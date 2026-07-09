СССР мог переиграть США: помощь Ирану и удар по доллару

1 158 7
СССР мог переиграть США: помощь Ирану и удар по доллару
Саммит в Рейкьявике. Октябрь 1986 года


Перелом в холодной войне


В 1986 год был страшным, роковым для Советского Союза — Великой России. В этом году произошёл перелом в т. н. холодной войне — Третьей мировой войне, которую коллективный Запад во главе с США вёл с 1946 года. Советская верхушка во главе с Михаилом Горбачёвым окончательно сломалась, пошла по пути сдачи Советской цивилизации и народа.



Год начался со знаковых, страшных событий. 26 января 1986 года произошла катастрофа многоразового космического корабля «Челленджер», что привело к гибели семи членов экипажа. Так начался год великих катастроф.

26 апреля 1986 года произойдёт Чернобыльская катастрофа. Взрыв атомного реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции рядом с городом Припять Украинской ССР. Было эвакуировано более 100 тыс. человек, включая города Припять и Чернобыль. В ликвидации аварии приняло участие более 600 тыс. человек. Вокруг Чернобыля создана 30-километровая зона отчуждения.

В целом советская система отработала весьма эффективно и быстро, более серьёзных последствий удалось избежать. К сожалению, единение народа в борьбе с катастрофой, огромную созидательную энергию не использовали для сохранения Союза. Наоборот, эта и прочие катастрофы стали катализаторами для развала СССР.

31 августа 1986 года в районе Новороссийска трагически погиб пассажирский пароход «Нахимов» (изначально «Берлин», советский трофей в войне). Погибли 423 из 1234 человек. Это событие, очевидно, было знаком, что эпоха Великой Победы заканчивается. Началась эпоха великих катастроф и потрясений. Нельзя бесконечно жить на плодах прошлых побед. Нужно и самим идти вперёд, развиваться и побеждать. Стабильное «болото» ведёт к загниванию и разрушению.

3 октября 1986 года произошёл взрыв баллистической ракеты на советской атомной подлодке стратегического назначения К-219. 6 октября подводный крейсер затонул в Атлантическом океане, погибло 4 человека. Есть версия, что взрыв произошёл в результате столкновения американской субмарины с русской подлодкой.

Стоит отметить, что подобные аварии и катастрофы продолжались и далее. Союз и весь мир вступил в период суровых испытаний и катастроф. Началась «эпоха перемен». Надежды на спокойствие, стабильность и счастливый прогресс сломались.

Американцы, воспользовавшись растерянностью и слабостью Москвы, усилили свои атаки (Поражение СССР в психологической войне; «Бесноватые» США против Красной империи). Ничего нового они не делали. По-прежнему сбивали цену на нефть, лишая Москву притока валюты, форсировали гонку вооружений. Раздумали миф «звёздных войн». Поддерживали смуту в социалистической Польше. Вооружали афганских душманов (в переводе с языка пушту и языков фарси означает «враг», «недруг» или «противник», сам термин восходит к индоевропейским, праславянским корням — «дух, душа»).

Но самое главное, американцы верно просчитали советскую верхушку. После Сталина (сакрального вождя-жреца) страной правили мещане-торговцы. А управлять должны брахманы-жрецы-волхвы и воины-кшатрии. Люди, верные идеалам и воинской этике. А во главе СССР оказались слабовольные, малодушные люди, склонные к компромиссу, соглашательству. Готовые сдать великое дело за «бочку варенья и корзину печенья», за «буржуинский» образ жизни.


Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 1986 год

Фактор Горбачёва


Весь 1986 год Горбачёв мечется. Стратегический план, сформированный Андроповым (План Андропова и его провал), идёт насмарку. «Перестройка» стремительно превращается в «катастройку», как отмечал Александр Зиновьев. Чернобыль, ставший мощнейшим психологическим ударом по Кремлю и стране, окончательно надламывает «лучшего немца». Встреча в Рейкьявике с президентом США Рейганом в октябре 1986 года, по сути, была уже началом капитуляции.

