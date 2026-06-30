Крупнейший отток средств: за месяц россияне сняли со счетов полтриллиона рублей

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Крупнейший отток средств: за месяц россияне сняли со счетов полтриллиона рублей

По статистике Центробанка, за прошлый месяц россияне сняли со своих счетов в банках более полутриллиона рублей, что является крупнейшим оттоком средств с начала текущего года. Таким образом, средства физлиц на счетах в российских банках за май текущего года сократились на 550 млрд рублей и по состоянию на конец прошлого месяца составили 67,6 трлн рублей.

Этот отток средств с банковских счетов стал вторым по своим масштабам с начала текущего года, уступив лишь показателям января, когда россияне забирали из банков почти 950 млрд рублей. Примечательно, что в мае главным образом остатки средств уменьшились на текущих счетах – примерно на 0,3 триллиона рублей, а на срочных вкладах – примерно на 0,2 триллиона рублей.



Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении в России с января по июнь этого года вырос на 1,4 триллиона рублей и достиг максимальных с 2020 года значений. Как отмечает глава Банка России Эльвира Набиуллина, растущий спрос на наличные деньги обусловлен целым рядом факторов, но при этом не оказывает прямого влияния на инфляцию и на денежно-кредитную политику регулятора.

При этом ранее Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку — на этот раз с 14,5% до 14,25% годовых. Кроме того, по данным ряда источников, регулятор отказал Сбербанку, Альфа-Банку и Т-Банку в создании собственной платежной системы, четко дав понять, что «второй» НСПК на российском рынке не будет.
113 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sevastiec Звание
    Sevastiec
    +6
    30 июня 2026 16:56
    Люди начали снимать сбережения. Поскольку, что бы там не сочинял росстат, экономика падает. А ЦБ демонстративно харкает в лицо высшему политическому руководству страны, поскольку по закону подчиняется МВФ.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      30 июня 2026 17:08
      Походу народ решил выкупить бесценного экономиста набиулину у руководства страны, иначе её не сковырнуть..... Отправить ее потренироваться экономикой государства помельче. laughing
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        +4
        30 июня 2026 17:22
        В Магадан можно. Бухгалтером на прииски.
        1. isv000 Звание
          isv000
          -1
          30 июня 2026 18:51
          Цитата: Sevastiec
          В Магадан можно. Бухгалтером на прииски.

          Старовата она уже для приисков... feel
          1. vitaliy20091959 Звание
            vitaliy20091959
            -2
            30 июня 2026 19:50
            да там такой будут рады даже не сомневайтесь
            1. Neo-9947 Звание
              Neo-9947
              0
              Вчера, 00:55
              Дык она ж прииск доведет до бунта, нет нормы - нет пайка.
              Это не сытая Москва, это голодная зона, там разговор короткий - не оправдал надежд - в карцер с плавным переходом на корм диким животным....

              Это шучу я так по чёрному. wassat
              Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки.....
          2. bayard Звание
            bayard
            +2
            30 июня 2026 23:09
            Цитата: isv000
            Старовата она уже для приисков...

            В Заполярье её - от перегрева лечиться . Пожизненно . На государственный пансион , но с конфискацией .
            1. isv000 Звание
              isv000
              +1
              Вчера, 16:11
              Цитата: bayard
              Цитата: isv000
              Старовата она уже для приисков...

              В Заполярье её - от перегрева лечиться . Пожизненно . На государственный пансион , но с конфискацией .

              Ну, тогда под Сыктывкар, за полярной совой ухаживать...
              1. bayard Звание
                bayard
                0
                Вчера, 17:28
                Ну да - полы там помыть , мусор вынести .
      2. Такеши Китано Звание
        Такеши Китано
        +8
        30 июня 2026 18:03
        При чем тут Набиулина? Все идет из Кремля лично от Путина. Там у него своих советников экономистов хватает. Если Набиулина проявила самостоятельность давно бы его сняли.
        1. Sevastiec Звание
          Sevastiec
          -9
          30 июня 2026 18:32
          Почитайте конституцию страны. Иногда полезно. А потом прикиньте хрен к носу и проследите все решения нашего ЦБ за последние 15 лет. И сопоставьте это с действиями правительства. Не говоря уж о прямых распоряжениях президента. И может вас осенит мыслью, почему они двигаются разнонаправленно.
          1. Дмитрий Ригов Звание
            Дмитрий Ригов
            +2
            30 июня 2026 21:58
            Президент РФ в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации.
            http://duma.gov.ru/news/53739/
            1. topol717 Звание
              topol717
              -2
              30 июня 2026 22:22
              Да но решения принимает не она одна. А целый совет.
              В Совет директоров Банка России входят Председатель (Эльвира Набиуллина) и 14 членов, работающих на постоянной основе:
              Тулин Дмитрий Владиславович (Первый заместитель Председателя)
              Чистюхин Владимир Викторович (Первый заместитель Председателя)
              Габуния Филипп Георгиевич (Заместитель Председателя)
              Гузнов Алексей Геннадьевич (Статс-секретарь — заместитель Председателя)
              Заботкин Алексей Борисович (Заместитель Председателя)
              Мамута Михаил Валерьевич (Руководитель службы)
              Полякова Ольга Васильевна (Заместитель Председателя)
              Данилова Елизавета Олеговна
              Марданов Рустэм Мазитович
              Павлова Лариса Вальтеровна
              Все они предлагаются правительством и президентом и утверждаются думой.
            2. Sevastiec Звание
              Sevastiec
              0
              Сегодня, 19:35
              И что? Во-первых, это когда было? Во-вторых, у вас, как начальника, могут быть десятки аргументов "за" и "против," назначить того или иного человека на должность. Вы же будущего не знаете и мысли читать не умеете. Даже гении ошибаются. Или обстоятельства меняются. Просто попытайтесь представить, сколько десятков, сотен и тысяч факторов в политике, чуть не каждый день. Их все, даже квантовый компьютер не сможет просчитать.
    2. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      +11
      30 июня 2026 17:28
      Мы с женой снимаем деньги потому, что едим отдыхать в горы. А там связи нет и только за наличку.
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        +6
        30 июня 2026 17:34
        Такие как вы, есть всегда, поэтому рост статистики из-за вас происходить не должен. А вот то, что начали массово закрываться бизнесы-факт. Скоро и ваш покорный слуга примкнёт к списку, судя по всему.
        1. isv000 Звание
          isv000
          +2
          30 июня 2026 18:56
          Цитата: Sevastiec
          Такие как вы, есть всегда, поэтому рост статистики из-за вас происходить не должен.

