К масштабному лесному пожару привела атака дронов ВСУ на Севастополь
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Беспилотники врага стали причиной серьезного возгорания, охватившего 28 гектаров леса в Крыму. К масштабному лесному пожару привела атака дронов ВСУ на Севастополь.
Об этом сообщил в своем мессенджере «Макс» местный губернатор Михаил Развожаев.
Он написал:
С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы.
По словам губернатора, борьба с огнем идет уже более суток. Задача осложнена тем, что пламя разгорелась в труднодоступных для техники и людей крымских лесах, растущих в горной местности.
Чиновник пояснил, что причиной пожаров стало падение в лес сбитых украинских беспилотников. При этом очаги пламени оказались сразу на нескольких участках лесной территории в окрестностях города. Работу пожарных затрудняют также повторные удары дронов ВСУ, падение которых становится причиной новых возгораний.
Развожаев сообщил, что проблема была поднята на региональном уровне:
Обсудили ситуацию на заседании правительства.
Сейчас ликвидацией пожара заняты 240 человек и 58 единиц техники, представляющие лесное хозяйство, спасательную службу, МЧС и оборонное ведомство, а также другие организации. Еще им помогают сотрудники водоканала и прочих непрофильных структур, а также волонтеры. Развожаев отметил, что севастопольцы в очередной раз показали свою сплоченность и неравнодушие.
Он отметил, что позже предстоит восстановить поврежденные огнем лесные участки.
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