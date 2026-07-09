СССР мог переиграть США: помощь Ирану и удар по доллару
Саммит в Рейкьявике. Октябрь 1986 года
Перелом в холодной войне
В 1986 год был страшным, роковым для Советского Союза — Великой России. В этом году произошёл перелом в т. н. холодной войне — Третьей мировой войне, которую коллективный Запад во главе с США вёл с 1946 года. Советская верхушка во главе с Михаилом Горбачёвым окончательно сломалась, пошла по пути сдачи Советской цивилизации и народа.
Год начался со знаковых, страшных событий. 26 января 1986 года произошла катастрофа многоразового космического корабля «Челленджер», что привело к гибели семи членов экипажа. Так начался год великих катастроф.
26 апреля 1986 года произойдёт Чернобыльская катастрофа. Взрыв атомного реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции рядом с городом Припять Украинской ССР. Было эвакуировано более 100 тыс. человек, включая города Припять и Чернобыль. В ликвидации аварии приняло участие более 600 тыс. человек. Вокруг Чернобыля создана 30-километровая зона отчуждения.
В целом советская система отработала весьма эффективно и быстро, более серьёзных последствий удалось избежать. К сожалению, единение народа в борьбе с катастрофой, огромную созидательную энергию не использовали для сохранения Союза. Наоборот, эта и прочие катастрофы стали катализаторами для развала СССР.
31 августа 1986 года в районе Новороссийска трагически погиб пассажирский пароход «Нахимов» (изначально «Берлин», советский трофей в войне). Погибли 423 из 1234 человек. Это событие, очевидно, было знаком, что эпоха Великой Победы заканчивается. Началась эпоха великих катастроф и потрясений. Нельзя бесконечно жить на плодах прошлых побед. Нужно и самим идти вперёд, развиваться и побеждать. Стабильное «болото» ведёт к загниванию и разрушению.
3 октября 1986 года произошёл взрыв баллистической ракеты на советской атомной подлодке стратегического назначения К-219. 6 октября подводный крейсер затонул в Атлантическом океане, погибло 4 человека. Есть версия, что взрыв произошёл в результате столкновения американской субмарины с русской подлодкой.
Стоит отметить, что подобные аварии и катастрофы продолжались и далее. Союз и весь мир вступил в период суровых испытаний и катастроф. Началась «эпоха перемен». Надежды на спокойствие, стабильность и счастливый прогресс сломались.
Американцы, воспользовавшись растерянностью и слабостью Москвы, усилили свои атаки (Поражение СССР в психологической войне; «Бесноватые» США против Красной империи). Ничего нового они не делали. По-прежнему сбивали цену на нефть, лишая Москву притока валюты, форсировали гонку вооружений. Раздумали миф «звёздных войн». Поддерживали смуту в социалистической Польше. Вооружали афганских душманов (в переводе с языка пушту и языков фарси означает «враг», «недруг» или «противник», сам термин восходит к индоевропейским, праславянским корням — «дух, душа»).
Но самое главное, американцы верно просчитали советскую верхушку. После Сталина (сакрального вождя-жреца) страной правили мещане-торговцы. А управлять должны брахманы-жрецы-волхвы и воины-кшатрии. Люди, верные идеалам и воинской этике. А во главе СССР оказались слабовольные, малодушные люди, склонные к компромиссу, соглашательству. Готовые сдать великое дело за «бочку варенья и корзину печенья», за «буржуинский» образ жизни.
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 1986 год
Фактор Горбачёва
Весь 1986 год Горбачёв мечется. Стратегический план, сформированный Андроповым (План Андропова и его провал), идёт насмарку. «Перестройка» стремительно превращается в «катастройку», как отмечал Александр Зиновьев. Чернобыль, ставший мощнейшим психологическим ударом по Кремлю и стране, окончательно надламывает «лучшего немца». Встреча в Рейкьявике с президентом США Рейганом в октябре 1986 года, по сути, была уже началом капитуляции.
На XVII съезде КПСС в феврале – марте 1986 года Горбачёв выступил, заявив о том, что в гонке вооружений победить нельзя. Болтал о дальнейшей «демократизации общества», «усилении гласности и пр. Много словесной шелухи, без реальных дел по созиданию.
