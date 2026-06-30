В ФРГ замахнулись на пенсионную реформу, так как пенсионерам всё труднее платить

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В ФРГ замахнулись на пенсионную реформу, так как пенсионерам всё труднее платить

Немецкие власти замахнулись на очередную пенсионную реформу. При этом официальный Берлин заявил о том, что нынешняя система пенсионного обеспечения уже не работает с прицелом на долгосрочную перспективу, а потому её необходимо менять.

Анализ действующей пенсионной системы показал, что работающее население Германии уже не состоянии обеспечивать пенсиями на существующем процентном уровне старшее поколение. Налоги и сборы с работающих граждан Германии при действующей системе пенсионного обеспечения оказываются значительно ниже, чем те суммы, которые на прежнем уровне позволяли бы выплачивать пенсию пенсионерам.



В чешской прессе пишут о том, что внимательно смотрят на Германию, добавляя, что пенсионную реформу придётся проводить и Праге.

Марек Худема:

Основные вариант пенсионной реформы, которые не так много таковы. Вариант первый: чрезвычайное повышение пенсионного возраста, - значительно выше семидесяти лет, вплоть до восьмидесяти. Это вернуло бы систему к её истокам, то есть к Германии Бисмарка, где низких налогов было достаточно для обеспечения функционирования системы «плати по мере необходимости», поскольку большинство людей не доживали до пенсии и умирали, работая. Вряд ли кто-то предложит избирателям такой вариант.

Обозначается вариант второй: значительное повышение налогов с поиском баланса между уровнем пенсий и «выживаемостью» тех работников, которые их выплату нынешнему поколению пенсионеров обеспечивает. Как пишет европейский репортёр, и этот вариант вряд ли примут рядовые немцы, которые точно не проголосуют за партию, которая в предвыборной программе укажет на значительное повышение налогов.

Худема:

Третий вариант: попытаться преобразовать часть пенсионной системы в накопительную. Иными словами, люди будут откладывать хотя бы часть своей пенсии. В идеале, такие отчисления должны быть обязательными.

Но и здесь проблема. Состоит она в том, кто именно будет управлять новым фондом и не получится ли так, что управляющая компания рано или поздно обанкротится, что может оставить вообще без пенсий миллионы немцев.

Но именно по этому, третьему, пути и собирается идти правительство во главе с Мерцем. Правящая коалиция одобрила предложение о создании государственного пенсионного инвестиционного фонда, куда первоначально будет поступать полпроцента от заработной платы, а затем эта сумма будет постепенно увеличиваться до двух процентов. Половину будет оплачивать работодатель, половину – работник. Наиболее вероятным управленцем обозначен фонд KENFO, который уже управляет средствами, предназначенными для демонтажа АЭС и утилизации ядерных отходов. В правительстве ФРГ считают, что если справляется с этой задачей, то справится с пенсионной реформой.

Напомним, что российская система пенсионного обслуживания сейчас в определённой степени тоже основана на действии инвестфондов.
49 комментариев
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  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +6
    30 июня 2026 17:41
    . Вариант первый: чрезвычайное повышение пенсионного возраста, - значительно выше семидесяти лет, вплоть до восьмидесяти.

    Продолжайте воевать с Россией.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +11
      30 июня 2026 18:28
      Там начало ранее задалось, всем пришельцам пособия. Выслать домой даже за счет Германии хотя бы процентов 20, и немецкие пенсы еще те же 20 лет проблем не испытывали бы.
      1. jack-no Звание
        jack-no
        0
        Сегодня, 19:03
        Bonjour,
        Je suis français, retraité, vis au Portugal depuis 2016 et vais m'installer au Maroc.
        J'ai 3 retraites
        2 sont acquises par points en cotisations. l'AG2R gérante a des comptes bénéficiaires.
        La première (CARSAT), verse des minimums vieillesses à tout le monde, y compris à des gens qui n'ont jamais cotisé (clandestins, profiteurs en tout genre).
        Ce cas est d'actualité dans toute l'UE.
        Que l'Europe continue d'appliquer le programme Melançon, du grand remplacement des autochtones par des migrants, c'est la "Nouvelle France", la "Nouvelle Europe".
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +8
      30 июня 2026 19:13
      Россия сама того гляди сделает возраст пенсии 70 и выше, а с уменьшением размера пенсии и делать ничего не надо -с нашим уровнем инфляции пенсия скукожится сама, достаточно не делать индексацию (или делать её символической, как сейчас). А ведь всё пошло с момента разрушения СССР -до этого времени капиталисты на Западе вынужденно держали минимально комфортный уровень благосостояния работающих и пенсионеров. А теперь оглядываться не нужно -Россия сама встала на путь выжимания соков с работяг и обнищание стариков! Вся надежда теперь только на Китай -там не так давно ввели дополнительный выходной и стали подтягивать социалку!
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        -2
        Вчера, 05:33
        Цитата: Peter1First
        А теперь оглядываться не нужно -Россия сама встала на путь выжимания соков с работяг и обнищание стариков!

