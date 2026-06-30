ФРГ и Нидерланды создали в Эстонии военный центр для «сдерживания России»

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ФРГ и Нидерланды создали в Эстонии военный центр для «сдерживания России»


В эстонском городе Валга на границе с Латвией начал работу новый военный командный центр, развернутый Германией и Нидерландами. Церемония открытия состоялась во вторник, 30 июня. В ней приняли участие министр обороны ФРГ Борис Писториус, а также главы оборонных ведомств Нидерландов, Эстонии и Литвы.



Новый центр будет выполнять функции тактического штаба для восточного сегмента зоны ответственности НАТО. Управление боевыми и вспомогательными структурами альянса, развёрнутыми на территории Эстонии и Латвии, а также национальными компонентами сухопутных сил этих стран, перешло к 1-му германо-нидерландскому корпусу (1GNC) в Мюнстере.

Ранее вся ответственность за оборону Прибалтики и северной Польши лежала на едином штабе Многонационального корпуса «Северо-Восток» в Щецине (Польша). Создание второго командного пояса позволит альянсу оперативнее наращивать силы в регионе.

Новый центр будет руководить военными учениями, планировать оборонные операции и координировать действия на случай потенциального конфликта. По словам Писториуса, изменение позиции НАТО является доказательством решимости альянса защищать каждый дюйм территории союзников.

Открытие центра произошло на фоне подготовки к саммиту НАТО в Анкаре и в условиях усилившегося давления на европейские страны со стороны президента США Дональда Трампа. Он потребовал от союзников увеличить оборонные расходы.
16 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +2
    30 июня 2026 16:48
    Вся верхушка ЕС в спешном порядке моет и зарабатывает деньги. У них надежда, потом быстро свалить в США, и там отдыхать по полной. В то время как Европа полыхнет. От этого и видим, кучу каких то полуфиктивных заводиков, баз, заборов, и прочей муйни, на чем пилят миллиарды. И тот же зеля, с которым все ручкаются, главный триггер для евро стада, что деньги идут на свободы и кружевные памперсы 😑
  2. кредо Звание
    кредо
    +4
    30 июня 2026 16:53
    Раз Россию последовательно и плотно окружают военными базами НАТО то России уже сейчас надо во весь голос заявить о том, что первыми странами, которые будут полностью уничтожены после прямой или завуалированной агрессии против России будут Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония.
    Молчанка и попытки задабривания врага во все времена шли России во вред.
    Времени на раскачку уже не осталось. soldier
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -3
      30 июня 2026 17:06
      Вы кому предлагаете во весь голос заявить, теряюсь в догадках?
      1. кредо Звание
        кредо
        +3
        30 июня 2026 17:10
        Вы кому предлагаете во весь голос заявить, теряюсь в догадках?

        Первые лица верховных органов власти способны это сделать, пока ещё не поздно.
        Выражение озабоченности уже ни на кого не действует.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          30 июня 2026 18:53
          Что лица верховных органов власти способны громко заявить, что они очень-очень серьёзно озабочены?
          Они уже заявляли всё что можно, дальше можно только повторять.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      30 июня 2026 17:39
      Да и Нарва город русский...
      Была в 41-43 на оккупированных территориях Брянской,Орловской и Курской так называемая Локотская республика. Невнятное и мутное образование незнамо откудо взявшееся и незнамо куда исчезнувшее. Эстония сделано по тому же клише. И опять Германия в учредителях. И опять Россия в закрывателях. Надеюсь!
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      30 июня 2026 17:40
      Цитата: кредо
      Раз Россию последовательно и плотно окружают военными базами НАТО то России уже сейчас надо во весь голос заявить о том, что первыми странами, которые будут полностью уничтожены после прямой или завуалированной агрессии против России будут Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония.
      Молчанка и попытки задабривания врага во все времена шли России во вред.
      Времени на раскачку уже не осталось. soldier