          Полегче на поворотах, сэр! Я всю жизнь предпочитаю наличку, хотя и карту пришлось завести но стараюсь не держать там много, снимаю. Заметьте, не мы такие, это жизнь такая, в лихие 90-е не тому научены...
          1. Sevastiec Звание
            Sevastiec
            0
            Сегодня, 19:03
            Да ладно, я и сам провёл детство в перестройке, а юность в 90-х. Но согласитесь, что про наличку, большинство населения уже забыло. Тут даже не надо статистику смотреть, достаточно в очереди магазина 5 минут постоять.
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +5
        30 июня 2026 20:19
        Учитывая, что сейчас многие едут отдыхать, а связь все хуже, особенно на югах, всем нужна наличка.
        Ну, а самое главное связь хреновая не только в захолустье, сейчас можно за угол в магазин выйти и ничего не купить, потому что кто-то умный решил поиграть в "безопасность граждан" request
        Даже я на днях снял кеш, на всякий случай, чтобы не попадать в такие ситуации, хотя наличными не пользовался с начала 10-х от слова вообще, даже удивился, оказывается купюры изменились и появились 2000-рублевые и 200- рублевые.
        К тому замучался настраивать, что-то не работает через ВПН, а что-то наоборот, постоянно приходится лезть в настройки, постоянно приходят сообщения, что в мой личный кабинет зашли, то с Финки, то с Малайзии, то еще откуда-то, просят подтвердить вход laughing
        Сами наворотили чудес, сейчас удивляются.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          30 июня 2026 23:14
          Цитата: Evgeny64
          наворотили чудес, сейчас удивляются.

          Уходите в наличку , так верней будет . Со связью и тем более банками теперь что угодно может случиться , это надолго .
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            0
            Вчера, 15:07
            Ношу с собой тысяч 15, не больше, за пару месяцев потратил 3-4 тыс и то автослесарю заплатил за работу, у него нет счета laughing
            Остальные лежат, ибо пользоваться жутко неудобно, особенно сдачу дадут "железом" и ходишь бренчишь, не знамо куда девать. В магазине стоять в кассу, что-ли? Так и кассиров днем с огнем не найдешь, замучаешься ждать. Если только в дискаунтерах закупаться... так даже в "Хорошем" и Океях разных давно стоят кассы с весами самообслуживания.
            Отвыкли мы от каменного века, надеюсь заново привыкать не придется, но и подстраховаться стоит.
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Вчера, 15:18
              Цитата: Evgeny64
              Отвыкли мы от каменного века,

              А ну как электричеств или связи не станет (это уже всё чаще происходит , и сбои интернета . А ну как ИИ вражеский хакнет всю финансовую систему ? И куда ту карточку засунешь ? А наличные они завсегда при тебе , от превратностей не зависят . Но это только если не совсем война-война и деньги вовсе цену потеряют .
              Тогда - только патроны и продовольствие .
    3. Грац Звание
      Грац
      +2
      30 июня 2026 19:24
      да ладно обычный отпускной бум, а на летний отдых нужны деньги, больше шума из ничего
    4. topol717 Звание
      topol717
      0
      30 июня 2026 22:25
      Цитата: Sevastiec
      Люди начали снимать сбережения. Поскольку, что бы там не сочинял росстат, экономика падает.
      Ну т.е. экономика падает и люди дураки вкладывают деньги в падающую экономику? Или же все банально просто, и проценты в банках перестали удовлетворять?
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        0
        Сегодня, 19:31
        Это из каких источников вы узнали, что "люди вкладывают в экономику"?
    5. Last centurion Звание
      Last centurion
      +2
      Вчера, 03:36
      Просто после того как повысили налоги продажи ушли в нал, без кассы. Повысят еще процента на 2 и можно будет банки закрывать, так как все будет за нал.
      Помидоры в магазине условно за 230, у частника с машины без кассы условно 200 . То же по автозапчастям, компьютерам из китая, трикотажу и прочему барахлу. И по любым услугам тем более. От условный кран починить до условный домик в три этажа построить. Налом дешевле. Без чеков. И где же такое продается? да везде =)
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        0
        Сегодня, 19:59
        Тут нет противоречия, оба фактора тесно связаны. Предприятия, сначала переходят на нал из-за налогов и закрываются ввиду высокой ставки, поэтому много людей остаётся без работы и переходит на сбережения.
  2. кредо Звание
    кредо
    +9
    30 июня 2026 16:56
    По статистике Центробанка, за прошлый месяц россияне сняли со своих счетов в банках более полутриллиона рублей, что является крупнейшим оттоком средств с начала текущего года.
    Неуверенность и недоверие населения, две составляющие одной проблемы.
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +18
      30 июня 2026 17:18
      Цитата: кредо
      Неуверенность и недоверие населения, две составляющие одной проблемы.