        что Вы знаете о пенсионной системе, например США? система- последние 50-60 лет принципиально не менялась, поэтому СССР тут не причем...
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          -1
          Вчера, 09:13
          Пенсионная система на Западе всегда состояла из 3 составляющих: 1. Социальная /государственная/ 2. Выплаты предприятия где он работал 3. Собственные накопления в пенсионных/страховых фондах. Так вот -первых 2 обычно хватало на сносное проживание
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            -1
            Вчера, 09:19
            Цитата: Peter1First
            Так вот -первых 2 обычно хватало на сносное проживание

            а теперь голодают что ли? все как было так и есть.. пенсионеров лазающих по мусоркам-особо не видно...
            1. jack-no Звание
              jack-no
              0
              Сегодня, 19:10
              Désolé, mais quand je viens en France, je constate à chaque fois, des autochtones âgés, et même des jeunes, faire les poubelles après les marchés, bacs anti gaspi, premiers prix.
              De même, des étudiants, des mi temps, dormir dans des voitures.
              Il n'est plus rare de constater que 3 générations vivent sous le même toits.

              L'occident s'enfonce dans un destin destructeur.
      2. Spiidii Звание
        Spiidii
        0
        Вчера, 18:39
        Прямо в самою точку! Сколько можно кормить этих нахлебников! Кто то у на предлагал пенсию платить только до 80 что ли лет. Тоже отличный выход!
  2. Комментарий был удален.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +4
      30 июня 2026 17:49
      почему)? так после выборов до 70 и у нас могут поднять)) а тут можно на бошей кивать вон смотрите живут и не чухают правда нюанс есть размер пенсии и уровня жизни но то сразу лодку начинает качать я кстати знаю что и у нас и у них есть люди которые с детства на пособиях и до старости и ниче по кайфу живут))
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +9
    30 июня 2026 17:47
    Че о немцах думать, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Сейчас у нас из-за топлива цены на все вырастут, а инфляцию насчитают 6% и добавят нам пенсию на 400р. и выживай как хочешь.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +9
      30 июня 2026 17:52
      Немецкие власти замахнулись на очередную пенсионную реформу

      Вот совершенно не понимаю зачем нам здесь фрг( враг) с их пенсионной реформой?!
      Нас, российских пенсионеров, успокоить?
      Или подготовить будущих пенсионеров?
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        +2
        30 июня 2026 18:57
        Цитата: ваш вср 66-67
        Нас, российских пенсионеров, успокоить?

        Ну в некотором роде, чтобы было с чем сравнивать. Если население стареет и не заводит достаточно детей, то пенсионный кризис неизбежен.
        Накопительная часть - то бишь деньги, которые будут сами себя приумножать, чтобы хотя бы не исчезнуть в инфляции, тоже не работают в вакууме, а только в стабильно развивающейся экономике. Кризис - и все накопления могут пропасть.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          30 июня 2026 19:14
          Цитата: ГолыйМужик
          деньги, которые будут сами себя приумножать,

