Подготовка к войне с Китаем: ВВС США испытали стелс-ракету AGM‑158C LRASM

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Подготовка к войне с Китаем: ВВС США испытали стелс-ракету AGM‑158C LRASM

В ходе учений Valiant Shield 2026 ВВС США, помимо прочего, провели испытания новейшей дальнобойной стелс-ракеты AGM‑158C LRASM, способной поражать цели на расстоянии около 950 километров. Пуски этих ракет выполнили в Тихом океане со стратегического бомбардировщика B‑2 Spirit — целью служил размещенный к северу от Марианских островов списанный корабль Juneau (тип Austin). Согласно пресс-релизу Тихоокеанских ВВС, бомбардировщик применил противокорабельную ракету большой дальности в рамках отработки сценариев потопления военных кораблй.

Ракета LRASM создана на базе крылатых ракет AGM‑158 JASSM («воздух — поверхность»), она оборудована инерциальной навигацией и интеллектуальной системой поиска целей. Кроме того, как утверждают разработчики, LRASM способна корректировать маршрут полета при обнаружении средств ПВО противника, при этом используя их радиочастотное излучение как для уклонения, так и для уточнения координат целей. Бомбардировщик B‑2 Spirit способен нести до 16 таких ракет. Незадолго до проведения испытаний Пентагон добавил компании Lockheed Martin 53 миллиона долларов к ранее заключенному контракту на расширение объемов производства противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Работы должны завершиться до 2028 года.



Примечательно, что в опубликованном ранее Lockheed Martin демонстрационном ролике в качестве гипотетического противника недвусмысленно обозначена авианосная ударная группа ВМС НОАК, развернутая в Восточно-Китайском море и ставшая целью для дальнобойных противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. На кадрах четыре ракеты LRASM запускаются с истребителя F-35А за пределами зоны обнаружения китайских средств воздушного контроля. Далее ракеты следуют автономно, используя малозаметность, пассивные датчики и заранее загруженный профиль цели. При этом в ролике Lockheed Martin особый акцент сделан на одном эпизоде: одна из ракет идет на предельно малой высоте и держит курс прямо на китайский ракетный эсминец «Цзуньи» Тип 055, как известно, являющийся ключевым элементом ПВО/ПРО авианосных групп ВМС НОАК.
10 комментариев
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  1. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    30 июня 2026 19:11
    Ну прямо напомнило недавнее:
    Мультики про не имеющее аналогов.
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      30 июня 2026 21:37
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Мультики про не имеющее аналогов.

      Ну у них то это на момент съёмок есть , причём достаточно давно . Ну не получился у них гиперзвук , и В-21 задерживается и будет дороже задуманного . поэтому супер-дупер В-2 из начала 90-х и КР с противокорабельной КР , которые ещё лет 12-15 назад были известны . Впрочем в данном сочетании они могут быть вполне эффективны при пуске с В-2 , В-21 и Ф-35 , ибо те смогут выйти на рубежи пуска незамеченными корабельными РЛС или их самолётами ДРЛОиУ .
      И предельно малая высота этих малозаметных КР станет немалой сложностью для их обнаружения корабельными РЛС . Но не для самолётов ДРЛО и истребительной авиации . А дозвуковая скорость даст время на реакцию , даже на подъём истребителя в воздух для перехвата на достаточном удалении от кораблей ордера . Просто США на сегодня нечего показать . Нет ни новых кораблей , ни новых самолётов , ни новых ракет , тем более модных сейчас гиперзвуковых . Так что приходится гордиться (пышаться - по шумерски) тем что есть . Даже немножко грустно за такую деградацию . Но времени закон неумолим .
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    30 июня 2026 19:21
    У Ирана атомной бонбы не было ,уже какой месяц пошёл- четвёртый ? За четыре месяца США и КНР сотрут друг друга в оружейный "ураний".Воевать даже за этот " ураний"потом не надо будет мексиканским наркокартелям. Пришёл накопал сколько надо. wassat США решили воевать со всем миром?
    1. bayard Звание
      bayard
      +4
      30 июня 2026 21:40
      Цитата: tralflot1832
      США решили воевать со всем миром?

      Просто у них паническая атака . Утрата гегемонии сильно бьёт по психике . Особенно после поражения от Ирана .
  3. andranick Звание
    andranick
    +3
    30 июня 2026 19:22
    Сегодняшняя же статья, размещена на ВО в 9:09, в том же разделе "Новости", автор Владимир Лыткин:
    "ВВС США испытали новую ПКР LRASM со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit"

    Максим Светлышев, вообще то, правилами хорошего тона является размещение ссылки на аналогичный материал на том же ресурсе.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    30 июня 2026 20:03
    Китай тоже,наверное готовится, тщательнее рассматривая космические снимки Перл-Харбор. . . soldier
  5. ВоенСпец Звание
    ВоенСпец
    +3
    30 июня 2026 20:20
    "...недвусмысленно обозначена авианосная ударная группа ВМС НОАК..." Ну, Китай тоже не стоит на месте, давно уже и активно строит на своём полигоне в пустыне макеты штатовских кораблей и авианосцев, составляющих их АУГ
  6. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Вчера, 10:48
    Ну конечно же для Китая. И конечно же для нас это не угроза. ИБО мы легко эту муйню вот прям сразу обнаружим и уничтожим wassat А Воронеж , ну Воронеж request
  7. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    0
    Вчера, 15:30
    Да какой им Китай. От Ирана ушли в соплях.
    Правда пока не ушли всё таки.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Вчера, 21:23
    С каким китаем собрались воевать пин до сы - их только что персы раком поставили.