      Составляющих больше и названное вами далеко не самое важное, хотя и имеет место быть.
      Думаю что основная причина - уход в серый сектор мелкого бизнеса. Везде, где не сетевые магазины, стали просить нал, ибо налоги непомерные. Мелкие торговцы, всякие парикмахеры и прочие ноготочки, пекарни, кофейни, табачные киоски, автосервисы, ремонты бытовой техники и телефонов и т.п.
      Да, у них есть терминалы, но если ты часто ходишь к одним и тем же продавцам (я вот на фермерский рынок и в табачку к одним и тем же бегаю + стригусь у одного мастера уже лет 10), то ты волей-неволей входишь в их положение и снимаешь для них налик.
      До 1 января 2026 я даже подзабывать начал как он выглядит, но после "донастройки системы налогообложения" (с)Минфин, пришлось вспомнить.
      Что характерно, ещё одна свежая новость что почти все регионы показали снижение налоговой доходности..
      Наши горе-экономисты по всей видимости считают, что в 2025 году собрали, например, 1 трлн налога, а в 2026 налог поднимут в 3 газа, то соберут 3 трлн.. Но это так не работает..
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        +14
        30 июня 2026 17:29
        Но это так не работает..


        Первый курс экономического техникума: при достижении определённых размеров налоговой ставки, налоговые поступления начинают падать.
        Чиновники наших финансовых властей, не освоили даже первый курс техникума. Или как они там сейчас называются, колледжи?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +3
          30 июня 2026 18:15
          Так неизвестно где эта точка, пока не нащупаешь не узнаешь. Ну вот они узнали. Будут больше щемить, что-то мне подсказывает
          1. Sevastiec Звание
            Sevastiec
            +1
            30 июня 2026 20:05
            Так неизвестно где эта точка, пока не нащупаешь не узнаешь


            Да вы что?))) Задачка, даже не для среднего статиста, для начинающего. Многим невдомёк, но есть такая наука-экономика. Такие вещи, как сбор налогов и их размер, умели просчитать ещё на заре капитализма, в 17 веке.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              30 июня 2026 20:29
              А какая же она, эта точка, маленькая и сморщенная? Я экономику в университете проспал, нафиг она химикам нужна была? lol
              1. Sevastiec Звание
                Sevastiec
                0
                Сегодня, 18:59
                Я если честно, тоже с другого факультета (учился на историка, а стал инженером-конструктором, а потом предпринимателем), но навскидку, закладываем такие вводные, как: занятость в частной сфере, средняя ЗП, ставка рефинансирования, налоговая нагрузка и средний доход предприятий на настоящий момент... хотя наверное, достаточно вообще последних двух, налоговикам же известна средняя норма прибыли, там всё для них открыто. Ну и понятно, что если прибавочной стоимости нет, то вы уже на грани.
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  0
                  Сегодня, 19:35
                  Ну на пальцах это всё понятно, но что-то наши бизнесмены как только прибавочная стоимость появляется - сразу себе авто крутое заводят, особняк строить начинают и так далее, даже если у них бизнес - шаурмечная на вокзале. Фонд оплаты труда в России довольно низкий, большая часть денег идёт владельцу, государству и прочим рантье, а потому сказать сложно.
                  Но я подозреваю что в России есть такая проблема что налоги идут непонятно куда. Помню читал что у нас отчисления в пенсионный фонд в заметной мере идут на финансирование ПФР, у которого главная парковка уставлена иномарками с нехилым ценником. В европах налогов платят больше чем у нас, но им проще мириться так как они по крайней мере раньше получали за эти налоги сполна. А у нас всякие банкиры и прочие чемезовы выгребают деньги из бюджета и ничего на эти деньги нам не делают
                  1. Sevastiec Звание
                    Sevastiec
                    0
                    Сегодня, 20:16
                    наши бизнесмены как только прибавочная стоимость появляется - сразу себе авто крутое заводят,


                    Это оценочное суждение. Бизнесмены, такие же люди, как все. Когда вам зп повышают, вы тоже идёте и покупаете новый авто или другие ништяки. Что-то я не слышал, чтобы обычные граждане, что-то другое придумали делать с заработанными деньгами, как не тратить их на улучшение собственной жизни.

                    А с одной шаурмичной, вы особняк не построите ни при каких обстоятельствах. Это я вам как строитель-предприниматель говорю. Я вот в бизнесе 15 лет, а "сапожник без сапог", даже, не то что ОСОБНЯК, а просто отдельный дом себе не могу позволить. И таких как я большинство. И людям приходится платить, иначе всё дело встанет, у нас дефицит трудовых специальностей. Откуда вы всю эту клюкву о бизнесменах берёте, ума не приложу.


                    С налогами двояко, но слишком огромная тема, даже начинать не хочу. В Европе эмиссия евро, им вообще всё пофиг, пока ФРС не перестанет кредитовать по своп-линиям, что вот-вот грозит случится, дай-то Бог!..

                    И главное: это не у НАС банкиры, это во ВСЁМ МИРЕ банкиры. Всё просто: либерализм и глобализм-это банкиры. Если посмотрите на проблемы Трампа в США, увидите зеркало того, что у Путина в России. Трамп воюет с ФРС, Путин воюет с ЦБ.
                    Показателен недавний случай: когда минюст США открыл дело на Пауэлла, ВСЕ главы ЦБ крупнейших стран, написали коллективное письмо в его защиту.
                    Это, наднациональная клика, захватившая власть в мире. И это, никакая не конспирология, а объективная реальность.
  3. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +6
    30 июня 2026 16:57
    наебулиной верить нельзя... теперь наличку проще под подушкой держать и знать,что она цела а не подверглась обложению налогов и или вообще нет возможности снять bully
    1. bayard Звание
      bayard
      +1
      30 июня 2026 23:39
      Надёжней всего деньги держать в банке .
      В своей собственной банке !
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    30 июня 2026 17:03
    Похоже россияне начали готовиться к настоящей войне.
    1. Aken Звание
      Aken
      +10
      30 июня 2026 17:10
      Спасают сбережения от чиновников. Война, похоже, на два фронта грядёт.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      30 июня 2026 19:02
      Цитата: Аркадий007
      Похоже россияне начали готовиться к настоящей войне.

