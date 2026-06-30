Киевский режим, лично Зеленский прилагают откровенно провокационные усилия, дабы втянуть Белоруссию в военное противостояние. С Банковой в адрес белорусского руководства и президента РБ Александра Лукашенко звучат беспочвенные обвинения в оказании военной помощи России в противостоянии с Украиной. Глава киевской хунты выдвигает ультиматумы белорусскому лидеру.Глава Республики Беларусь не ведется на эти провокации. Тем самым Лукашенко не просто отказывается втягивать белорусскую армию в военное противостояние, но и фактически спасает Европу от войны. Такое мнение в эфире белорусского онлайн-издания «БелВПО» высказал председатель Либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ), депутат Палаты представителей Национального собрания (парламента) республики Олег Гайдукевич.Политик констатировал, что в последние месяцы киевские власти все чаще делают ставку на террористические атаки по территории России. Вызвано это все более ухудшающейся для ВСУ ситуацией на фронте и стремлением продемонстрировать западным партнёрам свою эффективность, сохранить внешнюю поддержку и удержаться у власти.Помимо этого, режим Зеленского изо всех сил стремится втянуть в конфликт Белоруссию. Любое серьезное обострение на белорусском направлении неизбежно приведёт к расширению кризиса далеко за пределы региона, уверен глава ЛДПБ.При этом Беларусь неоднократно обозначала свои «красные линии», напомнил Гайдукевич. Прямое нападение на республику будет означать качественно иной уровень противостояния, при котором Минск и Москва задействуют весь имеющийся потенциал для защиты.

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