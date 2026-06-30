Крупнейший отток средств: за месяц россияне сняли со счетов полтриллиона рублей

По статистике Центробанка, за прошлый месяц россияне сняли со своих счетов в банках более полутриллиона рублей, что является крупнейшим оттоком средств с начала текущего года. Таким образом, средства физлиц на счетах в российских банках за май текущего года сократились на 550 млрд рублей и по состоянию на конец прошлого месяца составили 67,6 трлн рублей.Этот отток средств с банковских счетов стал вторым по своим масштабам с начала текущего года, уступив лишь показателям января, когда россияне забирали из банков почти 950 млрд рублей. Примечательно, что в мае главным образом остатки средств уменьшились на текущих счетах – примерно на 0,3 триллиона рублей, а на срочных вкладах – примерно на 0,2 триллиона рублей.Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении в России с января по июнь этого года вырос на 1,4 триллиона рублей и достиг максимальных с 2020 года значений. Как отмечает глава Банка России Эльвира Набиуллина, растущий спрос на наличные деньги обусловлен целым рядом факторов, но при этом не оказывает прямого влияния на инфляцию и на денежно-кредитную политику регулятора.При этом ранее Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку — на этот раз с 14,5% до 14,25% годовых. Кроме того, по данным ряда источников, регулятор отказал Сбербанку, Альфа-Банку и Т-Банку в создании собственной платежной системы, четко дав понять, что «второй» НСПК на российском рынке не будет.

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