexoff
          а прочнее от этого он не становится.

          То есть разбить 100 кубометров бетона так же сложно, как 1 кубометр?
          Еще глупости будут?
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            30 июня 2026 19:52
            Мост через небольшую речку в сто раз толще чем тот, что через Днепр? Смотрите, конкретика от Dart2007, давайте вместе спросим у него пруфы! Итак - сколько бетона в десяти метрах моста через Днепр и через Бердянку? Или вы, как принимающий только панацею, считаете что мост просто должен перестать существовать, а если из него посередине рухнуло 20 метров пролета то достаточно доску перекинуть? Ну же, давайте пруфы, и никаких - нет это вы давайте, это всё ваши слова laughing
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              -3
              30 июня 2026 21:19
              Цитата: alexoff
              Ну же, давайте пруфы, и никаких - нет это вы давайте, это всё ваши слова

              То есть разница Вам все-таки неизвестна?
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                30 июня 2026 21:37
                Видимо никаких пруфов о толщине бетона больше в сто раз не будет? Дайте угадаю - не будет, что у вас, что у ник-мазура никогда ничего на руках не бывает, никаких цифр. Ну давайте - переспросите что-нибудь вместо пруфов wink
                1. Dart2027 Звание
                  Dart2027
                  -2
                  30 июня 2026 22:20
                  Цитата: alexoff
                  Видимо никаких пруфов о толщине бетона больше в сто раз не будет? Дайте угадаю - не будет, что у вас, что у ник-мазура никогда ничего на руках не бывает, никаких цифр.

                  Так известна или нет?
                  1. alexoff Звание
                    alexoff
                    -1
                    30 июня 2026 22:41
                    Так мне вам помочь что ответить чтоль? Дорогая, ты у меня такая умная, ну придумай хоть что-нибудь! lol
                    1. Dart2027 Звание
                      Dart2027
                      0
                      Вчера, 19:45
                      Цитата: alexoff
                      Так мне вам помочь что ответить чтоль?

                      Так известна или нет?
              2. tsvetahaki Звание
                tsvetahaki
                +1
                Вчера, 04:35
                Извините, а вам известна разница в пропускной способности целого моста и моста с дырой в полотне, через которую можно перекинуть доску? belay
                1. Dart2027 Звание
                  Dart2027
                  0
                  Вчера, 19:49
                  Цитата: tsvetahaki
                  Извините, а вам известна разница в пропускной способности целого моста

                  К счастью во время битвы за Днепр в командовании Красной армии не было людей, которые разбирались бы в мостостроении и знали, что без капитальных железнодорожных мостов логистика невозможна, армия наступать и даже оборонять не сможет и остается только сдаваться. Ну не разбирались советские генералы и маршалы в технике, дикари-с.
                  Они просто приказали навести переправы и их подчиненные, которые тоже не разбирались в технике, ну откуда в СССР, где был только ГУЛАГ, взяться таким специалистам как "tsvetahaki (Al)" и "alexoff (Александр)", и те обеспечили логистику наступающей армии понтонами и временными мостами из чего придется, в условиях когда немцы постоянно бомбили их с воздуха и били артиллерией.
          2. сергей фонов Звание
            сергей фонов
            0
            Вчера, 18:26
            "То есть разбить 100 кубометров бетона так же сложно, как 1 кубометр?
            Еще глупости будут?
            Цель, мост или другое сооружение, при строительстве которого использовали больше стройматериалов имеет большие размеры. Если для поражения малоразмерной цели коэффициент КВО желательно иметь нулевой, то для большей по площади цели возможны большие отклонения.
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              0
              Вчера, 19:50
              Цитата: сергей фонов
              Если для поражения малоразмерной цели коэффициент КВО желательно иметь нулевой, то

              Да дело не в этом. Там мосты, которые рассчитаны, на то что рядом рванет ТЯО. Ну а мосты попроще наши уже давно рушат, только нытики предпочитают этого не замечать.
              1. сергей фонов Звание
                сергей фонов
                0
                Вчера, 20:56
                "Да дело не в этом. Там мосты, которые рассчитаны, на то что рядом рванет ТЯО. Ну а мосты попроще наши уже давно рушат, только нытики предпочитают этого не замечать."

