Качение на скольжение: подшипниковый кризис Третьего рейха
Восстановленное изображение завода по производству шарикоподшипников VKF-Werk II в Швайнфурте после авиаудара
Под грифом Geheim
Секретный протокол этого совещания, проходившего под эгидой Главного комитета по танкам (Hauptausschuss Panzer) и Управления вооружений сухопутных сил (Heereswaffenamt), — документ поразительной откровенности. За сухим бюрократическим языком, за бесконечными ссылками на «систему управления заказами в SAG» и «Специальный комитет по подшипникам качения SRW» скрывается картина промышленного коллапса, который не могли предотвратить ни гестаповский террор против «саботажников», ни лихорадочные импровизации Шпееровского министерства вооружений.
Чтобы понять драматизм ноябрьского совещания, необходимо вернуться на два года назад. В 1942 году аналитики британского министерства экономической войны пришли к выводу, который сегодня назвали бы «бутылочным горлышком» немецкой военной экономики: подшипники качения. Миниатюрные, технологически сложные, требующие прецизионной обработки — и при этом абсолютно незаменимые для любой движущейся техники. Производство подшипников в Рейхе было сконцентрировано в одном городе — Швайнфурте, где располагались заводы трёх гигантов: Kugelfischer, Fichtel & Sachs и Vereinigte Kugellagerfabriken (VKF). На эти три предприятия приходилось около 45% общегерманского выпуска шариковых и роликовых подшипников, а по некоторым наиболее ответственным типам — до 70%.
Примерно в таких условиях фирма Fichtel & Sachs в Швайнфурте выпускала подшипники в 40-е годы
17 августа 1943 года 376 бомбардировщиков B-17 Восьмой воздушной армии США нанесли первый массированный удар по Швайнфурту. Операция, приуроченная к рейду на Регенсбург (где располагались заводы Messerschmitt), обернулась катастрофическими потерями для американцев: 60 самолётов было сбито, ещё около сотни повреждены. Однако и ущерб немецкой стороне оказался колоссальным. Kugelfischer потерял 60% производственных мощностей. Второй налёт — 14 октября 1943 года, вошедший в историю как «Чёрный четверг» американской авиации (потеряно 77 бомбардировщиков из 291), — добил оставшееся. Из 2122 станков на заводах Швайнфурта 649 были уничтожены прямыми попаданиями, ещё 284 серьёзно повреждены. Производство подшипников упало на 67%.
Немецкая военная машина, ещё не оправившаяся от сталинградской катастрофы, получила удар такой силы, что министр вооружений Альберт Шпеер впоследствии писал в мемуарах:
Один из цехов Швайнфурта после авиаудара союзников
Список участников совещания, приложенный к протоколу, очень показателен. Здесь представители Daimler-Benz и Krupp, MAN и Nibelungenwerk, Vomag и Braunschweiger Hüttenwerk. Здесь чиновники Имперского министерства вооружений (RfRuK) и офицеры 6-го отдела Управления испытаний бронетехники (Wa Prüf 6). Здесь сотрудники Специального комитета по подшипникам скольжения (SAG), Специального комитета по подшипникам качения (SRW), Рабочего кружка G и Рабочего комитета по бортовым передачам. Германская военная экономика образца 1944 года представляла собой немыслимый лабиринт из Hauptausschüsse (главных комитетов), Sonderringe (специальных комитетов), Arbeitsausschüsse (рабочих комитетов) и Arbeitskreise (рабочих кружков), созданных в рамках шпееровской системы «самоответственности промышленности». Эта система, блестяще работавшая в 1942–1943 годах, когда ресурсов было ещё достаточно, к концу 1944 года превратилась в хаотическое нагромождение конкурирующих бюрократий, где каждый комитет пытался переложить ответственность на другой.
