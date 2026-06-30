Лидер белорусской партии: Лукашенко вместе с Россией спасает Европу от войны

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Лидер белорусской партии: Лукашенко вместе с Россией спасает Европу от войны

Киевский режим, лично Зеленский прилагают откровенно провокационные усилия, дабы втянуть Белоруссию в военное противостояние. С Банковой в адрес белорусского руководства и президента РБ Александра Лукашенко звучат беспочвенные обвинения в оказании военной помощи России в противостоянии с Украиной. Глава киевской хунты выдвигает ультиматумы белорусскому лидеру.

Глава Республики Беларусь не ведется на эти провокации. Тем самым Лукашенко не просто отказывается втягивать белорусскую армию в военное противостояние, но и фактически спасает Европу от войны. Такое мнение в эфире белорусского онлайн-издания «БелВПО» высказал председатель Либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ), депутат Палаты представителей Национального собрания (парламента) республики Олег Гайдукевич.

Политик констатировал, что в последние месяцы киевские власти все чаще делают ставку на террористические атаки по территории России. Вызвано это все более ухудшающейся для ВСУ ситуацией на фронте и стремлением продемонстрировать западным партнёрам свою эффективность, сохранить внешнюю поддержку и удержаться у власти.

Помимо этого, режим Зеленского изо всех сил стремится втянуть в конфликт Белоруссию. Любое серьезное обострение на белорусском направлении неизбежно приведёт к расширению кризиса далеко за пределы региона, уверен глава ЛДПБ.

Александр Лукашенко сегодня вместе с Россией фактически спасает Европу от большой войны, не поддаваясь на провокации.

При этом Беларусь неоднократно обозначала свои «красные линии», напомнил Гайдукевич. Прямое нападение на республику будет означать качественно иной уровень противостояния, при котором Минск и Москва задействуют весь имеющийся потенциал для защиты.
12 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    30 июня 2026 16:36
    Александр Лукашенко сегодня вместе с Россией фактически спасает Европу от большой войны, не поддаваясь на провокации.

    ЕС и США бабки выделяет киевскому режиму и дают оружие и дроны, и ракеты, и прямо говорят, что они хотят. Это провокация, да?
  2. Седов Звание
    Седов
    +4
    30 июня 2026 16:39
    Вызвано это все более ухудшающейся для ВСУ ситуацией на фронте и стремлением продемонстрировать западным партнёрам свою эффективность, сохранить внешнюю поддержку и удержаться у власти.
    Вот именно эта мантра и застилает глаза нашему руководству, которое думает, что Украина обречена. За ними пол-мира финансов и ВПК. А между тем события внутри страны тоже не фонтан. И тешить себя надеждой, что всё это само собой рассосётся - глупо.. И если мы войны не хотим к 30-му году - пора решительно разбираться с близлежащим окружением и внутри страны, и за его пределами. Только кто ж нас убогих комментаторов с ВО послушает? Там для лестной жизни Соловьев со Скабеевой шутами заливаются..
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      30 июня 2026 16:56
      Цитата: Седов
      Только кто ж нас убогих комментаторов с ВО послушает?

      Надо написать письмо президенту и подсказать ему, что есть такой интернет-ресурс, и совет, практически, любого комментатора это залог успешной внешней и внутренней политики России. Да и вообще, увольняй весь кабмин и назначай министров из посетителей сайта, особенно министра экономики и министра обороны. В Генштаб, кстати, тоже претендентов достаточно.
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        30 июня 2026 17:11
        Максим, я думаю, что соответствующие структуры и смотрят, и читают данный интернет-ресурс. А если почитать внимательно Правила этого ресурса, то папки с данными многих здешних комментаторов у этих соответствующих структур уже давно готовы. Просто они терпеливо ждут команду "Фас".
      2. Седов Звание
        Седов
        +2
        30 июня 2026 17:12
        Да и вообще, увольняй весь кабмин и назначай министров из посетителей сайта, особенно министра экономики и министра обороны. В Генштаб, кстати, тоже претендентов достаточно.
        Среди посетителей сайта - не только боты из хох-лян-дии. Достаточно много людей из различных отраслей бизнеса, кадровых военных, офицеров, прошедших войны и горячие точки. Все они отражают мнение общества, не замешаны в коррупционных скандалах, взяточничестве и кумовстве. Простые люди из России. И я думаю к их мнению можно было бы прислушаться. Но к сожалению, наше мнение власти и высшим слоям общества неинтересно и чуждо. Оно разрушает их "зону комфорта"..
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    30 июня 2026 16:41
    Александр Лукашенко сегодня вместе с Россией фактически спасает Европу от большой войны, не поддаваясь на провокации...

    Предполагаю, что это просто оговорка ничего не имеющая в действительности.
    Коллективной Европе ни помощь России ни тем более помощь Белоруссии в сохранении мира на континенте совершенно без надобности, она (Европа) без войны жить не умеет. angry
  4. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    30 июня 2026 17:02
    Данное выступление - верный диагноз слива со стороны Белоруссии и её лидера. Беларусь в её нынешней конфигурации после Китайских указивок фактически отрекается от выполнения союзнических обязательств, выбирая политику умиротворения агрессора. Чтобы не подставляться самому Президенту был использован Олег Гайдукевич.
    Отсюда можно сделать и ещё более печальный вывод: Китай не заинтересован в сохранении России, как союзника, а готов наряду с другими мировыми державами и союзами претендовать на её значительную часть в гипотетическом разделе.
  5. Русич Звание
    Русич
    -1
    30 июня 2026 17:18
    Александр Лукашенко сегодня вместе с Россией фактически спасает Европу от большой войны, не поддаваясь на провокации.
    Трамп-2. Спаситель мира!
  6. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -1
    30 июня 2026 17:55
    Если очень сильно хотят вовлечь, надо вынудить на прямой удар, чтобы развязать руки на ответное нанесение ударов, всеми имеющимися средствами поражения.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -1
      30 июня 2026 19:07
      Если пропустил нокаутирующий удар, то ответить уже не сможешь. А сидеть со "связанными руками" в ожидании удара - нечто новое в военной науке.
  7. эгссп Звание
    эгссп
    +2
    30 июня 2026 19:20
    ЦИПСОТА на сайте ...Могу добавить, ОНА самая!
  8. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    -1
    30 июня 2026 20:47
    На дворе 2026 год, и время "сидения на двух стульях" исчерпано до дна.