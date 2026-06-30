Киев просит Лондон ускорить финансирование ВСУ за счёт замороженных активов РФ

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Киев просит Лондон ускорить финансирование ВСУ за счёт замороженных активов РФ

Сегодня столицу Украины посетила канцлер Казначейства (министр финансов) британского правительства Рейчел Ривз. Кабинет Стармера ждет отставка премьера и последующий роспуск, однако оказание всяческой помощи Киеву и после этого останется стратегическим приоритетом Лондона.

Глава Казначейства Британии встретилась с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, о чем он оперативно отчитался в своем телеграм-канале. Ничего нового, глава украинского военного ведомства вновь просит побольше денег и побыстрее.

Речь на переговорах шла о финансировании закупок вооружений для ВСУ за счет доходов от замороженных на Западе российских активов в рамках глобальной кредитной программы стран-членов «Большой семерки» ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Федоров настойчиво просил Ривз посодействовать ускорению решения вопроса о выделении денег в рамках реализации инициативы G7.

Министр обороны Украины обозначил, куда пойдут украденные у России средства:

Для нас есть три неизменных приоритета: ПВО, дальнобойные боеприпасы и украинские дроны. Именно они сегодня должны получать первоочередное финансирование от партнеров. Баллистические ракеты и управляемые авиабомбы (ВС РФ) остаются одними из самых больших вызовов для Украины.

Помимо привычного для киевских чиновников «дайте денег», Федоров и Ривз обсудили переход Министерства обороны Украины на открытые конкурентные закупки и усиление санкционного давления на Россию. Украинский министр особо отметил необходимость борьбы с «теневым флотом» РФ. Не забыли и о закупках странами НАТО вооружений для ВСУ американского производства в рамках программы PURL.
11 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +9
    30 июня 2026 17:19
    30 лет.. За 30 лет, при нашем молчаливом согласии, выросло целое государство иуд, вдоль наших границ. "мудрая" внешняя политика, ничего сказать. "труба", "транзит"- были на первом месте. Теперь, "получите и распишитесь". Грустно.....
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +5
    30 июня 2026 17:24
    Сами мы не местные дайте водички попить, а то так есть хочется, что и переночевать негде. И это называется государством???
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +4
      30 июня 2026 18:11
      Это уже давно не государство, а таранное оружие против крепости под названием Россия прежде всего проклятого русофобского Лондона и стоящего впереди него на острие атаки всего коллективного запада. А у таранного орудия незавидная судьба, оно как правило раслетается в щепки от стен крепости.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +2
        30 июня 2026 18:17
        В этом Вы без сомнения правы. Но и стены крепости от этого тоже крепче не становятся, если только защитники не предпримут решительных усилий.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    30 июня 2026 17:29
    Дайте денег чужих , а мы вам гешефт наличными отстегнём.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    30 июня 2026 17:30
    У меня один вопрос, почему это британское ничтожное Ничто уехала из куева живой? Пара Геранек,один-два пострадавших иноземцев на куевском вокзале и больше никто туда не приедет. А то сплошной поток паломников со всего мира в эту хохломекку.
    1. Karabin Звание
      Karabin
      0
      30 июня 2026 18:19
      Пара Геранек,один-два пострадавших иноземцев на куевском вокзале и больше никто туда не приедет.
      Это точно. Но есть нюанс, в условиях 2026 г, в эту игру можно играть вдвоем. А вот почему это не сделали в начале СВО, загадка.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        30 июня 2026 18:47
        А почему Вы слово Загадка пишете с маленькой буквы? lol
        Загадище!
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    30 июня 2026 17:39
    Зря бриты связались с xохляцкими евреями. Они их по миру пустят. Сколько премьеров сменилось за время войны, а это какой никакой показатель.
  6. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    30 июня 2026 18:19
    Какие же британки страшные... по новости - у нас тоже есть активы запада. Нужно действовать зеркально
  7. кредо Звание
    кредо
    -1
    30 июня 2026 18:44
    Глава Казначейства Британии встретилась с министром обороны Украины Михаилом Федоровым,...

    Ривз подала Фёдорову руку и моментально об этом пожалела. Так сильно он сжал её кисть что ей стало больно.
    "Он же натуральный бандит и вор, как его хозяин. Бритый, накаченный бугай, в футболке вместо костюма" - подумала она.
    "Наши бабы во сто раз красивей этого заморского крокодила" - пронеслось у него в голове, но вида он не подал.

    После минутной фотосессии для прессы они уединились в переговорную:
    Ривз ему - "Мне так приятно общаться с таким интеллигентным и образованным человеком как Вы. Ваша эрудиция по финансовой теме меня приятно удивила и скажу без сантиментов даже поразила своей смелостью и решительностью."
    Фёдоров ей - "Я много слышал о Вас и поражён как близко к сердцу Вы приняли наши проблемы и пожелания. Надеюсь что то чувство сострадания и участия к нам, которое присуще только таким внимательным и участливым женщинам как Вы, найдёт понимание в тех цифрах которые озвучил я."

    Дальнейшая встреча прошла в тёплой и дружественной атмосфере. И ни что её не потревожило (к сожалению).