На XVII съезде КПСС в феврале – марте 1986 года Горбачёв выступил, заявив о том, что в гонке вооружений победить нельзя. Болтал о дальнейшей «демократизации общества», «усилении гласности и пр. Много словесной шелухи, без реальных дел по созиданию.

Во внешней политике всё сводится к «гибкости», идти по линии наименьшего сопротивления, искать компромисс с США. Горбачёв даёт указание разработать новую военную доктрину СССР по принципу «оборонной достаточности». Мол, в случае нападения мы должны держать оборону и одновременно вести переговоры о прекращении войны! Полный дурдом.

28 февраля 1986 года в Стокгольме убит шведский премьер Улоф Пальме, сторонник политики разоружения. В шведской столице проходит встреча советского премьера Николая Рыжкова и госсекретаря США Джорджа Шульца. Американец давит на Рыжкова по вопросам права человека, разоружения и региональных проблем. Намечается новая встреча на высшем уровне. Американцы видят, что в Москве напуганы и хотят мирной передышки.

5 мая, выступая на заседании Политбюро, Горбачёв заявил:

Если мы встанем на позиции империализма: жестокость и ещё раз жестокость, стоять, на чём стояли, — то ничего не добьёмся. И всё будет по-прежнему. А это значит, будет хуже…

Очевидно, что советский лидер боялся быть сильным и жестоком, был готов прогнуться. Между тем американцы усиливают нажим. Рейган снова и снова заявлял, что от СОИ (Стратегическая оборонная инициатива) США не отступят.

Мировые цены на нефть падали. Экономике США стало легче. А Москва направляла письма-просьбы к саудовскому королю Фахду, требуя остановить снижение цен. Но просьбы не действовали. Тогда Москва попыталась скооперироваться на «нефтяном фронте» с Ираком и Ливией, но ничего не вышло. Багдад сам получал деньги саудитов на безумную войну с Ираном (позиционная бойня длилась с 1980 по 1988 год). А Ливия не имела серьёзных рычагов влияния на Саудовскую Аравию, которая действовала в альянсе с американцами.

Более серьёзными были угрозы Тегерана сорвать движение танкеров в Персидском заливе («Танкерная война» в Персидском заливе и её уроки). Иранцы, чья экономика ещё при шахах была привязана к продаже «чёрного золота», сильно страдали от удешевления нефти. Но у Ирана в 1986 году не было сильной военной авиации, флота, ни крылатых противокорабельных ракет, ни арсенала современных морских мин, чтобы серьёзно угрожать судоходству в Персидском заливе. Они использовали в основном лёгкие катера со взрывчаткой на борту, с установленными тяжелыми пулеметами, гранатометами и лёгкими ракетными установками. Этого было мало. Кроме того, США помогли арабским монархиям и обеспечили безопасность прохода танкеров в заливе.


Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв выступает с политическим докладом на XXVII съезде КПСС. 25 февраля 1986 года

Альтернативы


Как отмечает русский писатель и историк Максим Калашников, Москва имела ряд альтернативных, ассиметричных шагов, которые могли сильно ударить по альянсу Саудовской Аравии и США. Союз мог сломать игру США, но не сделал этого.

В частности, русские могли договориться с иранцами. Дать Ирану современные морские мины и противокорабельные ракеты, чтобы сорвать судоходство в Персидском заливе, Ормузском проливе. Это автоматически поднимало цены на нефть как минимум вдвое, решая финансовые проблемы СССР. При этом Союз ничем не рисковал. Коллективный Запад ничем не мог угрожать огромной и вооруженной до зубов Красной империи. А в наступление шёл «отмороженный» режим аятоллы Хомейни, который яростно ненавидел «американских шайтанов».

