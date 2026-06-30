Киев просит Лондон ускорить финансирование ВСУ за счёт замороженных активов РФ
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Сегодня столицу Украины посетила канцлер Казначейства (министр финансов) британского правительства Рейчел Ривз. Кабинет Стармера ждет отставка премьера и последующий роспуск, однако оказание всяческой помощи Киеву и после этого останется стратегическим приоритетом Лондона.
Глава Казначейства Британии встретилась с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, о чем он оперативно отчитался в своем телеграм-канале. Ничего нового, глава украинского военного ведомства вновь просит побольше денег и побыстрее.
Речь на переговорах шла о финансировании закупок вооружений для ВСУ за счет доходов от замороженных на Западе российских активов в рамках глобальной кредитной программы стран-членов «Большой семерки» ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Федоров настойчиво просил Ривз посодействовать ускорению решения вопроса о выделении денег в рамках реализации инициативы G7.
Министр обороны Украины обозначил, куда пойдут украденные у России средства:
Для нас есть три неизменных приоритета: ПВО, дальнобойные боеприпасы и украинские дроны. Именно они сегодня должны получать первоочередное финансирование от партнеров. Баллистические ракеты и управляемые авиабомбы (ВС РФ) остаются одними из самых больших вызовов для Украины.
Помимо привычного для киевских чиновников «дайте денег», Федоров и Ривз обсудили переход Министерства обороны Украины на открытые конкурентные закупки и усиление санкционного давления на Россию. Украинский министр особо отметил необходимость борьбы с «теневым флотом» РФ. Не забыли и о закупках странами НАТО вооружений для ВСУ американского производства в рамках программы PURL.
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