      Нас ещё много, тех, кто выжил в 90-е. Сейчас как никогда актуальна старая армейская поговорка "перебдеть лучше чем недобдеть". В начале июля в Турции саммит НАТО, будут определять дату нападения на Россию...
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -10
    30 июня 2026 17:05
    Слабонервные будут бензином впрок закупаться , как недавно гречку , которую до смерти не сожрут.
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      +9
      30 июня 2026 17:17
      Научены уже, горьким опытом. Вот и закупаются.
      1. Сергей250455 Звание
        Сергей250455
        -10
        30 июня 2026 17:31
        Я сегодня поехал на заправку и вспомнил советское время, когда очередь занимали ночью чтоб к обеду заправиться. То посевная, то уборка. А сейчас всё сразу вместе
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          30 июня 2026 19:06
          Цитата: Сергей250455
          Я сегодня поехал на заправку и вспомнил советское время, когда очередь занимали ночью чтоб к обеду заправиться.

          А не надо было заправки очередями кошмарить. Я, к примеру, ездил на конечную автобусов, там ЛИАЗы с ураловскими моторами на 93-м. Пузырь - канистра 20 л. За солярой - это уже к солдатикам, эти хоть в карманы нальют. wink
          1. Сергей250455 Звание
            Сергей250455
            0
            Вчера, 07:07
            Ну сейчас никто за поллитру не нальёт бензина. Все сами покупают
            1. isv000 Звание
              isv000
              0
              Вчера, 16:09
              Цитата: Сергей250455
              Ну сейчас никто за поллитру не нальёт бензина. Все сами покупают

              Не кажи гоп, уважаемый. На Руси жидкая валюта завсегда в ходу была, хоть и с переменным успехом, курс варьируется от времени. История колёсико крутит туда-сюда и, кстати, смотря где приобретать, кое где и за чекушку нальют.
              1. Сергей250455 Звание
                Сергей250455
                0
                Вчера, 17:24
                Сегодня заправился с утра. Шестой был в очереди. Бензин 95 по 95 рублей. А после обеда очередей не было и 95 по 66 рублей. После обеда сын заправил две свои машины. Мне то 20 литров на месяц хватает если ездить только в магазин.
  6. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +11
    30 июня 2026 17:10
    Уже проходили, ''дефолта не будет'' - потом через пару дней грянул дефолт. A события последних месяцев послужили триггером для памяти.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      30 июня 2026 17:45
      Цитата: tjeck91
      Уже проходили, ''дефолта не будет'' - потом через пару дней грянул дефолт.

      Было такое, незабвенный Борис Николаич лично обещал.
      «Девальвации не будет! Твердо и однозначно!» (15 августа 1998 г., в Новгороде - за два дня до дефолта.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      30 июня 2026 17:48
      Цитата: tjeck91
      Уже проходили, ''дефолта не будет'' - потом через пару дней грянул дефолт

      Я дважды попадал!
      Первый раз в 91-ом или 92-ом, дай бог памяти, когда не стало возможности снять деньги со сберкнижки. Плакали мои сбережения ( и неплохие) и надежды!
      Второй раз в тот самый пресловутый дефолт. Собрался в Тольятти к другу за новой Нивой, начальник отпуск не дал, через месяц пообещал. Через месяц еше через месяц. И тут бац... август 1̶4̶-г̶о̶, ! Звоню в Тольятти, Нива стала стоить в полтора раза дороже, через неделю - в два.
      Общем и Нива в тот год плакала вместе со мной... laughing
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +3
        30 июня 2026 18:49
        ваш вср 66-67
        Напомнил аналогичную историю. Хотел совместить отдых с покупкой машины. Поехал отдыхать в санаторий на Иссык-Куль и взял 900 $ на покупку Таврии. По расчётам должно было остаться еще 70-80 $. Первое воскресенье была за 800 - цвет не понравился. Во второе уже 900 - подождём, когда дешевле будет. В третье цена была уже за 1000 - пришлось купить коньяк и упокоиться.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          30 июня 2026 19:12
          Цитата: Аркадий007
          пришлось купить коньяк и упокоиться.

          hi
          Хорошо хоть на коньяк хватило laughing
          Мне пришлось взять подержанную Ниву. Правда в отличном состоянии. Хозяин жил в нашем бамовском поселке, и мы все хорошо знали, как он ее содержал. Сам умер. Сын его, начальник угро, вот такой good мужик! И с переоформлением тоже не было никаких проблем. Тогда же все делалось через нотариуса. Я приехал в район, мы с сыном хозяина зашли к нотариусу ( вредный был мужичок), пятнадцать минут и в гаи. В гаи по сигарете скурили, все готово!
          Хоть здесь повезло laughing
      2. isv000 Звание
        isv000
        0
        30 июня 2026 19:15
        Цитата: ваш вср 66-67
        Уже проходили, ''дефолта не будет'' - потом через пару дней грянул дефолт
        Я дважды попадал!