                Всё зависит от того какая цель, если цель превратить мост в пыль нужно более мощное оружие. Но думаю уничтожать нужно все мосты, доставку осуществляют как ж/д транспортом, так и автомобильным. При уничтожении мостов в любом случае создаётся скопление грузов в какой то точке. Нужна постоянная воздушная разведка, и уничтожение, в том числе и ремонтных бригад.
                1. Dart2027 Звание
                  Dart2027
                  0
                  Вчера, 21:41
                  Цитата: сергей фонов
                  Но думаю уничтожать нужно все мосты, доставку осуществляют как ж/д транспортом, так и автомобильным.

                  Проблема в том сколько потребуется оружия и какой будет эффект. Перерезать вражескую логистику изолировав театр БД не получалось ни у кого и никогда. Более-менее можно изолировать район БД, что наши и делают, в том числе руша пролеты мостов и не давая навести понтонные переправы.
                  1. сергей фонов Звание
                    сергей фонов
                    0
                    Сегодня, 14:20
                    "Проблема в том сколько потребуется оружия и какой будет эффект. Перерезать вражескую логистику изолировав театр БД не получалось ни у кого и никогда."
                    Налёты БПЛА на страну всё более мощные, к ним начали добавляться удары украинскими ракетами "Фламинго". Значит нужно пройти по всем цепочкам и определить, что происходит не так, и что делать. Решение должно быть, его не может не быть, иначе для чего вкладывали такие деньги в оборону страны. Оружие в войне расходный материал, впрочем как и люди, но людей на токарном станке не сделаешь, а оружие, патроны вполне. А так военблогеры у нас вначале писали о том какая хорошая тактика атаки на мотоциклах.
                    1. Dart2027 Звание
                      Dart2027
                      0
                      Сегодня, 19:17
                      Цитата: сергей фонов
                      Значит нужно пройти по всем цепочкам и определить, что происходит не так, и что делать.

                      Что происходит и так понятно. НАТО поставляет ракеты и обеспечивает их наведение с учетом обхода наших районов ПВО-ПРО. Проблема в том, что заводы по производству находятся не на Украине.
                      Что делать? Воевать. Ничего другого, увы, не остается, потому что не начни мы СВО на нас все равно бы напали.
                      Цитата: сергей фонов
                      А так военблогеры у нас вначале писали о том какая хорошая тактика атаки на мотоциклах.

                      Зависит от ситуации. Мотоцикл быстрый и маневренный, что дает шанс увернуться от дрона.
  6. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +2
    30 июня 2026 16:51
    Мост через Кальмиус который уронили в Новоазовске построен в СССР, да его ремонтировали когда сухопутный коридор в Крым делали, но опоры этого моста по-любому стоят ещё со времён СССР, допускаю что пролеты меняли, но опоры точно старые стоят. И это никак не помешало полностью обрушить пролёт моста а этих пролетов между прочим два, могут сейчас второй пролет грохнуть. Просто ВСУ как структура ненавидящая все связанное с СССР не в курсе что советские мосты нельзя разрушить. Ездил по этому мосту несколько дней назад, было все очень даже красиво и монументально сделано.
  7. Silbi Звание
    Silbi
    +5
    30 июня 2026 16:51
    Действительно, хватит оправдывать нежелание ВГК бить по мостам и прочим сооружениям их прочностью, советской постройки. Конечно, строились крепко и с расчетом на возможную ядерную войну. Вынести пролеты смогут многие средства, которые у нас есть, попасть то сможем. А чтобы налаживать переправы на понтонах, паромах, на это время нужно, да и ежедневная корректировка любыми БПЛА, не даст возможность перебрасывать эшелоны, составы, фуры в прежнем режиме, под огнем. Раз этот пупок решил по нашим мостам бить, нам и карты в руки, отсекать все поставки из западного направления.
  8. tank64rus Звание
    tank64rus
    +1
    Вчера, 17:53
    Ну нам же 5 лет объясняют "специалисты" что мосты, особенно через Днепр неуязвимы. Поэтому и разрушить их просто невозможно. Так.что брехня.