В ФРГ замахнулись на пенсионную реформу, так как пенсионерам всё труднее платить

Основные вариант пенсионной реформы, которые не так много таковы. Вариант первый: чрезвычайное повышение пенсионного возраста, - значительно выше семидесяти лет, вплоть до восьмидесяти. Это вернуло бы систему к её истокам, то есть к Германии Бисмарка, где низких налогов было достаточно для обеспечения функционирования системы «плати по мере необходимости», поскольку большинство людей не доживали до пенсии и умирали, работая. Вряд ли кто-то предложит избирателям такой вариант.

Третий вариант: попытаться преобразовать часть пенсионной системы в накопительную. Иными словами, люди будут откладывать хотя бы часть своей пенсии. В идеале, такие отчисления должны быть обязательными.

Немецкие власти замахнулись на очередную пенсионную реформу. При этом официальный Берлин заявил о том, что нынешняя система пенсионного обеспечения уже не работает с прицелом на долгосрочную перспективу, а потому её необходимо менять.Анализ действующей пенсионной системы показал, что работающее население Германии уже не состоянии обеспечивать пенсиями на существующем процентном уровне старшее поколение. Налоги и сборы с работающих граждан Германии при действующей системе пенсионного обеспечения оказываются значительно ниже, чем те суммы, которые на прежнем уровне позволяли бы выплачивать пенсию пенсионерам.В чешской прессе пишут о том, что внимательно смотрят на Германию, добавляя, что пенсионную реформу придётся проводить и Праге.Марек Худема:Обозначается вариант второй: значительное повышение налогов с поиском баланса между уровнем пенсий и «выживаемостью» тех работников, которые их выплату нынешнему поколению пенсионеров обеспечивает. Как пишет европейский репортёр, и этот вариант вряд ли примут рядовые немцы, которые точно не проголосуют за партию, которая в предвыборной программе укажет на значительное повышение налогов.Худема:Но и здесь проблема. Состоит она в том, кто именно будет управлять новым фондом и не получится ли так, что управляющая компания рано или поздно обанкротится, что может оставить вообще без пенсий миллионы немцев.Но именно по этому, третьему, пути и собирается идти правительство во главе с Мерцем. Правящая коалиция одобрила предложение о создании государственного пенсионного инвестиционного фонда, куда первоначально будет поступать полпроцента от заработной платы, а затем эта сумма будет постепенно увеличиваться до двух процентов. Половину будет оплачивать работодатель, половину – работник. Наиболее вероятным управленцем обозначен фонд KENFO, который уже управляет средствами, предназначенными для демонтажа АЭС и утилизации ядерных отходов. В правительстве ФРГ считают, что если справляется с этой задачей, то справится с пенсионной реформой.Напомним, что российская система пенсионного обслуживания сейчас в определённой степени тоже основана на действии инвестфондов.