          hi
          Что то смутно верится в это! laughing
          Имею ввиду у нас
        2. papas-57 Звание
          papas-57
          0
          Вчера, 07:45
          "Ну в некотором роде, чтобы было с чем сравнивать". Ну так сравнили бы сначала зарплаты, пенсии и уровень жизни.
      2. О. Бендер Звание
        О. Бендер
        +4
        30 июня 2026 18:59
        Сдается мне нам чешут про 70+ у немчуры неспроста,готовят опять какой-то соус но уже для нас .Как только по зомбоящику пойдут сюжеты о 80летних с принтерах и 90 летних стайерах,к бабке не ходи что то и в России ввиньтят.
        1. О. Бендер Звание
          О. Бендер
          +1
          30 июня 2026 19:05
          Для информации,у моей жены подруга детства и молодости давно живёт в Германии,лет семь восемь назад приезжала последний раз,так ещё тогда плакалась о высоких налогах (у нее салон ногти пятки,муж терапевт).С ее слов 40% от доходов уходит в налоги.
        2. topol717 Звание
          topol717
          0
          30 июня 2026 21:32
          Цитата: О. Бендер
          Сдается мне нам чешут про 70+ у немчуры неспроста,готовят опять какой-то соус но уже для нас
          Да без всяких соусов поднимать возраст будут во всех странах И в Германии и Франции и Италии и у нас с Белорусами тоже. Ну не может 2 работника содержать 1 пенсионера. Продолжительность жизни во всех странах растет. Так что скоро (10-15 лет) этот вопрос у всех стран встанет.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    30 июня 2026 17:50
    Так между делом .Сборная Парагвая по футболу отнеслась без должного уважения к сборной Германии ( почему-то их в футбольном мире называют " семицветными" *) 4:3 по пенальти. Немецкие болельщики им более точную формулировку придумают - уже 3 раз немцы без медалей .жаль немцы законопослушны ,это не англичане .Эти могут устроить погром по богу поводу. laughing
    1. БойКот Звание
      БойКот
      0
      30 июня 2026 20:43
      Карма насигла нежданно, однако. Последний раз немцы не забили пенальти на ЧМ аж в 1982-м. А тут аж 3 штуки. Можете обозвать меня конспирологом, но другого объяснения быть не может laughing Семицветные могут быть только судьями, но не игроками lol
  5. HAM Звание
    HAM
    +9
    30 июня 2026 18:05
    Кормите и дальше мигрантов с Востока (и с Ближнего, и который совсем рядом),давайте деньги Зеле,вооружайтесь,....и пенсия вашим гражданам не понадобится.....совсем не понадобится. laughing
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    30 июня 2026 18:17
    Пенсионеров туристов из Германии заменили пенсионеры туристы из Японии . wassat Свято место пусто не бывает .
  7. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +4
    30 июня 2026 18:18
    Можно было дополнить информацию. Средний размер пенсии и что можно на нее купить, возраст выхода на пенсию, период дожития и т.д.
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      30 июня 2026 18:45
      . Можно было дополнить

      Да. И эти же пункты про Украину.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      30 июня 2026 18:56
      Средний размер пенсии в Германии при продолжительности работы в 40 лет 1400 для мужчин и 980 для женщин. С пенсии надо заплатить налог процентов в 20-25. Жильё+ электричество+ связь,даже если своё,
      400-500. Если жильё съёмное, то и сказать страшно. На жизнь остаётся шиш да кумыш.
  8. Карельский Звание
    Карельский
    0
    30 июня 2026 18:22
    О!Дас им фантастиш!У них в Рейхстаге тоже "Чайка" поселилась?И отрабатывает склеванные зёрнышки.
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    30 июня 2026 18:33
    Ну а у нас очень любят перенимать опыт заграницы, да и уже были статьи что повышение возраста принесло огромную пользу экономике. Отдельные личности кивают на Китай, мол там пенсий вообще нет. Думаю у нас ничего отменять не будут, чтоб как обычно не раскачивать лодку ЕР, а тупо повысят, ещё, чтоб уж точно не доживали и платить ненужно ничего. Я уже просто уверен, что никакой пенсии мне не видать, уже столько реформ было и будет. К чёрту всё
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      30 июня 2026 19:40
      Цитата: Вадим С
      Я уже просто уверен, что никакой пенсии мне не видать, уже столько реформ было и будет. К чёрту всё