Чтобы спасти саудитов, США пришлось бы пойти на полномасштабную войну с Исламской республикой. А это новый Вьетнам. Переброска крупных сил на Ближний Восток, в зону Персидского залива. Мощнейший удар по американской экономике, которая и так была на грани новой Великой депрессии. Всё это время цена на нефть была бы очень высокой, Москва полностью окупала поставки оружия Тегерану и выходила в плюс, восстанавливая валютные резервы.

А если бы США пошли на полномасштабную войну с Ираном в конце 1986 – начале 1987 гг.?! Массированные удары. Подготовка сухопутной операции. Ненависть почти всего исламского мира к американцам. Внимание мусульман с Афганистана переключается на Иран, на войну с американцами. Всплеск радикального «чёрного» террора против США. Вашингтону пришлось бы тратить минимум по 40 млрд долларов в год на войну с Ираном. Это срывало военные программы, гонку вооружений.

Очевидно, что американцы вряд ли бы сунулись в Иран. После Исламской революции страна была мобилизована, продолжалась война с Ираком. Иранцы фанатично ненавидели американцев, справедливо считая, что они помешали им сокрушить Ирак. Вашингтон при вторжении ожидала бы кровавая партизанская война. Да и Москва могла помочь оружием, военными советниками, устраивая США новый Вьетнам. В ответ на массированные бомбардировки городов персы отвечают террором. Подрывают нефтяную экономику арабских монархий, союзных Штатам. Как это, может быть, они показали в 2026 году.

Цены на нефть уходят в космос. США уже не до СССР. Угроза уже мирового энергетического кризиса, как в 1973 году. Теперь уже Кремль мог диктовать свои условия Западному миру, имея огромные запасы нефти и природного газа.

Даже сценарий полного разгрома Ирана был выгоден СССР. От этого бы выиграл Ирак, режим Саддама Хусейна. Иракцы захватывают богатые нефтяные промыслы иранской провинции Хузестан. Для чего Багдад и начал войну в 1980 году. А Ирак тогда тесно сотрудничал с русскими. Москва вооружала Ирак, помогала развивать промышленность. В результате получалась новая региональная держава, которая угрожала Кувейту и Саудовской Аравии, то есть союзникам американцев.

США пришлось бы сдерживать Ирак. Причём в условиях, когда союзником иракцев были русские. То есть американцы не могли собрать коалицию и разгромить Ирак, как произошло в 1991 году. СССР помешал бы это сделать. Также при таком сценарии продолжался нефтяной, энергетический кризис.

Москва, сохраняя внешний нейтралитет, как США в ходе бойни на Украине (2022–2026 гг.), отлично зарабатывали на нефти, газе. На поставках оружия, военных материалов Ирану или Ираку. Русские получали огромные ресурсы для настоящей «перестройки» — не для развала, а для развития, созидания. Очередной кризис Западного мира, стран капитализма обеспечивал СССР притоком технологий. Можно было покупать технологии и оборудование, приглашать к себе инвесторов и инженеров из ФРГ, Франции, Италии, Японии.

В частности, японцы были заинтересованы в природных ресурсах Сахалина, всего Дальнего Востока. Один сахалинский проект приносил бы СССР несколько миллиардов долларов ежегодно. Причём ещё тех долларов, которые в несколько раз дороже нынешних.

Удар по доллару


Параллельно Москва могла нанести мощный удар по самой долларовой системе. Администрация Рейгана девальвировала доллар по отношению к другим ключевым валютам (прежде всего японской иене и немецкой марке). За несколько лет доллар обесценился по отношению к основным мировым валютам почти вдвое, что позволило США улучшить торговый баланс и поддержать внутреннее производство.

В ответ Москва могла отказаться от продажи своих углеводородов за доллары. Взамен можно было потребовать немецкие марки, британские фунты или швейцарские франки.

Энергетический шок из-за войны в Персидском заливе и паника на финансовом рынке обваливали нефтедолларовую систему, нанося страшный удар по Штатам. Американской администрации, перед угрозой экономического обвала, приходилось отказываться от гонки вооружений.

