«Курносые револьверы» вчера и сегодня
«Курносый револьвер» в действии: Агент Мышка убивает Кита. Вот только зачем она при этом глаза закрыла… Кадр из кинофильма «Укол зонтиком»
— Моцартштрассе, восемь? — спросил седой.
— Ты снова перепутал, — ответил Мюллер, выходя из квартиры. — Ты всегда путаешь четные и нечетные цифры. Дом семь.
«Семнадцать мгновений весны»
Рассказы об оружии. Есть оружие длинноствольное и короткоствольное. Короткоствольное — это пистолеты и револьверы. Но и среди них есть и те, у которых ствол имеет достаточную длину, и совсем уж короткоствольные. Такие револьверы с укороченным стволом на Западе часто называют «снубби», «пузатик» или «бульдог». Как правило, это револьвер малого, среднего или большого размера с коротким стволом, обычно длиной менее 3 дюймов (7,62 см) в длину. Такие револьверы часто оснащаются «облегченными» или «скрытыми» курками, а также существуют модели без курка (где курок полностью скрыт внутри); это позволяет выхватить оружие с минимальным риском зацепиться за одежду.
Поскольку внешнее движение механизма минимально или отсутствует, из револьверов со скрытым курком и без курка можно стрелять прямо через одежду. Конструкция этих револьверов ставит под угрозу дальность и точность стрельбы в пользу маневренности и удобства ношения и сокрытия.
Револьверы с коротким стволом были очень популярны в США до 1950-х и 1960-х годов, когда многие штаты приняли законы, ограничивающие или запрещающие скрытое ношение оружия. Но принятие законов о выдаче обязательных лицензий на огнестрельное оружие с середины 1980-х по 1990-е годы вновь привело к возрождению популярности короткоствольных «курносых револьверов» в США.
Спрос на курносые револьверы был удовлетворен выпуском множества новых моделей таких фирм, как Smith & Wesson, Colt, Ruger, Taurus и других производителей. В то время как большинство из них делали из традиционной углеродистой стали, нержавеющей стали и легких алюминиевых сплавов, которые используются уже несколько десятилетий, затем в некоторых моделях стали применять высокопрочные и легкие металлические сплавы, такие как титан и скандий. Полимерные оправы также стали использоваться, причем во все возрастающих объемах.
Большинство производителей огнестрельного оружия сегодня выпускают «курносые револьверы» большего калибра, чем раньше, в том числе калибров .357 Magnum, .41 Magnum, .44 Magnum и .45 Colt. Некоторые компании выпускают револьверы с укороченным стволом под патроны .454 Casull, .460 S&W Magnum, .480 Ruger, .500 S&W Magnum и калибр 410. Также существуют револьверы с укороченным стволом под патроны для полуавтоматических пистолетов, такие как 9×19 мм Парабеллум, .40 S&W и .45 ACP (причем они заряжаются с помощью лунообразных обойм Moon).
Что до истории «курносых револьверов», то первым коммерческим револьвером с коротким стволом был шестизарядный армейский револьвер Colt Single Action, со стволом длиной 76 мм. Официально она называлась «Модель шерифа» или «Модель кладовщика», а также неофициально — «Особая модель для банкира».
Вот он — этот самый «Кольт»…
А это «револьвер Шерлока Холмса» — Webley .450 «British Bull Dog» — модель 1870-х годов
Револьвер «British Bull Dog» выпускался в Англии и был популярным типом 5-зарядного карманного револьвера с цельной рамкой и двойным действием, представленным компанией Philip Webley & Son из Бирмингема, Англия, в 1872 году и впоследствии скопированным оружейниками в континентальной Европе и Соединенных Штатах. Он имел ствол длиной всего 64 мм и был рассчитан на патроны .442 Webley или .450 Adams. Позже Webley выпустила уменьшенные версии калибра .320 Revolver и .380, но уже не маркировала их названием «British Bull Dog». При этом термин «револьвер-бульдог» в свою очередь стал синонимом для всех крупнокалиберных «укороченных револьверов».
Револьвер Colt M1877 двойного действия — это шестизарядный револьвер, выпускавшийся компанией «Кольт» с января 1877 по 1909 год. Всего было произведено 166 849 револьверов. Модель 1877 предлагалась в трех калибрах с тремя неофициальными названиями: .32 Long Colt («Rainmaker»), .38 Long Colt («Lightning») и .41 Long Colt («Thunderer») — «Делатель дождя», «Молния» и «Громовержец». M1877 стал первым успешным американским револьвером двойного действия под этот патрон. С завода M1877 предлагался в двух основных вариантах отделки: никелированная или закаленная рамка с вороненым стволом и барабаном. Револьвер выпускался с длиной ствола 64 мм и 89 мм. Более короткие версии продавались под названием «Специальных для охраны магазина».
«Смит-Вессон» 32-го калибра без курка
Модель Smith & Wesson Safety Hammerless («безопасный бескурковый) выпускалась с 1887 года до начала Второй мировой войны. Это небольшой, компактный, 5-зарядный револьвер двойного действия под патроны .32 S&W или .38 S&W. Чаще всего он выпускался со стволами 51 мм, 76 мм и 89 мм. Эти револьверы были разработаны для быстрой перезарядки и скрытого ношения, поскольку курок располагался внутри и не цеплялся при извлечении револьвера из кармана. Они также были оснащены предохранителем на рукоятке.