        Тесть на очереди стоял, на 41-й. Павловская реформа пришла одновременно с получением открытки на получение а/м. За трое суток надо было распорядится наличкой. Бегал как русская борзая wassat по городу, часть поменял а на другую через знакомую в сберкассе баксы купил. Тесть в море был, пропали бы бабки, а так пришел вскоре и получил "Космич" по старой цене. А я получил право равноправного пользования машинкой. wink
  7. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    -4
    30 июня 2026 17:12
    Паникеры недальновидные снимают деньги и под подушку складывают.
    Смешно.
    Если будет война - все превратится в пыль, ценностями будет золото, произведения искусства, шмотки, все то, что можно обменять на еду и предметы первой необходимости.
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      +6
      30 июня 2026 17:20
      А кто тебе сказал, что под подушку складывают? Или ты народ за идиотов держишь?
      1. ssg.spb Звание
        ssg.spb
        -2
        30 июня 2026 17:29
        Владислав_2 написал:
        "теперь наличку проще под подушкой держать"
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      30 июня 2026 18:42
      Если будет война - все превратится в пыль, ценностями будет золото, произведения искусства, шмотки, все то, что можно обменять на еду и предметы первой необходимости.
      Если будет война... С кем? С европой - да. Будет. Но там все закончится после того, как европа превратится в пространство, на котором не выжить. Нам, если сравнить ядерные арсеналы, придется только сочувственно качать головами.
      А вот если с Америкой война начнется, то там все неоднозначно. Возьмем сценарий обмена ударами изделиями равной мощности. В этом случае мы еще потрепыхаемся, в тот момент, когда США уже не будет. Потому, что у нас есть ПРО, хоть и не идеальное, а у них нет. И - да, ценностями будет не золото.а еда и вода.
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      30 июня 2026 19:17
      Цитата: ssg.spb
      Паникеры недальновидные снимают деньги и под подушку складывают.
      Смешно.

      Хотел бы я посмотреть как вы смеётесь году эдак в 1995-м...
  8. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +7
    30 июня 2026 17:12
    Перебои с электричеством и сетью могут вызвать желание увеличить резерв наличных. Да и "экономист" Зюганов разоткровенничался о "мобилизации" вкладов.
    1. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      +1
      30 июня 2026 17:34
      До 20 сентября ещё и не такое услышим от наших думцев.
      Потом придут другие и успокоятся
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        30 июня 2026 18:36
        Потом придут другие и успокоятся
        Вы серьезно считаете, что придут другие?!
    2. bk0010 Звание
      bk0010
      +2
      30 июня 2026 19:57
      Цитата: samarin1969
      Да и "экономист" Зюганов разоткровенничался о "мобилизации" вкладов.
      На Пикабу решили показать своё "Фе" ЕР и голосовать за КПРФ. Зюганов и испугался, как бы власть не взять. Вот и несет всякую хрень в надежде, что пронесет и он не победит. Но зря старается - его победа неизбежна!
  9. Aerolab Звание
    Aerolab
    +4
    30 июня 2026 17:18
    Яркий показатель того, что народ не верит существующей власти.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -2
      30 июня 2026 18:35
      Яркий показатель того, что народ не верит существующей власти.

      Откуда Вы выкопали такой бред? Народ не верит в то, что интернет будет бесперебойным 24 часа в сутки. И не хочет остаться в такой момент без возможности оплатить что-либо. Вот и все. При чем тут власть?!
      1. bk0010 Звание
        bk0010
        0
        30 июня 2026 19:58
        Цитата: Дед-дилетант
        При чем тут власть?!
        А из-за кого еще интернет не будет бесперебойным 24 часа в сутки?
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          -1
          Вчера, 15:55
          А из-за кого еще интернет не будет бесперебойным 24 часа в сутки?
          Знаете, отключение мобильного интернета властями - следствие, а никак не прихоть. Следствие ударов по нашей стране. С вероятностью использования интернета. Чтобы исключить такое, власти приходится идти на ограничения.
          Сами сделаете вывод, или объяснить?
          1. Майор_Том Звание
            Майор_Том
            0
            Вчера, 18:29
            Только, после отключения мобильного интернета, количество укродронов, которые летят на нашу страну лишь увеличилось. Может обратно его включить?)
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              0
              Вчера, 18:32
              Отключение не панацея, а устранение одного из факторов, влияющих на точность.
              1. Майор_Том Звание
                Майор_Том
                0
                Вчера, 18:55
                Да, это, конечно, очень сильно повлияло на точность, учитывая, что у них связь по Старлинкам (сарказм).
                1. Дед-дилетант Звание
                  Дед-дилетант
                  0
                  Вчера, 20:02
                  Да, это, конечно, очень сильно повлияло на точность, учитывая, что у них связь по Старлинкам (сарказм).

                  Сарказм я понимаю. Вы не понимаете простейшей вещи. Чтобы уменьшить возможность ударов, надо делать все. В том числе, и мобильный интернет отключать. Снизит вероятность - надо делать. Старлинк не панацея, не вундерваффе. Его умеют глушить. Надо все каналы исключать.
                  404-я ищет вундервафли давным давно. То Джавелин. То Абрамс.
                  То еще какая-то хрень, вроде F-16.
                  Не выйдет. smile
      2. Майор_Том Звание
        Майор_Том
        0
        Вчера, 13:02
        При чем тут власть?!

