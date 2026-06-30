Британский эксперт: наша армия не продержалась бы в войне и нескольких недель

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Британский эксперт: наша армия не продержалась бы в войне и нескольких недель

Лондон официально признал, что британская армия не смогла бы выдержать интенсивность боевых действий, которую украинские силы ведут с 2022 года. Новый план обороны Великобритании, который на этой неделе представит уходящий премьер-министр Кир Стармер, во многом скопирован с украинского опыта войны.

Министерство обороны прямо указывает на необходимость копировать украинскую тактику: «дешёвые системы, уничтожающие высокоприоритетные цели, и циклы внедрения инноваций на поле боя, измеряемые неделями, а не годами».



Что меняется в британской оборонной политике: отказ от планов строительства до 8 эсминцев Type 83 и фрегатов Type 32.
Вместо этого — 6 многофункциональных боевых кораблей, которые станут платформами управления для беспилотных систем (подводных, надводных и воздушных). Также это программа совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации.
5 млрд фунтов стерлингов - специально на «трансформацию дронов». В качестве эталона заявлено ежемесячное производство якобы Украиной 200 000 дронов. Также это создание крупнейшего в Европе центра испытаний БПЛА и других беспилотных платформ и систем.

Аналитик Тим Уиллас-Уилси отметил:

Немного иронично, что Британия начала обучать украинцев в 2022 году, а теперь они вполне могли бы обучать нас. Это война, которую мы не смогли бы вести. Мы не продержались бы и нескольких недель.

Однако Лондон явно лукавит. Его главное кредо сегодня - воевать чужими руками. Яркий пример — армия той же Украины, на которую Запад возложил основную функцию противостояния с Россией, минимизируя собственные прямые риски и продолжая оказывать все виды военной и военно-технической помощи.
19 комментариев
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  1. Мамин-Сибиряк Звание
    Мамин-Сибиряк
    +2
    30 июня 2026 20:05
    Индусы и пакистанцы воевать не хотят. В Первую мировую все надорвали пуп в пехотных атаках и такой пехоты уже больше не будет.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      30 июня 2026 22:03
      Оптимисты однако мелкобриты - несколько недель wassat
      А вдруг кондиционер в танке не работает или гей- парад? Не на войну же идти в таком случае tongue
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    30 июня 2026 20:11
    Мелкобритам не понять, украинцы это как русские, только обандерившиеся. Поэтому стоят насмерть, не сдаются и дезертируют в гомеопатических количествах. В Европе так могли только немцы до середины прошлого века. И никакая техника этого не заменит, она только помогает.
    1. север 2 Звание
      север 2
      0
      30 июня 2026 20:17
      а что такое эти гомеопатические количества?
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +1
        30 июня 2026 21:26
        Это гораздо меньше, чем хотелось бы.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    30 июня 2026 20:13
    ВМС Англиии для полного счастья не хватает только многуфунцианальных кораблей с гибридным энергетическими установками работающих на возобновляемой энергии." Пердячий пар,рабы на галерах,красные труселя на реях ,три кракена в упряжке на баке или по корме толкатели с айсиледецами на головах .
    Огласите пожалуйста весь список ДЕЙСТВУЮЩИХ кораблей ВМС Англии .И не спешите ,я записываю. bully
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    30 июня 2026 20:14
    В Мелко Британии всё делают не только чужими руками ,но и своих детей чужими . . .вон ихняя принцесса Диана шашни мутила крутила с сыном арабского шейха и намутила двух наследных принцев. . .ага,ага,всё чужими руками или чужими . . . winked
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    30 июня 2026 20:19
    Если не могут продержаться несколько дней ,зачем тогда начинать войну ?В это разт,если напросятся, битва "за небо" Англии будет в одну калитку.
  6. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    30 июня 2026 20:23
    Англичане, готовы рискнуть и проверить?
    Надеюсь все завершится за несколько часов, главное чтобы рисованием не занимались.
  7. Normann Звание
    Normann
    0
    30 июня 2026 20:33
    Интересно в который раз я уже это пишу? Будет ли когда-нибудь адекватный ответ?
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +1
      Вчера, 07:29
      Интересно в который раз я уже это пишу? Будет ли когда-нибудь адекватный ответ?


      По Скрипалям уже все стало ясно и понятно, на какой ответ "адекватный" способна Россия.
      Удивляться нечему, у детей и внуков нашей элиты уже давно родиной стал Лондон.
      _____________________________-

      Нашел на антресолях родительской квартиры среди барахла завалявшуюся газету 1983 года. Среди прочего той эпохи - взрывная реакция советского внешне-политического руководства в адрес западных стран в их попытках возложить вину на вину СССР за сбитый корейский Боинг. Вот сразу видна мощь советского руководства!

      Просто в то в время наша элита жила и работала на страну, а не на Британию, куда они начали постепенно переезжать начиная с времен Ельцина.
  8. ssz Звание
    ssz
    0
    30 июня 2026 21:35
    Крупнейший полигон для испытания БПЛА это СВО... Они чё, ещё крупнее решили сделать на всю европу?
  9. Alexej Звание
    Alexej
    -1
    30 июня 2026 22:04
    Аналитик Тим Уиллас-Уилси явно прибедняется. Напихай британцы во все рода войск элитных отпрысков и, собственно, всё - Россия капитулирует... И репарации начала бы выплачивать охотно, я бы даже сказал с энтузиазмом. soldier
  10. ВячеSeymour Звание
    ВячеSeymour
    -2
    Вчера, 00:06
    Редкая бездарная статья не понятно о чём ...
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      0
      Вчера, 08:07
      Наверное о том, что надо было СВО проводить не на Украине, а в Великобритании request
      1. ВячеSeymour Звание
        ВячеSeymour
        0
        Вчера, 19:34
        Наверное о том, что надо было СВО проводить не на Украине, а в Великобритании

        Я так понимаю , что принятое в верхах решение о начале СВО Вы уже (на пятом году) стали вопринимать как долгожданое и неизбежное воплощение
        чаяний народа ?Ну-ну... И если уж укоренилось мнение о проведении СВО в Великобритании ( "можем повторить") то чё ж тогда сокрушаться , что за спиной Украины выстроились 56 государств ? Ах , ну да упиваемся своим величием ... ( как та Моська)?
  11. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Вчера, 06:59
    Однако Лондон явно лукавит. Его главное кредо сегодня - воевать чужими руками. Яркий пример — армия той же Украины, на которую Запад возложил основную функцию противостояния с Россией, минимизируя собственные прямые риски и продолжая оказывать все виды военной и военно-технической помощи.


    Только не сегодня, а всю свою историю. И Россия тоже достаточно раз в истории выполняла для Британской империи роль "украины". Но это в принципе ожидаемо.
    Самое ужасное в том, что вся наша элита целиком и на корню скуплена Британией. А дети (внуки) многих первых государственных лиц РФ живут в Британии или имеют её паспорт.
  12. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Вчера, 09:34
    Министерство обороны прямо указывает на необходимость копировать украинскую тактику: «дешёвые системы, уничтожающие высокоприоритетные цели, и циклы внедрения инноваций на поле боя, измеряемые неделями, а не годами».

    очень точное замечание...
  13. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    0
    Вчера, 15:10
    Главное оружие мелкобритов - это деньги, семьи и имущество российских чиновников и олигархов, которые находятся на их территории. И пока так будет продолжаться их не то, что не победить, с ними даже воевать не начнут.