Британский эксперт: наша армия не продержалась бы в войне и нескольких недель
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Лондон официально признал, что британская армия не смогла бы выдержать интенсивность боевых действий, которую украинские силы ведут с 2022 года. Новый план обороны Великобритании, который на этой неделе представит уходящий премьер-министр Кир Стармер, во многом скопирован с украинского опыта войны.
Министерство обороны прямо указывает на необходимость копировать украинскую тактику: «дешёвые системы, уничтожающие высокоприоритетные цели, и циклы внедрения инноваций на поле боя, измеряемые неделями, а не годами».
Что меняется в британской оборонной политике: отказ от планов строительства до 8 эсминцев Type 83 и фрегатов Type 32. Вместо этого — 6 многофункциональных боевых кораблей, которые станут платформами управления для беспилотных систем (подводных, надводных и воздушных). Также это программа совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации. 5 млрд фунтов стерлингов - специально на «трансформацию дронов». В качестве эталона заявлено ежемесячное производство якобы Украиной 200 000 дронов. Также это создание крупнейшего в Европе центра испытаний БПЛА и других беспилотных платформ и систем.
Аналитик Тим Уиллас-Уилси отметил:
Немного иронично, что Британия начала обучать украинцев в 2022 году, а теперь они вполне могли бы обучать нас. Это война, которую мы не смогли бы вести. Мы не продержались бы и нескольких недель.
Однако Лондон явно лукавит. Его главное кредо сегодня - воевать чужими руками. Яркий пример — армия той же Украины, на которую Запад возложил основную функцию противостояния с Россией, минимизируя собственные прямые риски и продолжая оказывать все виды военной и военно-технической помощи.
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