        При том, что власть своими действиями себя дискредитировала сильнее, чем любой враг.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          -2
          Вчера, 15:57
          При том, что власть своими действиями себя дискредитировала сильнее, чем любой враг.
          Перечисляйте. Конкретные действия власти, которые ее же, власть, дискредитировали.
          1. Майор_Том Звание
            Майор_Том
            0
            Вчера, 18:53
            Вам пенсионной "реформы" и обнуления Гаранта солнцеликого достаточно будет?
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              0
              Вчера, 19:57
              Вам пенсионной "реформы" и обнуления Гаранта солнцеликого достаточно будет?
              Нет. Потому, что власть - это не только президент.
  10. ism_ek Звание
    ism_ek
    +2
    30 июня 2026 17:20
    Были сбережения 68.1 триллион стали 67.6.
    Ну это конечно потеря потерь. Обвал прямо настоящий
    1. gsev Звание
      gsev
      -1
      30 июня 2026 22:38
      Цитата: ism_ek
      Были сбережения 68.1 триллион стали 67.6.
      Ну это конечно потеря потерь. Обвал прямо настоящий

      68 триллионов это примерно 450 000 на гражданина России. В среднем каждый снял со своего счета всего 3600 рублей. Кажется, что людям не хватило зарплаты и каждая семья чтобы посетить магазин Чижик для бедных пару раз вынуждена была залезть в кубышку. С другой стороны эти деньги, если бы их потратили в магазине Чижик должны были осесть в карманах хозяев производственных фирм, которые бы их положили на свои счета. Но скорее всего высокий банковский процент сделал невозможным кредитование нового производства в России. Поэтому мечтающие открыыть новое производство не сняли деньги со счета и положили в кубышку а вывезли из страны. Как происходит вывоз. Газпром взял кредит, оплатил рабочим зарплату на производство нефти. Нефть вывезли в Индию, а Набиуллина их аккумулировала на мертвых зарубежных счетах с которых финансируется не промышленность России а производство беспилотников для ВСУ.
  11. Баюн Звание
    Баюн
    -2
    30 июня 2026 17:28
    ФИО этих 10 "россиян", снявших свои 550 лярдов на скромный летний отдых, мы все прекрасно знаем.
  12. Million Звание
    Million
    +5
    30 июня 2026 17:29
    Это показатель доверия населения к власти.
  13. Кондратий_Обнимашкин Звание
    Кондратий_Обнимашкин
    +5
    30 июня 2026 17:38
    Цитата: Sevastiec
    В Магадан можно. Бухгалтером на прииски.

    Вы хотите прииск обанкротить?!
  14. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -6
    30 июня 2026 17:51
    Запретить наличный расчёт и сократить выпуск физических средств оплаты. Никто ничего больше не снимет, только цифровой рубль. good laughing
    1. helmi8 Звание
      helmi8
      +11
      30 июня 2026 18:01
      Цитата: МятныйПряник
      Запретить наличный расчёт и сократить выпуск физических средств оплаты. Никто ничего больше не снимет, только цифровой рубль

      Приезжайте в Белгород, и я посмотрю, как Вы расплатитесь цифровым рублем в магазине при регулярных перебоях в работе интернета... request
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      30 июня 2026 19:22
      Цитата: МятныйПряник
      Запретить наличный расчёт и сократить выпуск физических средств оплаты. Никто ничего больше не снимет, только цифровой рубль. good laughing

      При первом же слухе о предстоящих событиях в банках на входе пулемёты придётся ставить, как на Доме Правительства в Симферополе. Нет ничего вернее в России спровоцировать как объявить что всё будет хорошо и как вы могли подумать?!
    3. baltiksi Звание
      baltiksi
      0
      30 июня 2026 20:18
      Мятный пряник, если вы так действительно считаете, то вы предатель России и провокатор ,батенька, типа господин полковник.
      1. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        +1
        Вчера, 06:43
        Не всем дано понять сарказм над всей ситуацией, до 6 не дошло, и таких как они, половина страны. laughing
  15. Tagan Звание
    Tagan
    -4
    30 июня 2026 17:55
    Цитата: Sevastiec
    ...А ЦБ демонстративно харкает в лицо высшему политическому руководству страны, поскольку по закону подчиняется МВФ.

    По какому ещё закону? Откуда вы взяли эти бредни?
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      30 июня 2026 18:32
      По какому ещё закону?
      Закон называется Конституция Российской Федерации. Вы, как я вижу, не в курсе основного закона нашей страны.
      1. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        +1
        30 июня 2026 18:39
        Закон называется Конституция Российской Федерации. Вы, как я вижу, не в курсе основного закона нашей страны.


        статью Конституции, где написано что ЦБ подчиняется МВФ?

        ну так что бы реально было написано
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Вчера, 05:03
          статью Конституции, где написано что ЦБ подчиняется МВФ?

          Этот бред связан не с каким-то фактом наличия такой статьи или закона, а с тем, что один чудак выдвинул такую теорию, извратив смысл всего на свете. Другие, не вдаваясь в подробности, это быстренько подхватили - раз он сказал, что это в Конструкции прописано, значит там. А чего на самом деле, их не волнует. Их просто устраивает такая сказочка. Аналог секты плоскоземельщиков. С ними спорить бесполезно. Пусть остаются при своём.
          1. ОлегEKB Звание
            ОлегEKB
            +1
            Вчера, 07:15
            да я знаю этих сектантов,
            ссылаются на то что в Конституции написано что ЦБР ведет независимую политику от других органов власти
        2. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Вчера, 15:52
          ЦБ подчиняется МВФ?

          ЦБ НЕ подчиняется президенту и правительству страны. Этого достаточно?
          1. ОлегEKB Звание
            ОлегEKB
            0
            Вчера, 16:16
            вы выше УВЕРЕНО сослались на Конституцию Российской Федерации
            еще раз, пожалуйста статью где написано
            1. ЦБР подчиняется МВФ
            2. ЦБР не подчиняется президенту и правительству

            ну либо это ваши домыслы
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              0
              Вчера, 17:08
              вы выше УВЕРЕНО сослались на Конституцию Российской Федерации
              еще раз, пожалуйста статью где написано
              1. ЦБР подчиняется МВФ
              2. ЦБР не подчиняется президенту и правительству

              Вот Вам "быстрый " ответ от Алисы.
              Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) имеет особый конституционно-правовой статус и не подчиняется напрямую ни президенту, ни правительству, ни другим органам государственной власти. Эта независимость закреплена в статье 75 Конституции РФ и Федеральном законе от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
              1. ОлегEKB Звание
                ОлегEKB
                0
                Вчера, 18:12
                мы Алису будем слушать, или Конституцию читать? )))))))))))
                а что Алиса сказала про МВФ?

