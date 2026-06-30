Подготовка к войне с Китаем: ВВС США испытали стелс-ракету AGM‑158C LRASM
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В ходе учений Valiant Shield 2026 ВВС США, помимо прочего, провели испытания новейшей дальнобойной стелс-ракеты AGM‑158C LRASM, способной поражать цели на расстоянии около 950 километров. Пуски этих ракет выполнили в Тихом океане со стратегического бомбардировщика B‑2 Spirit — целью служил размещенный к северу от Марианских островов списанный корабль Juneau (тип Austin). Согласно пресс-релизу Тихоокеанских ВВС, бомбардировщик применил противокорабельную ракету большой дальности в рамках отработки сценариев потопления военных кораблй.
Ракета LRASM создана на базе крылатых ракет AGM‑158 JASSM («воздух — поверхность»), она оборудована инерциальной навигацией и интеллектуальной системой поиска целей. Кроме того, как утверждают разработчики, LRASM способна корректировать маршрут полета при обнаружении средств ПВО противника, при этом используя их радиочастотное излучение как для уклонения, так и для уточнения координат целей. Бомбардировщик B‑2 Spirit способен нести до 16 таких ракет. Незадолго до проведения испытаний Пентагон добавил компании Lockheed Martin 53 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на расширение объемов производства противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Работы должны завершиться до 2028 года.
Примечательно, что в опубликованном ранее Lockheed Martin демонстрационном ролике в качестве гипотетического противника недвусмысленно обозначена авианосная ударная группа ВМС НОАК, развернутая в Восточно-Китайском море и ставшая целью для дальнобойных противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. На кадрах четыре ракеты LRASM запускаются с истребителя F-35А за пределами зоны обнаружения китайских средств воздушного контроля. Далее ракеты следуют автономно, используя малозаметность, пассивные датчики и заранее загруженный профиль цели. При этом в ролике Lockheed Martin особый акцент сделан на одном эпизоде: одна из ракет идет на предельно малой высоте и держит курс прямо на китайский ракетный эсминец «Цзуньи» Тип 055, как известно, являющийся ключевым элементом ПВО/ПРО авианосных групп ВМС НОАК.
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