      Писали же тут где то, что ВВП не хочет эскалировать с НАТО, так что и дальше будет молча сидеть в бункере, а вы все правильно сказали.
    4. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      30 июня 2026 18:08
      По прогрвмме ФРГ об увеличении и переоснащении своей армии до 2039 года, у всех недобалтийских будут находится войска немцев. В этой программе Россия конкретно озвучена врагом
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        30 июня 2026 18:18
        Англосаксонское племя живёт по принципу - "Кто нам не подчиняется - тот наш враг".
        Наши же политики, к великому сожалению, ещё со средних веков живут совсем по другому принципу - "Если с врагом не удалось договориться, попытаемся его задобрить - авось пронесёт".
        Порочная практика с нашей стороны, но годы и столетия идут, а ничего не меняется в наших властных коридорах. no
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          30 июня 2026 19:14
          Цитата: кредо
          Англосаксонское племя живёт по принципу - "Кто нам не подчиняется - тот наш враг"..... no
          hi продолжу "кто нам подчиняется---тот наш раб". Таким образом, бритты, не имеющие ни территорий, ни ископаемых, сколько столетий живут припеваючи и обкрадывая и подчиняя себе других.
    5. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      0
      30 июня 2026 19:43
      да это сложно назвать базами , там нет нормального мто там честно говоря вообще мало что есть , чистой воды пропаганда , как и 6 или 12 истребителей нато над всем нашим русским балтийским побережьем от калининграда до ревеля и нарвы
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    30 июня 2026 17:07
    Эстонцев не жалко если прилетит.
    1. Neptus Звание
      Neptus
      +2
      30 июня 2026 18:35
      А чего к ним прилетит?
      Нет чтобы сказать, что Лондон не жалко. Это и есть корневой "центр принятия решений".
  4. Butte Carl Звание
    Butte Carl
    +1
    30 июня 2026 17:42
    Ich schäme mich ein Deutscher zu sein! Nicht weil ich meine deutsche Kultur nicht mag. Ich schäme mich ein Deutscher zu sein, weil deutsche Schwachköpfe in der Politik nichts aus der Geschichte gelernt haben. So viele Jahre nach dem 2. WK mit so vielen unzähligen Toten und genau die Idioten die den 2. WK angezettelt haben, wollen den Russen wieder „ans Bein pinkeln“. Wenn ich ehrlich bin, das sind keine Deutschen, dass sind Landesverräter in Uniform, die Deutschland und unsere deutsche Geschichte hassen, sich als „Globalisten“ sehen und „mit Russland immer noch eine Rechnung offen haben“. Wenn ich in Russland was zu sagen hätte, ich würde eine letzte Warnung aussprechen: „In 24 Stunden haben alle Deutschen und Niederländer die russische Grenze bis auf einen Abstand von 500 km zu verlassen.“ Eine weiter Warnung würde es von mir nicht geben und dann würde ich „heisse Luft regnen lassen“. Wer aus der Geschichte nichts gelernt hat, sollte auf dem Misthaufen der Geschichte landen. Und ganz ehrlich, niemand würde das Russland übel nehmen. Na ja, vielleicht ist es auch besser so, dass ich politisch nichts zu melden habe, aber die deutschen Idioten in Uniform, sind „beratungsresistent“, die lernen nur wenn es weh tut. Geschichte wiederholt sich nicht. – Sagt man – aber sie hat Geschwister – leider!
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      30 июня 2026 17:50
      Ich schäme mich ein Deutscher zu sein!...

      Уважаемый, стыдом сейчас уже даже причинное место не закрыть.
      Наш Президент хоть и терпеливый, но я верю в то, что в случае глобальной войны на европейском континенте последнее слово останется за Россией, со всеми вытекающими последствиями для европейского и североамериканского континентов.
  5. poquello Звание
    poquello
    0
    30 июня 2026 18:41
    а были хорошие футбольные команды