В ФРГ замахнулись на пенсионную реформу, так как пенсионерам всё труднее платить
Немецкие власти замахнулись на очередную пенсионную реформу. При этом официальный Берлин заявил о том, что нынешняя система пенсионного обеспечения уже не работает с прицелом на долгосрочную перспективу, а потому её необходимо менять.
Анализ действующей пенсионной системы показал, что работающее население Германии уже не состоянии обеспечивать пенсиями на существующем процентном уровне старшее поколение. Налоги и сборы с работающих граждан Германии при действующей системе пенсионного обеспечения оказываются значительно ниже, чем те суммы, которые на прежнем уровне позволяли бы выплачивать пенсию пенсионерам.
В чешской прессе пишут о том, что внимательно смотрят на Германию, добавляя, что пенсионную реформу придётся проводить и Праге.
Марек Худема:
Обозначается вариант второй: значительное повышение налогов с поиском баланса между уровнем пенсий и «выживаемостью» тех работников, которые их выплату нынешнему поколению пенсионеров обеспечивает. Как пишет европейский репортёр, и этот вариант вряд ли примут рядовые немцы, которые точно не проголосуют за партию, которая в предвыборной программе укажет на значительное повышение налогов.
Худема:
Но и здесь проблема. Состоит она в том, кто именно будет управлять новым фондом и не получится ли так, что управляющая компания рано или поздно обанкротится, что может оставить вообще без пенсий миллионы немцев.
Но именно по этому, третьему, пути и собирается идти правительство во главе с Мерцем. Правящая коалиция одобрила предложение о создании государственного пенсионного инвестиционного фонда, куда первоначально будет поступать полпроцента от заработной платы, а затем эта сумма будет постепенно увеличиваться до двух процентов. Половину будет оплачивать работодатель, половину – работник. Наиболее вероятным управленцем обозначен фонд KENFO, который уже управляет средствами, предназначенными для демонтажа АЭС и утилизации ядерных отходов. В правительстве ФРГ считают, что если справляется с этой задачей, то справится с пенсионной реформой.
Напомним, что российская система пенсионного обслуживания сейчас в определённой степени тоже основана на действии инвестфондов.
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