Затем можно было договориться с Западной Европой. Ввести систему клиринга, как в 30-е годы. Хотите покупать нефть, газ и лес за рубли? Вы их должны заработать. То есть ввезти свои товары на нашу территорию и продать по нашим ценам. Заработать рубли. И купить на них энергоносители.

В итоге Москва могла решить массу задач. В частности, завалить страну нужными западными товарами народного потребления. Никакого дефицита, очередей и недовольного населения. Закупка западного передового оборудования, технологий и станков, которые можно было скопировать. Благо наука и индустрия в стране это позволяли сделать.

СССР сохранял статус сверхдержавы, военной, политической и экономической. Обновлялся, развивался. Снова шёл к звёздам. США впадали в депрессию.

Таким образом, Москва имела все возможности переломить ход «нефтяной войны» и всей Третьей мировой войны. Использовать Иран и доллар как оружие ассиметричной войны. Но клика Горбачёва, безвольная и слабая, предпочла капитулировать.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 05:46
    1986 год-это год падения трудовой дисциплины в стране.Отсюда все и проблемы,возникшие в этом году.В этом году я вернулся на родной завод.Если раньше во вторую смену можно было уйти с работы лишь в полночь,то сегодня можно уйти в любое время.А ведь завод режимный.Зачем нужны были кооперативы? Если их обеспечивали всем необходимым гос. предприятия.Наступала анархия.При таком раскладе неудивительно,что мы страну потеряли.
    1. Мой адрес Звание
      Мой адрес
      +2
      Сегодня, 06:02
      В продолжение Вашего комментария.
      Знаю директора успешного завода, который состоял в руководстве двух (!) кооперативов от завода. Мало ему было ... Ну и нынешний председатель ЕР, будучи президентом, 02.03.2011 наградил горбачева высшим орденом - Андрея Первозванного. Как считаете, горбачев за какую партию проголосовал бы в сентябре, отпусти его черти из ада?
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        0
        Сегодня, 07:26
        1. Как показала история, СССР с середины 80-х должен был идти Ленинским путем НЭП. То есть то, на чем поднялся КНР.
        2. Поколение перестроечников палец о палец не ударило, чтобы сохранить оставленную им отцами-фронтовиками социалистическую страну.
        1. Per se. Звание
          Per se.
          +1
          Сегодня, 08:58
          Цитата: Гражданский
          1. Как показала история, СССР с середины 80-х должен был идти Ленинским путем НЭП. То есть то, на чем поднялся КНР.
          Китай никогда бы не поднялся без начальной помощи и поддержки от Советского Союза с товарищем Сталиным. Только благодаря помощи СССР в Китае остались коммунисты, прошла индустриализация, даже, появилась атомная бомба. Весь китайский "НЭП" с махровым пиратством, нарушением авторских прав, стал возможен, когда после событий на Даманском, уже из Китая Запад начал делать восточный анти-СССР на наших границах. Закрыли глаза и на "комми" и на беспардонное копирование, к этому, дешёвая рабочая сила. Если из Германии делали анти-СССР с национал-социалистами, в Китае по сути получились "национал-коммунисты". Нет у Китая полюса силы в социализме, нет подобия СЭВ, Варшавского договора, нет интернационализма, для пополнения социалистического блока другими странами с нужными режимами с коммунистами. Как социализм для немцев с Гитлером, и "Германия превыше всего", так и Китай пуп Земли, сам по себе и для себя. Разумеется, нельзя на одну доску ставить немецкую рабочую национал-социалистическую партию и КПК Китая, но у тех и других есть общее, толстосумы капитализма. Китай, при всех противоречиях, в системе капитализма и связан с США, как лидере и хозяине этой уже планетарной системы, этим мировым и единственным полюсом силы на планете.