Именно эту проблему и призвано было решить совещание. Господин Розенталь (представитель министерства вооружений) и доктор Хейер из SAG «ещё раз настоятельно указывают на необходимость скорейшего перевода различных машин на подшипники скольжения». Главное решение, принятое в начале заседания, — централизация: отныне «все запросы на изменения должны направляться исключительно в 6-й отдел Управления испытаний бронетехники». Это звучит разумно. Но попытка навести бюрократический порядок в ноябре 1944 года, когда советские войска уже стоят на Висле, а союзники готовятся к наступлению в Арденнах, — жест отчаяния, а не рационального управления.
Скольжение против качения
О чём, собственно, идёт речь в протоколе? Подшипник качения (шариковый или роликовый) и подшипник скольжения — две принципиально разные технологии. Первый обеспечивает минимальное трение благодаря качению шариков или роликов между кольцами. Второй представляет собой, по сути, втулку, в которой вращается вал, разделённые слоем смазки. Подшипники скольжения проще в изготовлении, но требуют большего ухода, быстрее изнашиваются, хуже работают при низких температурах и менее надёжны при высоких нагрузках.
Конструкцию подшипника скольжения (втулки), призванного заменить дефицитные шариковые и роликовые подшипники в немецкой бронетехнике. Чертеж из протокола совещания в Веттер-Руре
Перевод танка с подшипников качения на подшипники скольжения требует перепроектирования узлов, изменения допусков, подбора новых материалов, испытаний на ресурс. На это уходят месяцы, которых у Рейха уже нет. И тем не менее — выбора тоже нет.
Протокол упоминает несколько типов подшипников, о которых идёт речь. Прежде всего это «центральные подшипники типа A и B» — Mittellager A und B. Судя по контексту, это подшипники опорных катков ходовой части. Их нехватка ощущается настолько остро, что «потребность не может быть покрыта Специальным комитетом по подшипникам качения». Для поддерживающих катков Pz. IV «отныне должны применяться только чугунные беговые дорожки» — то есть примитивные поверхности скольжения из чугуна, безо всяких биметаллических покрытий.
Биметаллические кольца, о которых так много говорится в протоколе, — это технология биметаллического литья: на стальную основу наплавляется тонкий слой антифрикционного сплава (обычно на основе свинца, олова или бронзы). Такие кольца обеспечивают приемлемые характеристики трения, но их производство — сложный металлургический процесс, доступный далеко не каждому заводу. Неудивительно, что протокол пестрит названиями фирм, которые выбыли из производственной цепочки «из-за воздушных налетов».
Танк за танком: анатомия распада
Совещание методично, машина за машиной, проходит всю линейку немецкой бронетехники — и картина для немцев вырисовывается удручающая.
Panzer III и IV. Старые рабочие лошадки Панцерваффе. Pz. III планируется снять с производства к августу 1945 года, но до тех пор для одних только его опорных катков требуется 91 280 подшипников.
Для Pz. IV ситуация не лучше. Фирма Runa Metall AG «от заказа отказалась» — редкий для Третьего рейха случай прямого отказа от военного заказа, свидетельствующий о полной невозможности его выполнить. Фирма Gebr. Kemper из Ольпе в Вестфалии «намерена начать поставки к концу ноября». А господин Барлоги сообщает, что «материал для 5000 колец из литой стали имеется в наличии», но «трудность заключается в приобретении протяжек». Протяжки — специальный режущий инструмент для обработки внутренних поверхностей. Их нехватка означает, что даже при наличии металла производство стоит. Это классический пример «узкого места», когда вся цепочка поставок рушится из-за отсутствия одной-единственной позиции.
Характерная деталь: господин Барлоги утверждает, что «на складах фирмы Krupp Eisenhandel в Эссене находится 40 000 тонн материала». Сорок тысяч тонн — и невозможность превратить их в работающие подшипники. Металл есть, станков нет, инструмента нет, заводы разбомблены, логистика нарушена.
Panther. Перевод «Пантеры» на подшипники скольжения только начинается. На момент совещания переоборудованы лишь три машины: одна на MAN и две на Krupp. Три танка из более чем шести тысяч выпущенных. Результаты, правда, «хорошие» — но это явно аванс, а не окончательный вердикт.