Во внешней политике всё сводится к «гибкости», идти по линии наименьшего сопротивления, искать компромисс с США. Горбачёв даёт указание разработать новую военную доктрину СССР по принципу «оборонной достаточности». Мол, в случае нападения мы должны держать оборону и одновременно вести переговоры о прекращении войны! Полный дурдом.
28 февраля 1986 года в Стокгольме убит шведский премьер Улоф Пальме, сторонник политики разоружения. В шведской столице проходит встреча советского премьера Николая Рыжкова и госсекретаря США Джорджа Шульца. Американец давит на Рыжкова по вопросам права человека, разоружения и региональных проблем. Намечается новая встреча на высшем уровне. Американцы видят, что в Москве напуганы и хотят мирной передышки.
5 мая, выступая на заседании Политбюро, Горбачёв заявил:
Очевидно, что советский лидер боялся быть сильным и жестоком, был готов прогнуться. Между тем американцы усиливают нажим. Рейган снова и снова заявлял, что от СОИ (Стратегическая оборонная инициатива) США не отступят.
Мировые цены на нефть падали. Экономике США стало легче. А Москва направляла письма-просьбы к саудовскому королю Фахду, требуя остановить снижение цен. Но просьбы не действовали. Тогда Москва попыталась скооперироваться на «нефтяном фронте» с Ираком и Ливией, но ничего не вышло. Багдад сам получал деньги саудитов на безумную войну с Ираном (позиционная бойня длилась с 1980 по 1988 год). А Ливия не имела серьёзных рычагов влияния на Саудовскую Аравию, которая действовала в альянсе с американцами.
Более серьёзными были угрозы Тегерана сорвать движение танкеров в Персидском заливе («Танкерная война» в Персидском заливе и её уроки). Иранцы, чья экономика ещё при шахах была привязана к продаже «чёрного золота», сильно страдали от удешевления нефти. Но у Ирана в 1986 году не было сильной военной авиации, флота, ни крылатых противокорабельных ракет, ни арсенала современных морских мин, чтобы серьёзно угрожать судоходству в Персидском заливе. Они использовали в основном лёгкие катера со взрывчаткой на борту, с установленными тяжелыми пулеметами, гранатометами и лёгкими ракетными установками. Этого было мало. Кроме того, США помогли арабским монархиям и обеспечили безопасность прохода танкеров в заливе.
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв выступает с политическим докладом на XXVII съезде КПСС. 25 февраля 1986 года
Альтернативы
Как отмечает русский писатель и историк Максим Калашников, Москва имела ряд альтернативных, ассиметричных шагов, которые могли сильно ударить по альянсу Саудовской Аравии и США. Союз мог сломать игру США, но не сделал этого.
В частности, русские могли договориться с иранцами. Дать Ирану современные морские мины и противокорабельные ракеты, чтобы сорвать судоходство в Персидском заливе, Ормузском проливе. Это автоматически поднимало цены на нефть как минимум вдвое, решая финансовые проблемы СССР. При этом Союз ничем не рисковал. Коллективный Запад ничем не мог угрожать огромной и вооруженной до зубов Красной империи. А в наступление шёл «отмороженный» режим аятоллы Хомейни, который яростно ненавидел «американских шайтанов».
Чтобы спасти саудитов, США пришлось бы пойти на полномасштабную войну с Исламской республикой. А это новый Вьетнам. Переброска крупных сил на Ближний Восток, в зону Персидского залива. Мощнейший удар по американской экономике, которая и так была на грани новой Великой депрессии. Всё это время цена на нефть была бы очень высокой, Москва полностью окупала поставки оружия Тегерану и выходила в плюс, восстанавливая валютные резервы.
А если бы США пошли на полномасштабную войну с Ираном в конце 1986 – начале 1987 гг.?! Массированные удары. Подготовка сухопутной операции. Ненависть почти всего исламского мира к американцам. Внимание мусульман с Афганистана переключается на Иран, на войну с американцами. Всплеск радикального «чёрного» террора против США. Вашингтону пришлось бы тратить минимум по 40 млрд долларов в год на войну с Ираном. Это срывало военные программы, гонку вооружений.
