В Азербайджане ограничат использование соцсетей для лиц младше 16 лет

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В Азербайджане ограничат использование соцсетей для лиц младше 16 лет


Парламент Азербайджана одобрил в третьем чтении законопроект, вводящий возрастной ценз для самостоятельной регистрации в соцсетях – с 16 лет.



По новым нормам, пользователи, не достигшие 16 лет, лишаются возможности заводить собственные профили на интернет-платформах. Подростки в возрасте 16-18 лет вправе создать аккаунт исключительно при наличии родительского согласия. При этом взрослые получают расширенные опции родительского контроля.

Идентификация возраста будет проходить через провайдеров, которые станут применять комплексный подход. В ход пустят декларативную информацию о возрасте, верификацию через адрес электронной почты, мобильный номер и данные банковской карты.

Платформы обязаны внедрить цифровые решения для проверки возраста и оперативно удалять вредоносный контент – не позднее 24 часов с момента обнаружения. Закон также запрещает манипулятивные механизмы, способные вызывать зависимость у детей, и ограничивает таргетированную рекламу для несовершеннолетних. Провайдеров обяжут ежегодно отчитываться о соблюдении требований.

В школах Азербайджана уже ограничен доступ к TikTok (заблокирован в РФ из-за нарушений законодательства), а для учащихся применяется фильтрация интернет-трафика по более чем 200 рискованным категориям. Закон вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования, чтобы дать платформам время адаптироваться. Существующие аккаунты пользователей младше 16 лет будут удалены, если возраст не будет подтверждён.
27 комментариев
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  1. Горизонт
    Горизонт
    +10
    30 июня 2026 17:49
    И это правильно! Я вообще за то, чтоб подростки до 18 лет имели доступ к ограниченному числу приложений и интернет сайтов.
    1. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      +4
      30 июня 2026 17:53
      Согласен, но сейчас наминусуют "демократы"
      1. Горизонт
        Горизонт
        +9
        30 июня 2026 17:57
        Это естесственно. Нудятина про насилие над бедными детьми, угнетение свободы и прочие непотребства.
        На то они и "демократы")))
        1. K._2 Звание
          K._2
          +5
          30 июня 2026 18:00
          Азербайджанцы молодецы! Но в России, такой закон не будет принят т.к. заденет "интересы бизнеса" да и лить всякую чушь детям в мозги станет сложнее, как иноагентами, которые у нас во власти засели, там и местными "солженицынами" и либерда этого никогда не позволит.
    2. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      +5
      30 июня 2026 18:10
      ...до 18 лет...
      -согласен. Но, этого не достаточно. В школах должна быть блокировка мобильных данных, только подключение к контролируемому wi-fi школы и только с 6-го класса, с 1 по 5 классы только кнопочный. good
    3. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      +3
      30 июня 2026 18:15
      Согласен с Вами. Правильное решение. Подростки - как пластилин. Лепить психику легче
    4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      30 июня 2026 19:48
      Это все замечательно. Вопрос в том насколько эффективно будет работать данный механизм. Интересно было бы узнать результаты.
    5. Spiidii Звание
      Spiidii
      0
      Вчера, 18:32
      Жить надо в реальности. А в реальности есть и секс и тикток, и даже онлифанс.
      1. Горизонт
        Горизонт
        0
        Вчера, 21:02
        В реальности есть наркота, терроризм, педофилия и прочие нехорошие штуки. Это тоже нужно разрешить?
        1. Spiidii Звание
          Spiidii
          0
          Вчера, 23:10
          А если про это молчать, поможет? Если дите не будет знать, что от героина отказывает печень, это поможет?
          1. Горизонт
            Горизонт
            0
            Сегодня, 06:25
            Так на то и существуют родители и школа, чтоб дите знало, что от героина отказывает печень. Воспитание для того и нужно, чтоб рассказыватт, что такое хорошо и что такое плохо. И еще воспитание это постоянный и непрерывный процесс.
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    30 июня 2026 18:35
    Категорически против всяких запретов. Должно быть обучение компьютерной грамотности, обучать отличать правду от фейков, и как вести себя с мошенниками. Хотя о чём это я, мы ведь в России, здесь огромный болт положили на работу с детьми и молодёжью. В мае я вообще удивлён был, проходишь мимо школы, а там дети младших классов продают свои поделки. Причём это официально их заставляли делать и в нескольких школах. Кого из них растят? Торгашей и финансовых мошенников?!
    1. Горизонт
      Горизонт
      0
      30 июня 2026 18:41
      Категорически против всяких запретов. Должно быть обучение компьютерной грамотности, обучать отличать правду от фейков, и как вести себя с мошенниками.