                Ваша беда, в том что вы где-то что-то услышали и теперь это разносите
                Дословно вам цитирую статью 75 Конституции РФ а именно интересующих вас первых пункт
                1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.
                2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.


                пункт 1 вам говорит что на территории Российской Федерации эмиссию денежных осуществляет исключительно Центральный Банк РФ, никто, ни вы, ни я не имеем право это делать
                пункт 2 говорит что вопросом устойчивости рубля занимается исключительно Центральный Банк РФ, ни правительство, ни налоговая, ни даже президент не имеют полномочий ИМЕННО в этом вопросе

                Как вы видите что данная статья вообще не говорит о вопросе подчинения или не подчинения. Алиса же вам правильно сказала "не подчиняется напрямую ни президенту, ни правительству...", только вы исковеркали фразу, убрав слово напрямую, потому что подчиняться можно и не напрямую, депутат например тоже не подчиняется напрямую президенту, видимо тоже ставленник ЦРУ.

                И дальше если вы почитаете статью 5 федерального Закона о ЦБ, то удивитесь, оказывается ЦБ подотчетен Государственной Думе, главу ЦБ может как назначить, о ужас! так и снять Государственная Дума по представлению президента
                Простите где же тут не подчинение, если президент может попросить снять главу ЦБР?????
                Также Дума
                - рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики и принимает по ним решение;
                - рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по нему решение;
                - принимает решение о проверке Счетной палатой Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности Банка России

                Ну и где тут неподчинения?
                Возможно стоить почитать законодательство, прежде чем писать ))))
                1. Дед-дилетант Звание
                  Дед-дилетант
                  0
                  Вчера, 18:48
                  Да сколько угодно можете полемизировать, и считать, что правы. Только что тут, на ВО, появилась статья, где Набиуллина все выложила.
                  Она - мошенник, как и банки, с которыми она работает. И ее не посадят. Чего и следовало ожидать. Даже к гадалке не надо ходить.
                  Осудят, посадят - готов буду признать свою неправоту. Пока ее не посадили - ищите юридические неточности хоть до слепоты. smile
                  1. ОлегEKB Звание
                    ОлегEKB
                    -1
                    Вчера, 18:56
                    Да сколько угодно можете полемизировать

                    я не люблю когда начинают выдумывать и придумывать
                    не то что бы я хочу убедить вас,
                    куда более хотелось, чтобы люди хотя бы подтвержади свои слова фактами и ссылками

                    Она - мошенник, как и банки, с которыми она работает. И ее не посадят.

                    то есть опять же факты, где такой то (или она сама) сказали - мошенник и бла бла бла
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    30 июня 2026 18:04
    Цитата: ваш вср 66-67
    Цитата: tjeck91
    Уже проходили, ''дефолта не будет'' - потом через пару дней грянул дефолт

    Я дважды попадал!
    Первый раз в 91-ом или 92-ом, дай бог памяти, когда не стало возможности снять деньги со сберкнижки. Плакали мои сбережения ( и неплохие) и надежды!
    Второй раз в тот самый пресловутый дефолт. Собрался в Тольятти к другу за новой Нивой, начальник отпуск не дал, через месяц пообещал. Через месяц еше через месяц. И тут бац... август 1̶4̶-г̶о̶, ! Звоню в Тольятти, Нива стала стоить в полтора раза дороже, через неделю - в два.
    Общем и Нива в тот год плакала вместе со мной... laughing

    Да помню тот дефолт ,больше двух жигулей в руки не давать .Мурманск .
  17. Вадим С Звание
    Вадим С
    +9
    30 июня 2026 18:27
    Во первых деньги обесцениваются быстрее чем растут по ним проценты. Лучше покупать вещи. И во вторых, идут слухи что однажды могут смело их изъять на войну, обьяснив чем угодно. Может и бред, но с нашим руководством возможно всё!
  18. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    30 июня 2026 18:30
    Не вижу каких-то проблем. Более того, считаю, что если человек заработал деньги, то они должны лежать в его кармане. А не "где-то там, в банке".
    Я и дома в банку деньги могу положить.
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    30 июня 2026 18:36
    Зюганов напугал изъятием честно заработанных средств на вкладах в банках ?
  20. Tagan Звание
    Tagan
    0
    30 июня 2026 19:23
    Цитата: Дед-дилетант
    Закон называется Конституция Российской Федерации. Вы, как я вижу, не в курсе основного закона нашей страны.

    Скажу вам больше. Я, помимо того, ещё в курсе существования Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», о котором вы видимо слыхом не слыхивали.
  21. baltiksi Звание
    baltiksi
    -1
    30 июня 2026 20:10
    Они, власти, уже даже не скрывают и не стесняются что плюют гражданам России в лицо и ведут население в электронное рабство .В Китае давно научились как бороться с электронными деньгами, голосовать наличными деньгами. Какая-то кучка воров и предателей России, фамилии называть нужды нет ,мы все их прекрасно знаем ,сдает наши интересы так называемому золотому миллиарду. При этом ,эта власть ,предает народ, чтобы еще больше выжать денег и ресурсов из России. Все все знают и никто не чешется .При этом по-моему греф или кто-то из правительства не скрывая говорит, что те наличные деньги ,которые снимает в банках население ,просто сгорят, когда введут электронные деньги .Что это как не преступление со стороны чиновников и власти вообще ? У населения есть деньги, часть их временно передано банкам и они просто сгорят .Ну тогда не удивляйтесь, что будет. По моему мнению чувство самосохранения у власти начисто пропало, как и у судей ,продажных ментов, следователей, прокуроров ,контролеров и прочих охранников. Как говорят китайцы-не дай вам Бог жить в эпоху перемен .Так что поживем -увидим .Пожелание авторам на ВО ,да говорит вы уж про проблемы, а не так как сейчас, против всего плохого, за все хорошее.
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +1
      30 июня 2026 21:14
      ведут население в электронное рабство .