      Нас же при Союзе учили, что капитализм высасывает все соки из человека, а мы не поверили, так что получаем, чего захотели.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        30 июня 2026 21:36
        Цитата: carpenter
        Нас же при Союзе учили, что капитализм высасывает все соки из человека, а мы не поверили, так что получаем, чего захотели.
        Дело не в Капитализме/Коммунизме, а в том, что уровень жизни стал очень высокий и молодежь уже давно отказывается рожать и растить детей.
        1. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          +1
          30 июня 2026 21:49
          Это значит молодёжь тратит деньги на войну, мигрантов и потогонную систему работы?
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            30 июня 2026 22:09
            Молодежи просто мало, и деньги они тратят на кофе, игры, модные сумочки, прически и т.д. Тратят на себя и живут для себя.
            1. Юрась_Беларусь Звание
              Юрась_Беларусь
              0
              Вчера, 11:32
              Так их к этому приучили. Они не сами стали такими. Какой идеал молодёжи дадут, такой она и станет.
  10. кукс Звание
    кукс
    +1
    30 июня 2026 18:45
    Как там царь ответил на вопрос - " а вы обещали не поднимать пенсионный возраст"? Забыли? Он засмеялся.
  11. koksalek Звание
    koksalek
    +2
    30 июня 2026 18:48
    подготавливают наше население к неизбежному рывку в светлое безпенсионное будущее
  12. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    30 июня 2026 18:50
    Когда социальная политика проваливается из-за чрезмерных нецелевых расходов, первыми начинают страдать малозащищённые слои населения: пенсионеры, учителя и врачи...
    Проходили, знаем...
    Потом смотрят с воловьими глазами и ждут, что за них снова проголосуют...
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      30 июня 2026 21:42
      Цитата: yuriy55
      Когда социальная политика проваливается из-за чрезмерных нецелевых расходов,
      Расходы тут вообще не причем. Нет рождаемости, вот в чем проблема. И чем более сильнее развита страна, тем хуже рождаемость. Развитые страны пытаются компенсировать рождаемость миграцией из бедных стран, но приезжие не хотят ассимилироваться, но и рожать тоже не торопятся.
      Одним словом типичные проблемы развитого общества.
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        0
        30 июня 2026 21:53
        А зачем рожать, если расходы на полноценную семью превышают совокупные доходы родителей? Зачем рожать, если у родителей нет времени полноценно воспитывать детей? Зачем рожать, если государство смотрит на детей не как надежду, а на как обременение бюджета?
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          30 июня 2026 22:10
          Вы фигню пишите. Во все времена молодым было тяжело, но во все времена создавали семьи и рожали.
          1. Юрась_Беларусь Звание
            Юрась_Беларусь
            0
            Вчера, 11:31
            В Советском Союзе было другое отношение к детям. Их воспитывали всем обществом и для них делали всё, чтобы многодетные семьи не чувствовали себя обделёнными и нищими. Но вот как только удалось вбить людям в мозги мысль о "лучшей жизни без коммуняк", так всё и покатилось. Вспомните "русский крест". Катастрофа с рождаемостью началась не в СССР.
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Вчера, 13:08
              Цитата: Юрась_Беларусь
              В Советском Союзе было другое отношение к детям.
              вы жили в том советском союзе? Я родителей видел только ночью когда уже спал. Иногда по выходным. в 7 утра родителей дома уже не было, в 7 вечера еще не было. И так в нашем дворе жили все, ну или почти все. Все дети были предоставлены сами себе, ибо если кто то не работал значит он тунеядец был. У многих отцы дома находились формально, ибо постоянно были либо в гараже либо на рыбалке.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    30 июня 2026 18:52
    А на сколько немцам хотят повысить пенсионный возраст ? Вроде дальше некуда !
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      30 июня 2026 21:46
      Цитата: tralflot1832
      А на сколько немцам хотят повысить пенсионный возраст ? Вроде дальше некуда !
      Не важно куда, сейчас там на 1 пенсионера всего 2 работника. Надо либо больше работников либо больше брать денег с каждого либо меньше пенсионеров.
  14. Million Звание
    Million
    0
    30 июня 2026 18:54
    Меньше всего волнуют проблемы немецких пенсионеров.
    А вот наш гарант может последовать примеру германских властей и лишить пенсий россиян .
  15. Наган Звание
    Наган
    -2
    30 июня 2026 19:52
    Ну да. Если содержать бешенцев - негров, арабов, xoxлoв, и всяких прочих выходцев из недоразвитых стран, то своим пенсионерам денег не хватает. Т.е. конечно можно допечатать... ах простите, нельзя, евры - не дойчмарки, их Германия единоличным решением печатать не может.
    Заставить бешенцев работать? Во-первых, недемократично и нетолерантно, а во-вторых, много ли они наработают, если немалая их часть немецким не владеет, и за годы пребывания в Германии выучить не удосужились. Да и профессии типо крутить хвосты бaрaнaм или скакать на майдане в Германии как-то не востребованы, а ничем другим бешенцы похвастаться не могут.
  16. bk0010 Звание
    bk0010
    0
    30 июня 2026 20:02
    Четвертый вариант: не трогать пенсии, а выгнать обосравшихся чиновников и поставить компетентных. Тогда денег на всё хватит.
  17. Ivan F Звание
    Ivan F
    0
    30 июня 2026 20:32
    Ну когда на пособия посадили огромную ораву приезжих бездельников, логично что денег не хватает. А вообще нам о своих пенсионерах думать нужно, а то по такому же пути идём.
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      30 июня 2026 21:40
      По какому такому же? Пенсию в 28к рублей?
  18. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    30 июня 2026 21:41
    Ох уж эти немецкие нищеброды на пенсии, на фоне наших пенсионеров толстосумов
  19. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Вчера, 08:27
    Ну вот, а нам 20 лет рассказывали как Евро пенсионеры катаются как сыр в масле и вообще по миру путешествуют ни в чем себе не отказывая