К масштабному лесному пожару привела атака дронов ВСУ на Севастополь

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К масштабному лесному пожару привела атака дронов ВСУ на Севастополь


Беспилотники врага стали причиной серьезного возгорания, охватившего 28 гектаров леса в Крыму. К масштабному лесному пожару привела атака дронов ВСУ на Севастополь.



Об этом сообщил в своем мессенджере «Макс» местный губернатор Михаил Развожаев.

Он написал:

С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы.

По словам губернатора, борьба с огнем идет уже более суток. Задача осложнена тем, что пламя разгорелась в труднодоступных для техники и людей крымских лесах, растущих в горной местности.

Чиновник пояснил, что причиной пожаров стало падение в лес сбитых украинских беспилотников. При этом очаги пламени оказались сразу на нескольких участках лесной территории в окрестностях города. Работу пожарных затрудняют также повторные удары дронов ВСУ, падение которых становится причиной новых возгораний.

Развожаев сообщил, что проблема была поднята на региональном уровне:

Обсудили ситуацию на заседании правительства.

Сейчас ликвидацией пожара заняты 240 человек и 58 единиц техники, представляющие лесное хозяйство, спасательную службу, МЧС и оборонное ведомство, а также другие организации. Еще им помогают сотрудники водоканала и прочих непрофильных структур, а также волонтеры. Развожаев отметил, что севастопольцы в очередной раз показали свою сплоченность и неравнодушие.

Он отметил, что позже предстоит восстановить поврежденные огнем лесные участки.
12 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    30 июня 2026 16:07
    У всякой палки два конца.
    Ровно подобным образом могут упасть обломки наших Шахедов в районе Ирпеня, Кременчуга или Полтавы.
    А там сейчас погоды жаркие стоят.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      30 июня 2026 16:26
      Цитата: Аркадий007
      Ровно подобным образом могут упасть обломки наших Шахедов в районе Ирпеня, Кременчуга или Полтавы.
      Не, наши не могут там упасть, наши сбиваются исключительно над объектами, и как правило в черте города.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      30 июня 2026 16:32

      Аркадий007
      Сегодня, 16:07

      hi Почему главные идеологи в Конча-Заспе, на Банковой, на Грушевского могут жить, когда погибают взрослые и дети россиян, проводятся ежедневные теракты?
      Пора принимать трудные решения по небратьям.
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      30 июня 2026 16:41
      Ровно подобным образом могут упасть обломки наших Шахедов в районе Ирпеня, Кременчуга или Полтавы.

      Мы, в принципе, и так уже поняли, откуда Вы. Наши Герани там упорно называют Шахедами.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        30 июня 2026 16:49
        Дед-дилетант
        Мы это кто? Эко вас понесло батенька.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      30 июня 2026 16:50
      Цитата: Аркадий007
      Ровно подобным образом могут упасть обломки наших Шахедов в районе Ирпеня, Кременчуга или Полтавы.

      В России "шахедов" нет, их так называют на Украине, у России БПЛА "Герань".
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        30 июня 2026 17:02
        carpenter (Dimon)
        Та шо вы говОрите? Та не може бути щоб я так по дурному спалився.
        1. andranick Звание
          andranick
          0
          30 июня 2026 18:49
          Аркадий, "Шахеды" уже в прошлом. Сейчас начальный вариант сильно изменился и с полным правом имеет имя собственное - "Герань"
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            -1
            30 июня 2026 19:03
            Перевожу на русский.
            Я написал Шахеды, потомучтомынетакие и не можем направлять Герани для подобного.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          30 июня 2026 19:46
          Цитата: Аркадий007
          Та не може бути щоб я так по дурному спалився.

          Следить надо за базаром.
  2. Русфанер Звание
    Русфанер
    +1
    30 июня 2026 21:20
    ПВОшники, безусловно молодцы и герои! Но... где полноценная работа ГШ по устранению возможностей вылетов БПЛА в юкрейне?!
    Не подсказывайте - знаю!
    Наболело...
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Вчера, 00:20
      по устранению возможностей вылетов БПЛА

      Оператор дрона и его начальник, отдавший приказ - это народ, а с народом Россия не воюет.