График перехода на подшипники скольжения, зафиксированный в протоколе, поражает своим размахом и безнадёжностью одновременно: с января 1945 года — подшипники механизма натяжения гусениц, с февраля — подшипники опорных катков. Далее следует помесячная роспись вплоть до октября 1945 года включительно — 732 комплекта в январе, 750 в феврале, 780 в марте и так далее, до 1200 комплектов в октябре. Включая 20% на запчасти.
Напомним, что в январе 1945 года советские войска начнут Висло-Одерскую операцию и за две недели пройдут от Вислы до Одера. В феврале падёт Будапешт, в апреле начнется штурм Берлина. Никаких 1200 комплектов подшипников в октябре 1945 года не будет, потому что никакого октября 1945 года у Третьего рейха не будет.
Производство биметаллических колец для 1200 «Пантер» возложено на Braunschweiger Hüttenwerk — и тут же выясняется, что заготовки, поставленные фирмой MAN, частично не обработаны, а господин Хофманн не может назвать точных цифр. Этого заказа «хватит на 2 месяца», после чего — неизвестность.
Panzerjäger 38(t) «Hetzer». Единственная относительно светлая точка протокола. Перевод лёгкой самоходки «Хетцер» на подшипники скольжения «в значительной мере уже осуществлён» — видимо, благодаря тому, что производство было сосредоточено на заводах «протектората Богемия и Моравия» (оккупированной Чехии), менее подверженных бомбардировкам. В ноябре на подшипники скольжения переоборудуются 30 машин. И именно здесь, в контексте «Хетцера», звучит одно из самых красноречивых мест протокола: «Доктор Беккер из Швайнфурта сообщил по телетайпу, что подшипники качения предоставлены быть не могут». Швайнфурт — бывшая подшипниковая столица Рейха — больше не может дать фронту ничего. Новая машина PZJ 38(t) должна быть полностью переведена на подшипники скольжения.
Tiger. Тяжёлый танк, символ немецкой бронетанковой мощи. Вес — 57 тонн (у Tiger I) и почти 70 тонн (у Tiger II). Нагрузки на узлы ходовой части колоссальные. И вот вердикт совещания: «Перевод этой машины на подшипники скольжения можно будет обсуждать только после проверки оставшихся производственных мощностей у производителей подшипников скольжения». Иными словами — «Тигр» даже не пытаются перевести на суррогаты. Слишком тяжёл, слишком сложен. Пусть пока воюет на том, что есть.
Это решение — фактический приговор концепции тяжёлого танка в условиях тотальной ресурсной недостаточности. «Тигры» будут сражаться до последнего подшипника качения — а когда он выйдет из строя, танк превратится в неподвижную огневую точку. Собственно, именно это и происходило весной 1945 года.
Начало конца
Особого внимания заслуживает раздел протокола, посвящённый коробкам передач. AK 7-200 — трансмиссия фирмы ZF, устанавливавшаяся на «Пантеру». Из 45 подшипников качения в ней замене на подшипники скольжения подлежат 20. Уже переоборудовано 100 коробок передач. Взаимозаменяемость составляет 60% (44 подшипника на коробку). Но испытания подшипников Glyco «ещё не завершены», а «окончательное утверждение пока невозможно, так как ещё отсутствуют результаты испытаний». Нагрузки, передаваемые через агрегат от 700-сильного двигателя Maybach, огромны. Решение запускать в серию непроверенную конструкцию — «не дожидаясь завершения испытаний нулевой серии» — свидетельствует о степени отчаяния, охватившего военных планировщиков.
Фирма Glyco (Glyco-Metall-Werke, Висбаден), упомянутая в протоколе, была одним из ведущих производителей биметаллических подшипников скольжения. Её технология — тонкий слой антифрикционного сплава на стальной основе — была передовой для своего времени. Но одно дело — подшипник автомобильного двигателя, другое — танковая трансмиссия, работающая при экстремальных нагрузках.