          России Запад не позволит иметь подобие Китая, так-как Россия до сих пор имеет главное наследие от СССР, ракетно-ядерный потенциал, который и до сих пор , единственный в мире, может уничтожить США. Думается, для этого и "СВО" получили, чтобы разорить и обескровить Россию в затяжном конфликте, обнулить склады и арсеналы обычных вооружений против ВСУ, а против всей милитаризируемой экономике Запада и накачиваемого НАТО, нечем будет реально отвечать без последнего ядерного козыря. Опять же вспоминая Бжезинского и те его "500 миллиардов" российской "элиты" в чужих банках, надо учесть, что уже к 2019 году в чужих банках было более 1,5 триллионов, и это тем более уже не наша "элита", со своими шкурными интересами, что во имя мира и гуманизма будет готова даже не на позорный договорняк, а на позорный ультиматум Запада. Разумеется, во имя мира и гуманизма. Выкачивая из России сырьё и полуфабрикаты, выводя активы за рубеж, для такой "элиты", Россия давно выжимной лимон и дойная корова, и не их родная страна, при двойном и тройном гражданстве. Природные ресурсы России и её просторы, это не Китай, для Запада хорошая Россия только, как колония.
          Поэтому, вопрос жизни и смерти великой страны, это возрождение обновлённого Советского Союза, создание-возрождение полюса силы социализма.
  2. garri-lin Звание
    garri-lin
    +1
    Сегодня, 08:14
    Горбачь выкормыш западной идеологии.
    Ставленник врага.
    Проигрыш в Холодной войне начался не с того как он пришел к власти а с того как подобные вобще стали в товарных колличествах появлятся в стране.
    Сытое Брежневское время должно было завершится приходом к власти жёсткой деятельной личности. Разленившийся сытый народ нужно подстегивать, а для этого нужен Лидер. Это дало бы стране очередной толчек развитья.
    Но увы.
    Реформаторы видели цель но не понимали какой путь нужен для достидения той цели и уж тем более не были готовы на жертвы на том пути.
    Предпочли тихое умирание плавно переходящее в агонию.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 09:28
      Цитата: garri-lin
      Сытое Брежневское время
      Сытое брежневское время, во многом следствие сделки с США по Луне, где американцы откупились за свою "победу" в космической гонке беспрецедентными уступками. Тогда товарищ Брежнев захотел поиметь американцев на собранный компромат по фальсификации, думалось, что это выгодно. На деле же, Леонид Ильич оказался тем наивным индейцем, кто за зеркальце и стеклянные бусы отдал чистое золото. Вопрос же стоял о жизни и смерти двух систем, их мировом престиже, капитализм проигрывал. Спасибо Брежневу, спас США от позора, поимел политические и не только политические "дивиденды" на разрядке. Так, безусловная победа социализма в космосе, и, престиж самого социализма, сменился на застой и фетиш Запада. Партию заполонили карьеристы-приспособленцы, при этих членах КПСС, не нашлось ни одного мозга, чтобы продолжить развитие страны загоняемой в тупик догмами, саботажем и идеологическими диверсиями, под глянец запретного плода в капитализме. Вот, только, чтобы жить, как в США, надо грабить вест мир, как США и посадить этот мир на доллар. Вся прелесть западной демократии же и держалась на страхе перед коммунистами и социализмом, что и заставляло буржуев идти на уступки, перекупать лекторат. Хрущёв, обгадив Сталина, больше обгадил социализм, Брежнев породил застой и фетиш Запада, Горбачёв довёл дело до финала, хотя народ был не против СССР и социализма (итоги Всесоюзного референдума), поддержал вначале и перестройку, которая на деле оказалась развалом, породив ренегата Ельцина. Так, пообещав демократию, нам впарили тихой сапой капитализм, нарушив и волеизъявление народа и саму Конституцию. СНГ так же оказалась обманом, фикцией, вместо обновления Союза.
  3. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 08:55
    ВВП относился с уважением к Горбачеву....