      а какая разница будет это электронное рабство или бумажное

      для обращения вообще не важно цифры это в компьютере или цифры на бумаге,
      завтра введут "Новый рубль" и можете идти куда угодно со своими старыми деньгами (может быть помните в 1991 году по моему появились 50 и 100 руб. новые, а старые просто перестали принимать в магазинах, причем по моему еще и дали маленький срок на обмен, я не помню, маленький был)
      То есть нужно понимать, что банкноты, что цифры на экране, это все номинальные значения, просто с разным типом записи
      1. baltiksi Звание
        baltiksi
        +1
        Вчера, 07:13
        Разница есть Олег, если у тебя нет оружия, ты раб, если у тебя нет денег ты раб. Электронных денег нет физически, вообще .Их невозможно потрогать, положить в карман и.т.д. На электронные ты купить только в свой соте.Ты раб,Олег.
        1. ОлегEKB Звание
          ОлегEKB
          -1
          Вчера, 07:45
          глупости,
          даже если у тебя есть оружие, государству не составит труда отправить тебя копать Новый Беломорканал, ну если надо будет
          также как и бумажные деньги являются ровно таковыми, пока государство их считает платежным средством, в ином случае это всего лишь набор цветной резаной бумаги
          1. Вольный Остров Звание
            Вольный Остров
            0
            Вчера, 10:25
            У нас помимо Москвы есть в России куча населённых пунктов и куча народа , которые не пользуются интернетом , банковскими картами и прочими "благами" цивилизации , так что ни каких "только электронных денег" в России не будет. В ближайшие миллион лет как минимум. А если даже и попытаются и запретят наличку - народ перейдет на естественный обмен - спички на соль, соль на патроны, патроны на головы чиновников. Для праздничного холодца. Где наша не пропадала, мы выберемся. Некоторы комнатные растения , живущие в миллионниках - человейниках , не способные в магазин выйти за пожрать , конечно же подохнут от дискомфорта, а нормальные русски люди выживут. Без Набиулиных, Грефов и их рубленных бумажек
            1. ОлегEKB Звание
              ОлегEKB
              0
              Вчера, 12:10
              так что ни каких "только электронных денег" в России не будет.

              никто не спорит, если различные формы денежных эквивалентов

              сама дискуссия была "об электронном рабстве"
  22. esl462 Звание
    esl462
    +2
    30 июня 2026 21:06
    Деньги,что у тебя на счету в банке-это не твои деньги,это деньги банка.
  23. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Вчера, 10:18
    Чиполлинизаторы, в купе с Нае.. улиной, Грефой и прочими шулерами настолько охренели в своем банковском беспределе, что народ уже клал на них волосатые приборы. Правильно люди делают, что выводят налик со счетов. Пускай перечисленная гоп-компания свои счета контролирует, блокирует, конфискует и тд. Народ у нас нынче умнее, чем в 90.
  24. miry_mir Звание
    miry_mir
    +1
    Вчера, 15:41
    экие вы богатые люди, снимаете что то , накопления какие то, а у меня вот нет-живу от зарплаты до зарплаты, стараюсь сразу снимать так как надежды сейчас нет ни на что.
  25. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    0
    Вчера, 18:39
    Цитата: Sevastiec
    Люди начали снимать сбережения. Поскольку, что бы там не сочинял росстат, экономика падает. А ЦБ демонстративно харкает в лицо высшему политическому руководству страны, поскольку по закону подчиняется МВФ.

    Откуда вы этотбред черпаете и несете в массы уже хз сколько лет?
  26. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    0
    Вчера, 18:46
    Цитата: bayard
    Цитата: Evgeny64
    Отвыкли мы от каменного века,

    А ну как электричеств или связи не станет (это уже всё чаще происходит , и сбои интернета . А ну как ИИ вражеский хакнет всю финансовую систему ? И куда ту карточку засунешь ? А наличные они завсегда при тебе , от превратностей не зависят . Но это только если не совсем война-война и деньги вовсе цену потеряют .
    Тогда - только патроны и продовольствие .

    Тут есть такой нюанс... Если электроника отвалится или ии все хакнет, то купюры можно будет совать туда же, куда и карточку. Причем ровно с тем же результатом :)
  27. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    0
    Вчера, 18:51
    Цитата: Вольный Остров
    Чиполлинизаторы, в купе с Нае.. улиной, Грефой и прочими шулерами настолько охренели в своем банковском беспределе, что народ уже клал на них волосатые приборы. Правильно люди делают, что выводят налик со счетов. Пускай перечисленная гоп-компания свои счета контролирует, блокирует, конфискует и тд. Народ у нас нынче умнее, чем в 90.

    Да никто никаких конфискаций и блокировок не боится. Чего вы тут из мухи слона раздули? Физики сняли со счетов менее 1 процента всего. Да и то, лето, период отпусков. Плюс по краткосрочным вкладам ставку порезали и бабки в нал выводят, чтоб купить чего-нибудь полезного, пока цены не подросли еше.
    Вот и все