      Каким образом данный запрет помешает обучать детей вышеперечисленным вами вещам???
      Обучать можно и нужно. Во взрослой жизни пригодится.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        -4
        30 июня 2026 19:09
        Худшее, что можно придумать - это что то запретить детям, а особенно подросткам, когда они там привыкли безвылазно сидеть.
        1. Горизонт
          Горизонт
          -1
          30 июня 2026 19:28
          Взрослый отвечает за себя полностью, обладая при этом кроме прав еще и обязанностями. Поэтому может сидеть столько сколько считает нужным и там, где считает нужным (при условии ненарушения закона естесственно) Ребенок или подросток - извините, но до некоторых вещей у них нос не дорос. Вы вообще заметили, что у подростков недостигших 18 летнего возраста вообще с правами не очень хорошо. Сплошные ограничения.
          1. Spiidii Звание
            Spiidii
            0
            Вчера, 18:34
            А может хватит целовать их в задницу?
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    30 июня 2026 18:40
    Такая петрушка в Иране есть, а эти близкие по крови решили перенять. Ограничить развитие детей, урезать доступ информации, всеравно они все увидят, и найдут, инфа всегда просочится. Почему все стремятся сделать из общества казарму или какую то зону, бред какой то, метеорит-гигант где ты?!
    1. Горизонт
      Горизонт
      0
      30 июня 2026 18:45
      И как это мы развивались в тоталитарнрм СССР?? Без интернетов то.
      Предположу, что книжки читали, в библиотеки ходили и информацию нужную получали с полна. И были при этом самыми образованной страной в мире.
      Вот это гадство с отменой всех запретов и привело к тому, что мы сейчас имеем.
    2. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      -1
      30 июня 2026 19:28
      Вадим С, вы когда в последний раз в Иране были? Сами видели все эти запреты?
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        +1
        30 июня 2026 19:42
        Это по телику показывали, я не мог придумать такой одичалый бред. Хорошо если это не так, но зная некоторые средневековые законы, порядки и обычия БВ не удивлюсь что правда. Если это так хорошо, как тут некоторые пишут, можно еще перенять сечь плетьми неугодных на площади, очень показательно и поучительно, или женщин камнями закидывать 🤷‍♂️
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          -1
          30 июня 2026 19:46
          Вадим С , пожалуйста, не пишите глупостей! Я тоже читал в одном издании, что в КНДР "расстреливали из минометов"
  4. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    30 июня 2026 19:33
    Иногда у меня такое ощущение, что вся азербайджанская молодёжь мигрирует в Россию. У меня просто другого объяснения нет, какое их в РФ количество.
    Зайдите в любой ТЦ и посмотрите их целые стаи там ходят
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      30 июня 2026 19:43
      esoterica, как вы отличаете азербайджанцев от таджиков, узбеков, киргизов? На глаз? Или они для вас " все на одно лицо"? Азербайджанская молодежь, как правило стремится в Турцию. Общий менталитет, примерно одинаковый язык. Меньше проблем.
  5. ssz Звание
    ssz
    0
    30 июня 2026 19:37
    Что мешает малолетке указать, что он проживает в другой стране, где нет таких ограничений?
  6. olbop Звание
    olbop
    -1
    30 июня 2026 20:03
    Нашим думцам следует этим заняться вместо разных популистских предложений.
    Сегодня по ТВ Бастрыкин поведал о 5 тысячах преступлений подростков за этот год по части попыток терроризма и пособничества соседям-небратьям. А практически все такие преступления связаны с сетями.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      30 июня 2026 20:55
      olbop, скорее всего это связано не с сетями, а желанием "по лёгкому срубить бабла" . Ведь сейчас самое главное в мозгах молодёжи "бабло". Как технарь, могу вас уверить, что есть реально две безграничные величины: 1 - человеческая жадность. 2 - человеческая глупость. Вселенная, всё-таки ограничена. Просто мы не дошли до понимания вселенной.
  7. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -1
    30 июня 2026 20:06
    я за - до школы никаких гаджетов и тв ,пусть книги читают как мы(66лет) ,хотя конечно если бы это было у нас , то мы все умерли бы от разрыва сердца , про такой прорыв никто и не думал как быстро сошли на нет кассетники потом видики на лентах и даже сиди и это всего за одно поколение