Эта конструкция получила название «The New Departure» («Новое направление»), что отражало новый подход компании к разработке револьверов. В конструкции этих револьверов пожертвовали точностью и дальностью стрельбы в пользу маневренности и скрытности. Аналогичные конструкции без курка выпускались такими производителями, как Iver Johnson и Harrington & Richardson, и пользовались популярностью именно как оружие скрытого ношения.
Fitz Gerald Special, «Fitz Special» или «Fitz Colt» — это револьвер с укороченным стволом, разработанный Джоном Генри Фицджеральдом (также известным как «Фитц»), сотрудником Colt's Manufacturing Company с 1918 по 1944 год. Револьверы Fitz Special изготавливаются путем укорачивания ствола до двух дюймов (51 мм), укорачивания шомпола, изменения формы боевой пружины, удаления передней половины спусковой скобы и закругления рукоятки. Изменение формы курка позволило быстро выхватывать оружие, практически не рискуя зацепиться за одежду. Спусковая скоба новой формы облегчала быстрое нажатие на спусковой крючок даже для стрелков с большими пальцами или же в перчатках.
Вот он какой, этот «Фитц»…
Фитцджеральд впервые выдвинул свою идею примерно в середине 1920-х годов, когда модифицировал револьвер .38 Special Colt Police Positive Special («Специальный полицейский кольт Позитивный Специальный»), самая короткая длина ствола которого в то время составляла четыре дюйма (102 мм). Позже он таким же образом модифицировал два револьвера 45-го калибра Colt New Service («Новый служебный»). Модель FitzGerald Special послужила прототипом для Colt Detective Special («Специальный для полиции»).
«Специальный для полиции»
Colt Detective Special — это револьвер с рамой из углеродистой стали, двойного действия, с коротким стволом, на шесть патронов. Как следует из названия «Detective Special», этот револьвер использовался в качестве оружия полицейскими детективами в штатском. Он выпускался со стволом длиной 51 мм или 76 мм. Модель «Detective Special», представленная в 1927 году, стала первым короткоствольным револьвером с современной откидной рамкой. С самого начала он был рассчитан на более мощные патроны, такие как .38 Special, которые считались крупным калибром для карманного оружия того времени.
Smith & Wesson Model 10 или «Military & Police» («Военный и полицейский») — револьвер, пользующийся популярностью во всем мире. Выпускаемый с 1899 года, это револьвер среднего размера, шестизарядный, под патрон .38 Special, двойного действия с фиксированными прицельными приспособлениями. За время своего существования он выпускался с длиной ствола 100 мм, 130 мм и 150 мм. Первые модели с укороченным стволом длиной 51 мм, 64 мм и 76 мм были выпущены в 1936 году. Всего было выпущено более 6 000 000 пистолетов Model 10, что делает его самым популярным револьвером XX века.
«Модель 10» с откинутым барабаном. Фото автора
Smith & Wesson Model 36 со стволом длиной 51 мм
Smith & Wesson Model 36 был разработан сразу после Второй мировой войны, когда компания Smith & Wesson прекратила выпуск военной продукции и вернулась к обычному производству. Для модели 36 был разработан небольшой револьвер двойного действия с 5 патронами, который можно было носить с собой, и стволом 2 дюйма (51 мм), способным стрелять более мощным патроном .38 Special. Поскольку более старая модель «Safety Hammerless» («Безопасный бескурковый») уже не справлялась с такой нагрузкой, для нее была разработана новая рама
Револьвер Smith & Wesson Model 642 Ladysmith («Ледисмит»)
Новый дизайн был представлен на съезде Международной ассоциации начальников полиции (МАНП) в 1950 году и был благосклонно принят. Было проведено голосование за название нового револьвера, и победило название «Chiefs Special» («Специальный для шефа»). Из-за высокого спроса в производство сразу же пошла версия с 3-дюймовым (76 мм) стволом. Револьвер был доступен в вороненой или никелированной отделке. До 1957 года он выпускался под названием «Chiefs Special», а затем стал называться Model 36.
В 1951 году компания Smith & Wesson представила модель «Airweight» Model 37 («Воздушный вес»), которая, по сути, представляла собой Model 36, но с алюминиевой рамкой и барабаном. Алюминиевые барабаны оказались ненадежными, и от них отказались в пользу стальных. В 1990-х годах S&W представила модели под 9-мм патроны Parabellum и .357 Magnum. Кроме того, компания выпустила также новые модели с использованием высокопрочных и лёгких металлических сплавов, таких, например, как титан и скандий.
В 1953 году Военно-воздушные силы США (ВВС США) заказали для членов экипажей ВВС вариант револьвера S&W Military & Police Airweight с двухдюймовым стволом (51 мм) и алюминиевым барабаном под названием Revolver, Lightweight, Caliber .38 Special, M13. Было выпущено около 40 000 револьверов Smith & Wesson M13. После многочисленных сообщений о поломках барабана и рамки револьвера M13 и его аналога Colt Aircrewman, ВВС попытались решить проблему, выпустив специальный патрон .38 низкого давления для этого оружия — патрон .38 Ball M41. Однако после новых негативных отзывов командование ВВС решило, что револьверы не подходят для вооружения, и модель была снята с производства, а все оставшиеся экземпляры были уничтожены.
Продолжение следует…
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