Оригинал протокола 1944 года хранится в Бундесархиве
Перечень фирм, упомянутых в протоколе, — это карта промышленной Германии, обработанная бомбардировками союзников. Runa Metall AG (Крупна близ Карлштейна) — отказалась от заказа. Gebr. Kemper (Ольпе, Вестфалия) — обещает поставки «к концу ноября». Ernst Gässer (Изерлон) — получила указание принять протяжки. Ulmer Maschinenfabrik KG (Берлин) — выразила готовность осуществлять чистовую обточку. Vereinigte Textilwerke K.H. Barthel & Co. (Вена) — готова производить стальные кольца.
Вена, Берлин, Изерлон, Ольпе — география совещания охватывает весь ещё удерживаемый Рейх, от столицы до альпийских предместий. Но даже эта география обманчива. Большинство заводов в Руре — а именно Рур остаётся индустриальным сердцем — «находятся в зоне, подвергающейся угрозе». Протокол прямо предписывает размещать заказы «по возможности на фирмах, расположенных не на Западе» — но где он, этот «не-Запад», когда союзники бомбят Берлин, а советская артиллерия уже слышна в Восточной Пруссии?
Немецкая промышленность сумела частично восполнить потери от бомбардировок Швайнфурта тремя путями: рассредоточением сохранившегося оборудования, использованием довоенных складских запасов (которые, как выяснилось, были значительно больше, чем предполагала разведка), и импортом из Швеции (SKF) и Швейцарии. Производство подшипников качения после резкого падения осенью 1943 года к середине 1944 даже частично восстановилось.
Однако ноябрьское совещание 1944 года отражает уже другую, более позднюю реальность. К этому моменту союзники наносили удары не только по заводам конечного производства, но и по транспортной сети — железнодорожным узлам, мостам, сортировочным станциям. В этих условиях рассредоточение производства, спасавшее от прямых попаданий, обернулось логистическим параличом: разбросанные по мелким предприятиям детали невозможно было собрать в одном месте для финальной сборки. Протокол совещания фиксирует именно этот феномен — множество мелких фирм, разбросанных от Вены до Изерлона, каждая из которых способна выполнить какую-то одну операцию, но цепочка в целом не складывается.
С технической точки зрения протокол интересен как свидетельство попытки экстренного инженерного компромисса. Перевод опорных катков и трансмиссий на подшипники скольжения был решением вынужденным и, как показали дальнейшие события, малоэффективным. Ресурс такого узла был несопоставим с шариковым подшипником, особенно при нагрузках, характерных для быстроходной гусеничной техники на пересечённой местности. Пробег «Пантеры» с подшипниками скольжения в ходовой части до выхода из строя составлял, по некоторым оценкам, 100–150 км — вдвое-втрое меньше нормативного. Это объясняет, почему весной 1945 года значительная часть формально числившихся в строю танков оказалась брошена не из-за боевых повреждений, а из-за технических неисправностей.
Бюрократический аспект протокола заслуживает отдельного упоминания. Решение централизовать все запросы на изменения в Wa Prüf 6 — рациональная мера в вакууме — на практике означало, что любой завод, обнаруживший дефект или предложивший замену материала, должен был ждать утверждения из Берлина. В условиях, когда связь с центром могла прерваться в любой момент, а сам центр — подвергнуться бомбардировке, такая централизация скорее парализовала, чем упорядочивала процесс.
Итог, который можно подвести на основе протокола и известных исторических данных: подшипниковый кризис стал ярким индикатором того, что промышленная система Рейха прошла точку невозврата. Когда совещание такого уровня обсуждает не стратегические планы, не новую технику, а способы замены базового компонента — шарикоподшипника — на его примитивный аналог, это означает, что вся вышестоящая пирамида производства, снабжения и логистики уже обрушилась. И остаётся лишь документировать масштаб обрушения — чем протокол от 22 ноября 1944 года, независимо от намерений его составителей, фактически и является.
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