Очевидно, что американцы вряд ли бы сунулись в Иран. После Исламской революции страна была мобилизована, продолжалась война с Ираком. Иранцы фанатично ненавидели американцев, справедливо считая, что они помешали им сокрушить Ирак. Вашингтон при вторжении ожидала бы кровавая партизанская война. Да и Москва могла помочь оружием, военными советниками, устраивая США новый Вьетнам. В ответ на массированные бомбардировки городов персы отвечают террором. Подрывают нефтяную экономику арабских монархий, союзных Штатам. Как это, может быть, они показали в 2026 году.
Цены на нефть уходят в космос. США уже не до СССР. Угроза уже мирового энергетического кризиса, как в 1973 году. Теперь уже Кремль мог диктовать свои условия Западному миру, имея огромные запасы нефти и природного газа.
Даже сценарий полного разгрома Ирана был выгоден СССР. От этого бы выиграл Ирак, режим Саддама Хусейна. Иракцы захватывают богатые нефтяные промыслы иранской провинции Хузестан. Для чего Багдад и начал войну в 1980 году. А Ирак тогда тесно сотрудничал с русскими. Москва вооружала Ирак, помогала развивать промышленность. В результате получалась новая региональная держава, которая угрожала Кувейту и Саудовской Аравии, то есть союзникам американцев.
США пришлось бы сдерживать Ирак. Причём в условиях, когда союзником иракцев были русские. То есть американцы не могли собрать коалицию и разгромить Ирак, как произошло в 1991 году. СССР помешал бы это сделать. Также при таком сценарии продолжался нефтяной, энергетический кризис.
Москва, сохраняя внешний нейтралитет, как США в ходе бойни на Украине (2022–2026 гг.), отлично зарабатывали на нефти, газе. На поставках оружия, военных материалов Ирану или Ираку. Русские получали огромные ресурсы для настоящей «перестройки» — не для развала, а для развития, созидания. Очередной кризис Западного мира, стран капитализма обеспечивал СССР притоком технологий. Можно было покупать технологии и оборудование, приглашать к себе инвесторов и инженеров из ФРГ, Франции, Италии, Японии.
В частности, японцы были заинтересованы в природных ресурсах Сахалина, всего Дальнего Востока. Один сахалинский проект приносил бы СССР несколько миллиардов долларов ежегодно. Причём ещё тех долларов, которые в несколько раз дороже нынешних.
Удар по доллару
Параллельно Москва могла нанести мощный удар по самой долларовой системе. Администрация Рейгана девальвировала доллар по отношению к другим ключевым валютам (прежде всего японской иене и немецкой марке). За несколько лет доллар обесценился по отношению к основным мировым валютам почти вдвое, что позволило США улучшить торговый баланс и поддержать внутреннее производство.
В ответ Москва могла отказаться от продажи своих углеводородов за доллары. Взамен можно было потребовать немецкие марки, британские фунты или швейцарские франки.
Энергетический шок из-за войны в Персидском заливе и паника на финансовом рынке обваливали нефтедолларовую систему, нанося страшный удар по Штатам. Американской администрации, перед угрозой экономического обвала, приходилось отказываться от гонки вооружений.
Затем можно было договориться с Западной Европой. Ввести систему клиринга, как в 30-е годы. Хотите покупать нефть, газ и лес за рубли? Вы их должны заработать. То есть ввезти свои товары на нашу территорию и продать по нашим ценам. Заработать рубли. И купить на них энергоносители.
В итоге Москва могла решить массу задач. В частности, завалить страну нужными западными товарами народного потребления. Никакого дефицита, очередей и недовольного населения. Закупка западного передового оборудования, технологий и станков, которые можно было скопировать. Благо наука и индустрия в стране это позволяли сделать.
СССР сохранял статус сверхдержавы, военной, политической и экономической. Обновлялся, развивался. Снова шёл к звёздам. США впадали в депрессию.
Таким образом, Москва имела все возможности переломить ход «нефтяной войны» и всей Третьей мировой войны. Использовать Иран и доллар как оружие ассиметричной войны. Но клика Горбачёва, безвольная и слабая, предпочла капитулировать.
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